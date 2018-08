SER Deportivos. Entrevista a Rafa Rodríguez y Kevin Rosales. Poeta Tomás Morales

Voz 1621 00:00 ya abordamos ya la última hora de la vela latina que directamente nos tiene que conectar con lo que fue noticia el pasado fin de semana porque noticia tiene que ser Pepe Alvarado saludos muy buenas tardes saludos buenas tardes que un mismo Bot durante seis años consecutivos eh haga ganador de la Copa Gran Canaria

Voz 1963 00:17 efectivamente yo todo lo tiene el voto el anunció el cuento todo a Morales que que no sólo lo que es la Copa como bien sabe nuestro oyente el morales con esto último cinco años pues han acaparado prácticamente los títulos le ha estaban en juego en las diferentes temporadas este año ha comenzado precisamente ganando también lo que era el Trofeo Federación el mes de abril este fin de semana bueno pues como Kevin Rosales de patrón doy culminaba hielo en el fin de la temporada con respecto a lo que es la Copa Gran Canarias ocho concurso que han seguido celebrando hasta el día del el pasado sábado donde por tercera vez te habías aplazado dos veces el Everest como decíamos con ese kilos copero ir como bien dice tú por cuarto año consecutivo no

Voz 1621 01:04 deja que saluda al presidente del poeta Tomás Morales Clippers saludos muy buenas olas bueno antes que nada felicidades bueno es el sexto título consecutivo de la Copa lo que confirma Rafa que están marcando todo una época

Voz 1323 01:20 sí señaló el sexto título Gran Canaria consecutivo que creo que lo ha conseguido hay él

Voz 1 01:32 como título en cinco años

Voz 1621 01:36 sí desde luego mucha gente se estará preguntando Rafa como se mantiene esa tensión para que la gente no se aburra de ganar

Voz 1 01:44 con ilusión con ganas con con Ghana conté

Voz 2 01:51 también no teniendo la gente manteniendo un equipo que que mantenga la ilusión porque cuando mantiene la ilusión las ganas de ganar acierta nunca ni

Voz 1621 02:02 yo no sé si nota sin embargo por otra parte que cada vez cuesta un poquito más que los demás también están apretando por desbancarles a usted de de lo que están logrando

Voz 2 02:13 cuando vinieron al muelle a la entrevista usted me alegro

Voz 1323 02:17 me alegro porque porque eso significa que los demás están poniendo las telas que que en cierto modo ante comía estamos obligando que a darle ejemplo a los demás de lo que hay que hacer para que este deporte es un legal un poco y la verdad es que sí me alegro creo que eso patrones somos un poco la escuela también aquí al pistones garantizó que era si son por lo menos nadie

Voz 2 02:52 porque tuvimos una raya

Voz 1 02:55 a narrar ya entre comillas mal aire

Voz 2 02:59 en junio de la regata malas que no salieron aquí

Voz 1323 03:04 en este encuentro bienal ambiente tenía sí vamos

Voz 1621 03:11 la gala evidentemente de de un bote absolutamente ganador bueno y el Campeonato Provincial eliminatorios qué opciones le da en estos momentos al poeta Tomás Morales Clippers para conseguir esos títulos también que restan esta temporada

Voz 2 03:25 bueno sábado tenemos la la final de la K

Voz 1 03:29 que olvidara

Voz 1323 03:32 sorteo y vamos a ver qué puesto salir

Voz 1 03:34 no hay tenemos

Voz 1323 03:37 contra el guanche contra esa o sea que son dos botes que ahora mismo están probablemente sume no en su mejor momento de la temporada probablemente pero sí por lo menos a os aseguro que ayer ayer incluso le ganó la A uno a uno loca yo te de la temporada ahí y creo que va a depender mucho de del orden de salida porque como siempre seremos era el rival que como nuestro que salir último pues muy complicado marcarnos de él de loto por delante pero bueno va a desvelar ya el sorteo condiciones de viento en el campeonato y estamos ahí empezamos con el humo

Voz 2 04:23 Nos queda una última

Voz 1323 04:25 todo apunta que tendremos un desempate igual ya veremos a ver

Voz 2 04:31 ahora mismo volvemos a estar a todo

Voz 1323 04:36 sería una forma vamos increíble de la te das cuenta una cosa

Voz 1621 04:41 porque es muy complicado trasladar a este tipo de de deporte lo están consiguiendo en el tema de de la vela latina es muy muy difícil ver a un equipo de lo que sea en este caso un bote de vela latina conseguir tantos títulos no sé si esto de alguna manera Rafa y anima que los patrocinadores se sigan vinculando a la firma del poeta Tomás Morales Clippers

Voz 1323 05:02 pero yo te puedo hablar pues el nuestro porque si están contentísimos hoy hoy precisamente hablé con con ellos su comunicación vamos contentísimos con lo que hemos logrado ya están más que satisfecho con la temporada que llevábamos sí lo lo que tenemos que darle que vean que lo que no aportan y lo que nos dan sirve para que clase vea que que al final lo que importa en un deporte que hemos hablado siempre que sólo sólo sobre esta ciudad que es muy muy bonito

Voz 1621 05:42 a Rodríguez enhorabuena para esta nueva título fuerte abrazo y hasta la próxima

Voz 1323 05:45 muy buenas tardes

Voz 1621 05:48 ahora ante el presidente por cierto el PP con uno de las particularidades del poeta Tomás Morales es precisamente ese relevo que en las diferentes competiciones ha tenido en la caña del bote no

Voz 1963 05:57 ese privilegio como dices tú lo puede tiene bonaerenses característica el patrón oro tiene tres patrones

Voz 4 06:03 magnífico como el resto de de de votos

Voz 1963 06:05 pero este tiene tres y tres patrones que se puede intercambiar cada uno lleva una competición diferente y Kevin ata o casi real con la reprochar de la Copa de Gran Canaria en el trofeo eliminatorios prácticamente el responsable Gustavo del Castillo flamante campeón de Europa que al tapete también del ahí y por supuesto en el campeonato a suponer para Roque desde Oliver Bravo de Laguna esto ya te da una ventaja la tripulación olvidarnos de ello el total de la tripulación que una de las claves del cinco del puede tratado Morales en estos últimos años no

Voz 1621 06:37 bueno pues con uno de los responsables o el responsable de de la Copa hablamos a continuación Kevin Rosales saludos muy buena

Voz 4 06:43 hablar buenas Nicolás felicidades muy hacia Asia

Voz 1621 06:48 bueno cuéntanos cómo fue este fin de semana donde afortunadamente para ustedes han conseguido un nuevo título

Voz 4 06:53 pues sí la verdad que un fin de semana muy bonito no estaba no lo sea presentaba el el lo que era cerrar de la isla de Gran Canaria que ya la teníamos casi cerrada sólo nos faltaba un punto com presentarnos y no tienen ningún descalificado teníamos bueno la verdad que que ha sido eso encerrar el el título oí hay navegar lo mejor posible

Voz 1621 07:21 lo cierto es que por otra parte Kevin supongo que no será fácil ni mucho menos mantener este enorme listón un listón tan alto como el que está ejerciendo el poeta Tomás Morales

Voz 4 07:31 sí podemos así es la verdad que nuestros objetivos siempre ha sido puede pues Nadal dar con un buen ambiente y un buen equipo si los resultados serían venían y al final puede pues mira ahí está la prueba llevamos seis años consecutivo ganando la Copa la en Canarias que que que lo sabía yo en los cien años de historia que que tiene la tienen

Voz 1621 07:55 si eres uno de los hombres jóvenes dentro de la de la vela latina pero sin embargo está viviendo toda esta etapa dorada de tu voten

Voz 4 08:02 sí sí sí sí la verdad que hasta que el venía de de un año bastante malo raíz de que que entró Rafael Rodríguez como presidente pues pueden intentamos hacer un buen grupo un grupo de Marina d'Or sobre todo lo importante unir a las dos no dudando para comenzar las Padoan a los niños que todo el mundo estuviese involucrada y de ahí pueden salir de esto

Voz 1621 08:28 qué bien cuánto tiempo llevas tú metido en el tema de la vela latino

Voz 4 08:31 pues la vela latina llevaré como uno dos catorce años por ahí iría en el morales concretamente unos fíjate

Voz 1621 08:42 sí bueno eso deseamos que has pillado toda esta buena etapa de de este vote en concreto pero no sé que desde tu punto de vista tal y como Nos apuntaban Rafa cada vez más difícil cada vez los otro botes que también es una buena noticia para el tema la verdad Latina van dando mucha guerra no

Voz 4 08:57 sí la verdad es que este último año esa avistó después no ha mejorado muchísimo se están esforzando pasa por por por hacerlo no antes pues el gente iba a navegar y a pasar el sábado ahí y ahora no ahora ya saben que van a competir tienen un sponsor detrás que tienen que cumplir con ellos y un animal muy ni sí es lo bonito de la vela latina que final todo el mundo se involucre Hay quiere ganar

Voz 1621 09:28 te iba a preguntar cómo llevan ustedes esto de cambiar de patrón según las competiciones según lo los fines de semana esto es todo como lo tienes organizado

Voz 4 09:37 pues la verdad que muy bien pero en el galés somos tres patrones en está Oliver el el alguno Gustavo del Castillo actual campeón de Europa esta semana en la placer Night sí sí yo también Rosales pues nos vamos compartiendo la temporada he según los eventos que que vayamos teniendo cada uno por hora hay redadas aquí pues este año por ejemplo me ha tocado a mí bastante bastantes concursos lo que desde la Gran Canaria llevas bastante regatas así lo puedo pues competiciones del del Campeonato Provincial las pegas como llamamos aquí alguna caja que otra entonces bueno eso no vamos compartían todo esto pero la verdad que que compaginamos muy bien

Voz 1621 10:29 bueno porque tú necesitas tiempo porque al margen de la vela latina Kevin también practica otras modalidades deportivas dentro del mundo de la vela

Voz 4 10:36 sí la hacer también en vela crucero y bueno a algunas que van saliendo tanta aquí en las Islas como como fuera en Península ganárselo nada le más

Voz 1621 10:49 dos torneo cuéntenos un poquito cuando ves las opciones del poeta en el provincial

Voz 4 10:53 pues en el Provincial llevamos un año muy bueno con a una sola regata vertida con el Cantal ya de Women si optamos a al título no estamos ahí empatados con el come el Puerto de La Luz y nos queda una jornada cada uno que que bueno que posiblemente si no pasa nada yo siempre respetando al rival y no pasa nada pues posiblemente tengamos los dos lava la suerte ganarla hay iríamos un desempate luego la otra competición es el torneo eliminatorios la caja que que también lo sea más trepó el San José el pueblo One day in nosotros el Morales ir poco según el el día que el orden de salida pues lo llevo mucho pero bueno que vamos a ganarlo vamos con con idea de intentar ganarlo todo o como una buena regata para que el espectador eh

Voz 1621 11:53 desde luego que sí bueno uno de los nombres propios del pasado fin de semana el poeta Tomás Morales que se adjudicaba por sexta vez consecutiva la Copa a gran crearía y aquí hemos tenido una representación de los hombres que desde luego siguen marcando historia dentro de este deporte con este bote que de momento lo está ganando absolutamente todo Kevin enhorabuena un abrazo hasta la próxima

Voz 4 12:14 muchas gracias un abrazo pero bueno

Voz 1621 12:17 para terminar PP lo cierto es que quedan todavía dos torneos y el asunto se presenta muy emocionante no

Voz 1963 12:23 sí efectivamente ganan porque bueno yo creo que lo más importante trofeo evidentemente la eliminatoria este próximo fin de semana con tres voten lista precisamente el Pueblo Guanche hiel Unió no estamos eh el bote dos botes el sábado saben no estaba CEU de Barreto Barreto placer digamos lo ha cedido y la sorpresa que procura en su historia pues se metía en esta competición tan importante Elboj arresta a una jornada del campeonato provincia Caixa era está jugando tanto Almoradí como en el puerto la Luthi Alejandro Barrera inmorales descansa por el puerto tiene una red dependiente con ella este campeonato con lo cual vamos a ver eh una regata de desempate entre el poeta Tomás Morales y el propio el propio poeta e impropio de Puerto de la Luz no

Voz 1621 13:16 bueno pues lo seguiremos con dando aquí la sintonía de la Cadena SER de lo seguiremos leyendo también en la provincia gracias Pepe un abrazo hasta la próxima