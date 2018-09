SER Deportivos. Entrevista a Berdi Pérez. Director Deportivo del Herbalife

Voz 1621 00:00 conocíamos cambiando de tema de la lista de jugadores que ha convocado Scariolo para los partidos de clasificación para el Mundial de China que ya saben que la selección va a disputar el catorce de septiembre en Kiev ante Ucrania y el diecisiete frente a Letonia en Madrid ya saben ustedes que lo de la Ventana FIBA eh suele eh pues prácticamente que el cuerpo

Voz 1963 00:17 como al equipo grancanario ir dejarle en

Voz 1621 00:20 cuadro hay jugadores que por su perfil internacional Yvette de luego esto habla de la habilidad del Gran Canaria a la hora de fichar jugadores eh pues demuestran que el equipo tiene potencial que tiene buenos jugadores pero también afecta y de qué manera a lo que está haciendo en esta pretemporada el equipo de Salva Maldonado tenemos comunicación con el director deportivo del Herbalife con Verdi Pere ya la antena de la Cadena Ser hola saludos muy buenas

Voz 1 00:42 hola muy buenas tardes y la verdad es que cada vez que yo

Voz 1621 00:45 en La Ventana FIBA supongo que en el club pues prácticamente que saltan a temblar

Voz 1 00:50 sí la verdad es que sí pero ya no solamente a nosotros sino que cualquier club de la Liga ACB porque tenemos jugadores nacionales por supuesto pero también tenemos jugadores de de Comunidad Europea si las ventanas son en todos los países en sí es una es una criba que sufrimos bastante dura y máxime en estos momentos no en estas fechas donde los equipos de tan hacer una pretemporada para preparar lo que va a ser una dura temporada resulta que pues me he dado vamos a contar entre ocho y diez días por los jugadores E para poder hacer ese trabajo no ni a eso quiere decir que no vamos a presentar en la ley de de ACB au Eurocup podemos Liga o cualquier competición que vaya a clubs pues con tres o cuatro partidos de pretemporada

Voz 1621 01:42 en estado cruzando los dedos para que no haya lesiones tal y como sucedió por ejemplo el año pasado

Voz 1 01:47 bueno eso ya en este caso pues a nosotros tenemos desgraciadamente experiencia del año pasado quiero recordar que se lesionó y son Xavi Rabaseda eh Palmer Uribe aquí en este caso no buen día partimos con aguja pues en este caso ni dos

Voz 2 02:05 jugadores

Voz 1 02:06 el segundo equipo que están muy próximos vinculados al primer equipo como es para haceros Quini invirtió Gal no también tengo que decir texto que me consta que la Federación Española pues ha intentado dentro de lograr se fechas que hubieran sé que esto es un tema de FIBA no es un tema de Federación Española es decisiva de intentar afecten lo menos posible a los clubs de ACB pues bueno viendo un poco en la lista pues se ve que hay un abanico de jugadores casi todos los diría no eso pues evidentemente es de agradecer ya de maneras convocando a los jugadores lo más tarde posible que es ganar el partido dialogue consta que otras selecciones no sólo han pedido a los jueves desde el uno de agosto no eso de alguna manera pues a veces lo que sin llamar la atención es que si estamos hablando de selección pues no haya ningún jugador diga que están en la NBA todo lo que es Europa no

Voz 1621 03:03 lo que te iba a preguntar porque eh perdona Verdi eh muchos aficionados no entienden ese agravio comparativo porque son absolutamente notables no lo de la NBA alguna estrella rutilante de alguno de los grandes equipos europeo en definitiva que que la gente no terminen entenderá esto

Voz 2 03:18 no ni la gente ni nosotros evidentemente la FIBA de alguna manera pues me parece ser que ha debido llegar algún tipo de acuerdo para no afectar a la NBA eh creo que es un flaco favor que se hacía sobre todas las a las aficiones de los Cruz de en ese caso españoles europeos porque están afectando incluso en algunos momentos alterando pues eh de trabajos de los equipos imagínate cuando el futuro de de de de algunos equipos sin ir más lejos eh aquí en la CNN es obligatorio tener tres o cuatro jugadores de formación racionales en nuestro caso ya tenemos uno lesionado no me gustaría que me hiciese ningún jugador más de formación nacional de sonado por ese imperativo de tener que jugar con sus jugadores no eh vamos yo creo que estamos jugando con hierro y sexto eh estamos los clubs con nuestras responsabilidades con nuestras obligaciones y parece ser que a veces pues no estamos todos en la misma línea Ipar toda la base insisto que afecciones española ya lo hicieron ha hecho lo imposible por el perjudicar lo menos posible en este calendario que la propia IVA impuesto no

Voz 1621 04:28 no ha podido hacer nada la la propia Federación pero yo te iba a preguntar por eso que que apuntaban tenazmente que es necesario remarcar en el caso cruzando los tengo de que algún jugador se lesione digamos que toda esa responsabilidad civil y económica aparte de la evidente que es la preparación y la Deportiva par del Herbalife Gran Canaria esto va a costa de los clubes Verdi

Voz 2 04:47 evidentemente yo creo que esto tiene que tener ya un puesto ella aparte airear eh bueno yo creo que hay que actualizar estas situaciones en plena Siglo XXI en plena actividad profesiones las que estamos insisto casualmente no hay ningún jugador de la NBA porque están preparando según he leído por ahí sus pretemporadas cosa que parece ser que no no tenemos los mismos derechos para prepara nuestras que temporadas los jugadores comunitarios los equipos nacionales así lo que ocurre es que sí se lesionan más un jugador el sigue pagando la nómina al jugador y seguro que tienen los jugadores en ningún momento cubre el cien por accidente de esos salarios pues hay que encima es una engalanan en grabar M más que se abre a esta situación poco insisto en inconsistente y te voy a recordar que desde el día nueve hasta el día diecisiete o dieciocho mínimo eh muchos clubs no vamos al contar con varios jugadores quiero recordar que el año pasado uno dos equipos en toda Europa solamente dos a los que llamaron a los doce jugadores de su plantilla bueno pues uno solo de esos dos equipos es e Bay grancanario

Voz 1963 05:58 Verdi nosotros tuvimos aquí lógicamente te escuchamos quejarte con toda la razón del mundo pero la pregunta que yo te hago eh allende los mares sabes si hay de otros equipos que estemos a menos en tu misma línea si iban a ver a una postura común para intentar parar este es lo que consideran ustedes un atropello ya todo luz de lo porque hay como digo equipos de primer equipo te según

Voz 2 06:20 no no por supuesto eh yo no quería que todos los equipos ACB estamos en esa línea de incomprensión de protesta de no estar de acuerdo o tal cosas que son hechos que viene de de instancias que te condicionan de tal manera que dejan de de alguna forma le maniatado en cualquier tipo de acción periodo intentamos que todos desde el siempre insisto desde la comunicación de diálogo desde intentar conversa buscar soluciones donde no puede ser que ahora mismo pues hayan jugado en siete por poner ejemplos de juego es nuestro

Voz 1 06:53 los de de categorías inferiores

Voz 2 06:56 del segundo equipo que se ha empleado todo el verano jugando con sus selecciones hay hijo desde nuestro equipo como Joan que ha jugado con la selección deporte negro en la sub dieciocho y las

Voz 1 07:07 Payne y ahora viene encima pues viene

Voz 2 07:10 sí con otra competición como es en una competición eh organizada por la NBA de un evento de grandes jugadores y hacía va viene versionado bañé de oles la que otro tanto con su selección durante el verano es decir cuál es que no ha descansado en su momento ya encima goles pues también bien el escenario de su selección bueno yo creo que en verano se puede organizar competiciones donde no se solapen con las fechas y con el calendario profesional de las sillas y haría posible que por un lado estuviesen las selecciones de todas las queremos y deseamos lo mejor de lo mejor de hecho son nuestros jugadores los que van a las elecciones pero lo que tenemos es que coordinar un poco más este trabajo para no cargar no sé el primero al baloncesto eh de los Cruz durante los fans y las aficiones con sus abonos y consumos que patrocinios que están haciendo posible que estos equipos estén ahí dado para que hayamos real jugando también tenga pues son un año lo más coherente posible en cuanto al calendario no

Voz 1621 08:13 en Verdi no sé si he ahí digamos que algún de marco de de reunión para intentar paliar todo este mal como hombre no te quería preguntar qué gana por ejemplo la FIBA sacando de los tiempos estivales lo que ha sido esta ventana que afectan claramente a los equipos porque desde luego parece que es una regresión una vuelta tras una vuelta a la cueva de un deporte que siempre parece que quiere aire en La Vanguardia avanzando en una dirección siempre positiva pero no se entiende este este paso atrás que que gana la FIBA con todo esto

Voz 1 08:43 bueno la lo que lo que aparentemente Ana es que los para las selecciones están jugando otra cosa es quién nivel de selecciones es la que está jugando otras cosas pero consiga patrocinios para esos partidos y generan recursos para ellos supongo que será de esta cuestión aquí sí pero insisto en pues en poco esta situación no jugada con que no vayan a los es que está en la NBA es decir es una situación un poco muy muy difícil entender de hecho compañero todo yo me estaba hoy yo le decía que en fútbol también pasa estoy efectivamente pero hay una diferencia que

Voz 2 09:20 al fútbol iban los Messi lo que a lo Ronaldo no

Voz 1 09:23 Geert mantos esto urbana las elecciones aquí curiosamente los jugadores que están jugando en la NBA no son llamados por lo cual es no se puede hablar de paralelismos evidentemente es un paso atrás y yo creo que desde la coherencia desde la comunicación desde la búsqueda de de de formas esto sea de arreglar sí sí que nos hemos reunido y que de hecho se que la Liga ACB se ha reunido con la FIBA la FIBA tiene en principio aparentemente a demostrar una sensibilidad ciento el problema que se está generando eh yo creo que espero que en pocas fechas podrían haber más reuniones para buscar soluciones donde insiste

Voz 2 10:01 no lo Juan llamado son jueves pagados formados

Voz 1 10:05 el dirigidos por los Cruz privados y por sus aficiones idea algo tendremos que decir

Voz 1963 10:11 eso es lo que es el equipo verde el otro día partido de pretemporada en Tenerife ante el Eurostar un primer té pero con con problemas no no estaba aval viene kilitos Quintilio tocado

Voz 2 10:21 sí bueno pero evidentemente todos los clubes

Voz 1 10:25 la temporada vamos a tener lesionados sólo queda evidentemente bueno el partido por nuestra parte he bien de mí creo que estuvimos muy muy muy muy erráticos y con muchos errores pero son partidos de pretemporada donde cada equipo pues hace un planning de trabajo y crecen bien

Voz 2 10:44 eh

Voz 1 10:44 que sí que es un partido el domingo sábado diecisiete y contar que más que jugar evidentemente debiera estar tenéis esto muy bien estuvo con muchísimo más acierto y nosotros en puede evidentemente demostramos que estamos

Voz 2 10:57 todavía

Voz 1 10:57 ya muy lejos de donde vamos a querer estar donde vamos a estar después de contar evidentemente con todos los jugadores que en ese partido pues evidentemente no tuvimos mi aval a quién tire Marcus Ericsson pero bueno tampoco quiero yo ahora es decir que bueno porque no se estuviesen pues eh no hubiese jugado un buen partido lo más jugadores en en la cancha en la que también están quemados de alguna manera colaborar aunque algunos no todos del primer equipo pero sí a colaborar con el primer equipo

Voz 1621 11:25 bueno en apenas dos minutos para terminar este segmento bueno pues el motivo de la llamada Verdi básicamente era cómo afecta a quedó bastante claro que queda el Gran Canaria pues eh dañado literalmente por estas ventanas FIBA estamos hablando de Paulino en España de de Fisher con Armenia me pasa con Letonia de Baldwin con cheques en fin se me quedan ahí muchos jugado por eso claro ese es el el tema no que no estamos hablando de un jugador solo sino evidentemente media plantilla tiene claro

Voz 2 11:53 los lesionados que tenemos que no hay que olvidar que según el auto

Voz 1 11:56 los conos así tenemos ahora mismo pues la siguiente semana dos partidos del torneo movía está que hagamos salen los equipos que vayamos allí con qué jugadores vamos a ir que tampoco eso es positivo Mi para patrocinador de la Liga estará la propia Liga ni para los propios Cruz

Voz 1621 12:10 claro jugar partidos todo el equipo entero

Voz 1 12:13 porque al final a veces esto partido te siempre a tener más lesiones Maestre para crecer como equipo

Voz 1963 12:18 vamos a los lesionados porque el caso de Ericsson para cuando logremos Pérez

Voz 1 12:22 eso va progresando como se suele decir ahora mismo la escolarización progresa adecuadamente y evidentemente estamos estamos muy contentos de que esa evolución va dentro de los plazos previsibles que nos marcaron médico

Voz 2 12:35 dos

Voz 1 12:36 pero evidentemente hasta el momento no sabremos pero evidentemente va progresando muy frías no ir con respecto a Kim Philby el problema que surgió es que tuvo una inflamación en el tendón de Aquiles que le le pide ponerse la la playera iré genera no sólo ahí no sí con Barbie es una microrrotura fibrilar en el muslo hoy ha podido entrenar e con un buen nivel y esperemos que pueda sigue creciendo en esa en esa línea no después está los dos chicos de cantera del segundo equipo que bueno evidentemente yo van a ir más rápido que seguro