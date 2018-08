SER Deportivos. CV Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. Objetivos de la temporada

Voz 1621 00:00 SER Deportivos Las Palmas Nicolás López cadenas eh quince minutos para que sean las tres de la tarde ya las tenemos y los tenemos por aquí le decían tiempo de titulares que íbamos a hablar con parte importante de la familia de este nuevo proyecto del Olímpico de boli ya dentro de nada va a arrancar la nueva temporada dentro de la Superliga Femenina y el centro comercial ideas Société ya está preparándose Manolo Campo saludos muy buena para la próxima campaña como a dos

Voz 2 00:35 muy buena muy ilusionados una campañas la que tenemos puestas muchas ilusiones con retos importantes es la que esperamos que sea no sólo la consolidación en en la categoría común uno de los clubes respondió diciendo que sea el inicio de de una etapa en la que estas chicas Nos llena de alegría no sólo a la familia olímpica sino a todo el deporte grancanario con la consecución de de algún título no

Voz 1621 01:04 bueno esta chica ya es que me ha traído yo había preparado algo para comer pero algo ligerita hoy vamos para dar de comer a toda esta gente voy a tener que prepara un rancho pero vamos tipo cuartel porque para que esta Libia o la Libia muy buena muy buena a Javier Lázaro ahora Javier a saludos muy buena a Sara muy buena Sara hola a Claudia en buenas tardes Claudia ya Saray Saray bueno pues son integrantes de este proyecto que preside Manolo campos que también en lo técnico ahí tiene la responsabilidad Sergio Miguel Camarero Iker no van a hablar también de de ese de ese nuevo camino no que se abre en octubre Lidia cómo está yendo la la pretemporada cuentan un poquito

Voz 1855 01:38 pues nada la verdad es que muy bien estos nuestra segunda semana de pretemporada y la verdad es que estamos entrenando muy bien con mucha motivación por ahora todo todo muy bien

Voz 1621 01:49 cuánto tiempo llevas en el equipo

Voz 1855 01:50 el la temporada pasada estuve aquí también

Voz 1621 01:54 nada el año pasado que fue una temporada muy cara garita de partido también ha habido un proyecto ilusionante Copa definirías un poquito lo que sucedió el año pasado Live cuenta no

Voz 1855 02:05 bueno pues el año pasado fue un año muy bonito a la verdad porque tuvimos un un cambio de entrenador por bueno motivos secundarios pero bueno la verdad es que al final conseguimos con objetivos grandes igual no todo lo que esperábamos pero sí que es verdad que luchamos mucho y cogimos muchísima confianza en el equipo yo creo que no no terminamos con mal sabor de boca

Voz 1621 02:31 bueno y Javier cuando aquí dice Manolo que se va a pelear por todos los títulos que hay en juego para la próxima temporada es ponerles una una una losa ahí en la espalda una cruz de depresión como se lleva todo con mucha tranquilidad yo creo que básicamente es la meta de todo

Voz 1855 02:46 y juntarlo pues yo creo que puede conseguir algún título esta temporada

Voz 1621 02:50 ahí de las que miran por ejemplo cómo se van formando las otras plantillas de la Superliga Femenina para saber un poquito por dónde van los tiros porque

Voz 1855 02:57 sí todas miramos cómo va cada equipo sobre todo cuando acaba la temporada que es cuando van publicando los nuevo fichaje pues va viendo cómo va a estar más o menos la Liga qué tal yo creo que podemos estar la la primera ha habido mucho movimiento Manolo

Voz 1621 03:11 los dinerito metido hoy en la Superliga femenina

Voz 2 03:15 yo creo que en las plantillas se han reforzado un poquito más no algunas menos que otras los sin lugar a dudas yo creo que los dos grandes animadores de esta competición Palace Logroño nosotros yo creo que el título los títulos van a estar entre nosotros dos

Voz 1621 03:32 bueno me tienes que dar también de los proyectos que hay porque se va a ser una petición para que seamos sede de la fase final de la Copa de la Reina pero déjame también que saluda aquí a Sarah Sarah qué tal cómo va la pretemporada muy bien muy bien allí a las órdenes de Sergio Miguel Camarero que con el entrenador acabó la temporada anterior supongo que es una parte importante también de de el año no saber que hay que prepararse en estas fases en estas semanas para arrancar ya en octubre de la mejor manera posible la competición no si es sin duda la pretemporada

Voz 1855 04:02 es muy importante para bueno pues empezar de la mejor forma posible físicamente y mentalmente y creo que estamos haciendo un buen trabajo como dijo libias la segunda semana pero vamos por el buen camino y tenemos muchas ganas y mucha motivación

Voz 1621 04:16 bueno hay muchos partidos de pretemporada previsto Manolo hemos cerrando aún

Voz 2 04:21 un torneo que prácticamente tenemos a la penúltima en la última semana de del mes de de septiembre que es La Gomera pensamos ir de la semana la la tercera semana a Sevilla un torneo también ir a creo que de el fin de semana del IEC del quince y dieciséis jugaremos un torneo en Tenerife y terminaremos con con un torneo en el en Las Palmas de Gran Canaria la semana anterior al al inicio de la Liga que además seguirá para para presentar un nuevo copatrocinador que vamos a tener que va a hacer un respalda

Voz 1621 05:05 por respaldar sobre todo a la imagen del club la impostada

Voz 2 05:08 decía que tiene el el patrocinador también porque nos va a ayudar mucho para no

Voz 1621 05:15 para este proyecto tan ambicioso que hemos configurado no se puede correr ya un poquito gordita y saber qué patrocinadores Novo

Voz 2 05:22 no puedo para que la gente la idea que ha

Voz 1621 05:28 sí bueno lo Don les puede llegar a una vista en los próximos ninguno intentaremos encontrar a Haidar la solución a este nuevo patrocinador que como dice Manolo le va a dar un impulso oye estábamos hablando precisamente de los partidos de pretemporada por ser equipos a la mejor que vivimos en un archipiélago que vivimos muy lejos de la península nos cuesta la mejor encontrar ese punto adecuado dentro de la fase de preparación porque es más difícil encontrar geográficamente rivales

Voz 1855 05:56 bueno yo creo que siempre se buscan opciones y en este caso pues la pretemporada pasada existimos a Tenerife a jugar contra rivales de la propia Liga pretemporada también vamos a jugar varios partidos amistosos y creo que no siempre hay alguna solución que

Voz 1621 06:13 para buscar partidos al no no creo que sea un inconveniente Domund Claudia tú qué piensas de esta pretemporada como está haciendo todo

Voz 1855 06:19 la verdad que está siendo dura pretemporada pero es como decía actúa una pretemporada tiene que ser bueno para empezar físicamente y mentalmente bien los primeros partidos son muy importante siempre

Voz 1621 06:33 de Manolo que Logroño y el Olímpico son los equipos que mejor pintan para el año que viene tú cómo lo va

Voz 4 06:40 yo pienso más o menos igual hay como terminó la Liga los pleitos estuvo muy muy muy luchado perdimos en ese último partido en casa pero estuvimos ahí yo creo que este año va a estar

Voz 1621 06:53 hacer el estilo Saray ya a la temporada anterior ya sumó ha olvidado no ahí quedaron los objetivo ya dormido de de una competición que tuvo punto importantes puntos interesantes otro quizá un poquito más mates ante para ti cómo cómo fue todo el año pasado

Voz 5 07:10 llego con el cambio que hubo por la razón en que fueron yo creo que ese cambio nos vino muy bien porque llegó un punto en el que el equipo estaba como un poco dividido no algo que veíamos que no avanzábamos que con el cambio de la verdad que nos vino muy bien las la motivación que no transmitía camarero en las ganas de jugar la garra y todo lo que nos transmitía palo cuatro partidos que da yo creo que fue lo que mejor no vino lo el último partido no ya no aguantamos más pero físicamente mentalmente pero yo quiero ir desde que terminó la temporada yo he dicho que para mí ha sido una de las mejores temporadas que te en el club y mira que llevo años cuántos años lleva en el club desde los once once con lo que nos queda todavía no

Voz 1621 07:54 lo que te queda todavía hay las expectativas para este año que eran

Voz 5 07:58 yo estoy no motivadas y me estoy súper ilusionada porque veo el equipo que hemos formado también me fijado los otro equipo yo sí soy de las que creo no por decir nada ni despreciar a ningún otro equipo pero creo que si somos de los que podemos estar arriba

Voz 1621 08:13 muy arriba pero lo estaba preguntando antes no has una presión sobrevenidas a la que están en una presión porque sí

Voz 5 08:20 yo creo en cada una de nosotras sabemos a lo que estamos para lo que estamos aquí creo que sabe somos capaces de soportar cualquier tipo de presión yo creo que eso es más una motivación para quererlo viendo cómo acaba una temporada pasada que una presión para cada una

Voz 1621 08:34 Manolo me estás hablando antes también de el deseo que tienen ustedes de celebrar una fase final de la Copa de la Reina conociendo cómo te conocemos estará ahí articulando todas las soluciones posibles para que al final sea una auténtica realidad

Voz 2 08:47 si nosotros tenemos confirmado el apoyo de el Cabildo de Gran Canaria a través de de su consejero de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas a través de su consejo de deporte estamos ya negociando con la Federación Española aunque la gente de Tenerife está intentando que la Copa se repita edición en enero de dos mil diecinueve otra vez en en Tenerife yo estoy seguro que esa copa se va a jugar en Las Palmas de Gran Canaria ya antes sobre lo que decías al hay hay una cosa que no llena también de mucha ilusión y mucha confianza nosotros somos el único equipo en los últimos cinco años que ha conseguido que Logroño pierda un partido de play off hasta ahora había ganado sus ligas sin perder un solo partido de play off no sólo perdió un partido de porque yo sino que tuvo que trabajaron lo indecible en una plantilla que era más larga que la nuestro más compensada en con más variedad con más capacidad de cambio cosas que hemos equiparado nosotros este año conseguimos llevarlo hasta es que dieran lo máximo para poder evitar el quinto partido fíjate que la la final fue un tres cero como venía siendo habitual volviendo a lo de la copa a todas Nos ilusiona una Copa de la Reina en Las Palmas de Gran Canaria que sería la tercera edición con un equipo ambicioso cómodo que hemos configurado que volverá a jugar en Europa en el que también tenemos depositado muchas ilusiones que también no servirá para atraer a al público de cara al último tramo de la temporada que serán los pero yo de la

Voz 1621 10:30 no es verdad que lo del año pasado luego Europa Libia quedó muy bien para el equipo no se hizo historia también ahí el el olímpico en los partidos que realizó en la medida que fue derribando muros en todas las competiciones no

Voz 1855 10:41 sí sí la verdad es que el año pasado hicimos muy buen papel en la liga europea yo este año pues esperamos llegar incluso más lejos

Voz 1621 10:50 ilusiona son abriera la competición europea si da ah pero les gusta las jugadoras a lo ven como una rémora a la hora de tener que desplazarse porque no eran viaje cómodo ni mucho menos no

Voz 1855 11:00 como la la verdad que es decir lo único es jugar entre semana después de los fines de semana la Liga pues la semana que el partido de Europa que cita a un poquito más cansado pero ilusiona a jugar contra otros equipos que juegan otras Liga

Voz 3 11:15 es como

Voz 1621 11:17 del voleibol de te ahora si tuviera que elegir un título para el año que viene si te doy tres pague que tienes que abrir uno a digo yo quiero esto que sería

Voz 1855 11:29 venga a ver me pregunta difícil P

Voz 3 11:33 pero

Voz 1855 11:36 se me gustaban todos todos

Voz 6 11:39 en la Liga porque la reina

Voz 7 11:41 la la se dice Juan Casas no

Voz 1621 11:44 bueno el clásico a hombre mola sólo ganar lo que lleve la gente no yo creo que eso también sería significativo pero también una competición europea es que todo la es que esto no lo es difícil no

Voz 2 11:55 en este club no se eligen título en este club se pelean disputa a los todos los títulos que están a nuestro alcance

Voz 1621 12:02 ahora para esta temporada si cuentan con apoyo a la pista en toda la historia pero va a ser pues además el poder mano no porque lo tengamos aquí enfrente no porque lo está leyendo poema al al al club en cuanto apoyo del Cabildo que siempre importante no

Voz 2 12:22 siempre es el Cabildo el Cabildo no existiría hemos los clubes de élite menos a este nivel el Ayuntamiento también se ha sumado los con los clubes de élite de la ciudad que el Gobierno de Canarias ha mejorado mucho su dinámica que reconocerlo bastante El único problema siempre son las de avance los pagos que muchas veces nos ponen en una situación límite por ejemplo nosotros tenemos cerca de ciento setenta mil euros pendientes de cobrar de la temporada pasada

Voz 1621 12:50 ciento setenta mil perritas

Voz 2 12:53 sostiene el patrimonio personal de este presidente y las póliza la póliza de crédito que tenemos pero estamos contentos con donde el apoyo sobre todo con el cariño de ICSA después de catorce años sigue con la misma ilusión que el primer día y eso para nosotros es muy importante

Voz 1621 13:12 el equipo ya sagrado o queda algún falta anuncia una jugada

Voz 2 13:16 la que lo vamos a hacer seguramente durante el fin de semana es la jugadora que debe marcar la diferencia viene para completar y la capacidad anotadora de este equipo con Sara con los lidia con un con Saray más americana que teníamos y las centrales pero está en una jugadora al detalle mundial que yo esté cerrada de que precisamente hoy nos han dado el permiso de de extranjería ya ya vamos anunciando anunciándole

Voz 1621 13:46 pues bien lo ha creado para que no media entonces en una jugadora cubana a la selección cubana hace muchos años que una jugadora internacional de Cuba

Voz 2 13:56 no juega en España es una jugadora