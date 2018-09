SER Deportivos. Entrevista Universitario FC

Voz 1 00:00 SER Deportivos las

Voz 1621 00:08 el tiempo de titulares que tenemos invitados en el día de hoy aquí en la Ser Deportivos tenemos que hablar del universitario Fútbol Club un equipo de nuevo cuño hay que ver juntar por su tarea social y deportiva a su presidente a Julio Suárez también a Paco Gerry otro de los histórico del Zaragoza que ha estado viviendo muchos años aquí en Gran grande Ike Julio la convencido todo ello en nuestro tiempo Redford de Canaria

Voz 2 00:30 la Red Ford de Canarias patrocina este

Voz 1621 00:36 bueno e Julio Suárez saludos muy buena muy buenas tardes que teníamos ganas de hablar contigo ya te hemos visto durante el verano en todo el ajetreo de lo que ha sido la formación de este proyecto deportivo por el que te vamos a a preguntar y está con nosotros también aquí en los estudios de la Cadena SER Paco Warrick a la Guardia saludos muy buena hola muy buenas qué tal y como empezó a la vida encantado de estar aquí bien bien bien vamos tirando por quede Julio ya sabíamos porque allí vecino nuestro tú eres Messi no pero digamos que no estaba están en primera línea de los medios de comunicación

Voz 3 01:06 exactamente sí pero bueno ya ahora ya parece que sí que va a convertirse y bueno ahí vamos no

Voz 1621 01:11 lo todas con muy buen aspecto lo podrán ver también en nuestra web de de ser eh a él le iba a decir a Julio no no lo vi porque ese fue para Madrid cuerdo que cuando viene aquí Deportiva Las Palmas en fin yo yo me quedé alucinado sea era bueno técnicamente completo jugó poco pero pongo jugó muy sosa deleitaron sí señor la verdad que hay que tenemos a dos leyendas del puesto que devoró a uno no lo vi pero voy a que yo podía más al Real Madrid nacional Bollullos no yo lo tengo yo todavía está empate del Real Madrid están para que pintaba verdad pero permiten estampadas hacia el cabo de todo una toda una leyenda cuenta cómo surge este proyecto universitario una compañera primero con un amigo mío del partido

Voz 4 01:54 y luego con un padrón no hemos conversación en vamos a volver otra vez a SER no la Universidad universitario porque no podía pues encargo siempre un escudo diseña un escudo ya siempre llevamos siete meses piñón todos los día sí

Voz 1621 02:15 eh organizando porque no ha sido nada fácil el fútbol de alguna manera gusanillo que te picaba y tenía de algún proyecto que que hubiera sacó en otro suena sociales de meter a muchos oye USOC queremos trabajar con el convencimiento que con el fútbol voces

Voz 4 02:31 eh

Voz 1621 02:31 sí me entró el tema del gusanillo regional la locura

Voz 4 02:36 pero lo quitamos el medio rápido Il no tenemos hemos hecho ocho equipo siete masculino femenino hemos hecho de juveniles hacia abajo en juveniles y un cadete y un infantil dos alevines ido Benjamín teníamos previsto hace prever

Voz 1621 02:54 camine

Voz 4 02:55 pero no tener instalación es no tener campus poco nuestro la gente que estamos en el cuerpo técnico somos la mayoría somos jugadores de fútbol provisión de todo no podíamos entrar un niño en un cuarto de Gante yo creo que un cuando era un niño entre la niña un cuarto de campo no no creo que que sea bueno entonces al no tenerla pues tiene uno que quita algún amiguito y al final lo que amo con una Jodie

Voz 1621 03:17 bueno ahora te voy a preguntar por el asunto de de guardia pero cuando era un poquito quién está en este proyecto deportivo está donde en las instalaciones cuáles son los campos pues bueno

Voz 4 03:25 mira la verdad es que de agradecimiento tengo que agradecerle muchísima gente porque estamos Padró yo y luego incorpore Moha muy sea Trujillo y luego tenemos a Francia Hernández Francis Francis Santana Alberto Hernández Javi Hernández anuncie que deja una obra que tenemos podemos de coordinadores tenemos a Julio Alberto de mi hijo coordinando el fulgor ocho muy coordinando el fútbol se siempre con el con padrón detrás el director deportivo ir hemos incorporado varios compañeros del hospital de varios traumatólogo maxilofacial tenemos fisio el preparador físico no la verdad es que sea una todos estamos haciendo una tortura yo ahora últimamente el psicólogo hizo una una cita en Sevilla

Voz 1621 04:17 aquí donde entrenaban lo estamos como en la universidad

Voz 4 04:19 que la verdad es que chapeau la verdad que queda en el momento que estuvo con el rector Icon Ramón Gordillo la verdad que varias tuvo varias reuniones hizo encierro consiguió que es la que coordina el tema del y tú dio los niño en la formación de los niños Fierro súper preparados lo TUE era universidad también conmigo muchísimos años ir a la universidad abrió la puerta no era fundamental para nosotros era muy importante porque el nombre universitario lleva un poquito lo que da una tenía obligarles problema anterior muchos problema allí a donde había Antonio pero bueno es otro yo creo que os amo buena imagen en la época en la Universidad de amo buena imagen no la Oporto no tenemos todo el equipo quisiéramos tener porque ellos también quieren tener el campo operativo para luego estudiante pero si estamos muy contento muy contento el trato con los está dando

Voz 1621 05:13 la idea es tener más equipos en el futuro inclusión no

Voz 4 05:16 algo mucho más aquí pues no al regional de momento no lo tenemos devolvió no intentamos hacer el momento hoy es día de la presentación por la página web nueve tengo alguno de Acciona

Voz 1621 05:25 ya empiezan se lo quitó

Voz 4 05:27 muy inmediatamente nosotros no queremos incluso como tema ante el bulbo la competencia que queríamos que quién era yo tenía me que querían hacer no quiere que que intentaban que que nosotros queríamos hacer de ninguna manera nosotros vamos a hacer el fútbol base en el fútbol base en el mismo nuestro eh no sé si tú lo sabrá somos azul pero con el corazón amarillo sobre todo lo que tratamos como jugadores de la Deportiva puedan hemos pertenecido al Deportivo a La Palma y eso para nosotros es muy importante entonces se queremos que empezar por ahí

Voz 1621 05:59 yo lo que estás diciendo eso que querían hacer un equipo

Voz 5 06:01 a Regional y que la gente ya ha empezado a decir cosas hay una etiqueta que se le ha puesto al Universidad al desapareció universidad

Voz 1621 06:08 a lo mejor valga contiguo con ellos montado al universo el Universidad contigo

Voz 5 06:13 Caser y la gente dice te te veían

Voz 4 06:15 en un momento como si fuera enemigo Las Palmas no yo pero que te conozco pero me genera bastante no lo creo pero bueno yo el día de la presentación lo regalos y lo dije públicamente yo creo que no sólo cometimos un error y uno el error fuera es meter el tema un sentimiento tan grande que a mí eso fue un error en este nuevo pasas el primero que no le permití segundo que me he mantenido varias reuniones con Ramírez yo me llevo muy bien corregir con Patricio con todo que me llevo de maravilla Irene una de las condiciones bueno tuve en Ramírez lo llame y al día siguiente estaba en la ciudad de Patxi Izco vamos a vamos a un convenio bonito convenio que se basa pasé presentado Ike hacia una cosita bonita con la única abortivas un convenio bonito muy bonito bueno porque nosotros nosotros lo futbolista tienen que ser para unido por digo lo cual yo creo que lo equipo que con todo el respeto al mundo uno del Barcelona otro en Madrid otro del Atlético de Madrid otro moderno sea que yo creo que el fútbol lo nosotros tenemos caído al no sacar futbolistas para el Deportivo lo bueno es que ese es el convencimiento que tenemos la idea que nosotros vamos a partir bueno

Voz 1621 07:27 vamos a hacer un poquito también la labor de guardia en este universitario Fútbol Club lo primero en todos estos años ha estado aquí viviendo en nuestra isla ha tenido alguna conexión con el fútbol de alguna manera o ha sido hasta una oportunidad que te brinda

Voz 4 07:41 no había tenido ocasión de de

Voz 6 07:45 las enormes con el tema del fútbol a nivel pues bueno de entrenar de tal cual pero bueno ahora pues nunca es tarde y bueno es una cosa que siempre llevas ahí

Voz 1621 07:53 luego varios días de un mes para la verdad que merecía hasta que ya lo convenció efectivamente hace empezar la entrevista ha quedado claro que ha sido una lucha ahí personal de de julio cómo está convencido de cuál ha sido ese elemento SCE que queda pues estoy parado definitivamente te ayuda

Voz 6 08:07 cuando era atacado

Voz 3 08:08 no atacaba por la por la derecha que por lo mismo

Voz 6 08:14 no no es una es una cosa muy bonita lo que se hace con los chavales los chavales pues pues la ilusión que teníamos nosotros cuando éramos pequeños pues lo mismo lo que chavales que tienen Mélenchon tremenda que nosotros pues creo que vamos a aportar la experiencia que que que que tuvimos au hemos tenido a lo largo de nuestra carrera deportiva para para ayudarles a ellos primero a que ese diviertan sobre todo lo que se diviertan porque claro ellos llevar una vida que van al cole y luego tienen que osea primero el cole luego es el entrenamiento y ahí pues les vamos a ayudar a que se diviertan a que estén bien la que estén contentos a que compitan en fin para aportar nuestra experiencia que hemos tenido simplemente es eso

Voz 1621 08:54 ese margen de de edad que tienen lo diferentes equipo entre qué edades estaríamos hablando los chavales que tienen en estos momentos somos lo que llevo ocho años

Voz 4 09:02 qué tal diecisiete dieciocho eh

Voz 1621 09:05 a saque pilla todo una tapa ahí Paco de de formación digamos no

Voz 6 09:08 de puesto de formación bueno yo creo además que que un jugador un chaval que que esté jugando a fútbol que tiene su entrenador su preparó físicos aprende muchas más cosas de lo que es tal aprende a tener pues bueno pues a tener eh un afán de superación del fútbol que eso le puede servir después para la vida privada Intel estar todos los días pues con los compañeros con una persona que le dice esto es así tal y cual hacen deporte diariamente que eso es muy importante se divierten en fin es es muy bonito para ellos

Voz 1621 09:43 te quería preguntar Julio también un poco por parte crematístico del proyecto porque sabemos que era un tipo muy muy entusiasta que que todo lo que te propones hay Julio Julio sobres lo lo consigue pero evidentemente necesita instalaciones cita muy bien mérito cuentas con patrocinadores

Voz 4 10:01 por eso te digo tan tenga tanta gente que agradecer primero la universidad y luego el Ayuntamiento ponnos Feliciano en el local que tenemos en la en la plaza de la música en el Auditorio después los patrocinadores todos los equipos tienen pues su patrocinio he tocado en la puerta muchísimos amigo a muchísimo conmigo porque son amigos han abierto las puertas de su todos los equipos tiene su patrocinado diez estuve una felicidad enorme qué es y cómo está la economía dormir todo el mundo puede pagar la cuota que está pagando se por ahí locura y locura hay nosotros hemos hemos hecho un esfuerzo enorme en todos los aspectos aparte de que los niño nosotros queremos darle más cosas no solo fútbol sino tema educativo de formación que que no le falte de nada que los padres se sientan Feli sepan que están con profesionales que que que no lo cual no han cualquiera un niño que están pensando que tanteando a unos niño que sepan que están seguro con lo con lo cual estamos haciendo nosotros no que Ike Ike estamos forma y que estamos todos de ello para que no fuerte absolutamente era el tema lo importante es importante porque lo dar una ayuda enorme en la Entralgo como

Voz 6 11:21 Julio pues los chavales aparecen entrenar aparte de pasarlo bien pues ahí se aprende un una disciplina que le puede servir para después para el día de mañana y una fuerza de voluntad también que adquirirán ellos pues a la hora de competir contra un equipo que tienen que que que que que que esforzarse y tal y cual y eso les puede servir para su vida particular del día de mañana aunque luego llenara ojo a jugar al fútbol como profesionales pero eso les servirá para su vida particular es importante yo yo reconozco que que el hecho de tener un preparador físico un entrenador en los siendo jovencito puesta ayuda después en tuviera particular en el futuro

Voz 4 11:58 eso es muy importante es también lo que decía Julio pues eso

Voz 6 12:01 la formación el otro día en una serie de cosas que ayudan también pues a ellos ya los padres

Voz 1621 12:07 correcto nutrido estudio Rufo

Voz 4 12:10 siendo torneo que lo imitaron Valsequillo en una fiesta de Valsequillo fue el tanto lo infantil como como el cadete yo miraba un niño infantil al fútbol yo disfrutado pero hemos disfrutado viendo el cuerpo técnico que había Orlando que alumbrar Orlando y Francia no con un preparan físico amiga y quitarse sombra invisible y todo el equipo no tiene todo el mundo tiene eso profesional la parte lo ha enseña no sólo el tema deportivo sin formación

Voz 1621 12:46 hombre hay hay una cosa clara no a nivel de nombres de ex he marca la pauta no de tienes hambre

Voz 4 12:54 se voy con otro con el periodo indies y luego ver juvenil igual ideal lo alevín el otro día tengo una anécdota bonito con los niños de ocho años termina el entrenamiento y me gustaría lo entrenamientos ni Ivo y me he llevado conmigo yo vamos campo llevó nueve vamos a conmigo que te va a los niños hoy presentar pero sin ir a verlo niño término niño voy a saludarle a la mano como están contentos y Feli muy contento algún detalle algún problema pero somos muy feliz yo estoy aquí soy yo

Voz 1621 13:33 cubano en Madrid preside el coste tiene poco pelo de punta mira es los niños sólo más alegrías que te el día de mañana ya son más sombrío pero la forma también pillar lo que hablaba anteriormente con Wert esa esa la de formación hasta los diecisiete años hay que después esos cabales llegan hasta donde llega pero que al final sin oye ámbar al final salen formado por el estudio desde luego queda una tarea bonita eso es importante eso es muy importante y luego

Voz 4 14:04 tenemos en el equipo femenino olvida siempre equipo femenino tenemos un equipo femenino precioso Dalia mentalidad sábanas también un trabajo estuvo aconseja

Voz 1621 14:15 esto era el de trabajar el Cabildo en tema de deporte

Voz 4 14:18 y una una selección un equipo precioso tenemos un equipo femenino presión es si en la intensión lo subirlo primera edición a eso es a lo que nosotros vamos a pelear muchísimo iba casa publicitaria

Voz 1621 14:32 qué edad tienen ahora las chicas no son dieciséis

Voz 4 14:34 Se veinte veintiuno y el área llevaron

Voz 1621 14:37 verdad es que se decisión es la ganadería que se María estado que queremos ahí

Voz 4 14:43 suben los pudo lo cogió uno está creciendo muchísimo la verdad que era hallaron Lucio nada bueno

Voz 1621 14:51 afortunadamente que el fútbol y el deporte general en femenino está dando también la ganamos el equipo de de de universitario también suelen y feliz su equipo siempre

Voz 4 15:02 en la nota

Voz 1621 15:05 calcar porque Verdi Bellini Julio que son dos chavales presentando este proyecto con ese entusiasmo la verdad es que no no está contagiando también es importante que los padres también tan usted no les quería preguntar ya en el último tramo de nuestra entrevista también por lo deportivo a las Pablo a ustedes por su vinculación con el poco amarillo y julio Paco que que les un poco clara ya temporada

Voz 6 15:30 Mir particularmente este año lo que Deportiva Las Palmas me está gustando mucho yo creo que la entrenador muy bien sea ficha buena gente el partido del otro día contra el Extremadura a mí me encantó porque hay que reconocer que este es un partido que jugar fuera de casa has jugado casi media parte con un jugador menos el equipo de la Unión Deportiva peleó mucho hombre por hombre todos el resultado está ahí y eso para mí pues es una buena noticia

Voz 1621 15:58 sobre todo un campo que habíamos jugado cinco veces que cinco de sabemos Juan vale nunca habíamos gana

Voz 4 16:02 no exactamente después

Voz 6 16:04 tú vas a jugar fuera de casa y te quedas con un jugador menos ganase el partido eso no es fácil

Voz 1621 16:10 no hay sobre todo porque en otros sitios no daban a nosotros

Voz 4 16:12 Mito

Voz 1621 16:13 cuando ganamos al Nastic ya con uno menos a Ana te añado yo ahora que con uno menos que hicimos sufrir contamos

Voz 6 16:19 señor exactamente lo que acabas es decir el equipo sufrió pero peleó mucho se llevó resultado es fácil Julian

Voz 1621 16:28 en el equipo venía de una deriva peligrosísima e aquello de acostumbrarse a perder

Voz 4 16:33 mandas un proyecto diecisiete caras

Voz 1621 16:35 daba todo esto requiere un tiempo y casi todos los profesionales insisten en este punto que la adaptación es muy complicada tu esclavo

Voz 4 16:42 hablando con Patricio tuvieron un estábamos contando la de L'Equipe tras del equipo de la tele

Voz 1621 16:47 habrá pasado que yo creo que no era merecedor de vagar por calidad juro que yo éramos

Voz 4 16:52 en junio que medita año pasado que tenemos inquiete que tenía una plantilla parece a tener una plantilla precios pero bueno la circunstancia de lesiones y otro para pasa lo que pasa pero este año es que el primero en primero firmaron uno entró

Voz 1621 17:08 que el año pasado por ahí yo creo que si el proyecto

Voz 4 17:12 eh han fichado a un buen entero que conoce el fútbol español con Karate con mucha experiencia según ha fichado lo que él ha querido Ipar para el sistema que quiere jugar la FIA hombre parece que teórica que pillaron el otro día fue un equipo de hombre cuando tenía que meter la pierna cuando tienen que para el balón cuando tenía que darle para arriba para arriba y aquí lo que se trata señor aquí no se puede jugar bonito como la Unión año que de de The Edge Quique pum pum gol futbito aquí hay por parte es lo que hay que ganar llegan ahí y eso nuestro modelo

Voz 1621 17:52 hombre yo creo que se pueden hacer las dos cosas pero de momento como lo que hace que no se puede no era el único no no no no yo te tenemos que cambiar el chip oye que que hice ganó y ahora mi hermano aquí yo creo que un equipo que te da jugar más al fútbol

Voz 4 18:04 sí

Voz 1621 18:05 pero es importante resulta Oye no te está sorprendiendo porque me contaba antes de arrancarnos la entrevista que no es que tuviera es que caer boca no es la expresión pero si tuvisteis que convencer a gente cuando dudaban de el retorno de Rubén Castro Luis IV de momento la verdad es que está generando un rendimiento yo sigo

Voz 4 18:22 delantero yo sé lo difícil que jugar arriba muy difícil de espalda igual con las Torre hoy en día la defensa e cada vez son está mejor preparado arriba es muy difícil yo cuando y que la intención de las porno de ficha a Rubén Castro yo tengo una entrevistado en una una entrevista con el presidente Si llevarlo yo creo que va hacia el mejor ficha que base su Seur yo el mejor fichaje porque ese te mete veinte von pero ahí en algún médico comunicación de todas las charlas esta queda alguno persona por ahí Mesa Redonda uno decía no que tiene XXXVII año otro viajó a que a ese drama que viven aquí a retirarse llevarse tiene claro que un corte de manga cuando vi no aquella otra índole de tan equivocada están equivocado Vera

Voz 1621 19:13 que iba callar a muchos jugador ahora no lo frente al área a la contraria ya defendéis aquí hay un lado y cae otro hay dentro es bonita es muy cómoda contrario cualquier pelotita ir y lo contra no

Voz 6 19:32 también lo que hablábamos un poquito antes pues que ha llegado a sus treinta y siete años pues para en mi modo de ver muy bien cuidando

Voz 1621 19:39 don y muy profesional sueño verdad bueno pues tenemos que dejar ya la compresión por aquí porque nos echa la la publicidad nosotros encantado de haber tenido aquí a Julio Suárez Paco Warrick dos históricos que con este rabioso presente están llevando el universitario ir hacia a nuestro compañero Pepe Aguilar que nudo eficaces de mujer que eso es otro tema mayo eh esa se lo Fillon podía creer que estuviera con nosotros porque puede el padre que fue mi presidente es verdad general dijo conmigo trabajando ahora gracias Julio gracias Paco hasta la próxima cuando escuchas por primera vez

Voz 2 20:12 tienes un Kuga con motor Eco Boost por dieciséis mil quinientos

Voz 1621 20:16 euro es como escuchar por primera vez

Voz 2 20:19 o como tu primer eso sí o sí

Voz 7 20:25 escuchar por primera vez tiene su Ford Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por dieciséis mil quinientos euros es irrepetible financiando con FC Evans condiciones en for Culture ese sólo a final de mes

Voz 8 20:43 vuela más lejos Tour mucho menos ahora digo desde sólo XXXI

Voz 9 20:47 en veinte euros es descubrir también Madeira Agadir Casablanca Lisboa Marrakech islandesa Ivan John Key Dakar contra del diecisiete al treinta de septiembre porque las plazas vuele Binter bueno

Voz 4 21:01 la muestra Arte

Voz 2 21:04 adónde va al bar playa el boya a comernos unos pescadito fresco de Arguineguín a mí me apetece en ella a un vasito de vino para acompañar no el sitio como Bar Playa el boya en el pajar Arguineguín más de sesenta años convirtiendo clientes el amigo cerrado los jueves

Voz 10 21:28 veinte segundos ante abusos será la energía suficiente practicarlo anime a su equipo mientras salía en la cancha por eso queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo médico no abres tu energía eso Pascual

Voz 11 21:46 hola