SER Deportivos Vela Latina. Bernardo Salom

Voz 1621 00:00 quedó para que sean las dos de la tarde tiempo titulares que era nuestra vocación también hace el resumen de lo que ha sido la temporada en el mundo de la vela latina nosotros hemos ido calificándolo casi

Voz 1 00:27 todo a través también de del apoyo también de nuestro compañero Pepe Alvarado

Voz 1621 00:31 sé que lo tenemos ahí por aquí o la BP salvo muy buena tal compañeros buen extraerle junto con Rosa

Voz 2 00:35 va va a analizar todas las

Voz 1621 00:37 ha sido la temporada de la vela latina pero nadie

Voz 1 00:40 sí

Voz 1621 00:42 para ponerle a su propio presidente Bernadó salón hola velados saludos muy buena bueno y ahora sé que te abro el el micro bueno cuál es la valoración que hace de esta temporada nosotros hemos tenido yo creo que la oportunidad de vivir la este año más desde dentro que nunca ahí tenemos una impresión muy favorable pero cuál es la tuya

Voz 3 01:01 exactamente bueno yo lo decía el otro día no una de las con la de las principales cosas con la que me quedo es la buena armonía que sea respirado durante toda la temporada en el muy deportivo la igualdad del campeonato ha sido esencial para que hasta la hasta la última jornada incluso último quiere un desempate entre el poeta todo amoral y el Puerto de La Luz dio mucho mucha cancha deportiva para que la no se perdiese como en años anteriores con el dominio del poeta amoral

Voz 4 01:27 pero sobre

Voz 3 01:27 todos nos quedamos con el gran trabajo que ha hecho Fernando Cambre a través de del Comité de Regata ahí de ir el trabajo de uno tiene la impresión de que efectivamente a nivel

Voz 1621 01:36 competitivos ese ha aumentado el rendimiento de los botes evidentemente parece que ha sido si también con la entrada en escena digamos que de el pueblo guanche también en uno de la de la posibilidad de obtener y al final logrado uno de los premios que que da la propia competición pero que eso lo han visto también como un hecho objetivar hable tangible ha sido si la los resultante lo vi Pitt un torneo más apretado

Voz 3 02:00 bueno a principio de temporada el el bote del Pueblo Guanche era una incógnita porque nadie sabía cómo iba a responder el botellón Lanzarote

Voz 1621 02:06 al final el tuyo no enormemente descansa en la BU

Voz 3 02:11 el trabajo que ha hecho Se Mari Ponce con toda la tripulación ha sido espectacular trabajando hoy y una puesta a punto grandísima ya el bote responde perfectamente pero sobre todo nos quedamos con con la recuperación de mucha gente de tripulantes han vuelto y lo Boted han podido tener esa puesta a punto de y de espera de mates son una buena puesta a punto de tripulantes que lo que han llevado a que la igualdad que que se ha visto no hasta prácticamente la última hornada tal vía de Agüimes tal Pueblo Guanche estaba el Roque Nublo ya habían bario del campeonato y al final fueron los dos que fueran al desempate bueno ir

Voz 1621 02:42 también por otra parte ha sido uno de los caballos de batalla de esta federación digamos que para ese potencial de seguidores que ahí en referencia a la vela latina al final hayan podido hacer un seguimiento lo más tranquilo lomo ha acomodado posible en eso también la intervención de la Federación junto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Bernardo sido ha sido vital

Voz 3 03:03 bueno nosotros del año pasado cuando llegamos que tuvimos un montón de problemas a la hora de implantara el dispositivo de seguridad con él en numerosas reuniones en tanto en carretera del Cabildo como en seguridad y movilidad de Gran Canaria al final demostramos que tener un dispositivo de seguridad es completamente seguro y Isère puede alternar o convivir los conductores que con circulan por la avenida marítima con el dispositivo de seguridad y al final lo los conductores agradecer una vez más a la Policía Local a su jefe don Carlos Saavedra el el el el la comprensión que tuvo en los primeros momentos y al final lo hemos demostrado que hay completamente seguridad emoción de Suria y a los aficionados acercan con la tranquilidad que Policía Local este fin de semana multe a uno multe pero ahora se acercan tranquilo hemos recuperado una imagen que la verdad es que no bebemos de todos los que amamos gusta hacer deporte sentirse orgulloso de cómo estaba la avenida Marítima del domingo por la mañana que practicamente recordaba imágenes de del pasado siglo y la verdad es que creo que es bastante importante

Voz 4 04:03 bueno yo me quedo yo me quedo antes que nada bueno añadió un poco más de lo que dice Bernardos hablado no pero para mí dos cuestiones importantes y aumentar la flota yo creo que la flota había tocado fondo Ac2 tres temporadas otra donde se había llegado el mínimo de nueve embarcaciones que salía en una temporada que ya en ese recordaba al inicio de los años sesenta cuando volvía otra vez la verdadera está en auge a llegar a mitad de los sesenta de primeros setenta tener cerca de veinte embarcaciones ya hace como digo dos temporada otra puede se tocó fondo con nueve y esa llamada que se hace por parte de los Botero y hay que decirlo de los medios de comunicación que prestamos bueno puede algo importante es comunicar cada fin de semana previa hijo crónica de desde ATA de pegas no yo creo que fue clave para Idígoras instituciones también ha sido clave para que el pasado curso por ejemplo se aumentase de once a tres embarcaciones fue clave también recuperar San José era una apuesta de la Familia Trujillo con Javier Bardem al frente Llera también recupera un bar una embarcación del barrio marinero sacrificado como destaca de siempre es espero poder porteño que nunca llegó a afín no el que se pullas a incorporar a la flota no Fermín fue otro punto importante del trabajo de Bernardos y su junta directiva puede por ejemplo la divulgación de eso es clave en este deporte nuestro de más de ciento quince años de historia que se divulgue la gente conozca que no solamente sea de de la puerta de de la Base Náutica Fernando Roque hacia dentro y hacia fuera yo creo que ha sido un trabajo encomiable el que han realizado todo el equipo directivo

Voz 1621 05:40 no te iba a decir que sobre esto que importantísimo lo que está diciendo Pepe también pero sobre él el aumento de lo vote no sé si para la próxima temporada Bernardo hay posibilidad de que sigan cayendo dos botes o qué

Voz 3 05:52 bueno hoy no llamaba el responsable de la instalación de náutica que que que ya un bote pide permiso para el año que viene en el agua para ver como responde el bote porque lo quieren poner el agua para ver la manera porque es un potente madera no no son potente fiestas un bote de madera pues para ver cómo responde para empezar a encargar ya la reparación porque al año noventa y un bote que la verdad es que de aquí al gran no muchísima la Familia de Cáceres que no ha pedido el Unión Risco están en el agua con la intención de estar el año que viene tenemos más propuesta tenemos yo se lo comentaba el otro y al presidente del porteño tuvo una reunión con el otro día con empresarios de la zona de La Isleta en el que los pedía en la Comunicación y el contacto con el porteño porque quieren que el bote histórico del barrio de La Isleta estén en el agua el año que viene ello yo creo que de todos es sabido la la repercusión que estamos teniendo los medios eh y el trabajo que te haciendo está junta directiva yo creo que esa es la la sensación que se transmite y la consecuencia es que la gente quiere recuperar vote Teberga latín Icomos

Voz 1621 06:49 puede lograr qué ayudas pueden obtener nos así a nivel institucional a nivel también me ha llevado evidentemente eso fundamos

Voz 4 06:56 pero curiosamente que esta casa no estuvimos en el micrófono por si pasamos justo cuando caminamos por aquí la calle Albareda no encontró con Roque y por teñida de pro de toda la vida donde yo decía hombre a ver cuando sale nuevamente el porteño un bote muy querido aquí en la zona del refugio en la zona aquí de La Isleta histórico cien por cien como lo es el Catalina con uno el moral como eliminar bueno botes hace pues yo qué sé ochenta noventa años siempre ha estado ahí no pero yo un poco sin yendo me lo quise Nico pues si no sale con dos perra está claro hoy en día un bote puede necesita primero poner a flote que ya eso cuesta y a todo lo relacionado a cuidado al mantenimiento el material

Voz 5 07:41 a de herrajes ahora

Voz 4 07:44 como esa maniobra a la tripulación a vestirlo hagas le comer cada cada semana cada fin de semana es hoy un presupuesto no es tan fácil hoy en día la escasa pues yo creo que hasta cinco se puede tocar lo más que y sobre todo a la hora de buscar ayudas como podría Jason mano ahora mismo con el trabajo que han hecho es aquel en el que sale mantenga un bote que no soy yo que queremos montado verdad

Voz 1621 08:12 no qué duda yo queremos contar un nueva Goyo ahora

Voz 3 08:16 primero agradecer al considerar a Romero del Instituto Municipal de deporte la apuesta pero sobre todo el cariño con el que trata la vela latina que ha hecho un gran trabajo con nosotros y la verdad que digno de mención porque la un gran trabajo a Víctor Torre deporte porque hemos firmó un convenio con el que está pendiente simplemente rubricar se que es un apoyo del Cabildo que el Cabildo ante apoyaba la vela latina pero no apoyaba de verdad tiene que un trabajo que hemos hecho desde el año pasado hice va a consumar un año después hizo una aportación y luego la Unión Deportiva Las Palmas que yo creo creo que vamos a seguir contando con el apoyo de la Fundación de Deportes a la zona yo creo que un bote un con con diez mil euros que consiga en en patrocinios privado mala aportaciones en las administraciones yo creo que puede estar tranquilamente una temporada entera arreglando un casco manteniendo un palo y una palanca o dos Pal o dos palanca hay un palo lo dovelas alguna para vientos medio y una para viento fuerte viento fuerte yo creo que con un somos Bien de Interés Cultural prácticamente todas porque la empresa a un bote verdadera son deducibles a través de las gracias

Voz 1621 09:20 fundamental también yo creo que eso muchas veces

Voz 3 09:22 la gente no lo sabe en la en las propia empresa yo aprovecho ya un llamamiento hay muchísimas empresas que se presumen de su canariedad de sentirse de esta tierra yo creo que como yo digo lo al deporte a todo hay que apoyarlo y sumisión alos pero yo creo que a la vela latina Iggy Pop deporte hay que protegerlo yo creo que a lo mejor la patrocinadora de las empresas canarias lo que llaman lo topar hito en su etiqueta yo creo que no estaría nada mal que se acercarán a la verdad tiene que yo creo que una excavará tenía otro Iván Cruz que era un poco los números de la federación en lo viese lo que una empresa Bono un fin de semana una página en un periódico con eso y un body tendría durante nueve meses su publicidad en la Avenida Marítima que tienen una afluencia de aproximadamente entre dos mil y tres mil personas todo el fin de semana malo medio y se comunicaría

Voz 1621 10:10 claro es crucial en medios de comunicación por ejemplo imagínate hay algo aquí

Voz 6 10:15 era poner en una de la publicidad cuanto más o menos pagando Ponç Pons prefiero por ejemplo los que van ganando a lo mejor tienen más caros que los que no no no no eso no

Voz 4 10:28 cuando prácticamente tienen los Almoradiel lleva quince años con la misma con Cleber

Voz 3 10:32 por decir algo cuando ella en medio de una media de diez guanche no en mil euros al año al año los periódicos El Larguero LL luego hay que tener en cuenta que luego deducible porque hacer bien de interés cultural la empresa que pone la publicidad que va a disfrutar apoyando un deporte que de todos los canario viendo todos los fines de semana su marca en la bahía de la fama de Gran Canaria que es uno de lo mejores campos de regata del mundo pero aparte de eso el lunes lo va a tener en todos los medios de comunicación escrito el la el los audiovisuales y aparte de eso en la propia sala sea amoral en te caso Molar hospital Guancha La Paloma hizo o guerra en ríos par siempre se lo da el nombre más sí sí

Voz 1 11:14 que no se acuerde Bernardo la Caixa La Caixa en vigor todos los lados Onusida

Voz 3 11:22 a Gran Canaria de academia blanco blanco por de la luz Fundación Caixa San Cristóbal la de fue fue efectiva Poli ve la tiene autoridad

Voz 4 11:34 con el portuario

Voz 3 11:37 eres portuarios también casi el grupo se Rey rico se reía has pequeño que ven los cascos muy no lo quién es La Bella en grupo

Voz 4 11:45 ser ya se encargó ya sea de Sega sí de hacer reír el Minerva bellas batir ese Rey ya por De la Vega

Voz 3 11:55 y que es una ayuda para que esta gente pueda disponer un poco de los equipaje inclusive hay otra forma de acercarse también a la latina a lo mejor una empresa no tiene esa confianza en depositar el dinero pero no puede disponer que a través de factura paga la factura del material que se dispongan muy capotes unas si vela una vela a la empresa que en muy deportivo y luego la factura se le transmite a la empresa que va a patrocinar el bote no no no facilita dinero para fíjate la cantidad mecanismo cae hay si muchísimos ciudadanos y siempre quedaba algo ante también

Voz 4 12:25 ese me escape no porque yo hablaba no de que precisamente del trabajo que la divulgación algo

Voz 1621 12:31 ante también a mí siempre oye

Voz 4 12:34 ha habido muchas veces con con Bernardo no yo creo que esto se divulgue que salga más allá no idea hay que hacerlo si yo ya estoy en el equipo del pues este año no solamente en Gran Canaria han venido montón de de de escuela oye colegio a la escuela de latina canaria con con eh la una Oliver va la une Jose cruje reponsable reposaba lema cara la barrera etcétera etcétera han venidos la salida Gran Canaria Tenerife Fuerteventura Lanzarote La Palma El Hierro todo la escuela debe latinas de de Gran Canaria extendiendo y expandiendo de alguna manera pues el conocimiento creo que es un bote de verdad tiene Canarias yo creo que es una cifra cercana a los cuatro mil alumno este pasado curso pudieron conocer de cerca lo que un bote pero ahora tiene gran navegar dentro de la escuela que hay tres o cuatro escuelas eh y eso es importante que no se no vaya perdiendo algo tan importante que solamente se practica en esta bahía de Las Palmas de Gran Canaria no dice el PP

Voz 3 13:33 el proyecto

Voz 4 13:34 que está hablando pero que deporte juegos y traiciones carnales nace

Voz 3 13:37 a una iniciativa o cómo lo definimos más allá no una cabezonería el del director general del Gobierno de Canarias José Francisco Pérez era verdad querer aquí agradecer incluyen el empeño que ponen este proyecto y que todos los niños de Canarias conozcan los deporte todo toda Canarias que no sólo los de Las Palmas con los consumo latina sino que todos los niños yo claro el ha tomado una decisión de de sacar la vela latina a todos los lados yo creo que de aquí a agradecer también ese proyecto de deportivo olvidaba el Villa de Agüimes de Alejandro Rodríguez con el bocadillo también con Radio lleno de que son pues ya que tienen los casco no hay no no acordado mucho de ella no quería preguntar ver Dardo porque ya que

Voz 1621 14:14 que aprenda dos minuto de toda esta experiencia del año pasado de esta temporada ya recién acabada para el año que viene que cuáles eran los objetivos clave de de la Federación supongo que seguir también inciten

Voz 3 14:24 misma línea trabajo bueno lo primero es que este año tienen que haber elecciones que no lo obliga la división al deporte hay como decíamos nosotros el otro día nosotros vamos a dejar encima de la mesa todos los proyectos que tenemos estamos a puntito a puntito a puntito de culminar un proyecto que va a ser súper bonito e ilusionante que es la creación de una primera escuela de vela latina fuera de la forma de Gran Canaria que va a ser en una isla y que no queremos que no queremos ver desvelar todavía para para que no nos senos Cháfer por la mala suerte

Voz 4 14:52 y una de las cosas que sí es verdad que queremos

Voz 3 14:54 no quiero que ella también va a salir actor Deportivo uno a otro el objetivo que nos planteamos al principio es crear un editor deportivo tenemos que pone la Federación en el siglo XXI que es donde estamos hoy llegó a lo que es eh

Voz 4 15:05 obligado casi también perdona que te interrumpa de buscar los dineros que han tablado a nosotros queremos que vaya la Francisca que café que luego se transmita hacia lo vote a los catorce como se verá no ganar se hace la pregunta es

Voz 1 15:19 ya no hay campaña en la venta de tener un secreto como lo de la isla donde todavía

Voz 3 15:24 mañana tenemos que viajar para tenemos mañana reunión con el alcalde del municipio donde la vamos a instalar y con el consejero del Cabildo de la isla donde se va a instalar para buscar la colaboración y él quería

Voz 1621 15:33 bueno eso descartamos gracioso lo da

Voz 4 15:37 sí sí pequeña

Voz 3 15:40 ayer tuvimos una reunión iban y yo con parte de la junta directiva si vamos a tomar lo vamos a presentar el para la próxima Álex

Voz 1621 15:45 es por una buena noticia porque insisto que de los presidentes que nos machaca a los medios de comunicación para acabemos noticia y la verdad es que eso habla muy bien de de la junta directiva Bernardo que no tenemos que en muchas gracias Pepe Bernardo y hasta la próxima gracias

Voz 3 16:01 por lo menos en Latina

