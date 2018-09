SER Deportivos. Entrevista a Juan Carlos Socorro

Voz 1621 00:00 León y Dani García nuestro invitado Juan Carlos Socorro el técnico del Panadería Pulido San Mateo equipo que ha empezado muy bien la temporada dentro del grupo canario de la Tercera División ID eso ID mucho más evidentemente la Unión Deportiva Las Palmas también sobre la mesa vamos a hablar con él en nuestro tiempo red Ford de Canarias la Red Ford de Canarias patrocina

Voz 1414 00:27 el Vaticano salvarnos saludos muy buena o cómo está abierto todavía para que quejarnos porque dice Kike números que la última vez que tuvo nosotros aquí nivel pues en verano si hubiera lo bien que eleva es verdad que denigra que Bongo algunos dicen por aquí

Voz 1 00:46 sí sí sí la casualidad que después

Voz 2 00:50 gracias a las sesiones de Las Palmas y a futbolistas que coincidieron que su vida privada iban encaminadas por las medianía pues los gracias a Dios ha hecho una plantilla

Voz 1104 01:02 buena contenta no ahora te voy a preguntar eso

Voz 1621 01:04 porque hay que recordar que lo que desea la primera jornada tres uno al marino en la segunda jornada uno tres al conjunto de la SOCA en el último partido tres uno al Club Deportivo Mensajero la verdad es que llama la tensión esto guarismos sobre todo porque no hay partido que de momento se haya saldado sin la posibilidad de de golear Juan Carlos no sé si esto producto de que se han aprovechado las oportunidades o porque incluso hayan desaprovechado muchas

Voz 2 01:29 nadie que me conozca ya llevo ya cuatro años arriba sabe que me gusta el fútbol vertical no sabe que me equipo siempre va para arriba no por eso también encajamos muchos goles no la verdad que me que me preocupa más la parte ofensiva que la defensiva sin sin descuidar la no pero sí es verdad que mis equipos son son verticales y cada vez que juego a mí el cuatro cuatro dos me encanta como sistema no a partir de ahí cambiando el perfil de futbolistas lo puedes cambiar pero mil sistema cuatro cuatro dos creo que tienes más profundidad creo que tiene más presencia en el área a lo mejor a estar equivocado entra humildad pero creo que a nosotros no nos va

Voz 1621 02:05 lo mejor oye crees que los que han sido atacante en lo que han sido futbolistas que hayan tenido esa capacidad asociarse con con el gol al final cuando se convierten en entrenadores tienen ese estilo de ser más verticales de Ucaman la la portería o no es una regla que se desmarca ocasión

Voz 2 02:19 no creo que sea una regla que que sede porque bueno el fútbol es completo en defensa nota que el fútbol completo que llamamos pero bueno si es verdad que tu tienes más noción de de de movimientos de ataque que a lo mejor movimientos defensivos no es verdad que yo tenía entrenadores que el ataque lo ha dejado a la inspiración del futbolista Hay se preocupa más del aspecto defensivo y hay otros entrenadores que te marcaba movimientos como mecanismo CIO sí entonces todos aprenden no pero sí es verdad que que también es verdad la la la calidad o el P en fin de futbolistas que tengo arriba que que son muy rápidos y muy profundo entonces hay que aprovecharlos

Voz 1621 02:57 me ha sorprendido en cuanto que uno planifica cosa lo que ensayo durante la semana les gusta que salga también después plasmado en los en los partidos pero asevera que son nueve goles en tres partidos que es un guarismo llamativo cuanto menos

Voz 2 03:09 sí sobre todo llamativo es verdad que también se llevo cuatro en contra hay como Le les dije a los chicos hay veces que no vamos a meter tres Almorox a meter uno esa puerta tiene que terminar a cero pero bueno segunda edición dimensiones de los campo de dos en dos cual balones ya está en la puerta contraria pues hace que hay en muchas ocasiones de goles en los partidos no pero sí es verdad que nueve goles entre jornada cinco de ellos de Samu es para para estar contentos no para estar contento porque bueno los chicos han asimilado el trabajo hicimos una pretemporada fantástica empezamos una semana antes que que todos porque ya llevábamos

Voz 1621 03:48 a los problemas no

Voz 2 03:49 sí sí pero bueno complete como jugadores del huracán más jugadores del juvenil complete la plantilla para hacer la pretemporada ya se fueron incorporando no también tuvo la suerte que a la semana de de estar haciendo la pretemporada ya casi tenía la plantilla cerrada y eso es importante es importante que trabajar con la plantilla cerrada en pretemporada te da margen para para allá trabajar lo que que

Voz 1104 04:10 el primer partido de Liga pero hay cosas que no son casualidad el año que regresaba a un año que volví que estaba al panadera Julio en Tercera División hace tres temporada Site una temporada sublime y hablamos de cuando había sentido te habían quitado volador

Voz 3 04:27 y es que cada año tienen un problema entre comer

Voz 1104 04:30 puede empezar casi nueve cero pero sí cambiando muchas cosas

Voz 2 04:33 sí la verdad es que esa esa que hablas tu de esa primera temporada también juega con la ilusión del ascenso de los chicos en tercera edición lo que nos pasa a todos no que siempre la segunda temporada es la más difícil nosotros te juegas con esa ilusión pero sí es verdad que que juegas con ese Andy que cada año te te quitan futbolista este año tuvo que hacer once fichas hay once fichas en un equipo no es fácil o te puede salir bien o te puede salir todo lo contrario no vemos a la Unión Deportiva Las Palmas con diecisiete dieciocho fichajes eso no es fácil no es fácil aunque hablemos de la ilusión de los que vienen no es fácil meter a dieciocho futbolistas nuevo dentro de tu idea de droga para ti también

Voz 1621 05:12 hola deportiva pero para seguir en lo que es la actualidad de de tu equipo y en este buen inicio de temporada también a pesar de que eso no no es sencillo el ir a acoplando nuevos jugadores cada cada temporada pero de alguna manera lo lo lo lo arregla Juan Carlos que también el proyecto está siendo muy de tu mano no son cuatro año ya eso desde luego siempre es una ventaja o no

Voz 2 05:31 sí sí también me encanta ver fútbol no yo el el nivel de terceras el que pues me he dicho a ver fútbol de preferente no la categoría preferente me la conozco porque hay futbolistas válidos para para jugar en Tercera División este año vinieron dos del San Antonio no Alberite ahí Sergio Alvarado no se me encanta ver fútbol porque sí porque el mercado de tercera para tu club Sierra porque no hay no hay mucho futbolistas que quieren ir a jugar arriba por lo que paga el Panadería Pulido San Mateo hay otro equipo más poderoso Si es verdad que después Juan arriba y están encantados con el club con con la metodología de trabajo pero sí es verdad que que que uno tiene que que ir preparando temporada tras temporada el mercado míos el mercado de de preferente au au de los futbolistas que deja Las Palmas cedido o de los terceras que ya no continúan en su equipo entonces en ese sentido sí me gusta ver fútbol para para preparar la la temporada siguiente porque bueno arriba hago de todo un poco no sobre todo las plantillas las confesiones yo

Voz 1621 06:34 eso al final también es bueno se se nota no se termina por notar cómo conocer el mercado te quería preguntar también por el resto de equipos del grupo canario de la Tercera División que plantillas te llaman más la tensión qué equipos están llamado bajo tu punto de vista a dar una respuesta positiva ya están encaramados en las primeras posiciones de la tabla Juan Carlos

Voz 2 06:51 bueno ha empezado rara verá al San Mateo líder ver al San Fernando colistas rara lo el San Fernando es entendible como quien dice acaba de terminar acaba de determinar de competir por un playas de ascenso seguramente Tino Déniz no ha hecho la pretemporada que a él le hubiese gustado y eso se nota pero desde que arranque va a arrancar arrancar iba a estar seguro arriba por la calidad de su plantilla la del mensajero el otro día en los primeros cuarenta y cinco para minutos para mí Rodríguez un durísimo no sabía cómo meterle mano al mensajero en mensajero la verdad que nos dominó de principio a fin ya después en la segunda parte cambiamos cosas y fuimos superiores pero por plantilla mensajero San Fernando en Lanzarote que está ahí van a estar arriba los dos filiales por su preparación eso por su preparación física y por su dedicación exclusiva a los filiales tanto el Tenerife B que entrena de día y tiene todos humano como Las Palmas hay que también tiene todos humano son de los llamados a estar arriba el Ibarra de Toni Dumpiérrez ha hecho ocho nueve fichas de doce no hay cuatro equipos para estar arriba hay ocho nueve y eso hace más difícil para los que queremos salvarnos por eso la importancia de estos nueve punto porque son menos de los que tienes que remar después al final

Voz 1621 08:06 Se está mejorando económicamente el grupo canario de la Tercera División les han hecho intentos también en relación con la propia Liga de Fútbol Profesional para que haya un poco de de reparto ahí económicos también con el tema de de las tele es una categoría para ser optimista en el futuro en sí

Voz 2 08:24 pero sobre todo aparte de las ayudas económicas que que viene bien de de prolija de la Liga de la Federación cree que esa ayuda económica ayuda porque bueno no sé si son XXXII treinta y cuatro mil no no no estoy muy seguro si es verdad la predisposición del futbolista devolviera creer es jugar en Tercera ante el futbolista se había acomodado yo quería jugar en Preferente los bien yo jugó los viernes a las nueve la noche porque me pasa igual un equipo de Preferente que un equipo de tercer pues jugó los bien y tengo muy fin de semana libre pero el futbolista como que a otra vez yo soy futbolista tercera porque estoy jugando en preferente y eso ha ayudado a los equipos de Tercera reforzar no como nos hemos reforzado este año el creo que no hay ninguna plantilla que ha hecho en menos de cinco se fichas no entonces eso hace que la categoría esté más dura tanto para un objetivo común para otro o para meterse arriba o con para salvarse no sé si es la ayuda económica que ha venido de Liga o o de la ley o esa predisposición del futbolista es decir aquí estoy yo

Voz 1104 09:23 y quiero comimos jugar en Tercera el poderío

Voz 1621 09:26 yo he de una categoría como el grupo canario de la Tercera División se ve reflejado básicamente en el número de equipos que después asienten o no tiene nada que ver

Voz 2 09:34 bueno este año tuvo la posibilidad tanto el Tenerife B que se quedó fuera de juego no ascendió como el San Fernando que lo tuvo hasta hasta el último minuto no hay potencial el futbolista canario son hora pues que tú ves los partidos de Tercera de Preferente futbolistas canarista como este futbolista todavía está jugando en Tercera División no pero bueno es verdad que después en una liguilla te la juegas un partido a dos o a tres eliminatoria no es fácil porque todos los equipos quieren jugar depende si te tocas Sexpe natural se experto oficial como te tocan los viajes que es otro handicap pero el nivel de la tercera edición canaria cualquiera de los equipos que aspira a ese ascenso tiene potencial para estar en la segunda división

Voz 1104 10:17 pero perseguía Nos queda muy lejos no lo con lo que ya época donde veía seis siete equipos canarios

Voz 2 10:22 la distinto la promoción era de aquí siempre subía uno siempre sube aún porque la promoción era de los Cuatro aquí

Voz 1104 10:28 este empresario canario porque sabían seis

Voz 2 10:31 el siete a veces ahora no ahora ya no hay sellos siete porque la promoción es con los otros quince grupos de de la tercera edición porque si la promoción sería de aquí siempre hubiera hubiera uno menos mal que se mantuvo la Las Palmas Atlético y tenemos un participante en la Segunda División B pero seguramente en un futuro no muy lejano seguramente como mínimo habrán dos y tres participación en Segunda B

Voz 1621 10:54 bueno pues hasta aquí prácticamente la la parte que afecta al grupo Correo de la tercera edición porque tenemos que preguntan algunas cositas también que los interesa Deportiva Las Palmas a ver qué opinión tiene Juan Carlos Socorro pero unido acá únicamente digamos que esta circunstancia del liderato no digo yo que sé provisional pero no es el objetivo del Cluny mucho bueno

Voz 2 11:14 no se puede decir que es anecdótica porque eso de Liga no pero el soñar es libre cuando se porque lo voy a quitar una ilusionan futbolistas y lo voy a poner un techo yo les el techo hoy que vuelen con los bienes si en el en la tierra pero

Voz 1621 11:53 Carlos el inicio de temporada también de de la Deportiva

Voz 1 11:58 bueno por lo menos no no ilusiona no

Voz 2 12:01 la segunda división no es fácil escuchado por ahí que todavía no ha jugado contra nadie y es mentira que el Albacete Hagen el Nàstic Zaragoza a alguien si es verdad que siquiera ascender esos dos puntos con el Albacete a lo mejor lo va a echar de menos pero bueno después pescado uno en La Romareda no no no es fácil la segunda son unos fácil fútbol poco porque es poco de verdad porque todo se basa en la intensidad en segunda jugada en jugadas de estrategia pero sí es verdad que que este inicio de Liga Nos ilusiona IMAS Nos ilusiona la plantilla para

Voz 1621 12:38 la categoría aunque no ha dicho esta plantilla

Voz 2 12:41 hombre como plantilla después hay que ser un equipo pero definiendo lo que es una plantilla miramos currículo de los jugadores de La Palma y los del Málaga están ahí ahí yo creo que son las dos plantilla mejores de la categoría después a partir de ahí pues pues habrá que hacer un equipo competitivo para esta segunda edición pero bueno yo creo que hay que las dos últimas llegada la de de La Bella y la de Timor todavía su en un poquito más ese nivel que ya tenía la plantilla no porque bueno el pecar el saco el Bloom son incógnitas para mí que no los conozco no lo mejor es la secretaría técnica de de de la Unión Deportiva Las Palmas uno seguramente los conoce más más que uno pero bueno se tienen que adaptar al fútbol

Voz 1621 13:25 España el fútbol de Segunda División da la impresión es normal también un poco la conclusión que que hemos sacado nuestros primeros pasos del equipo en la categoría que son muchas incorporaciones ver en el en el tramo anterior que naturalmente eso necesito

Voz 1104 13:38 un cuajo necesita un trabajo

Voz 1621 13:40 pero tú tu percibes la la idea de fútbol que quiere implantar Manolo Jiménez con este equipo

Voz 2 13:45 sí bueno la idea Manolo Jiménez se CB desde que él era entrenador no es el entrenador que me encanta no el que en cada entreno he tenido la la OPEP la suerte de ver quince minutos de un entreno Delhi parece un futbolista más te pregunta dónde está el mister pues mira ahí metido en todo momento la posesión aguantó la la acción que hace no es un entrenador que que que te inculca esa intensidad que es lo que hace falta en Segunda División y después tiene la idea de una presión alta de estar juntos para París sonar el estar juntos para presionar te hace que cuando la red que poderes también está junto para tocarla aparte un equipo vertical yo creo que las Palma generado más ocasiones en estas cuatro jornadas que llevamos que media media vuelta de la Primera División

Voz 1621 14:33 te llamaba la atención la respuesta que ha tenido Rubén cuatro partidos cinco goles

Voz 2 14:37 no bueno son rachas esperemos que les que les dure esta racha de goles a Ruben porque porque son racha y el delantero vive vive de eso de todos modos Rubén a lo mejor ha perdido velocidad ha perdido ese dinamismo pero ha ganado en experiencia ya se genera los hueco sol el otro día el gol de cabeza ves cómo se aleja del contrario y después aparece se generan los espacio solo y en eso ha ganado Rubén no en esa experiencia ya conoce la categoría aunque llevo muchos años jugando en Primera pero conoce la categoría parte conocía el club y la ciudad y eso

Voz 1104 15:15 el otro El Larguero creo que con el gol que lo que abarcó lleva ciento veintidós el tercero cuarto máximo de según dice tú llevado ciento mil año en primera todavía marcando goles segundos

Voz 2 15:26 tercero se tuvo un gol de ser el máximo goleador de la historia del Betis

Voz 1621 15:32 no sé si es curioso porque después eso no he tenido Juncal una trascendencia la selección española no sigues que ha acogido una una generación donde será muy difícil entrar pero un tipo que que sale del bolsillo de esa manera sin embargo después el parece que le ha faltado esa esa conexión con la selección no sabes si lo piensas

Voz 2 15:48 seguramente de Coín coincidió con que en su época pues ahora habría no sé no sé qué delantero habría en ese momento pero bueno Raúl González fijo en la selección Oriente fijo en la selección

Voz 1104 16:04 veía por la forma también de jugar al precio no había que él tuvo un muy buen año y los otros llevaban con varios bueno el año que se hartó marcar goles lo mismo que Manuel Pablo

Voz 2 16:13 sabe coincidió con que a lo mejor en esa época puede pues tenía por delante dice pues trasatlántico no que aunque yo sea goleador tengo por delante mis jugadoras del Madrid del Barça que siempre están los primeros de la lista no y después está el resto

Voz 1621 16:28 no me ha llamado la atención que haya marcado tanto la figura de Manolo Jiménez no que es un técnico que que parece que de de tu agrado hay por lo tanto una una apuesta que no si calificar de de Segura pero que que aplaude no después de lo que fue el desastre de la gestión del senador el año pasado la Unión Deportiva Las Palmas que bajo nuestro punto de vista fue uno de la grande quiebras no sé lo que piensas tú

Voz 2 16:52 sí bueno de Segura no porque en el fútbol en el mundo del fútbol no hay nada seguro pero bueno habla bien de de de que podía haber jugado Champions no previa de Champions en este año te quedaste campeón en Grecia y que sólo a la Unión Deportiva Las Palmas sólo haberte decidido por la Unión Deportiva Las Palmas ya habla de del del gen ganador que él tiene viniendo a Segunda División porque creo que equipos de Primera a lo mejor no le faltarían no sé eso ya parte de sueño este tío que podía haber entrenado Champions viene entrenando pues quiere ganar Ismail con eso quince minutos que lo voy más cómodo veo los partidos como como cómo transmite esa energía la verdad que a mí me ha ganado me engaño pierda porque al final el fútbol tienes otro rival al lado no pero sí es verdad que que que también venimos de un año que entonces sí que se acabe el año no será un año en Primera porque lo estamos pasando todos mal todos ustedes lo la prensa la fisión los que somos el futbolista hay una sentamos en la grada por favor que acabe este año entonces se venir que este hombre te de inyecte es amoral y que al final los chico se adapte también tengan esa inyección de moral pues mira a tono ha llenado de ilusión porque al final yo he tenido la suerte de ser futbolista de ser segundo entrenador de Las Palmas pero sobre todo de ser aficionado a la Unión Deportiva

Voz 1621 18:13 he sido futbolista deportiva de Las Palmas también producto de la cantera como ha visto con calor toda este trasvase de llegado de jugadores que han llegado de fuera cuando hasta hace tres años con una o dos años y parecía que la intensión era sumar mucho con el proyecto de de futbolistas aquí de de la tierra como han visto este trasvase de jugadores que que han ido apartando digamos a los jugadoras habituales de los últimos tiempos que eran de aquí de ganar

Voz 4 18:41 no

Voz 2 18:41 fácil no es fácil asimilarlo pero bueno la Unión Deportiva Las Palmas entonces historia esteponera analizar todos los años todos siempre lo fueron los futbolistas canarios están están presentes y encima están sacando las castañas del fuego y estoy seguro que lo que lo volverá a hacer no porque bueno eh a ver quién le quita el puesto David García no pero yo estoy seguro que si a leemos a Parras hemos partido lateral derecho de la Unión Deportiva Las Palmas Espar seguro ahora hasta de la Bella pero es que Dani Castellano lleva un nivel fantástico fantástico inicia Benito también la edad lo partido pues seguramente pero no estamos en una situación de dárselos a todos por por la circunstancia por el descenso porque había que renovar esa ilusión pero bueno ahí tenemos a Eric como compitió el otro día con el Córdoba Fabio el otro día que jugó el primer partido no es fácil no es fácil estar en la situación de decir esto son los canterano voy a poner hacéis no es fácil yo está bien esa piel y a lo mejor tampoco tampoco me la jugaría pero camadas de futbolista salen iban a seguir saliendo porque vemos las palomas del médico como compitió el año pasado como está empezando a competir este año pero sí es verdad que nos gustaría ver ver más canario

Voz 1104 19:57 te pones a mirar tirar fuerte de la memoria y la última gorda camada fue te pones a mirar Juan Carlo

Voz 3 20:04 no yo no dan viera vi todo lo eh

Voz 2 20:07 hay Juanpe que fue

Voz 1104 20:09 porque han estado en primer plano después tírate ahí lo así que te sale fue Roque irá vigésimo

Voz 4 20:16 en el último Neelie

Voz 1104 20:19 por qué porque después Benito tenido ficha no salido no ha terminado yo veo que que estamos ahora mismo una etapa que vamos a un par de años con lo que en los canterano teniéndolo complicado puedes

Voz 2 20:30 SER puede ser que esa camada que estemos esperando que siempre sale que siempre sale pues haya tardado este año en salir Hinault la tenemos pero que saldrá seguro que no sé si hubo uno o cinco pero seguramente que saldrá lo que pasa es que tenemos que estar en el momento adecuado la situación adecuada para darle esa oportunidad eso futbolista

