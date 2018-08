SER Deportivos. Entrevista a Suso Méndez. Entrenador Gran Canaria FS

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:10 Don Susana en de saludos muy buena como estamos hombre disfrutar

Voz 1621 00:15 disfrutando de este nuevo proyecto de muchas cosas de la vida no se puso porque sabemos cuál es tu talante y tu forma de pensar pero en lo que a nosotros no nos afecta en esa conexión tuya con el deporte cómo están viviendo estos primeros días con él en Gran Canaria de fútbol sala

Voz 3 00:32 trabajando bastante porque tengo un equipo nuevo completamente la cuestión económica siempre que marca las pautas todas las temporadas del año pasado por ejemplo solamente tenemos tres jugadores no porque lo lo demás han ido mejore apuesta económica hay quizás deportivo poeta económicas que es lo que marca el Plan deportivo generalmente no pero eso es es ilusionante el deporte de lo que tienes que es un presente rabiosos como suele decirse no hay pasado no puedo del fútbol tiene que intentar resolver el presente para tener un bonito fue futuro no el pasado ya no sirve para nada sino para recordarlo y disfrutar del revuelo pero no para ser

Voz 1621 01:10 de entonces que heridas cerradas de lo del año pasado

Voz 3 01:12 no está claro el que en deporte ni cuando ganas tienes que estar toda la vida pensando leyó ni cuando pierde tampoco es sólo es un presente rabioso año pasado eran otra otra en Hot era otro equipo otra gente era otra división era muchísimo fuerte nosotros pues la cuestión no no no resolvió bien por parte nuestra también en parte mía personalmente no pero es todo esto sigue no hay hoy oye otra levanta acta yo poco más tarde pero lo que está claro es que que se rinde sí yo me puedo equivocar sienta a noventa y nueve se quiere sí que me he caído novecientos noventa y ocho me he levantado puesto la vida extraer el deporte que es levantarse caerse levantarse caerse e intentar mejorar siempre pero siempre tener en cuenta que lo pueden haber mejores que dude por muy bueno que sea hay mejor y te puede ganar

Voz 1621 02:02 digamos que como principio eso es magnífico yo desde luego es una enseñanza vital también aplicada al mundo del deporte pero está claro que también en las tres económico Suso son una realidad en la que unos está dando cabezazos permanentemente quiero decirte que mira que te ha costado meter al equipo en la élite durante tiempo se lo has logrado pero después se encuentran una realidad y es que hay muchos dineros invertidos en otros tantos equipo tú puedes competir como puede competir no

Voz 3 02:30 eh amigo lo que tengo claro en mi casa si hay potaje de poder me gustaría comer lo que según miran otra casa de a lo mejor tiene fue pero no entonces hay que hacer hay que sacarle rendimiento lo que tiene y con el potaje ese puede vivir no es que mi equipo sea o potaje ni mucho menos pero quiero decir que yo no voy a lamentar B de lo que otros o lo que puedan conseguir otro ocurre únicamente a nosotros Ruiz Llanos por lo que están sino si todos fuéramos ricos si todo muy guapo esto no no valdría entonces dentro de nuestra pobreza o no o todo dentro de nuestra entereza con respecto a esa pobreza lo intentamos e intentamos ilusionar e intentamos ilusiona no primero para poder ilusiona a partir de ahí es trabajo y si son mejores no ganarán a veces con estrategia o por falta en este momento porque yo yo no creo Puyon la suerte pero sí creo en la constancia que la lleva que es la que atrae a la suerte no somos constante regresa a las cosas maravillosas o el otro el mejor ya está la cuestión no es una rendirse de eso está claro

Voz 1621 03:31 luego tú eres un luchador e lo llevas eh en el alma lo llevas en la sangre y para el próximo año dar lo mejor de sí pero yo no sé si eres de los que te gusta marcar objetivos si les come la oreja los jugadores diciendo tenemos que pelear por esto

Voz 3 03:44 no no hay cinco objetivo yo siempre digo que en principio porque tiene cinco objetivos e primero construir el equipo segundo ilusionarnos tercero ilusionar cuarto intentar mejorar todo lo que hemos hecho hoy quinto sendas buenas tardes necesariamente totalmente que sin ese orden nos vendemos sino sólo queremos que son aquí enseguida no pasaba no existe te puedo Mon así tenemos que trabajar mucho con lo que se tenga ABC trae a cuatro figura hay más en ese trae cuadro que no conocen en su casa ya sé montón si el deporte por eso bonito porque no sé

Voz 1621 04:22 era lo que se tiene que espera

Voz 3 04:24 el presta puede esperar de Hugo que trae el máximo salvo siete u ocho en el mundo lo demás son irregulares los regulares pero no muy buenos siempre muy bueno si fuera todo mundo muy bueno si siempre fuera Messi muy buen hubiesen dado la Copa de Europa o el mundial en todo no eh hay altibajos eso está claro está clarísimo no entonces era la parte de equipo tenemos que trabajar el Équipe es consciente de quiénes somos y dónde podemos llegar pero siempre con la humildad de saber quiénes somos realmente

Voz 1621 04:52 me decía su uso que del año pasado tres nada más no han quedaron

Voz 3 04:55 son sólo tres de aquí Juanillo julio y Saúl la que toda la vida si lo la vida bueno Saúl lleva con nosotros dieciocho años julio quince con ello llevas hay siete u ocho no guardo lo que quieren

Voz 1621 05:08 dónde ha ido a pescar para ir cerrando poco a poco la plantilla como decía antes de empezar completo en Atenas al equipo

Voz 3 05:13 no primero hemos traído gente para aprobar padre cómo se sentía ya se han ido un poco no lo flanqueada aún habrán el portero que estaban en Santa Coloma que fichó con nosotros después está Arrupe que está ha jugado en el Louis últimamente Günter en Tenerife lesionado nadador eh José Pacheco que es otro portero que estaban en Levante juvenil ida hace tres años estoy detrás de él porque no recomendó ganas jugador que he estado con nosotros hemos pillado al al portero que el año pasado en una Cordoba House porque sabe jugar con los pies bastante en nuestro juego no solo quita mucho no nos piden mucho que que tengamos esa situación cubierta al ex Velasco que a la cierre que viene del de Santiago que también bajó Medi que estaba en el Puertollano Aaron que es del vestuario que tienen edad de filial dating que estaba en el Terol que a la vivo Diego Daniel que estando así todavía por los papeles pero nos ha llegado Víctor Cachón videocreación ya estuvo tres años con nosotros un año que ascendimos y estuvimos en primera división y a partir de ahí estamos buscando un pívot ir Quizás quizás una la cierre de que sean poco universal a estas alturas no pero ante pudieron pedían el oro y el moro y nosotros no no podemos ofertar algo que después no podemos pagar prêt preferimos esperar un poco cuando ya las aguas vuelvan no con tranquilidad que quedado MUD tiene fille de Agulo libre que sea bueno pueda no arrancó hasta cuando tiene tiempo libre empresa el día quince de septiembre

Voz 1621 06:47 bueno todavía hay mal tiempo pero bueno hablábamos antes de de ser un equipo pobre económicamente en la élite en Segunda División tampoco es que seamos millonarios no pero yo no tengo por entonces se puede sabía que iba a decir eso pero yo no sé si a la hora de de tocar a jugadores para que formen parte del proyecto tienes más no o más si crees desde entonces de todo esto que más con todos sus primeras piezas

Voz 3 07:12 el relativamente hay gente que sí porque saben que aquí por ejemplo casi todo los jugadores que han venido aquí los que ascendimos los que ascendieron año siguiente se quedaron en yo hice photocall unas ofertas muy buena y aquí vinieron sin ganar nada eso quiere decir mucho todos los jugadores que estaban ahí ahora están en primera división o en o un o en el extranjero curando bastante estando bueno equipo

Voz 4 07:37 once somo atraen

Voz 3 07:40 como es en el que aguante tres años y por desgracia suele estará eh no todos lo somos un club pobre económicamente pero yo creo que tenemos grandeza de trabajo con la humildad que tenemos que hacerlo pues sabiendo quiénes somos intentamos sacar el máximo rendimiento porque no podemos fallar porque si encima dinero encima no sabemos máximo rendimiento entonces desaparecen cada vez que vienen aquí en cada partido para los próximos una final con independencia del resultado y quieras o no aprende la tensión eh jugarte clara segundo la situación situaciones el año pasado por ejemplo tan malo y sí muy fuimos a algo si ganamos tuvimos dos posibilidad de no descender qué pasa que no tocaron muy fuerte de Jaén que estaba en un momento terrible fuimos a su casa y no dio hay después aquí el Barcelona eh no ganó más de tres goles sí que son situaciones que sin hubiesen tomado otros equipo seguro seguro yo estoy seguro que hubiese defendido por unos todos los dos huesos duros dos huesos a última hora después de haber ganado eso no rompía pero si nos hubiese tocado otra plaza de equipo yo me lo que estaríamos hablando lo estábamos en primera división todavía pero nos merecemos estar en Segunda pues todo lo que Simón toda la temporada no podemos jugar toda la temporada en dos últimos partidos

Voz 1621 09:02 eso está claro eh ayudas para saber el proyecto adelante porque está claro que hay otros equipos en la élite que naturalmente tienen dinero porque hay marcas que campo oye pero no sea aquí en nuestra tierra y otros equipos de aquí de cultura deportiva los otros deportes cuando hablamos todavía no

Voz 3 09:18 Turín decisión de deporte Ayuntamiento de La Palma son clave ayudó a muerte me están ayudando a más después empresa IRPH colegio Arena son empresas que no ayudan bastante después de otra serie de empresa montones tenemos como como veinte o treinta que no ayudan económicamente poco pero nos ayuda en momentos que no falte parece ir vamos a ello ayudó eso no salva porque aquí los socios no con la Unión Deportiva Las Palmas el baloncesto tienen todo ha acabado y es normal no son dos los dos deporte quemada rutina persona no no sólo tenemos que trabajar no sólo de otra manera no podemos competir contra ellos en aspectos se tenemos primero que aceptarlo y después trabajar

Voz 1621 10:06 eh tú experiencia por todo lo que ha sido este tiempo jugando Alexandre solar de de deporte el tema de la de la presencia de seguidores cuesta meter a gente en estos enero deportivo le cuesta al gran Gala que se quejan de que no llena la deportiva

Voz 3 10:20 ah vale vale dieron una cosa muy importante sol vaya diferente situaciones eso vas a Lugo y el Lugo se el pabellón bajar el de urdeales no los pabellón más a Ciudad de Jaén sellaron dieron otra cosa entonces una norma que siguen opacidad Valdepeña un frío o un calor dejando donde va juega un partido en Valdepeñas seis días entre Padilla grande salían no los tres aquí tenemos la suerte

Voz 4 10:53 de variedad de ocio

Voz 3 10:56 es el queramos o no queramos salvo los partidos importante partido de mínimamente pero de la parte dice bueno ya meter Leo como son pasito televisado ya lo veo por televisión mataron eso es lo que eh El Mundo entras si vamos para atrás cuando jugaba sumar SAIC que era la cancha era pequeño hasta no pasaría nada por una pequeña lancha cuando sólo como en alta también se ya la haga propiamente cinco mil personas a ella ya ahora en vez de setecientos o mil doscientos o mil ochocientos Emma fase

Voz 1621 11:23 desde luego todo va a la gente tiene más diversión en estado quieto una ciudad grande verle eh

Voz 3 11:28 que ahora es el partido tranquilamente tu casa comiendo disfrutando no

Voz 4 11:33 esto es así hay que aceptarlo entonces

Voz 3 11:36 pero no dormir que la motivación no solo viene por estar sino por intentar pensar en lo que está pasando es también una clase de motivación solo partido de hipotecas llegan porque tienen esa información sobre todo de presionar no les llenó de alguna manera yo creo que sólo están cumpliendo con independencia de los resultado los dos vienen cuando hay un equipo bueno y bien trabajado pues resultado sino pues si sólo son mejores ya hemos trabajado muy bien en medio de un entrenador del que mal hoy ha nombrado porque encantado Emilio Bonilla sí yo estaban trabajando un montón de bien hago día siempre que como a otros partidos

Voz 4 12:13 no ganaba once cerdos hacer esto un día Si a esto

Voz 3 12:18 tengo que ver a través de la madera fue a ver un entrenamiento de los hay otro equipo ahí partido idioma entrenaban que al equipo que secreta basta sin entrenar era infantil y alevín no Juanín no me aguarda y entonces cuando llegó bueno es que mi equipo no sabe jugar a fútbol hay que enseñar y aquellos sin entrenar bien y ganan por qué porque ellos tramitado hoy esto es una una situación digamos de de pueblo de de animar al deporte lo primero que tiene que aprender a

Voz 4 12:49 es

Voz 3 12:50 jugar a jugar ese propio deporte esto pasa de leer el deporte ilusión el deporte no siempre evidentemente era alta competición hay que intentar ganar siempre pero siempre no serán Induráin ganó cinco Tours estos dúos retirar

Voz 1621 13:04 está claro que no va a estar uno siempre permanentemente no en un pico alto

Voz 3 13:09 League

Voz 1621 13:09 eso así el camino duro para este ascenso de categoría por donde pasa no sé si han cambiado el sistema de competición este

Voz 5 13:16 es lo mismo el primero asciende y los cuatro los cuatro siguientes juegan entre sí están hace no sólo eso no pero sí sí sí pero bueno que

Voz 4 13:28 que el deporte es deporte criterios deportes esfuerzo sacrificio creer confianza de porque son muchos factores pero hay uno que es clave que eres tú sin duda ante cómo lo va confiar

Voz 3 13:45 de lo demás

Voz 4 13:47 sí mira yo siempre cuento entonces también jugadores

Voz 3 13:51 yo no sé si eso fue Belda o no pero pero contado y cuando me lo contó pero con un sueño una persona que hindú me contó una experiencia interesante los ingleses eran los digamos estaban una colonia en la India algo año de la India y entonces fueron a hablar con con los mantras ligero que que no se iba a decir pero vamos a aprovechar una cosa si ustedes son capaces de ganar cómo se llama esto que eran campeones los niveles guardar de Paul

Voz 1621 14:19 así que os voy a decir exactamente sino ganan

Voz 3 14:21 en uno vamos yo no está bien Iker aquí no sabía qué era pero quisiera eran campeones del mundo cuando salieron iban los cuatro hablando ese nosotros no sabemos qué es lo que se quedarán olvida que ganar

Voz 4 14:38 sinsabores buenas intenciones capacidad sufrimiento un porqué para que ayudan mucho a sabes

Voz 2 14:48 Susan pues este cuartito de hora sino ha ido volando yo he disfrutado

Voz 3 14:52 contando la historia un poco historia de nosotros y escuchándote viviendo el paisaje de aquí

Voz 5 14:57 bueno veces aquel hacer la a vacía

Voz 6 15:01 en lo que te decía ante las eh

Voz 1621 15:03 el no veintidós te entrevistamos un carácter mira que te te hemos entrevistado mucho por lo que yo todos los estamos haciendo viejo pero la verdad es que tú

Voz 6 15:11 tienen ahí e Bay una línea de pensamiento que siempre te adornado hoy nos encanta nos encanta sitio

Voz 7 15:18 desde la enseñanza como debe ser en Mi padre me enseñaron aunque si cambia porque lo otro no te gustaba si te gusta sí