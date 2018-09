Ent.M. Montero. Podemos: "Podemos está en contra de pagarle la sede a la UD"

Voz 0520 00:00 tiene este verano se con mucho que la Unión Deportiva Las Palmas no hemos frente al tanto del deporte in the sumó preparación para ganar efectivamente el ascenso a la Primera División otra vez sino más en lo que tiene que ver con lo extradeportivo con el Cabildo de Gran Canaria porque el presidente Miguel Ángel Ramírez el presidente de Unión Deportiva Las Palmas había hablado de dejadez por parte del Cabildo para firmar el nuevo convenio revisar el actual del que tanto se ha hablado Xabi quedó más en el camino parece que no había cuarto entre ambas partes de vacaciones el vicepresidente del Cabildo y consejero de Deportes Ángel Víctor Torres para hablar con el presidente dice que iniciarán negociaciones para este mes de septiembre está con nosotros Miguel Montero de Podemos consejero en el Cabildo de Gran Canaria qué tal buenos días

Voz 1 00:48 muy buena tío y qué les parece a ustedes esto era previsible ya Ángel Víctor Torres había contestado a una pregunta de Podemos diciendo que estaba dispuesto a darle treinta y seis millones más a la Unión Deportiva en distinto tipo te obras yo digo a la Unión Deportiva ya ni siquiera en el estadio porque uno de los epígrafes de los treinta y seis millones eran siete millones y medio para la sede de la Unión Deportiva Las Palmas no para oficinas y no directamente con ese nombre venía en el en la documentación que había pedido Podemos y que no estuvieron negando durante meses y en la que se ve claramente cuáles son las prioridades de Ángel Víctor Torres recordemos que este este agosto el primero en la historia del Cabildo el el que tanto el presidente Antonio Morales como todos los vicepresidentes se cogen vacaciones Alavés pero cuando el presidente de la Unión Deportiva toca a rebato salen corriendo a reunirse con él en este caso concreto en lo que se habla del convenio de revisar el convenio ir de darle treinta y seis millones más a solicitud del presidente deportivo cuando presentarán deportiva habla los políticos algunos políticos que van a los palco eh para las vacaciones corriendo hice reúnen conel a decirle lo que usted quiera será

Voz 0520 02:02 y ustedes que esperan porque dice que además de la Unión Deportiva afirma que les debían unos tres millones de euros de los que se ha hecho ya hay por la diferencia para equilibrar las cuentas porque sería también el alquiler por parte de la Unión Deportiva del Estadio de Gran Canaria que es de todos del Cabildo de Gran Canaria inició entre los reconocidas adeudan los tramos ese reconoce ahora o no ustedes creen que puede ver el Cabildo a la Unión Deportiva Las Palmas Deportivo Las Palmas Rick y creen que debe pagar también la camiseta cuando saca la imagen de Gran Canaria en casa que sólo está recogida en el convenio fuera de casa

Voz 1 02:32 claro es que para empezar ese que cuantificar lo ya se ha hecho una cifra redonda parece que Torres está dispuesto a asumir esa cifra redonda por lo por las temporada ya jugada lo cual tiene difícil encaje legal pero peor que eso todavía es el hecho insisto de que pretendan tanto Alberto Torres como Miguel Ángel que el dinero todo lo que Gran Canaria en la paramos siete millones y medio sólo para la sede de la Unión Deportiva aparte de mejorar las tribuna VIP y otra serie de cuestiones que habría que debatir si son necesarias lo peor es que el presidente deportiva dice que ya ha hecho obra porque se había comprometido a que se la iban a pagar IU puede tener sentido porque recordemos que Ángel Víctor Torres por ejemplo pintó la grada sin tener consignación presupuestaria para ello el interventor del deporte luego le dijo la feo eso y obligó a que el Cabildo grancanario tuviera que hacer lo que sea un reconocimiento extrajudicial de crédito es decir pagar a destiempo por una obra ya hecha para la que no había consignación presupuestaria no sabía ha sacado a concurso así que quizás es lo que estamos preguntando por escrito porque todavía el presidente los vicepresidentes no se han dignado volver al Cabildo que estamos preguntando por escrito esperando a ver si no responden quizá es verdad que se hayan hecho esas obra porque como viene siendo práctica habitual en un solar de deporte se van haciendo cosas a dedo y luego ya se irá viendo cómo se paga así que esperemos que no sea cierto esperemos que sea digamos una estrategia en la negociación pero lo que está claro es que desde Podemos decimos que Unión Deportiva así pero determinadas práctica con dinero público no íbamos a estar enfrente de pagarle a un señor la sede de su sociedad anónima deportiva