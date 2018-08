SER Deportivos: Entrevista a Dani Medina. Médico de los Sixer

Voz 1621 00:00 desde hace una temporada el médico grancanario Daniel Medina está trabajando en la NBA concretamente en los Sixers de Filadelfia en el tuvo la oportunidad en su momento de trabajar como saben como médico del Barça y allí su trabajo coincidía con la mejor etapa deportiva del equipo blaugrana hace un año tuvimos la oportunidad de hablar con él cuando empezaba su labor en la NBA y ahora con la mochila llena de experiencias queremos robarle unos minutos en el ser deportivo justo cuando prácticamente está a punto de regresar a su labor en Estados Unidos para saber algo más de este gran canario de cómo es la NBA por dentro Daniel Medina saludos muy buenas hola buenas tardes bueno pues a nivel personal tienes que estar muy satisfecho por trabajar en este icono del baloncesto mundial entiendo que ha respondido de largo todos expectativas no sí la verdad que estoy muy contento estoy muy contento por por varios motivos la parte deportiva poder pertenecer y formar parte de de de un icono de la NBA son como son los zifios que son un clásico de la NBA que la temporada

Voz 1178 01:07 en lo en lo deportivo haya salido

Voz 1621 01:10 el perfectamente sí que luego bueno con todo lo que lo que supone el cambio de país en lo personal hiriendo familiar pues pues también ha ido no ha ido muy bien hemos encontrado una ciudad que ha recibido muy bien un entorno en el club que es muy muy familiar y la y la verdad que con toda la dificultad que conlleva empezaron proyecto de

Voz 1178 01:35 de este calibre una entrada en la en otro país no estamos muy a gusto y lo estamos disfrutando bastante

Voz 1621 01:40 bueno tienes un cargo que en principio es difícil de entender lo ha sido una misma mirada aquí en en Canarias era vicepresidente para los temas de del cuidado de jugadores del cuidado de aleta exactamente cuál es tu cometido en los Sixers

Voz 1178 01:52 sí es un tema es un tema del organigrama

Voz 1621 01:57 ya estructura que que lo vas a entender va a entender

Voz 1178 02:02 sin la hay una figura que es la ves llena manager

Voz 1621 02:04 que viene a ser como el el director y presidente de tanto de de del área deportiva ir y hay cuatro cuatro cargos ejecutivos que de Analytics estadística un poco de análisis otro que

Voz 1178 02:20 de recurso

Voz 1621 02:23 en un tercero que es el de scouts y una parte

Voz 1178 02:26 es la de digamos del jugador en cuestión

Voz 1621 02:29 ya en el perfil de salud y rendimiento que esta es el área en la que de la de la aquellos responsables en ese área

Voz 1178 02:37 el área médica entre el área de fisioterapia obviamente el área de entrenamiento de ciencia

Voz 1621 02:43 del deporte en su conjunto el área de psicología también en lo que hacemos es coordinar pues cada uno de estos de estos profesionales que tenemos en el departamento Un total de dieciséis ahí que que bueno intentar sacar lo mejor de del grupo de décadas jugadores que este legiones romanas posible y los que seleccionan porque se recuperen lo antes posible para los profanos Dani cuéntanos un poquito como es el día a día como es el trabajo normal Paradis el en el día a día en la NBA varía del del del momento de la temporada es una es una de las de las de las curva de aprendizaje que he tenido este año la NBA como competición es muy muy corta el calendario muy densos practicamente cinco cinco meses y medio de temporada regular empieza a mitad la segunda semana de octubre y acaba la segunda semana de abril once de abril concretamente acabó el año pasado con lo cual hay que jugar ochenta y dos partidos

Voz 1178 03:47 sí eso pues hacinadas sale una media de tres cuatro partidos por semana con lo cual

Voz 1621 03:53 el tiempo para entrenar mínimo a su vez eh la como la sabes que la la Liga tienen los jugadores tienen un convenio que regula mucha de la actividad que se lleva a cabo pues no no se puede empezar a entrenar hasta la hasta final de septiembre ciento doce El día a día mucho mucho mucho del trabajo que hacemos ahora a partir de septiembre porque asistir a los jugadores que empiezan a hacer entreno en individuales un poco un poco más a más agrupado en nuestro caso este año nos toca además hacer hemos sido uno de los equipos elegido para hacerla la pretemporada en en China que vamos con con los Dallas Mavericks tenemos que ir una semana con lo cual pues te la la preparación de del viaje de la pretemporada y a ver cómo vienen los jugadores que la mayoría estancia en competir durante durante todo el verano salvo los internacionales tan en condiciones lo lo normal es que los exjugadores profesionales tengan entrenador específico te tiro de de las distintas habilidades quiera mejorar y que con el con el entrenador y con él con el tienen manager hayan hayan acordado por sus áreas de mejora yo se encargan de trabajar durante el verano si básicamente lo que hacemos es a la a la vuelta pueden valorar cómo están ver desde el punto de vista físicos tienen alguna en esta ciudad hacen unos planes individualizados que permitan a su a hacer el trabajo con el grupo bueno parecía cuando estábamos preparados esa entrevista que también han tenido la oportunidad de viajar muchísimo este año con el equipo no

Voz 1178 05:36 si se viaja hacia viajara en este calendario tan estoy en un país tan grandes

Voz 1621 05:43 la verdad es que si se viaja mucho de hecho casi el cincuenta por ciento de los ante lo de los desplazamientos y gran parte del trabajo también a ver qué opciones tenemos paran en seco el impacto de de los viajes que alegra miente te puedo decir bueno porque es un dato además un dato que has público el Gran Canaria este año viajará pues prácticamente el doble de lo que viaja un equipo de la de la NBA promedio en en kilómetro para que te hagas una idea es decir prácticamente justo el doble doble

Voz 1178 06:18 y una carga es una carga

Voz 1621 06:20 entre comillas a una carga importante

Voz 1178 06:23 con la carga de viaje la

Voz 1621 06:25 la fatiga que producen los viajes especialmente las semanas se organiza para que como El País es tan grande pues cuando viaja a la costa oeste aproveche juega tres cuatro hasta cinco partidos en en ciento diez días para no tener que que estar saltando sí hay hay casi tres cuatro horas de diferencia entre la costa y otra en seis horas y media de vuelo de un lado a otro el habrá que está bien está bien optimizado la verdad es que en ese sentido la NBA como como liga tiene un un el departamento médico que asesora en en la en la configuración de los tiempos de descanso y partidas etc yo creo que lo tienen lo tiene muy bien muy bien organizado es ante la verdad es que es que es agotador pero pero hace puede hacer es parte es parte del trabajo te quería preguntar también por la zona baja tu trabajo porque siempre se habla de la NBA ni como una de las competiciones y seguramente será así más elaboradas y que va

Voz 1 07:28 a la vanguardia de en muchos aspectos relacionados con

Voz 1621 07:30 el deporte con el espectáculo pero es que también lo está siendo a niveles médico

Voz 1178 07:35 sí yo creo que sí yo creo que la el el el modelo

Voz 1621 07:39 de acción médica Hay entre comillas lo que lo que se a llamar al cuidado del atleta en una visión a más holísticas eh

Voz 1178 07:49 yo tradicionalmente diferente entre el deporte

Voz 1621 07:52 presionar americano

Voz 1178 07:53 el deporte profesional europeo

Voz 1621 07:57 en el cual en el Europeo que

Voz 1178 07:59 el que tenemos nosotros más interna listado eh

Voz 1621 08:02 es un servicio de atención al jugador médico oficio etcétera que que pertenecen todos al club que están en el día a día que tienen que tienen una vinculación directa con el con el día a día del equipo modelo americano modelo más externalizado en el que generalmente en el caso del del de la NBA había una Athletic trenes hacer como con un fisioterapeuta y un masajista y todo lo que pasaba en el día a día era remitido a personal externo que no estaba directamente vinculado a eh obviamente los dos sistemas tienen ventajas e inconvenientes pero desde el punto de vista de generar confianza y conocimiento de las situaciones y los matices que acompañan a los equipos de actuar durante la temporada puede tenerlo interna listado qué es mejor opción sí desde luego lo los americanos demostraron mirando a Europa y de hecho la la cantidad de europeo ir ya australiano que cada van a trabajar a la a la a la NBA hay ya otras Liga ACB béisbol también hay algún alguna español trabajando ya en liga de béisbol NBA hay tres o cuatro español hay australianos ingleses también bastante pues pues notan el interés de los americanos en

Voz 1178 09:27 mejoraría entrecomilla mejorar ya

Voz 1621 09:30 captar Astrud a su cultura el modelo el modelo europeo pues fíjate aquello iba a preguntar algo así como si hay alguna vez Europa iba a importar es interesante también en cuanto a los servicios médicos de los equipos NBA Europa pero ya veo que que Europa en este sentido por lo que no está explicando también tiene cosas muy válida ir evidentemente es un ejemplo de ello al hilo de lo que estás comentando Daniel y a veces tenemos la imagen de Estados Unidos en donde parece difícil entrar en un mundo como la NBA es un gran jugador de de basket de eso es cierto día así pero entiendo que poco a poco esa barreras en otros aspectos como en el tema médico se van rompiendo no no sé si hay muchos españoles en estos momentos entre bambalinas en la NBA sí es bueno San Antonio tiene a nosotros tenemos otro otro

Voz 1178 10:19 pues chico Barcelona que es el director de la parte de

Voz 1621 10:23 de analítica que es un es un chico que señor informático

Voz 1178 10:29 sí entrenador del once actriz lleva toda la parte de

Voz 1621 10:32 de análisis si estadístico te diría avanzado porque no son números sino de de de de juego bueno es decir de juego Tito

Voz 1178 10:41 hoy toda la parte de modelo la verdad

Voz 1621 10:44 en hay se que hay otro chico en Detroit también que hace que hace parte de de Analytics o poquito a poquito a poco vamos vamos vamos sumando yo creo que vendrán que vendrán más drama el hecho que comentar de verdad que es una liga de los jugadores los jugadores está en en todos los puestos directivos y cada vez se la la Liga se realimenta

Voz 1178 11:12 de jugadores pero también te digo la la cultura

Voz 1621 11:15 americana no difiere vienen eso sí es más no difiere pero es más agresiva no ellos que ellos entienden que quiere pálido pueden mejorar la organización no miran no miran de Ander muy Miguel aspecto que tienen ni nada se van van a a a por la los individuo y los perfiles que ellos creen que mejoran la organización y los contratan por te digo están contratando en Australia están contratando en Europa están contratan contratan contra aquello que ellos creen que que los hará mejoras por otra parte y tal y como te estamos entendiendo Ariel esto de de la medicina en el deporte no tiene supongo que era un concepto universal y no sólo específico de la NBA pero hice estará cuidando mucho que la labor de usted no sólo como quién dice entre comillas la de curar heridos no sino que va enfocado básicamente a la mejora del rendimiento deportivo efectivamente la parte la parte médica evidente que que en Estados Unidos de asistencia médica independientemente que estemos más o menos de acuerdo con el sistema que utilizan lo que son los medios diagnóstico y tratamiento no no tienen no tienen no tienen ninguna ninguna diferencia con lo que que es hace quién lo en Europa el la el matiz quizá viene va por cómo desde el el ámbito te digo medicinal deporte hoy

Voz 1178 12:44 digámoslo Ciencias del Deporte porque hay otros profesionales

Voz 1621 12:47 en cumplen esa función como como licenciado en Educación Física ahí todo este perfil entorno a la lo que es el rendimiento

Voz 1178 12:56 es pues saber entender así

Voz 1621 13:00 comprender cómo el entreno los partidos los tiempos de recuperación inciden en un jugador particular por sus características por su historial de nacional por pero todos los aspectos que que los rodean física y emocionalmente que es parte importante de nuestro trabajo el hecho él es el hecho excepcional en sí digamos de esa parte entre comillas más sencilla no alcanzaron diagnóstico un tratamiento esto desgraciadamente ocurre siempre ocurrirá porque los accidentes Alcina pero no suceden pero el el cómo cómo conseguir lo antes de lo más sencillo hoy que que es que mantengan el peso que tengan su cuerpo en definitiva adaptado la exigencia que le ese que van a tener en esta semana hay en particular con la siguiente semana a las que

Voz 1178 13:57 lo evaluar así como lo planifica eso durante toda la temporada de la parte quizás más importante y a la que dedicamos más tiempo y esfuerzo y por eso tenemos

Voz 1621 14:06 a un equipo tan tan multidisciplinar en ese sentido los Iker lo que como como organización lo que lo que pretendemos tener una estructura que nos permita ser muy muy reactivos al al día a día con personal que está con el jugador a pie de pista que que toma decisiones conociendo que quiere el entrenador que quiere jugador cuál es el objetivo y el momento de la temporada en el que estamos luego tenemos otro grupo de gente que tiene

Voz 1178 14:37 una función más de él

Voz 1621 14:40 reposadamente pensar mirar todo el calendario ver desde el punto de vista científico cuáles serían los mejores caminos vías alternativa para para alcanzar nuestros objetivos y a su vez también evaluar lo que vamos haciendo para detectar aquellos aspectos en los que que pongo mejor claro que estemos estamos fallando yo no sé si quiere te lo que piensa tener que bueno que que a nivel físico lo que son las técnicas de entrenamiento o que ya están tan sofisticada que prácticamente frase que es muy difícil exprimir más a los deportistas y que únicamente en el campo de la psicología en el campo de la medicina no sé si tú comparte esto puede ser la única manera de que presentar los rendimientos de los atletas en este momento

Voz 1178 15:19 sí sin duda el gran uno de los grandes tal todos hay ya

Voz 1621 15:26 hace que estaba viendo esto el aspecto psicológico no como preparas al al jugador para para esos momentos en los que aún estando físicamente bien y he dado todo

Voz 1178 15:43 los problemas y bueno al final todo todo lo que conlleva la las relaciones interpersonales tanto dentro como fuera del equipo en afectan al rendimiento como como pueden ayudarlas incluso en hechas tan sencillos como como a la comunicación dentro del grupo como comunica el entrenador como comunicando

Voz 1621 15:59 técnicos cómo comunicamos nosotros entre nosotros

Voz 1178 16:02 como con cómo comunicamos con los jugadores con jugadores específicos jugadores lesionados

Voz 1621 16:07 eso eso es un aspecto el de la el el del rendimiento y el de la salud mental particularmente por por el estrés al que están sometidos los jugadores la NBA tiene aún tiene un programa de vigilancia de salud mental bastante el ambicioso que que han pesado en los últimos dos años y que yo creo que va a ser pastelería está haciendo tendencia a todas las todas las organizaciones vamos incorporando profesionales de ese perfil sí en este escapa más del perfil clásico de la de la psicología deportiva del trabajo individual sino que van enfocado da puedan en diferentes capas a la dinámica de grupo a la comunicación en aquellos aspectos que que el individuo a título personal también necesita pues pues tienen la herramienta pero si yo creo yo creo que es una sin duda uno de los de los ámbitos donde donde más tenemos que avanzar desde el punto de vista físico también es verdad que lo el damos exprimiendo que consiguiendo eh en fútbol como en el baloncesto en miradas en los últimos quince años el número en la velocidad del juego se ha incrementado enormemente a ésta en el número de aceleración en la Edad Media en el baloncesto el número de posiciones al final son indicadores de que se juega he jugado mucho más rápido con lo que con lo que la exigencia física también también ha aumentado lo más interesante que estamos escuchando a Daniel Medina médico grancanario que ha estado en el Barça que está en la NBA yo te lo que necesitamos escuchar hay cosas interesantes también de está llamado a una de las mejores competiciones de del mundo pero también aparte de médico eres hombre del deporte Dani no sé si preguntarte qué valores empresariales o culturales dentro de lo que está experimentando in estado unidos con un equipo como los Philadelphia se XXVI en la NBA importaría a nuestros equipos que nos pudieran ser útiles bueno hay un punto pienso y la verdad es que el como bien dice de todos aprenden si la NBA y el deporte profesional americano tiene tiene mucho de de producto de entretenimiento asimismo que la que incluso de la naturaleza y el deporte lo facilita cruzó y ahora que lo vivo en directo ahí que cada tres minutos cuatro minutos tiene un tiempo muerto y hay una espectáculo en la cancha en el pabellón participa

Voz 1178 18:45 al dentro de dentro del perfil cultura que ya los americano

Voz 1621 18:48 ya ya ya van predispuestos a a este tipo de espectáculo de es que al final lo que pagas una entrada por un entretenimiento deportivo que dura

Voz 1178 18:58 a dos horas y media por ejemplo Fahmi la misil a los familiares y amigos que han venido

Voz 1621 19:04 pues lo lo viven ácido que mientras por otro lado si tú lo ves aquí en la tele el partido se hace muy largo no de otra otra pausa no hay hay otras espectáculo de tal y al final pues vez que los precios de las entradas son más caros también pero también el producto que obtienes diferente no siendo diciendo todo haciendo todo

Voz 1178 19:27 Baloncesto

Voz 1621 19:28 el merchandising como al final va todo enfocado a la a la a la venta todo esto venta lo que lo que mantiene la competición a competición incluso te diría que que la forma en la que los jugadores descansan viene determinada también por la por la propia competición no hay jugadores no pueden siempre descansar cuando ellos quieren hay hay hay restricciones que que en un formato te diré interesante que ves que y ahora bueno ahora la Liga intenta exportar a partido sí y eso que cera que será controvertido yo creo que al final será será bueno para el espectáculo para espectáculo las competiciones cambiarán un poco en en en en cuanto como las conocemos tiempo quizás el nombre poder debería ser mayor el número de cambio tendría hacer mayor pero el espectáculo mientras todo el mundo todo el mundo aprecia un buen partido de fútbol un buen partido baloncesto tomando aprecia la oportunidad de poder compartirlo con la familia conoce dijo si ya Seron Esther un un producto no yo creo que ahí todos si estaremos estaremos dispuestos a aquí asumirlo de una manera u otra cambiando siempre se habla de de las reglas por ejemplo inamovible de del fútbol pero ahora todo va cambiando sala de jugar partidos de la Liga en Estados Unidos en fin pero como te hubiese si bien lo ha calificado de producto bueno ir terminando Daniel deportivo estarán preguntándose bueno hay el tú a tú de de un médico eran cráneo con las grandes estrellas de la NBA son son agradables se se comportan como Superstar vamos a eso señora yo la verdad es que pueda pueda hablar de que me ha tocado con los que más ha tocado compartir el el año en en en Philadelphia sí

Voz 1178 21:22 ha sido una experiencia interesante nuestro nuestro equipo

Voz 1621 21:26 no

Voz 1178 21:27 este año era un equipo entre comillas etílico está muy etéreo europeizada el cincuenta por ciento de la plantilla

Voz 1621 21:36 pues no eran no eran americanos tenían no VIP que están Nerone Simón que australiano eh al final un italiano el croata teníamos teníamos pues variedad de digamos un núcleo europeo que en estos la la afinidad ya ya es casi casi natural y con los americanos muy bien la verdad es que en general no el perfil no cambia demasiado en mi experiencia con con lo con lo que tenía oportunidad de devienen el pasado sancionadas son

Voz 1178 22:18 chavales con con ganas de

Voz 1621 22:21 de tener éxito de rendir con con la exigencia propia que quiere estar siempre bien y que sus problemas estén estén resueltos ya en el plano personal pues y en general muy bien encuentras en un en un grupo de doce quince

Voz 1178 22:37 en siete jugadores en cuenta encuentra aquellos con los que tú de forma natural tenemos afinidad otro otros menos pero en general el trato

Voz 1621 22:45 esos son son la verdad que bastante bastante fáciles de de llevar de trabajar un equipo muy joven también en el que teníamos el año pasado que también que también facilita así que ha sido hacia la verdad es que si se hubiese podido diseñar un un año perfecto en lo deportivo el equipo la verdad es que rindió no no voy a decir por encima de la de la esperado porque uno siempre espera siempre a ganar pero en los americanos que hacen que hacen mucha estadística pues estamos ahí en

Voz 1178 23:16 en un umbral de si dábamos el salto no hay fue fue un año un año fantástico en el número de número de Victoria así