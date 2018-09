SER Deportivos. Aridany Romero: "“Hay más de cien instalaciones que exigen nuestro esfuerzo”

Voz 1621 00:00 área de Romero saludos muy buenas qué tal buenas tardes bueno para estar aquí en los estudios de la Cadena SER ya sabemos que en estas última jornada nos hemos preocupado por saber cómo arranca la temporada deportiva de Las Palmas como lo está siendo el gran Gran Vía en definitiva todos nuestros equipos después lo vamos a hacer también el mundo del balonmano pero evidentemente algo tan importante como es el deporte municipal no iba a ser una excepción a la hora de analizar todos los elementos que conforman el proyecto esta nueva temporada eh un año cargado de de eventos deportivos por eso vamos a empezar hablando de Aridane si te parece cuéntanos dentro del calendario deportivo municipal cuáles son esas grandes e importantes prueba que tienen ustedes bajo el ala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran cráneo cuando no pruebas

Voz 1 00:53 la gente pues la prueba fundamental de de running de Las Palmas de Gran Canaria que se desarrolla por la noche que es la gran que está preparaba el veintiocho de octubre también la otra que es la mejor manera que tenemos que determinar el año que es deportivamente y solidariamente con la San Silvestre que la hemos ubicado en la cuarta más importante de España cuando sólo corrían seis mil siete mil personas la hemos ubicado colocado el año pasado en once mil participantes y casi otro millar que se quedó fuera básicamente porque no teníamos camisetas Nicky para para entregarle pero más ir un seguir haciendo un esfuerzo importante la San Silvestre con Hospital Perpetuo Socorro porque gracias a ellos podemos hacer una gran inversión un gran evento en la que también están involucrados todos los medios de comunicación para terminar el año deportivamente pero también fundamentalmente de manera solidaria

Voz 1621 01:40 bueno pues por una orden de estrictamente cronológico vamos a las siete para eso de Las Palmas en que la tenemos para el veintisiete de octubre qué novedades tenemos para esta nueva edición funcionó muy bien el año pasado no sé si ya se puede hablar también de de una respuesta importante por parte de los corredores para correr me parece que son dos pruebas no la diez kilómetros en la media maratón

Voz 1 02:00 así que este año se pueden hacer algunas modificaciones también porque también se podrá por correr por equipo se podrán hacer pareja pero básicamente es la modificación del recorrido que va a volver otra vez por la zona del puerto para poder seguir practicando a los corredores a los hombres y mujeres que tienen el hábito de correr esta importante prueba ya digo una de las más importantes que se desarrolla no sólo Las Palmas sino en el conjunto de Canarias porque viene gente de otras islas vienen gente del territorio nacional pero también del territorio extranjero muchos nórdicos vienen a correr y no se imaginan como en octubre noviembre diciembre se pueden correr en pantalón corto hoy con camisetilla por la ciudad a la grancanaria que ya digo que el elemento diferenciador este año va a ser que vamos a correr por la por la zona del puerto para seguir dinamizando la prueba para seguir atrayendo gente que para seguir practicando como anteriormente a los corredores para que vea mucho más espectáculo para que se les pueda acompañar yo creo que podemos decir que va a ser un nuevo éxito de organización porque estábamos todo lo que está en nuestras manos no sólo también con el promotor del evento porque que es el autor intelectual de la prueba pero necesita del ayuntamiento para que todos los servicios públicos convenientemente engrasado Servicio Municipal de Limpieza Parques y Jardines Policía Local Bomberos Protección Civil posea una prueba totalmente exitosa y seguir enmarcando la en ese contexto de seguir promocionando la actividad físico deportiva entre los hombres y mujeres de la ciudad

Voz 1621 03:17 hay que decir que a la hora de gestionar una prueba de esa característica Aridane supongo que también todo ese trabajo que ya ha quedó perfectamente engrasado con el tema de la maratón porque evidentemente es una prueba del Cabildo Insular de Gran clara de todos los municipios incluido Las Palmas de Gran Canaria donde ustedes hacen una labor importante todo eso sirve también para acomodar para que desarrolle de una manera tan exitosa como lo ha sido en la última edición

Voz 1 03:39 así es que las pruebas de Gran Canaria y los servicios municipales pero Las Palmas de Gran Canaria en su conjunto tenemos una experiencia importante a la hora de hacer grandes eventos no sólo deportivos también culturales musicales muchas veces también con la colaboración de del grupo Prisa de la Cadena Ser en la era Las Palmas era en Canarias y eso lo sabemos hacer bastante bien y lo hacemos también bastante bien en las pruebas deportiva por cierto una industria que existe en Canarias en Las Palmas de Gran Canaria como es la de los servicios Deportivo Las Palmas de Gran Canaria cuenta con varias empresas incluso que internacionalmente prestan su servicios en esta del evento está arista es decir empresas de chicos y chicas que bueno iniciaron de manera temprana en esto de hacer deporte vieron una oportunidad de negocio son una de las empresas está estaría al menos importantes y que soy incluso proveedoras de la Real Federación Española de Atletismo y de la Real Federación Española de Teatro por eso también nos sentimos orgullosos porque estamos generando economía lo aprueban las pruebas en la ciudad de Las Palmas Gran Canaria la novena capital del país no sirve solo para promocionar debilidad física deportiva entre los hombres mujeres de la ciudad sino también para Espert exportar lo mejor que tenemos que nuestra marca como destino turístico también como destino deportivo turístico son muchos los clubes no sólo no sólo deportes individuales sino colectivos que vienen a Gran Canaria canaria en su conjunto hacer sus pruebas en su pretemporada no y esto es un elemento fundamental porque con las pruebas estamos como decimos esforzando lo mejor que tenemos nuestro destino turístico pero también generando economía se genera economías en torno en la restauración en los hoteles cuando hay pruebas deportivas cuando está al rally Islas Canarias es decir por eso también los involucrados como institución porque estamos generando un valor añadido a la ciudad en el ámbito del deporte

Voz 2 05:12 también con la trama no la atrás que ese este año la

Voz 1621 05:15 la oportunidad de de aquí en las Canteras no así

Voz 2 05:18 no era una prueba

Voz 1 05:20 estábamos cuando llegamos al Gobierno porque no estaba la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y ha vuelto después de cuatro años que no lo estaba ha vuelto a la en saliendo una de las una de la de la cita más importante en el año pasado el anterior no no querría equivocarme fue considerada la mejor prueba de ATI del mundo que estos chicos arista arista Bento han hecho una prueba que una de las punteras en el mundo del de la Trail viene venían personas de todos los continentes chino de Oceanía australiano es decir estábamos conceptualizando poniendo en el mapa Canarias Gran Canaria Las Palmas en en en su conjunto con la excusa el deporte con la Gran Canaria

Voz 1621 05:58 por cierto ha Deportivo de Las Palmas de de Primera Segunda División esto evidentemente también en el foco mediático a nivel nacional e internacional tiene un impacto negativo hablamos de elemento de promoción que tanto ha estado destacando en tu argumento al iraní crees que por lo que está haciendo el Cabildo por lo que está haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de alguna manera se puede paliar eso de de la promoción de la isla grancanaria la calma en particular

Voz 1 06:22 yo creo que la Liga Un dos tres también tiene una importante promoción la liguilla de la Liga de Fútbol Profesional las está promocionando las dos y yo creo que no tiene impacto evidentemente que tiene la primera división del fútbol nacional pero tienen un impacto importante también menor porque ese esa tarea que lleva la liga de fútbol el profesional de internacionalización está está internacionalizado los dos productos Si se mira por ahí en páginas web internacional incluso en el foco de de impacto de las redes sociales la las comercializa por si me permite la expresión de igual manera verdad que tiene mucho más impacto la primera bueno eso lo podemos este año a lo mejor compensar con que el Herbalife Gran Canaria en la Euroliga iba a seguir siendo aunque ya estaba en competición europea pero bueno yo estoy convencido que y además obviando las ustedes Anteriormente Las Palmas ante el propio entrenador Las Palmas cuenta con un importante equipo esperamos que suba este año va a ser muy difícil alguien me comentaba lo veía que los tres equipos que ascendieron el año pasado ninguno de los tres ganaron más del cincuenta por ciento de los partidos es decir que es una segunda división muy competida pero yo creo que de esta primera jornada lo que se puede extraer es que tiene un buen equipo tiene un sólido equipo pero bueno hay que hay que corroboraron las próximas jornadas para no perder el tren de la Primera División bueno te queremos preguntar por muchas cuestión

Voz 1621 07:36 las relativas al deporte municipal pero evidentemente para eso hay que tener recursos sí que parece que en este mandato árida ni ha habido un incremento y una apuesta decidida también por tener más recursos económicos cuando estamos hablando de todos acciones que quiere hacer el Ayuntamiento en materia deportiva en todos los niveles de cuánto presupuesto estamos hablando

Voz 1 07:54 el aproximadamente el presupuesto de este año el Instituto Municipal de Deportes está en algo más de siete millones de euro recupera recogíamos una una una herencia calamitosa en lo que a la gestión deportiva la ciudad Las Palmas de Gran Canaria se refiere en el anterior mandato en sólo cuatro años se redujo el presupuesto un veinticinco por ciento dejar mudo cinco un veinticinco por ciento una cuarta parte en sólo cuatro años y lo dejaron en cuatro millones doscientos y pico mil euros para no para ser exactos esto al propio alcalde no sólo en campañas en los primeros días de gobierno dijo que las políticas deportiva e iban a estar en el centro de la toma de decisión del gobierno municipal ya digo cometiendo ciertos errores en verdad porque somos humano sin caer en la autocomplacencia como digo muchas veces pero lo que hemos estado haciendo es intentando y lo estamos haciendo invirtiendo más en el estado en en la mejora del Estado nuestras infraestructuras deportivas que son ciento diecisiete muchas personas puede contar cuántas instalaciones deportivas

Voz 1621 08:46 las Palmas ciento diecisiete ciento diecisiete instalaciones

Voz 1 08:49 porque en multimedia de múltiples régimen este decir de los campos de fútbol las instalaciones deportivas abierta las canchas rabieta que tan enclavadas dentro los barrios en los diferentes distritos los pabellones pues tenemos ciento diecisiete instalaciones deportiva y lo que estamos aquí no e invirtiendo en nuevas obras este año un millón de oro lo hicimos el año anterior también colabora financieramente sostenible mejorando fundamentalmente en los mantenimiento para garantizar que nuestros hijos de nuestra ciudad pues hacen deporte con seguridad en instalaciones deportivas segura es verdad que hay mucho por hacer no se va a ser todo en este en este en este mandato pero yo creo que hemos revertido las políticas en la hemos puesto de nuevo en valor y estamos volviendo a invertir pues lo que una capital de provincia como Las Palmas eran el país requiere todavía no estamos en Convergència en inversión per cápita en materia deportiva la ciudad pero nos hemos acercado bastante ese trabajo lo vamos a seguir manteniendo mil diecinueve como ha dicho recientemente el alcalde en últimas declaraciones yo estoy convencido que en el próximo mandato también

Voz 1621 09:47 porque estamos hablando de esa cantidad de dinero que se destina al deporte municipal Aridane con ese dato que a mí me parece realmente relevante de más de cien ciento diecisiete deportiva Se puede decir que gran parte de ese presupuesto va encaminado a la a la mejora y al mantenimiento de estas situaciones

Voz 1 10:03 así es el nuevo mantenimiento que hemos sugerido hace escasamente cinco meses que lo hemos aumentado un millón de euros más a pasó a tres coma cuatro millones de euros para los próximos cuatro años para mantener las exageraciones deportiva hemos creado nuevos mantenimiento alguien puede preguntar porque la ciudad de las palmeras XXXVII instalaciones con césped artificial no tenía un contrato mantenimiento para el césped artificial pues y también lo tenemos que lo hemos suscrito este año en los rocódromo mantenimiento con las rocódromo hombre y mujeres que soy suben a siete metros de altura que las presas no están bien sujeta se pueden pueden votar se pueden romper la columna pues estamos invirtiendo en la mejora de las infraestructuras deportivas por cierto el contrato de mantenimiento del oficial es de seiscientos mil euros qué quiero decir con esto pues que no vamos el gran caballo de batalla de de esta de este mandato son la sola instalación deportiva que la de estamos mejorando y nos queda mucho trabajo para ser nos queda mucho trabajo pues se ha llegado en algunas instalaciones que están muy mal pero existe el firme propósito fue de las primeras instrucciones de ningún municipales yo creo que el primer trabajo que me presentaron los técnicos municipales a petición propia a petición mía perdón fue un análisis del estado de las infraestructuras deportivas que no Cambó que era un desastre hay campos que la Federación interinsular de fútbol no no no clausuró por Paul fueron muy bueno fueron benevolentes con nosotros y ahora están haciendo están ahora analizando los treinta y pico campos de la ciudad para ver si están aptos vino ya en algunos tenemos dificultades pero estábamos con el nuevo contrato mantenimiento intentando las mejorar lo que nuestros chicos nuestras chicas pues hagan deporte seguro porque muchas lesiones en ocasiones en el artificial viene porque no está en óptimas condiciones y con este nuevo encuentro de como decía anteriormente podemos a mantener el ciclo de vida como es el fabricante de quince a dieciocho años hay campos de fútbol que se cambiaba al SEPE a los seis años

Voz 1621 11:46 pero en directo que en estos momento toda las instalaciones deportivas municipales están digamos que todo es mejorable evidentemente pero en óptimas condiciones de uso todavía tiene algo ahí en la mente que te estás volviendo loco de estos que lo tenemos que arreglar porque la gente está quejándose

Voz 1 11:58 mucho en términos generales están mejor que hace tres años en términos generales insisto sin caer en la autocomplacencia hay instalaciones que están muy mal porque no podemos llegar a todas en tres años no se puede hacer todo en realidad la la gestión municipal por propia definición es una hay una acción inacabada siempre hay constante mejora pero Yola en en en una es que me ha puesto la cabeza también porque es una necesidad tras en el refugio que Paul se ha retrasado la obra porque en marzo de este año la nueva Ley de Contratos del pueblo se ha tenido que adaptar todo toda la normativa toda la licitación pero que vamos a a a licitar por qué hemos hemos reparado el skate park en donde casi en dos ocasiones en este mandato cuando en el anterior no hizo ninguna nada más llegar a los cuatro meses tuvimos que que intervenir en ese en este que par porque estaba una situación que era muy peligroso para los chicos que hacen que patinan ahí hace seis mes hace cinco meses hemos vuelto a ser una acción de mantenimiento y esperamos pronto a ser la reconversión de ese skate park que vamos a invertir en torno a los cuatrocientos mil euros

Voz 1621 12:59 bueno veremos que preguntar muchas cosas Aridane todavía de que las tres de la tarde pero una pausa seguimos contigo bueno estamos hablando con el concejal de Deportes aquí en los estudios de la Cadena SER del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con Gary Daniel Romero que nos has dado la la cifra entorno los siete millones de euros que que destina el Ayuntamiento a las diferentes rutas que tiene en referencia al deporte los en gran parte al cuidado las instalaciones son ciento diecisiete deportiva para un municipio como el de Las Palmas de Gran Canaria pero no es así cuenta el los parques donde la gente sólo hacer deporte como las o en este caso el el Parque Romano con palos mundo que también se ve mucha gente haciendo deporte y los de las incluye pero en cualquier caso si es verdad que relacionado con esto está la iniciativa de los activos cuenta un poquito la evolución de del seguimiento que tú personalmente la ACB a esa idea que luego para un escenario como el nuestro debe deporte al aire libre funcionan perfectamente cómo están las cosas hay así en la ciudad

Voz 1 14:04 la como decíamos anteriormente tiene todas las cuales gravitan en torno a ella todas las cualidades para para hacer deporte al aire libre en ese en ese contexto se enmarca pues la iniciativa aparque activa que nace del colegio del Colegio de de licenciados de educación física de una relación que estamos manteniendo profesional para seguir practicando la actividad físico deportiva a los profesionales también para combatir con intrusismo profesional porque están viendo que muchos Parque hay personas que están haciendo entrenamiento personal a hombres y mujeres a niños y niñas también incluso hemos esto no tienen la titulación necesaria que en ocasiones pueden estar poniendo en peligro la vida lo digo que vaya a pasar nada malo pero a lo mejor están llevando sobre foso a cuerpos que no que no puede ser así y eso tiene que ver también con las personas que has en actividad físico deportiva y que no se pueden pagar pues cuarenta cincuenta o sesenta euros pocos mese pues por eso desde el desde el Ayuntamiento en canario insisto en colaboración con el Colegio en cinco parques en uno de cada uno de los distrito hemos puesto asesoramiento personalizado para qué los licenciados de educación física te se la actividad físico deportiva en función de tu capacidad cardiopulmonar en tu edad Si tienen alguna patología diabetes hipertensión es decir estamos acercando es un nuevo pilar de porque sólo una manera de asistencia social en los parqués en los parques de la ciudad en el ámbito deportivo yo creo que es una de las iniciativas insisto totalmente gratuita que más satisfecho estamos Ica mayor y mejor acogida ha tenido

Voz 1621 15:26 eso te iba a decir no si después tiene todo esto es una respuesta positiva por parte de los vecinos

Voz 1 15:30 si el último el último informe que recibimos porque es por trimestre a final de julio estaban más de cinco mil personas atendidas en los cinco parques decir que algo que sabíamos porque habíamos hecho el análisis previo donde hay mayor masificación de hombre y mujer haciendo actividad por eso hicimos ese análisis pusimos a lo a lo a los chicos y chicas del coles hay asesora y autorizar la actividad físico deportiva y al final ha sido un tremendo éxito que es todo lo que pone de manifiesto es que tenemos que seguir redoblando los esfuerzos para hacer llegar la actividad físico deportiva al mayor número de persona porque yo siempre insisto que Canarias sigue liderando el ranking de obesidad infantil por tanto si iniciamos a nuestros hijos de nuestros en la actividad físico deportiva de manera temprana yo creo que todo eso será bueno

Voz 1621 16:12 sí por eso te iba a preguntar porque cuando estamos hablando de esta zona deportiva cuando estamos hablando de de Varqués donde la gente para que tenemos un perfil como muy determinado te ya más o menos adulta madura que por sí mismos se puede acercar de una manera inteligente al deporte pero te quería preguntar por los chavales los niños está dato que importa de comentar que es absolutamente importante lo de los índices de obesidad que que desgraciadamente son importante discapacitados también que no la última vez que era una preocupación de ustedes de lo más mayores no extremo en estos momento cuál es la relación de del Ayuntamiento la deportiva con este sector de nuestra población

Voz 1 16:48 bueno estamos atendiendo a todo parque activo atiende a todo a todo el escenario de por géneros edades pero que para como decías para los niños y niñas viaducto también con discapacidad hemos puesto un programa piloto que nace de una iniciativa de somos Tea que los niños de la Asociación de niños con con trastornos Nuestro de autismo pues nació una iniciativa que ya está dándose en la ciudad al Palma de Gran Canaria insisto también gratuitamente gratuitamente para cualquier persona que tenga una discapacidad intelectual puede hacer deporte en la ciudad de manera gratuita gratuita y aumentando el ratio de profesores porque eso chico y chica necesita una mayor y mejor atención y que estén arte convenientemente tutorizado por especialista y lo estamos haciendo de tuvieron la posibilidad de de de a apuntarse a los campus de verano eso que se hacen en toda la ciudad hemos mantenido las actividades deportivas hasta final de año cuando fines revisemos el año haremos un análisis a ver cuál es el impacto que ha tenido que hemos cubierto todas las plazas pero a ver de qué manera podemos mejorarlo en el nuevo programa de actividades deportivas que se dan todos los distrito para que se haya algo de por sí permanente en el tiempo

Voz 1621 18:00 ha hablado también de del tema de los niños leía el otro día lo de e introducir el ajedrez en la escuela estos una iniciativa de del Ayuntamiento exactamente

Voz 1 18:09 así es y tiene

Voz 1621 18:12 además ahora que tratan en discusión no el tema de videojuegos lo videojuegos y todo esto sí sí

Voz 1 18:18 pero les pasará a ustedes también porque somos casi casi de la misma quinta hay mucho oyente que no aceptarán oyendo ahora yo aprendí a jugar al ajedrez en el cole cuando era pequeño también a luchar hice también en el cole pues lo vamos a hacer es después de casi veinte años que la ajedrez salió de las escuelas de primaria vamos en diez quince día vamos a aprender dar la iniciativa conjuntamente con el alcalde y con la Federación interinsular de ajedrez en los sesenta y tres colegios de primaria infantil de la ciudad Las Palmas grancanario por la tarde se va a impartir ajedrez totalmente gratuito en los sesenta y tres colegios de la ciudad vamos a introducir el ajedrez hemos conocido que eso mejora la capacidad inició de concentración para las matemáticas el ámbito espacial cuando los niños tienen que ubicarse de todas estas cuestiones que ya están científicamente medida volvamos en en el ajedrez a los niños al más pequeño de de seis años ya puedan aprender a jugar al ajedrez niños y niñas yo creo que esas son las iniciativas más me me llena de orgullo a mí al equipo al Gobierno al alcalde porque es volver a la esencia de lo que es la práctica no físico deportiva pero sí el deporte porque hay gente que entiende que el ajedrez es un deporte que no pero bueno yo siempre que dicen cuando dudan casi en un deporte bueno que vean cuál es la preparación de Magnus Carlsen en el actual campeón del mundo de ajedrez cuando vean eso será verán que es casi parecida a la de Rafael Nadal cualquier deportista de elite

Voz 1621 19:36 ellos sólo una recomendación no sé si todavía está pero en la página web del país hay una un artículo bueno más que un artículo hay un vídeo de León Chicho el famoso prevista dedicado al tema de de ajedrez hablando de de lo positivo que es para todos los sectores en general de la de la sociedad pero también en los niños el lo recomiendo mucho lo de los siete millones no nos queda sin un minuto ustedes también tienen una parte activa en la vela latina en otros deportes considerados también importante como son los famosos clubes de elite ahí también hay una una cosa impone un trabajo importante que hacer hiciera económicas importantes

Voz 1 20:13 no sé si el Capítulo IV que de destinado a las subvenciones este año el Instituto Municipal de Deportes destina un millón de euros a mí cuando llegamos al mandato estaba entorno lo aquí quinientos mil euros de sí que ha aumentado casi un treinta a un cuarenta y pico por ciento hemos aumentado y tiene que ver con todo ese ámbito global integral del deporte de la vela latina la lucha canaria la lucha canaria la hemos aumentado un doscientos treinta por las ayuda sí la verdad dieron comienzo quien lo recibió en mil euros cada año a residen cinco mil euros pero también apoyamos a la Federación y a los clubes

Voz 3 20:45 élite es verdad que en los enclavado en Clot englobados los mal llamados deporte minoritario voleibol y balonmano hockey en línea hierba pues ahí está