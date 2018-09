Entrevista a Luis Monzón

Voz 1 00:00 nada la verdad es que sí

Voz 2 00:02 es un buen trabajo del COI que es un gran Koichi el Audi R8 funcionado muy bien el que poquito loca lo cogió muy de la mano lo hemos puesto a punto para las que la carretera Tequila sufrió bastante porque el coche venía de aquella manera son cohetes muy radicales con poco recorrido suspensión pero queremos hacer todo ya que en este caso el el el patrocinador principal del principal del campeonato que estoy corriendo con un piloto que considero que es uno de los menores de Canarias corriendo con un coche del año mil ocho creo que

Voz 4 00:34 sabe que que te diría yo

Voz 2 00:38 oye si soy el el patrocinio principal que tengo un equipo que esto es el yo creo que es el equipo número uno con un auto laca de Canaria oye pues yo tendría también un coche actual ya no te digo uno del dos mil dieciocho que cuesta mucho pero uno más actual no uno del dos mil ocho si encima que es ganar con el dos mil ocho no como el caso de de entiendo que sería importante que la afición lo merece y creo que el automovilismo también que de copia por con el apoyo de su padre sino principal dice le den la oportunidad Enrique Cruz de tener un coche de la altura el nuestro au superior a lo que te quiero decir para qué la afición poco se divierta de que no antes de empezar si no hay un problema técnico o un error humano pues sabemos la clasificación como hacer no yo creo que es de sentido dice que tendría que con copia por hacer una inversión la oportunidad Enrique Cruz de luchar de tú a tú con con conmigo y con el equipo otro Lage no

Voz 5 01:37 Dieter la última dejáramos contiguo la posibilidad de desempolvar el Mini correr un rally como si Dios

Voz 2 01:42 sí está está estamos en ella en lo que pasa es que hemos actualizado hemos estado esta serie de cosas del coche ir ahora pues creo que preveía dio llegan al nuevo depósito homologado hay yo creo que la idea de Ángel Ramos y de otro la cabeza de sacarlo en algún rally y también en alguna subida no es por lo tanto vamos a ver qué qué decisión toma auto laca pero yo creo que ellos están por esa labor de tal manera eso son un tema que me ahora preguntárselo a Ángel di yo creo que el telón contesta sobre la sin ningún tipo de de Historia

Voz 5 02:13 pero como siempre le preguntamos a alguna isla da igual ya sabemos lo que les apetezca hombre yo yo me encanta

Voz 2 02:23 a correr pues no se puede entenderse me gustaría correr con el coche porque porque es que hemos tenido mala suerte no hemos ido primero y en los rally que hemos participado con el Mini ahí por una razón hemos quedado siempre apeado del rally de por lo tanto no gustaría correr con el mire alguna prueba en

Voz 5 02:43 en la isla de Price en la Tenerife entonces estaremos hablando no

Voz 2 02:47 no no eso lo que me gustaría no y por otro lado hombre yo creo que yo personalmente tengo un una obligación moral hay te un lío que no termina tampoco entender pero sé que hay algo ahí que que con el rally de terror pero vamos a ver no porque creo que a finales de septiembre de septiembre Si hay me gustaría estar ahí pero es un tema que no ha hablado o hemos comentado por encima Ángel yo y a mí me encantaría lo que no sé si al final lo podremos hacer o no sé qué también Luis está siendo sus contactos directamente con él y con y con nosotros ya te yo no estaríamos encantados de participar si finalmente el si termina ahí autor laca o Ángel Ramos en este caso lo lo quiere hacer que me consta que le encantaría correr ese rally y otros y otros tantos no pero bueno por una razón o por otra por porque no estaba homologado el depósito porque no llegaban piezas de de no sé qué iba porque deben deben de entender que Prodrive se retira del campeonato del mundo y tal ideas a la fabricación de los coches con lo que se hace muy complicado por ejemplo el cualquier pieza que se rompa el hay que hacerla artesanalmente para un coche con lo cual se tarda yo en el tiempo y también muy costoso pero han en leí autora que están haciendo un gran esfuerzo el coche en este momento tiene un nivel de de revisión y un estado técnico impresionante

Voz 5 04:11 bueno ojalá tengamos en el terror para terminar Carrara campeona en qué ha quedado

Voz 2 04:16 bueno pues estamos hoy y mañana tengo una reunión muy importante que aunque hemos dicho porque había demasiada presión porque además el tiempo se llevaban encima que en no no hay opción de este año de de tenerla

Voz 1 04:30 pero osito seguimos intentándolo eh

Voz 2 04:35 yo creo que si no hay carrera campeón este año la habrá para los años venideros para el año siguiente ahí si es posible firmado un contrato de tres años yo creo que en eso estamos trabajando lo que pasa es que yo soy bastante claro y me gustaría traerla no para el puente de diciembre como había otra como ya he dicho porque coincide con la entrega de premios de la FIA y los pilotos del mundial de la Fórmula uno etc etcétera los tres primeros tienen que ir a recoger premio en toca sería el fin de semana anterior pero bueno estaría sobre la fecha estamos en ese en ese tema mañana una reunión muy importante si mañana ella me dicen oye no puede ser entonces lo peor que puede ocurrir

Voz 1 05:13 eh que me que viniese Fredrik Jonson

Voz 2 05:16 una representación de la guerra en este caso Fredrik Jonson inicia aquí firmar un contrato con nosotros y con algunos patrocinadores donde quieras comprometería meteríamos para por lo menos el año que viene mi tensión sería dos años más seria tres en total ya un poco la idea de lo que pasa es que eso el a mí me interesaría que uniese a final de este año no en ninguna de los casos yo estaría metido en como el Rally Islas Canarias nos en obtener en la organización mi bien a ese simplemente captación de patrocinadores porque ese Martínez con un porcentaje y poco más ahí estaría en este sentido Germán me imagino porque yo teman de texto de Deportivo de esta índole no lo haría si no estuviese máxime por ahí dando vueltas después lo que es la organización de la que Renan Plane Frederic su hija que es una crack

Voz 5 06:07 hito al resto del equipo ellos tienen ese barrio decir que al final estás Javier conformando una especie de dream team no te retiras como promotor del rally pero en el fondo está ahí echando una mano al rally las Canarias hacer lo mismo o lo que es la garra campeón

Voz 2 06:20 el realidad Canarias tengo ya bastante sea ya antes cuando el primer año pues me llamaba diez veces y segundo año me llamado ahí al año viene sido quería no me llamará porque ya lo tiene todo muy de la mano tanto él como Karen cómo su equipo no pero son cosas cuando el traspaso no el de un evento de estas características cuando yo llevaba una parte que él no conocía pues siempre es más complicado el el el bueno de la darse pero salta muy bien Italia y lo está haciendo perfectamente bien con el tema de la guerra campeones que se necesita una estructura aquí para organizar una serie de cosas dentro del circuito entonces ese tema que que que no organiza la carrera de campeones la gran pues tiene con un proyecto en casa su lado donde ahí entran piloto los coches y todo el tema ellos vienen de desembarcan que organizan celebran hice van no pero cuando llegan tiene que haber un montón de cosas no tiene que haber agua luz tienes que tienes que tener carpas tienes que tener aquí unidades móviles tienes que tener repetidores tienes que tener una potencia de los tremenda tienes que tener máquinas de no sé qué Catherine en eh hoteles hoteles creo que están en estos momentos mil trescientas pernoctaciones para tres días prácticamente sea un lío muy importante de manera artificial que monta ahí en el Circuito Islas Canarias que bueno que Triguero ha hecho un gran trabajo pero habría atrasar muchísimo más es pues sobre todo la parte esta de destruir estructural que que que siempre hay en un circuito

Voz 1 07:53 que yo sé Boc se eh