Vela Latina, José Mari Ponce

Voz 1709 00:00 ha puesto Rafa León en punta porque escucha el apellido pan sea y el tema del motor pero Rafa hay no lo Twiggy pero no hay uno que corre con motor y Otto von vela pero lo topan rápido e en los dos son dos fenómenos una raza en la en la carretera hielo Tarrasa en el mar desde luego en este torneo

Voz 1621 00:23 la eliminatoria así José María Ponce saludos muy buenas bienvenidos hola buenas tardes felicidades mucha gracia bueno tienes que estar tú y todos los miembros de la tripulación muy muy feliz con lo logrado este fin de semana no

Voz 1575 00:34 sí sí la verdad es que muy contento porque ha sido un año muy complicado para nosotros ya que estrena vote el año pasado sufrimos una colisión con el Poli ve él hay teníamos que hacer un bote nuevo y ha sido todo pues un año de muy intenso con con la terminar la fabricación del bote ponerlo a punto nos encontramos el punto igual me vi un mes y medio por ahí ya creo que hemos cogido ya sino a lo mejor es siempre estamos hablando siempre vote sí que estamos muy cerca entonces pues no presentará mañana final con muchas opciones creo yo por lo menos de ficharlo no y bueno al final en el campo regatas esto hemos dándolo todo el equipo oí conseguimos la victoria calle cuesta mucho

Voz 1621 01:14 porque los que somos algo profano desde luego nos cuesta sacar una conclusión clara tiene nuevo vote nuevo Bellamy nos así esto al final le cuesta que la tripulación en grasa de manera armonioso hay perfecta para que el bote al final vaya de la manera que tu quieres no

Voz 1575 01:29 si yo digo llevo desde el año noventa y nueve Fillon el pueblo guanche con el mismo casco el año pasado lo Bertín padre a un auténtico pata negra entonces que una vez que no han metido en este proyecto de construir un bote nuevo lo que sí Ximo fue darle en nuestra pinceladas sea intentar mejorar lo que lo que teníamos Ion B siempre es un riesgo no ir verdad que tenemos un bote completamente diferente al final con unas líneas muy básica generales que así que son iguales pero pero nos ha costado mucho más de lo que pensábamos él él meterlo el meter lo había ajeno sobre todo llegar a ese nivel de los mejores como como en este caso era el poeta Tomás Morales

Voz 1 02:03 yo por ejemplo que no se de la cómo se diferencia a lo mejor un bote se ha se ha clavado la misma dimensión en la misma circunstancia muchas veces los Phillies son cuestiones de feeling personales José cuestionan que el barco a lo mejor igual pero no terminan de encontrar

Voz 1575 02:18 bueno en la normativa en este caso tiene unos máximos y unos mínimo tanto en largo como gancho como en superficie diseño prueba Popo presionarle nosotros lo que hemos tocado es ese diseño de proa a popa en nuestro bote antiguamente en la prueba era mucho más finito y éste le hemos dado un poquito más de volumen para que cuando vayan contrae la ola pues esta prueba se clave menos por decirlo hay un poquito de que se entienda no hizo entonces claro todo eso implica que el diseño de alante ha de proa a popa pues cambie todo un poco

Voz 2 02:46 me pregunto si veías que deriva de nariz dice ni lo toco

Voz 1575 02:51 pues yo creo que ese fabrica un bobo de no seny cada cuánto tiempo no porque a lo mejor de ello desde el año noventa y nueve estaba eh no perdón estemos desde el veinte por botella de dos mil tres seis son dos mil tres eh pues no sabemos cuánto a uno pavor a este voto entonces yo creo que era el momento de de poder e inventar interno con la experiencia que teníamos no los patrones Icon el carpintero que la verdad que sabe mucho en barco pues era el momento de de darle un toque no yo creo que no nos hemos equivocado

Voz 1621 03:22 bueno José María vamos al caso concreto ahora te vamos a ir preguntando qué tema más generales también de lo que ha sido la temporada del Pueblo Guanche pero habla de esa final del Trofeo eliminatoria que fue absolutamente espectacular tres botes el pueblo guanche vencedor el poeta Tomás Morales el San José en fue el primero en salir cuentan poquito como fue la la regata bueno la regata

Voz 1575 03:44 no salimos a subió subió el viento más de lo que pensábamos hubieron botes que subieron algún tripulante más eh bueno salimos con bastante viento el San José se mantuvo bien en en el comienzo la regata in la primera virada más o menos empezó a verse un poco que que el San José se empezaba a quedar y que tanto morales como guanche tenían un punto más de velocidad ya después de esa segunda vida ya adelantamos al San José ese centro toda la lucha entre los dos botes nosotros aprovechando que habíamos salido adelante pues intentamos en todo momento irle quitando el viento al al Morales pero el molares se fue acercando hasta el punto que llegó un momento en el que no obligó a virar por lo tanto en ese día en extremo bien en esos instantes lleva el ganando pero en esa en una última virada lo obligamos nosotros porque estábamos llegando tierra si era o en callaba o mirábamos lo dos miramos los dos en la siguiente le pudimos virar justito en la prueba que casi te digo que cobra por eso a la altura los juzgados antiguo superaba

Voz 1621 04:43 marcó otro momento perdona lo apuntado al otro que nuestro compañero Pepe Alvarado cuando lo llamamos también el del Parque San Telmo no fue quizá el momento donde ustedes ya ven que la posibilidad de llegar primero era factible no

Voz 1575 04:54 exacto ahí fue cuando no ya nosotros nos colocamos justo en la prueba pudimos a arrancar después ya sabida empezamos poco a poco a sacarle la ventaja hasta que llegamos dentro de la bahía y bueno pues ya ahí ya llevábamos estamos hablando cinco segundos de ventaja sabes está muy muy no han muy pegado muy pega A al pudimos sacar un poquito más de ventaja dentro la bahía hay llegar con vida

Voz 1621 05:16 segundos creo que fue la diferencia veinte quince segundos esa diferencia final esa lectura de del tiempo que se les pasó por la cabeza en ese momento supongo que naturalmente el júbilo de de lo que ha sido este triunfo ante un bote como el poeta Tomás Morales que ofrecen mucha resistencia a la de ser batido no

Voz 1575 05:33 si el Morales es que lleva una trayectoria espectacular nosotros sabemos lo que es eso además porque tuvimos en nuestra época cinco años seguidos ganado el campeonato hoy ya que cuando te metes en esa dinámica esa época también se sabe poco de la de dos mil tres dos mil tres dos mil siete que también ustedes eran un poco esa hipótesis en público exacto nosotros pudimos estar cinco años ganando el campeonato y era difícil había veces que camina incluso un poco menos pero el equipo era era estaba tan compacto que que es con con la tripulación sólo podíamos ganar no en este caso almohades está en ese punto también estaba muy igualado con nosotros en en velocidades pero en las maniobras todavía no nos sacaban un poquito y la verdad es que una vez que entramos en meta no porque digo que ha sido desde agosto del año pasado hasta ahora un continuo trabajo para intentar pues que recupere primero poner un barco que no habían prestado para poder acabar la temporada el año pasado después comenzar con la construcción del nuevo barco así que sobre todo eso con con el presidente con Pedro mesa con con Moisés que que que también está en la en la directiva del bote que son personas que han estado Full Time desde agosto del año pasado hasta ahora mismo encima del bote para intentar sacar pues que lo máximo de este casco bueno pues todo el equipo que hemos estado en el agua cambiando puesta a punto moviendo la Orza moviendo palo ha sido un trabajo muy duro que en ese momento pues pues se ve todo muy muy recompensado igual pues lo que queríamos era compartirlo con todos ellos

Voz 1621 06:56 además tantos padres ahí no en el barco de la Federación también siguiendo las regatas fue un momento bonito no sí sí fue

Voz 1575 07:01 eh yo no acompañaron toda la regata ahí la verdad que lo vivieron muy intensamente tengo algunos vidrios de desde dentro del barco que la verdad que fueron espectaculares hilo vivieron con mucha emoción dentro de lo que ellos saben que claro no sé si no conoces mucho pues tampoco hay veces que te vas un poquillo despistado pero la verdad es que que fue muy intenso y lo vivimos con con con mucha fuerza

Voz 1 07:23 si la gran pregunta José Mari de una familia que olía

Voz 2 07:27 salina sales tú vela como como ese

Voz 1575 07:31 hombre a mí siempre me ha gustado el mundo el motor porque está claro que uno lo vive en casa hay estás todo el día pegado hoy intento siempre acompañarlo todo lo que puedo pero sí que es verdad que llegó un momento en el que yo hacía cuando Begin hacía Motocross llega un momento en el que mis amigos estaban en el Náutico ellos navegaba entonces decidimos de alguna manera probar se vendió la moto no compramos un obtiene y me empezó a navegar empezó a navegar empezó a darse muy bien empezamos a viajar ya de alguna manera prácticamente pues lo que hablaba con mi padre en casa con mi madre pero no podía acompañarlo no porque yo tenía mis propios campeonato y me desplazaba la península no te digo pues fue fueron de alguna manera en el mar por decirlo como dices tú a mí me tocaba a mí él por por tierra pues viviendo todo lo que cada uno íbamos haciendo

Voz 1 08:19 no yo ahora que habla de un óptico enlazándolo contigo enlazándolo con el deporte la verdad que no valoramos si yo lo admito abramos pero yo creo que es la que cadena de éxitos más grande de Canarias no sabría si es ir de España lo que hace con el tema de la vela asombroso no yo siempre digo la pared que tiene un náutico de campeones nacionales internacionales bueno ya se acabado lo han tenido que hace más chico ya no les cabe de la cantidad de brutal

Voz 1575 08:44 no es el club más laureado del mundo eso sin duda sea eh tú a la verdad que cuando sales a península hoy a sales al extranjero ahí muchos clubes y está todo muy repartido cada uno de su club incluso hay mucha gente que independiente en este caso de de la cantera o la forma de llevar las cosas del náutico ha dicho que todos no concentremos todos en Aino y con las condiciones que tenemos aquí pues creo que que que los números en los Campeonatos del Mundo medallas etc etc el Campeonato de España pues lo dicen todo

Voz 1621 09:13 es siempre perdona porque tengo que ir a publicidad porque se nos marcha la desconexión ahora seguimos hablando con José Mari Paz

Voz 3 09:22 SER Deportivos Las Palmas

Voz 1709 09:24 Nicolás López y aquí todos

Voz 4 09:27 las para León con Dani García en la realización y hablando con uno de los protagonistas del fin de semana en ese título obtenido por parte del Pueblo Guanche de José María Ponce la figura del señor Buesa también un histórico ahí vive del bote también

Voz 1575 09:40 por su parte alícuota de responsabilidad todo esto y mucho mucho muchísimo es que además especialmente este año porque te digo con la rotura del anterior vote y se tuvo que ir a vivir a Lanzarote porque carpintero los estaba allí vamos a hacer el bote en Lanzarote se ha tenido que ir a vivir allí tres cuatro meses para intentar pues a ir empujan para poder acabar el da tiempo a la vez pues ayudando en todo lo pues

Voz 5 10:04 sin ideas pues que que

Voz 1575 10:06 trabajo que hace es encomiable sea cada semana tenemos el poder impecable

Voz 5 10:10 en en el en el agua pues porque él irá el equipo que le rodea Moix y el Negrín bueno una serie de persona que están todo el día y encima igual

Voz 1575 10:20 otros podemos llegar y centrarnos nada más que en sacar el máximo rendimiento de cebar con así que vamos a ver lo que has Pedro mesa es todo en el bote

Voz 1621 10:29 para qué voy a saludar también a nuestro compañero de la prensa Pepe Alvarado el otro día

Voz 1709 10:32 lo relataba también el trofeo eliminatoria

Voz 1621 10:35 hola saludos muy buena hasta luego buenas tardes a todo hay bueno pues estábamos hablando de una regata que fue impresionante y que en cierto modo y ahora les vamos a preguntar también a José Mari está marcando lo que está haciendo el desarrollo de una temporada muy igualada no yo creo que es un poco la la tónica el gran titular no sé cómo lo ves tú

Voz 6 10:51 si no yo creo que ha sido una y está haciendo porque todavía no estaban quién va a ser campeón del provincial no pero sí efectivamente escuchando los que llevan un buen rato eh así una temporada puede que cada vez se van consiguiendo botes rápido Botella competitivo no solamente guanche sino el resto de embarcaciones Ganemos propia de San José que este año salía también como no el día de Agüimes por supuesto en el Puerto de La Luz que le va a intentar bueno verla el campeonato Balmoral en esa opciones de regata que todavía queda una bogotona tiene que regatear en fin de semana para luego seguramente seguramente no quiero adelantarme pero que solamente va a haber una desempate con lo que no dice que este año ha sido bastante igualado y reparto de títulos tengo que decirlo también donde eh el aficionado los seguidores de cada embarcación pues y lo celebran cada vez que lo gano es no que este pasado fin de semana por el Cuén tiene todo un histórico de medio de la verdad tiene canaria que saltar con ese de estupendo triunfo benéfico triunfo como en el torneo eliminatorios en su cincuenta y dos ediciones no que ya lleva ya el tono de la caja de La Caja de Canarias no yo creo que así se está viendo incluyen ellos fue que el domingo el sábado pasado Nico el afluencia de aficionados fue espectacular y coincidiendo con el partido la Deportiva La Palma con los diese muchas cosas a los amantes del deporte vernáculo no

Voz 1621 12:13 bueno pues si tiene alguna pregunta junto con Rafa también ahora como quien dice levanta el dedo pero apunta Pepe también ha sido una tónica muy positiva en la presencia de de tantos seguidores acompañando a la vela latina no para usted también eso tiene que ser motivo Jose de de satisfacción

Voz 1575 12:26 sí sí fundamental además te digo siendo sólo tres rebotes normalmente hay muchos vote que arrastran a su propia gente no este caso pues esta final yo la verdad que en mí me di cuenta que la afluencia de público que había pero luego revisando un poco Le pues las fotografías y los vídeos que han que había fue espectacular no cabía un coche en la avenida de hecho el abogado incluso tuvo que parar en doble fila

Voz 5 12:48 ahí se vio que de que había mucha gente con ganas de de esta final y con ganas de decir

Voz 1575 12:55 la vela latina sigue eso es espectacular

Voz 1 12:57 ahora eso que dice yo chico cuando se ha colapsado la avenida yeso con unos no era de vela latina a menudo gustaba no porque se vivió un ambiente de La Bella que como hemos hablado dame con la lucha canaria que parecerse está empezando a recuperar no ya sobre todo eso deporte que eran de masa que pareció que tuvo un momento y un poquito de bajón y ahí vuelve recuperarse

Voz 1575 13:15 sí creo que es la confirmación año tras año desde hace sobre todo desde que ha entrado esta nueva directiva que el está aumentando la flota de bote y en consecuencia nada aumentando el ovacionado yo creo que también por esa igualdad que hablaba Pepe que hay ahora mismo y que y que hace que las regatas sean muy interesantes para dar lesionado desde principio hasta el final entonces yo creo que no no nos tenemos que felicitar por por ese trabajo la Federación por esa esa competitividad queden en lo puede ahora mismo

Voz 6 13:44 llevamos poco rompiendo también Kuta también los tenemos los propios medios de comunicación no que nadie llevamos cada fin de semana previa ir y crónicas ahora mismo el caso con la Cadena Ser toda nace con una audiencia enorme que hay en Gran Canaria que se te hablando de la tienen canaria que se habla de Luque temeraria definición no tenemos que mirar hacia un lado para hablar del deporte vernáculo nuestro que se sigue siguen pasaban con con botes de cada barrio de la capital de la de de de la fondo de Gran Canaria hoy en día es bueno tener un bote que se la había Women pero también en Las Palmas en Canarias estábamos mirando que se vuelva a recuperar con toda oferta deportiva que existe hoy en la sociedad no

Voz 1 14:24 eh

Voz 1709 14:24 pero la tele debe que mucho más cómodo

Voz 6 14:27 a decir desde el jueves hemos partido ya yo espero que cuando tienes el balón directo

Voz 1 14:31 no no hablo sólo de deporte sea de del fútbol baloncesto tablas

Voz 7 14:35 en cualquier cosa

Voz 6 14:38 deportiva y encima de una cosa bien estuve adelantado nada

Voz 1 14:40 esa pues lo aporta el Ayuntamiento ha volcado también con el tema de la policía de intentar echar una mano ahí la verdad Romero echó un pulso yo creo que es muy bueno porque parece que no pero no es un tema menor en lo de lo que este entero

Voz 6 14:53 eh eh me faltó saludar también el bueno de José a mí esto hay que mirar de mí pero la propia Junta directiva

Voz 1 15:00 a dar el salón estamos viendo cómo

Voz 6 15:03 incluso un nombre también muy muy llegaba a la verdad tiene Canarias se ha movido y he plantado una vuelta al caerse di en favor de la de la propia latina canaria se está viendo los resultados ya no solamente en que el tráfico se ordenando porque la precaución porque es lo que se sino también las casas comerciales están ya cerca los malos golpes más actividades es decir a la escuela de verano está funcionando muchas más cosas la divulgación

Voz 1 15:26 pero bebé mira ahora cosas cuando estabas hablando tú te pones a mirar a los deportes de élite que lo que hacen a nosotros los medio de comunicación es sólo ponernos cortapisa hay problema Yvette deporte vernáculo como lo que hacen es todo lo contrario facilitarnos la vida coño te da gusto hablar de ellos te te divierte y al final lo hizo muy mal

Voz 6 15:43 Rafa Rafa porque son dos niveles de que el nivel de arriba parece que te cuesta más cuando tiene que ser todo lo contrario porque hay más poder e de de de de de que salen tornado pueden moverte espera ya llámame cuando pueda no ello ellos la la verdad tiene ganadería ello están dispuesto que lo llaman iban a acudir siempre

Voz 1621 15:59 a las puertas de los medios comunicación bueno estamos concluyendo esta compresión con José Mari bueno es destacaba anteriormente también esa tapar dos mil tres a dos mil siete

Voz 8 16:08 eh ahora la hegemonía la la estado

Voz 1621 16:10 están siendo el el poeta Tomás Morales estos cambios de ciclo a que ese deben exactamente a la embarcación

Voz 8 16:15 yo a lo que estábamos hablando eso Il hilos que unen

Voz 1621 16:20 a los tripulante un poco cuál era explicación

Voz 1575 16:22 para mí es el factor humano está claro que para poder estar arriba necesita un buen barco necesita una buena velas pero al final creo que más o menos todos los botes tienen pueden ser muy competitivo impartiendo la base de que si hace un buen trabajo provocar uno sponsor para poder tener más o menos algo decente ya puedes estar luchando por el campeonato que te diferenciado drogo de pues el equipo lo que está diciendo durante esa compenetración con tu compañero ese que sólo te miras y ya sabes lo que están pensando el otro hijo bueno y un poco pues ésa era que la organización de todo el equipo vaya sobre ruedas no en este caso el Morales lo lo tenían y yo creo que nosotros también estamos ya llegan otra vez a ese punto después de de dos años está el segundo año que estoy otra vez hay metido a tope porque soy una manera el año pasado pudimos ganar el Trofeo Federación también que fue el único título que no pudo ganar Morales lo que pasa que luego rotura del bote ya todo fue más complicado ya este año pues mira con todos lo los contras que hemos tenido hemos logrado la casa

Voz 1621 17:24 Nos queda dos minutos pero casi que estaba en el punto de preguntarte precisamente por eso sí este título colma un poco todo ese esfuerzo que han desarrollado durante la temporada se quedan con Macarena

Voz 1575 17:34 no vamos a ver nosotros la verdad que no hemos quedado en lo que decía Pepe antes en en en lo que son las pegas nos hemos quedado en ese puntito de puede haber estado luchando hemos perdido nuestra pelea con el Morales y con el puerto que durante el transcurso de amarrada llegamos a ir ganando casi que lo perdimos dentro de la bahía por tanto con cualquiera de las dos que hubiéramos ganado hubiéramos podido estar luchando hasta el final no sabemos qué va a pasar en esta última jornada nosotros estamos a una derrota de ello cualquier cosa puede pasar

Voz 1621 18:01 buen pues nos vamos a ir despidiendo a nuestro invitado en el día de hoy José Mari Ponce felicitar a toda la familia del Pueblo Guanche porque luego en esa competición del pasado fin de semana tal y como hemos relatado fue absolutamente espectacular además acompañado de la gente

Voz 1575 18:15 el hilo decepcionó tiene que ser así de esa forma tan de tan bonita sabemos muchas gracias enhorabuena muchas gracias a ustedes y gracias por atendernos hasta la próxima

Voz 4 18:24 B E queda muy poquito para que termine la temporada