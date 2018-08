SER Deportivos. Entrevista a Galarreta. Futbolista de UD Las Palmas

Voz 1 00:00 se El Deportivo SER Deportivos Las Palmas Nicolás López

Voz 1621 00:14 suena septiembre dos a tiempo para la información deportiva en la sintonía de la Cadena Ser en una jornada bastante carga habita de información en referencia la Unión Deportiva Las Palmas ya saben que estamos en la previa de ese partido que les vamos a contar en tiempo de Carrusel deportivo este próximo sábado a partir de las cinco de la tarde en La Romareda a la Deportiva Las Palmas enfrentará al Real Zaragoza pero hoy la jornada venido cargada hemos tenido de rueda de prensa France saludos muy buenas bueno de Manolo Jiménez el técnico de la Deportiva Las Palmas hemos tenido también la presentación de Dani Blum la lista de convocados como digo la agenda muy caro

Voz 0672 00:48 el gravitan en la verdad que sí presentación del nuevo jugador del futbolista alemán en la rueda de prensa de Manolo Jiménez hemos visto la lista de convocados donde viajan veinte futbolista incluido el alemán por eso de ir haciendo piña audio siendo grupo aunque la buscado lo deseo de Manolo Jiménez como ha estado en el entrenamiento así que habrá que esperar esa convocatoria a los que se alteren lo quiso yo que estén en el terreno de juego

Voz 1621 01:10 bueno pues nuestro tema de salida va a ser una llamada a un futbolista de la Deportiva Las Palmas yo creo que era interesante en esta semana en donde la Deportiva Las Palmas se mide a uno de los grandes de la competición como es el Real Zaragoza hablar dialogar con Íñigo Ruiz de Galarreta uno de las caras nuevas que tiene la Unión Deportiva uno de los jugó del el equipo de Manolo

Voz 0672 01:28 pues sí precisamente un futbolista que jugó en el Zaragoza todos recordamos aquel play off de ascenso a Primera División que al final logró las Palma el ansiado ascenso a Primera y jugaba Galarreta en el Real Zaragoza en un campo que yo me imagino que eleva aplaudir mucho por eso de su etapa en el conjunto maño y sobre todo porque son gente la aficionados Saragoza gente que sabe de fútbol bastante y lo vamos a ver este está

Voz 1621 01:51 en La Romareda o la Íñigo saludos muy buenas

Voz 2 01:53 hola buenas tardes qué de recuerdos Zaragosa no sí bueno recordar hoy lo recuerda

Voz 1621 01:58 también Manolo Jiménez que es una afición realmente entregada a un campo que que aprieta y que tú ahí tendrás eh recuerdos como tuviese realmente bonitos pero también negativos con ese nuevas en su momento el equipo aragonés no

Voz 3 02:11 sí bueno la verdad que vivía allí un año en el que estuve muy muy a gusto y me encontré muy bien como como tu hija es un campo muy bonito que la gente apoya ya aprietan mucho ahí bueno y un rival fuerte de de la categoría al que nos tenemos que medir buenos bonito partido bueno todas Un

Voz 1621 02:29 molesta joven lo era y con esa apariencia del Real Zaragoza no sé si fue esa eliminatoria ese intento de subir a Primera División controlada la Unión Deportiva Las Palmas él no conseguirlo Íñigo una de las experiencia que futbolísticamente Day ha podido marcar más quizás no

Voz 3 02:43 bueno he fue un año complicado para el para el Zaragoza que que a final de bueno el club estuvo a punto de desaparecer recuerda ahí pudo salir adelante un poco eh era un año complicado y la verdad que haber llegado al play off en ese en ese año fue algo muy muy positivo para el club y para volver a ilusionar a todo el mundo oí bueno cuando se te queda te quedas a las puertas de conseguir el ascenso pues en ese momento el casco es muy grande pero ahora que que echo la vista atrás bueno muy orgulloso de de baño que vivía allí escriben mucho el Peugeot también al final fue una pena

Voz 1621 03:19 bueno este Zaragoza que es otro de los grandes Gallo de la categoría

Voz 3 03:23 sí sí sí está claro es un club que que por historia también por ciudad como como nosotros pues se está obligado prácticamente a estará arriba luchar por el ascenso con con muchos otros clubes va a ser muy difícil y por eso ya a cada partido y cada cada duelo directo pues va a ser muy importante

Voz 0672 03:40 son los típicos equipo Íñigo donde la presión por ley la historia de de esos clubes se hace muy difícil no sobre todo porque son rivales a batir no sólo Saragoza sino también la propia Unión Deportiva Las Palmas no

Voz 3 03:51 sí bueno eso puede ser también positivo porque obligaba a todo Ruco a estar enchufadísimo a la esa obligación cueste hace te hace sacar partidos adelante estará allá arriba hay bueno igual que tenemos nosotros la tienen ellos que seguramente será un partido muy igualado que esperemos se llevarlo los cuentas se que sea Manolo Jiménez te equipo juega martes

Voz 1621 04:13 memoria que la Unión Deportiva Las Palmas con la presencia de Íñigo de tanto futbolista nuevo en el conjunto grancanario supone esto una clara desventaja para ustedes de cara al partido de La Romareda

Voz 3 04:22 bueno es verdad que ellos de mantienen bastante el bloque del año pasado ahí bueno eso siempre es positivo porque porque se conocen todo ya muy bien y la forma de jugar y todo pero bueno al final aquí hemos llevado mucha gente no ha también venimos con mucha ilusión al igual que los que siguen desde el año pasado tiene mucha ilusión de devolver a devolver al equipo a la primera división de hacer un gran año oí bueno creo que que será la igualdad y que que será un partido igualado oí nada en juego

Voz 1621 04:51 yo no sé si de cara al encuentro Manolo Jiménez el técnico que también conoce perfectamente al Zaragoza durante estos últimos días Íñigo les ha insistido en en algún particular en referencia a este rival bueno

Voz 3 05:03 eh la forma diferente que tienen medios de jugar que vienen desde una huelga de del año pasado que empezaron a jugar pues con rombo en medio campo de eso al final me dijo equipos que que te plantean me una línea alineación y una formación es diferente pues pues también tienes que adaptarte tú un poco para para tal tarde contrarrestarlo defenderlo oí poder atacarles y hacerles daño y que bueno lógicamente como cada semana trabajamos en función del rival en función de la forma de que tienen ellos de jugar ahí de esta semana pues lo mismo

Voz 0672 05:36 que esa es la diferencia Las Palmas jugar los dos partidos como local esta del primer partido como visitante jugamos en una cancha grande ante un rival grande también yo no sé si te vamos a ver una Unión Deportiva Las Palmas más agazapada atrás buscando la contra dándole la pelota al Zaragoza oir al por el partido del primer minuto

Voz 2 05:55 bueno al final nosotros yo creo que somos un equipo que siempre vamos a querer

Voz 3 05:59 en el balón y se protagonistas sí que es verdad que que te tienes que adaptar muchas veces en esta categoría al al rival al partido como se te no entonces bueno e trabajaremos de aquí al sábado lo lo que queda del planteamiento de partido oí bueno y esperamos el sábado poder hacer un gran partido como he dicho antes de ser protagonistas

Voz 2 06:19 a partir bueno son lo que esperamos que claro

Voz 1621 06:22 Deportiva Las Palmas hagan la Romareda ese mítico campo pero te iba a preguntar Iñigo también por los dos primeros partidos de de Liga tanto ante el Reus como el otro día con el empate ante el Albacete en el primer encuentro vi una victoria clara sobre sobre el equipo catalán presión verdad que como hecho llamativo que le preguntábamos el otro día en rueda de prensa Manolo Jiménez es esa tendencia que ha tenido el equipo sobre todas las segundas partes a tirar un poquito atrás no a dar ese paso atrás que ha provocado que se haya generado cierta incertidumbre en el desarrollo del partido afortunadamente insisto con victoria ante el Reus pero con empate el otro día ante ante el Albacete esto es casi una cuestión de de que el rival también aprieta evidentemente por una cuestión incluso psicológica como decía el técnico lo otro día

Voz 2 07:01 sí bueno puede ser un poco una mezcla de todo yo creo que todos sabemos la importancia que tienen cada punto

Voz 3 07:07 queremos que deberíamos empezar ganando los dos partidos en casas yo sí bueno al final Ci para el pensar demasiado en eso te hace ir eh proteger de un poco más si acaba siendo eso con contraproducente y también en que los rivales el otro día por ejemplo Albacete metido en dos tres delanteros ahí arriba que empezarán a colgar balones hace un poquito meter en estos momentos bueno ella lo hemos hablado tenemos que mejorarlo y trabajarlo oí ser más listos en esos últimos minutos e intentar no meternos atrás seguir con nuestro juego como hicimos en la primera parte que la verdad que el equipo tuvo muchas ocasiones Si bueno ir como te digo pero aprender de los errores y que no vuelvan a pasar para para intentar sumar de tres en tres

Voz 1621 07:48 pero fíjate que lo deportivo la base tiene tanta calidad que incluso en ese momento de de de agonía porque el rival le le está apretando como sucedió el otro día tienes el larguero de Rubén tienes esa oportunidad clarísima de destacó que que el equipo tiene una pegada tremenda no

Voz 3 08:00 sí sí eso es algo muy positivo al final bueno como tú dices la gente que tenemos se arriba y son jugadores de Primera División de otro nivel y eso pues a un equipo en Segunda División nos da la vida pues estar jugando mejor peor Días mejores peores pero bueno sabes que la gente que que tienes arriba con media ocasión que tenga la va a aprovechar eso es importantísimo

Voz 0672 08:23 predominio como está siendo tú adaptación a a la isla

Voz 3 08:27 bueno la verdad que estoy muy bien muy a gusto y contento de bueno al final siempre bienes con un poco de miedo por la distancia ya te aleja un poquito más de casa pero pero bueno el grupo en acogido muy bien el ambiente que ahí la la forma de trabajar de todo la verdad que que encantada Ivano y la isla también eh voy conociendo un poquito la ciudad intentando centrarme en lo antes posible y adaptarme a todo para para poder dar el máximo nivel cuanto antes

Voz 1621 08:55 sólo conocen la ciudad han oído no se Almonte a la montaña a ver cómo son las playas no no hará un baño porque ya sabemos que ustedes no tienen restringido aunque aquí fíjate que te habrán contado lo

Voz 4 09:05 eh lo del clima de veraneo permanentemente y fíjate que no

Voz 1621 09:08 no estaremos en La Palma Gran gran pero conocer algo más fuera de Las Palmas

Voz 3 09:11 no no no verdad con el podido todavía sórdidos estoy mirando pidiesen intentar nuevas centrarme lo antes posible ganar te edicte

Voz 2 09:20 nada de momento no he visto mucho más definido irrespetuoso

Voz 3 09:24 por el el la planta de burro

Voz 2 09:27 por eso la verdad que me me viene bastante bien yo estoy acostumbrado a que no estoy tan acostumbrada

Voz 0672 09:32 oye por cierto te fuiste es un fue eh un culebrón no durante el verano no porque se hablaba mucho de Galarreta de ese intento por ficharle por parte de la Unión Deportiva pero es que también tenía fuerzas de primera división no porque sonó muy fuerte la posible de marcharte al Leganés

Voz 3 09:46 bueno si durante el verano sí que es verdad que hubo varios equipos que que preguntaron ese interesaron pero al final he yo tenía contrato en el Barcelona Hay no era no era parte de la salida de ahí eh yo tenía claro desde que acabó la temporada pasada pues que mi etapa allí había terminado oí fue lo que intentó transmitir ayer en el club que con veinticinco años pues hay que dar no entró Añón es filial que no era lo mejor para mí ni para ellos y al final gracias a Dios de ve el el equipo que más apostó por mí que fue la Unión Deportiva Las Palmas igual yo estoy muy

Voz 1621 10:21 dentro de estar aquí dice pudo solucionar todo

Voz 3 10:23 para dar un poquito más de lo que no hubiese gustado a mí lo que le hubiese gustado también a que al club seguramente hay el poder venir antes para para coger el ritmo y la tarta todo antes pero bueno lo bueno es que al final se resolvió bien y ella estoy aquí la verdad que estoy muy contento

Voz 1621 10:38 fíjate que iba a preguntar si si cuesta dejaron un equipo como el Fútbol Club Barcelona que San el filial porque esta algo de lo de Sam perdón bien que estuvo por aquí el año pasado y afortunadamente para él le han dado ficha en el primer equipo te iba a preguntar que si era difícil separar te quitarte de de la piel en las señas de identidad del equipo blaugrana pero veo que no que tu deseo a salir no básicamente

Voz 3 10:58 sí bueno e a ver a las pocas horas hay una

Voz 1621 11:01 una opción de compra también que el Barça sabiendo tu calidad cualquier momento de podría ser algo una operación para intentar recuperar recuperarse

Voz 3 11:07 yo estuve muy a gusto allí estuve muy bien muy contento la verdad que fue un placer él estará ahí él aprende a la forma de jugar de del Barça todo ayudado muchísimo a crecer a seguir mejorando pero bueno yo lo que veía que era que era muy complicado allí en el primer equipo eso otro nivel estamos mejor desde hoy y bueno ahí y hay que ser realista yo te entendí que tenía que seguir mi camino a seguir luchando por poder jugar en Primera división que lo que todos queremos así que el mejor camino era venir a un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas crecer con el equipo intentar sube la mano yo te llamamos Manolo Jiménez durante el verano para comenzar torear sí sí sigue bueno Tony fue con el que más habléis de lo conocía allí de del del Barça ahí bueno ahí la verdad que hable bastante con el durante el verano y con el míster me llamo una vez bueno Illa luego fue cuestión de tiempo Peter bueno es como curiosidad tú te mueves

Voz 1621 12:04 eh bastante bien diferentes posesión de del centro del campo pero si tuviera que escoger una donde tú te sientes más cómodo más más identificado cuál cuál sería

Voz 3 12:14 bueno es complicado ERE yo llegué empezado jugando un poquito más adelantará oí esto es muy agradecido de de la confianza de haber empezado jugando ya desde el inicio ir bueno también en el doble pivote la verdad que me encuentro muy muy cómodo y muy a gusto eh así que bueno donde el entrenador vaya creyendo que puedo ayudar al equipo yo encantado de participar puede de jugar en cualquier posición

Voz 0672 12:39 hablamos de de la delantera que tiene en Las Palmas de mitad de cancha prefiere que el campo no Cristian tú Michael Mesa Javi Castellano Timor si definitivamente viene mañana no a las pero a ver si se confirma o no el fichaje ya que mañana se discreción pero es un centro de campo de de de de primera división

Voz 2 12:56 sí todos los nombres que Pradillo de tan eh Fabio lo lo y Fabio

Voz 3 13:03 hay hay gravedad que bueno te pones a mirar presenten posicionan y la verdad que la competencia es muy muy grande y ahí va a ser muy complicado para todos jugar y eso es bueno para el equipo porque hace que todo el mundo estoy chufa o que se tenga que ganar cada semana el puesto y el que se relaje un poco puede seguramente entrar a otro entonces eso creo que va a ser muy bueno para que conozcamos todos para que el equipo del máximo cada semana

Voz 1621 13:27 porque un minuto eh no se Íñigo si eres de los que miran a la plantilla de los otros equipos si te preocupas mucho porque los rivales que bueno pues rivales sí pero en general por el ambiente general que puede haber en la Segunda División y no sé si por plantilla consideras que lo deportivo de Las Palmas en uno de los mejores equipos que todavía está por demostrar si por lo menos plantillas de la categoría

Voz 3 13:47 sí bueno lógicamente y hay llevan años jugando en segundo edición y conozco bastantes jugadores de los equipos durante el verano vas viendo los fichajes como Roser reforzaran los equipos Si bueno está claro que siempre a principio de año he hay alguno ahí el tres cuatro equipos que parece que tiene las mejores plantillas los mejores jugadores pero luego la realidad suele ser muchas veces otra entonces está claro que nosotros hemos fichado muy bien como tú dices jugadores de de mucho nombre jugadores de de

Voz 5 14:16 la división y bueno y que tenemos una plantilla para son uno de divisiones espectacular pero bueno lo que tenemos que se ve es un gran equipo y eso no es tan fácil entonces la división es muy complicada muy competitiva hay hay que demostrarlo cada semana ser un equipo ir sumando poco a poco para para estar ahí arriba

Voz 1621 14:37 digo Ruiz de Galarreta futbolista del Deportivo Las Palmas que haya mucha suerte este próximo fin de semana en Zaragoza olvídate y hasta la próxima

Voz 5 14:43 de nuestra raza