SER Deportivos: Ana Correa " Sentí que este era el mejor momento para retirarme"

Voz 1 00:00 hola buenas tardes bueno cuéntanos cómo se lleva esto de El Retiro pues ahora mismo

Voz 2 00:04 no no me estoy dando cuenta si es verdad que me siento como si estuviera Un poco de vacaciones igual cuando cuando vuelvo a la isla que tengo que hacer cosas disfrutar un poquito de la familia de la playa hay demanda hacer la maletas y ahora mismo no tengo que hacer la maleta entonces estoy un poquito así que que estoy bien por ahora bueno veintitrés

Voz 1621 00:21 años todavía con muchas posibilidades de seguir jugando porque has tenido ofertas pero que te lleva definitivamente a esta decisión

Voz 2 00:28 pues básicamente el decir he dado todo en el voleibol me apetecía un cambio necesitó un cambio entonces básicamente el pensar volver a pensar y decir creo que es el momento

Voz 1621 00:42 al Atlántico el otro día inmerecida que ha sido tú la que toma la decisión de retirar el Voleibol el que te vas encontrando poco a poco que tú como deportista quiere seguir sino que ha sido una decisión racional bien pensada motivada sabiendo que podías dar todavía mucho no

Voz 2 00:56 efectivamente sí es verdad que llevo todo un verano con con la Selección participando en Liga europea hay más competiciones hizo nada día tras día pues pensando que ya iba a ser lo último oí básicamente eso es que era una decisión tenía que tomar en algún momento y creo que es el mejor momento

Voz 1621 01:17 qué piensa a partir de ahora Ana que puede ser lo más duro también lo más positivo una vez más tomado esta decisión de retirarse del boli

Voz 2 01:24 pues bueno pregunta por qué la verdad es que no tengo ni idea lo que puede ser el más duro probablemente será la disciplina los horarios que que no marcan a nivel de entrenamiento oí de la semana hay del fin de semana pero pero bueno iré un poco adaptándome a a otro tipo de vida

Voz 1 01:43 una retirada bueno pero yo no soy era una de las cuestiones que queríamos saber si tienes pensar

Voz 1621 01:50 Pau de alguna manera en el futuro vincular el deporte al boli de alguna manera o es un cierre ya total y absoluto

Voz 2 01:57 hoy por hoy la verdad es que no no tengo pensado seguir vinculada con el deporte y las razones básicamente porque siempre me ha gustado mucho competir pero como jugador no me veo como entrenadora ni mucho menos hay una vez que he estado en la élite no quiero no quiero cambiar la sensación con la que terminado a seguir enganchada

Voz 1 02:22 al igual de otro aspecto no te ha picado por ejemplo no

Voz 1621 02:25 la laboriosidad de ser entrenadora

Voz 1 02:28 la gestión para nada nunca nunca me ha gustado

Voz 2 02:31 nunca lo he visto como que sea para mí yo tengo muchas cosas claras de mi vida Hay sabía dónde quería llegar o por lo menos intentarlo y en el voleibol lo conseguido como jugadora pero como entrenador nunca me ha picado la curiosidad en ese aspecto

Voz 1621 02:45 bueno cuéntanos Hannah porque ha jugado en España en Suiza en Italia en Bélgica en Francia un total de doscientos ocho partidos con la selección española supongo que muchos momento bueno

Voz 2 02:57 pues mira a la selección prácticamente me quedo con todo porque para mí el estar en la selección ha sido lo más importante deportivamente en mi vida realmente lo he dado todo me apasiona estar con la selección entonces siempre siempre ha sido una de Mi grandes logros objetivos entonces pues eso eso con respecto a la selección después con respecto al estar en extranjero pues él conocerme a mí misma conoces era a compañera extranjera tenerlas como amiga a día de hoy el conocer el idioma otra cultura diferente el voleibol también que no es igual estar aquí en España que están en extranjero de valoran de otra forma mucho mejor

Voz 1621 03:41 te quería preguntar Ana por tu experiencia internacional porque si es verdad que ha vivido como relata vamos anteriormente ya has tenido la oportunidad de jugar en diferentes países es una cuestión que no se prodiga demasiado en nuestro deporte aunque cada vez son más los nombres propios que se vincula a equipo internacionales por llamarlo de alguna manera para dio en cualquier caso eso nunca supuso en ningún momento de tu carrera ninguna Barrena ningún límite

Voz 2 04:05 el poder jugar en otros países hay in me quedan países por los en los que no he podido jugar pero conoces yo creo que es un poco de ambición curiosidad hay un poco de mezcla de todo y sobre todo puedes tener la oportunidad de de de eso que te puedan fichar fuera

Voz 1621 04:24 yo supongo que también tendrá buenos recuerdos del Hotel Cantur no que era un equipo de aquí de de Gran Canaria desgraciadamente ya no está en la élite que por aquel entonces también siempre tenía digamos que la musculatura suficiente para pelear por los grandes títulos que recuerdas a no dar toda aquella época

Voz 2 04:38 pues mira recordar recuerdo muchas de las compañeras que que tú en su momento si es verdad que yo era una niña india el que me arropar han esa grande jugadora con tanto nombre hay sentirme muy querida por esa parte después los entrenamientos yo creo que eso fue un poco en en el momento en el que yo quise y en el que quise decir bueno yo quiero seguir adelante y eso fue lo que me ayudó el Hotel Cantur el el ver ese voleibol de tanto nivel

Voz 1621 05:09 actualmente tenemos al vecindarios de islas actualmente tenemos al Olímpico que no representan respectivamente tanto en la Superliga masculina como en la Superliga femenina como ve actualmente el estado del Voleibol menos tranquila

Voz 2 05:21 va a haber en el boli masculino si es verdad que no estoy tan puesta pero en el femeninos si normal pues nada el el Olímpico verdad que ha hecho un buen equipo me gusta más el equipo que está haciendo este año y a ver si tiene una buena temporada

Voz 1621 05:37 el deporte en femenino general como lo están viendo porque los últimos tiempo Ana parece que ha habido una devolución en positivo no estamos hablando también de los éxitos de la selección de balonmano la de las el waterpolo el atletismo femenino en el que está dando impartidos en la cara por el prestigio de de nuestro país que está pasando en el deporte femenino que que ahora parece que está más en boga afortunadamente y que están dando y cosechando muchos éxitos

Voz 2 06:00 pues algo bastante bonito poder el hecho de que ya no es sólo el fútbol el fútbol y el fútbol sino hay más deportivo aparte femenino pues entonces es algo que hemos estado compitiendo todos estos años es algo bonito que ahora un poco los medio estén sacando información de la de las cosas que van ganando otro deporte

Voz 1621 06:22 ejemplo de la selección española de voley femenino en el momento actual que que potencia al equipo

Voz 2 06:28 sí es verdad que es un equipo que es joven que que los últimos años ha cambiado bastante con respecto a jugadoras eh nada simplemente hay que darle una oportunidad y seguir creyendo en este en este proyecto femenino joven nada simplemente hay que dar una oportunidad y un poquito de paciencia para que el para que vaya ascendiendo un poquito más

Voz 1621 06:48 me decía anteriormente que curiosamente lo que ha sido tengo vinculación con la selección española es una de las cosas que más recuerdas como elemento positivo o no en lo que ha sido tu recorrido

Voz 2 06:57 pues sí porque la verdad es que como deportista creo que todo un poco estamos siempre pensando en me encantaría llegar a la selección entonces yo como cuando era joven en su momento siempre decía mi objetivo será llegar a la selección una vez que llegue a la selección fue mi objetivo será jugar cuando ya juguetes fue mi objetivo será ser titular y así hasta día de hoy

Voz 1621 07:20 a grandes eventos recuerdas con la selección española que hace hayan

Voz 2 07:23 es para mí fue mi primer europeo fue en Polonia fue una sensación increíble el los PAI el pabellón estaba a rebosar y nada el poder jugar contra Holanda y Bélgica Rusia no se de países así que son pues bastante fuerte es importante puede jugar esos partidos siendo una niña por un recuerdo que demasiado bonito para olvidarlo

Voz 1621 07:50 no has comentado que para siempre soñé jugar con la selección española y participar en los grandes eventos te ha convertido también en un referente Ana para muchas de nuestras jóvenes jugadoras que recomendarías qué consejo le daría a la hora de de ir dibujando sus carreras para todas aquellas que tengan el sueño también de conquistar grandes eventos y naturalmente de participar con la selección española que qué consejo daría

Voz 2 08:14 no sé si referente o no pero si hay niños en en el en el que que tienen bastante proyección nada simplemente para mí es trabajo trabajo hay quiere querer llegar a a lo máximo para mí eso más que trabajar

Voz 1621 08:33 bueno pues son alguna de las recomendaciones alguna de las claves para que naturalmente se pueda tomar el testigo de lo que son las representaciones que nuestra diera pueda tener dentro de la selección hemos hablado con la gran ganaría Ana Correa que nos ha dicho que en principio no tiene nada pensado para relacionarse con el mundo del deporte uno piensa que después de todas las teorías día desde luego no malgastar digamos que un bagaje tremendo para una jugadora que desde luego ha hecho historia en nuestro Voleibol Ana muchas gracias por estar aquí en los estudios de la Cadena Ser y que vaya todo muy bien a partir de ahora