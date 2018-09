Crónicas en blanco y negro con Morgan

Voz 0323 00:00 Marisol qué tal muy buenos días muy bueno día muy buen una nueva sita por aquí como invitado esta semana

Voz 1 00:07 esta semana vamos a entrevistar a un invitado que se llama Jesús Verdú Medina por ese nombre me parece que lo conocen en la casa su gente más cercana pero él es nada menos que Morgan el el más que popular caricaturista humorista bueno yo tenía mucho interés en conocer lo eh mucho interés porque él se lo dije ante yo lo admiro muchísimo sin embargo nunca había tenido oportunidad de hablar con él con lo cual el programa también me ha dado mi alegría no era creerte

Voz 0323 00:38 Morgan bueno decía Marisol Bueno Verdú eso de Verdú por los alicantinos hablábamos por antena si es un apellido vinculado al helado artesanal a Alicante

Voz 2 00:49 no mi abuelo paterno vinieron a finales de los años veinte a esta ciudad junto con otra familia los Beltrán se cae dos apellidos de esta ciudad vinculadas al helado una de ellas son me mira antepasado te gusta que te digan dibujante sí porque los hoy ahora me dedico a eso sí

Voz 0323 01:07 dibujante de siempre h treinta y seis años que publica viñeta en Canarias7 bueno treinta y seis años que empecé a colaborar con el periódico y que me pagan por ello

Voz 2 01:15 he dibujado toda la vida yo recuerdo de pequeñito dibujar a todas horas no hay y en cierta ocasión acto supongo Mis padres de que pintara paredes

Voz 0323 01:25 pasa si yo me matricularon en la Luján Pérez y ahí estuvo una temporada

Voz 1 01:30 todo cómo empieza esto cuáles fueron tus inicio porque de ser un niño decidió entonces año cuando te empiezas a dedicar a esto de una manera más serias

Voz 2 01:40 sí empecé a hacer viñetas de prensa colaborar con el periódico con diecinueve años y cómo fue cómo surge pero había expuesto unos dibujos míos en un pub de la ciudad en el que regentaba o trabajaban un compañero mío educador con el que yo trabajaba en en el barrio las mudas en un proyecto de prevención específica de toxicomanía y bueno colgué unos dibujos en ese Papa porque se les había caído una exposición de fotografía creo recordar y tenían las paredes vacías para llenar el hueco este fin de semana puse unos dibujos casualmente fueron vistos por un periodista que fue el que me compañeras nuestro además si Vicente habrá vicedirector del Canarias7 vio aquellos dibujos habló conmigo y a partir de dos o tres días después empecé a una colaboración que ha perdurado como autodidacta sí lo que ocurre es que esa son son estas cosas que luego el ejercicio de la actividad genera el oficio el oficio termina arrebatando lo todo y al final pues mira he terminado hasta aparcando la docencia para dedicarme por entero al dibujo humorístico

Voz 1 02:47 cuál es tú cómo se elabora esa caricatura que nosotros lo vemos todo todo lo dice que nos reímos y que nos hace pensar incluso que ya es no como a qué hora cómo es ese proceso porque me consta que incluso la cambias la modifican no a medida que la actualidad mandando a través de la web va dando te otro dato no

Voz 2 03:08 bueno la viñeta no se de un tirón se refiera a la viñeta de prensas hay una gestión Mi caso previa que puede durar toda la mañana yo Agustín ese modo a una revisión de la prensa a primera hora de la mañana en una cuartilla voy anotando cosas mientras esos está más serán procesando en la cabecita yo estoy haciendo otras tareas tú terminando un cartel una ilustración de un cómic para alguna institución una caricatura estoy haciendo otros trabajo en mi estudio la él en mi cabeza esos temas que another principio

Voz 0323 03:39 cuando claro es como un proceso de destilación

Voz 2 03:41 se parece mucho a una alambicada

Voz 0323 03:45 repaso y en el que sigo anotando

Voz 2 03:49 de ahí en las que ya voy tomando de ese segundo Rome paso tiene

Voz 0323 03:52 que ver si la actualidad en la que tú te ha pasado para hacerlo lo primero modifica claro saca provecho

Voz 2 03:57 yo la hora que la cabecera de la mayoría de los de los digitales ha cambiado Camps actualizada suele ser entorno al a las doce o la una del mediodía

Voz 0323 04:07 a partir de ahí empieza a tomar decisiones ya hay Jean

Voz 2 04:09 empieza a gestarse lo que va a ser la viñeta que una o dos horas después si me siento en el tablero con el con el folio en blanco para darle forma

Voz 0323 04:19 en ocasiones hago una en ocasiones Jagoba áreas de tomó decisiones sobre la marcha el proceso toda la mañana han ido creciendo aumentando la familia Tino si hay personajes que se han ido incorporando también se han incorporado los tema yo soy partidario de de variar

Voz 2 04:35 hago sátira política pero también hago sátira social Iza tira cotidiana o costumbrista que es muy agradecida también por los lectores porque en ocasiones con con la que está cayendo esta política una viñeta de sátira cotidiana más alegre blanca con un humor más blanco se agradece no es como una especie de respiro entre tanto jaleo porque si si dibujará siempre viñeta de sátira política acabaría yo afición los lectores también

Voz 1 05:04 pues ante decirle comentadas Evaristo que nunca te has te ha censurado nadie quiero decirte la verdad otra cosa es lo que uno oye oye no pero que nunca ha tenido va directamente tu trabajo va directamente a vamos a publicarse nadie le pone Antic no hay nadie que le tengo que poner el visto bueno después de verlo

Voz 2 05:23 sí sí bueno yo tengo que agradecer mucho al periódico que durante todos estos años ha tenido esa confianza conmigo no yo espero haberle devuelto exiguo devolviéndole esa confianza está tratando de ofrecer un producto bien elaborado y he meditado no es que yo me haga una autocensura pero sí soy muy cuidadoso en el tratamiento de los temas a pesar de eso siempre hay temas que son muy escabroso que hay gente que no entiende que pueda hacer una viñeta pero yo creo que el humor es un buen sistema de crítica social que hay que mantener esa posibilidad de crítica aunque no todo el mundo esté de acuerdo porque además el objetivo de la viñeta de prensa no es que la gente esté de acuerdo con el dibujante el objetivo de la nieta de prensa para provocar la opinión de los lectores sobre un asunto que está de actualidad porque Morgan Jaime es algo que no puede responder es es un seudónimo que utilizo desde que era joven muy joven encontrado dibujo en casa de mis padres con once años que ya firmó pasan por que en su época opte por ello pues me imagino que por imitación del modelo americano de los come de los grandes euro héroes que firmaban no sé supongo que desde el punto de vista del marketing queda mejor que el humor de Juanito es su donde existen este órgano no se alguna película algo de piratas algo no sé la cuestión que opté por eso siendo muy niño cuando en el instituto hacía caricaturas seguía firmando así y cuando llegó el momento condición nueve años de colaborar con un medio periodístico con una viñeta fue natural seguir con ese seudónimo no no me lo planteé claro John jamás imaginé que en algún momento tendría que dar

Voz 0323 07:02 aplicaciones ser un hombre estoy haciendo ahora porque ahora no lo no lo recuerdo no sé por qué

Voz 1 07:07 quería preguntar los políticos todos eran todo te felicitan todo es estupendo

Voz 0323 07:12 bueno es cierto atraso en alguno me ha dicho si me me ha dicho es que te mete mucho con nosotros yo siempre respondo lo mismo bueno de los políticos yo digo es que yo no

Voz 2 07:23 con cariño de ahí lo dejo bueno de todas maneras yo creo que sí es verdad que en España hay en Canarias en particular hay poca cultura sobre el tema de de la crítica humorística en otro país y a los políticos

Voz 0323 07:41 aceptan y asumen que con su sueldo

Voz 2 07:44 ha incorporado la crítica periodística en la crítica humorística a través de la viñeta te pongo un ejemplo hicimos hace muchos años una exposición de viñetas de prensa de ámbito político que se inauguró en el Parlamento de Canarias

Voz 4 07:58 no asistieron lo político a la inauguración

Voz 2 08:03 esto se hace en Holanda en los políticos vienen a hacerse la foto con el viñetitas que lo saca

Voz 0323 08:07 que no le gusta aunque no les guste pone su mejor sonrisa

Voz 2 08:09 porque encaja que eso va con su trabajo y que encaja que la crítica forma parte de de un proceso saludable de discrepancia de discrepancia democrática decir que yo opine diferente no significa nada yo creo que eso es ejercicio limitaría mucho este comportamiento tan agresivo que estamos viendo ahora pues no no encajamos No somos tolerantes no encajamos Vie el hecho de de opinar diferentes decir que no no yo puedo opinar diferente a y luego tomando un café irá a hablar de lo divino y lo humano sin ningún tipo problema este ejercicio en España aunque está a pesar de que vamos a celebrar dentro de poco supuestamente cuarenta años de democracia constitucional después del periodo de la dictadura porque Democracy aguante yo dibujantes son en encontrar en alguna reunión sí aquí tenemos nosotros una o mini grupo llamamos a la triada no solemos encontrar Padilla monte crujió intentamos hacerlo una vez al mes pero bueno a veces se dilata un poco más el tiempo vemos cada dos meses algo así hacemos una comida en la que nos reunimos y lo pasamos muy bien y hablamos de nuestras cosas ya hablamos de de nuestra profesión de lo que estamos haciendo cada trabajo solitario no si es un trabajo muy solitaria hay muchas horas de de tablero de dibujo si te dedicas esto profesionalmente y en otra situación como ocurre con muchos dibujantes de prensa tú tienes un oficio una profesión en la que vive y luego hace una viñeta de prensa en tu tiempo libre yo estuve así muchos años ahora que me dedico sólo al dibujo humorístico cuesta mucho más y hay muchas horas de mesa de dibujo para completar y poder llevar un salario a casa porque no sólo la viñeta del periódico tiene que hacer ilustraciones carteles

Voz 1 09:52 tu mujer ha jugado un papel fundamental en todo

Voz 2 09:55 m apoyó en el momento decisivo de tomar la decisión

Voz 4 09:59 que sea muy difícil entender una persona que funcionaria que tiene una serie de trienio deja un trabajo fijo

Voz 2 10:08 para dedicarse como autónomo a la aventura de de ganarse la vida con lo que trabaje con lo que genera su trabajo difícil entender mi mujer sí lo entendió me apoyo en los primeros años que fueron los más difíciles arrancar es muy complicado hasta que genere suficiente de de trabajo como para poder vivir de esto

Voz 0323 10:29 eso fue un pilar que trabajan a varias empresas hace servicios hace piña para mira ahora es claro yo por ejemplo

Voz 2 10:39 de alguna viñeta cada lunes para la empresa se Raydi Rey Gone Tenerife sólo representantes de rico en Canaria que envían a sus clientes cada lunes no tiene un listado de clientes tienen ese ese sistema publicitario que muy interesante que que retaron conmigo el lugar de enviar de un anuncio publicitario que se que no va a leer te mandó una viñeta para que sonría cada semana te acuerdes de nosotros ya de paso te recordamos bueno este producto los que estamos junto funciona muy bien también ha o cosas similares para la cadena supermercados Spar para otras empresas no y generalmente tarjetas de Navy da dari capturas caricaturas también me encargan muchas

Voz 1 11:21 de boda tarjetas de boda en fin dibujo muchísimo

Voz 2 11:23 como caricatura son encargos personales para jubilaciones regalos aniversarios

Voz 0323 11:28 yo quisiera una caricatura o

Voz 2 11:31 si yo fuera de mi estudio no trabajo no muy

Voz 5 11:34 la línea que iba a decir pero te completó el trabajo

Voz 0323 11:38 cientos

Voz 1 11:41 a esa gente

Voz 0323 11:43 que gente de amigo de amigos

Voz 5 11:46 a Carmeli

Voz 2 11:48 bueno eso es esos personajes han ido creando con el paso del tiempo en la medida que han ido siendo aceptado por los lectores han ido construyéndose su psicología y también su nombre Carmelitas carmelita seca su mujeres Candelaria La Encarnación dos junto a una lagunera con la que carmelita contrajo nupcias de ahí viene en el del crío

Voz 0323 12:12 por razones evidentes su hermana Ylenia que atraiga del Pino para compensarlo otro y esos personajes me dan mucho juego el que más juego bueno es el que más empleo

Voz 5 12:23 a ello se era yo es que he visto dice

Voz 0323 12:26 bueno hay niños hiperactivos este es hiper pasivo Guatemala tema salido el pobrecito pasivo lleva como veinticinco años repitiendo segundo de la ESO y ahí sigue yo lo quiero mucho

Voz 1 12:36 todos los temas que que los tocando lo vas tocando pues religión maltrato políticas cuál es donde tú tienes más porque tú en todo el mundo pensara hasta aquí pues claro está

Voz 2 12:49 tema el debate siempre permanente sobre si el humor puede abarcar todos los temas incluyendo aquellos muy escabroso la viñeta sobre violencia machista son muy dura hay gente que interpreta que la viñeta de prensa es una burla que tú te estás riendo del tema en la medida en que vamos difusión de vamos difundiendo este género periodístico la gente se va dando cuenta que no que la viñeta de prensa a través del humor está haciendo una crítica social que nada tiene que ver con reírse de ciertos asuntos como por ejemplo la violencia machista au sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica etcétera

Voz 1 13:29 la atención a la gente le molesta lo que tu dices pero no me molesta lo que pasa

Voz 2 13:33 sí yo llegado a esa conclusión lo he dicho en muchas conferencias que he tenido la oportunidad ser que resulta curioso que la gente se une más por la viñeta claro la gente se indigna más por la viñeta que por el motivo que el amo la producido no suele ser así protestan por la viñeta no protestan porque la viñeta se haga eco de un tema de actualidad que es muy duro entonces bueno en la medida que poco a poco se va conociendo este género periodístico y se va difundiendo cada vez entiende más pero todavía hay retirar

Voz 5 14:07 si hacemos Flores que no es un insulto llegan sí sí no no mucho pero sí te dicen algunos Egon tal cual

Voz 2 14:17 pero bueno desde el momento que te señala es decir que que a través de su trabajo aporta una una visión crítica de la actualidad siempre hay muchas personas que no son incapaces de encajar eso ir reaccionan de un modo poco democrático y pocos

Voz 0323 14:32 duda si viñedos este recordatorio también de primera comunión que selló de recordatorio de hecho alguna

Voz 2 14:39 ha hecho alguna sí son son raras pero sí he hecho alguna encima encargado de alguna te si me llama la atención porque a veces la gente te carga cosa eh

Voz 5 14:50 estaba pero bueno hay ahí adiós lo no

Voz 2 14:53 sí pero bueno cada cada encargo es un reto no te te encargan ilustrar un determinado contenido que a veces es complicado pues eso supone un reto profesional y lo hace con Homs

Voz 1 15:06 era autodidacta que te gusta que le digan dibujante pero yo creo que tú también eres periodista

Voz 0323 15:11 bueno el el la viñeta de prensa es un género periodístico reconocido y reconocible es muy curioso porque está ejercidos generalmente por gente que no es periodista pero su genero periodístico de hecho hay

Voz 2 15:24 en la primera facultad la primera universidad en España de tener una cátedra dedicada esto fue la la Universidad Alcalá de Henares en su Facultad de Ciencias de la Información entonces ya es reconocible y reconocido como género periodístico como tal y uno reconoce que está haciendo una función muy responsable que tiene que cuidar ahora mismo la situación que estamos viviendo

Voz 1 15:50 se presta más tiene más si te da más aspiraciones más expiración que tiempo pasado

Voz 0323 15:57 porque la que está cayendo no floja claro lo que ocurre que el humor siempre es una respuesta

Voz 2 16:01 hasta el derecho casi fisiológica a los estado de un político juegos sociales no cuanto más intensos son el humor que es un recurso de la inteligencia para superar el trauma para superar las dificultades se activa más no es el humor es la capacidad que tiene el ingenio de superar la adversidad por eso incluso a los argentinos son tan buenos en en esto porque han vivido periodos durísimos Dale no y entonces ahí el ingenio no queda más remedio que que

Voz 0323 16:37 agudizarse para sobrevivir te estoy diciendo a la supongo mucha Weise del tema o canario o Gran canario o nacional o internacional intento picotear de todos los plato

Voz 2 16:50 me gusta hacer una dieta variada entonces no es raro claro no es raro encontrar una viñeta que que aborde un tema internacional lo mundial y otro que muy local nuestro juego con eso intento que así se refresque el espacio de la viñeta que no quede condenado a un solo género y que los lectores puedan encontrar diversidad también

Voz 0323 17:11 idolatra sólo al miras expresividad algún dibujante

Voz 6 17:14 a nivel nacional e internacional

Voz 2 17:16 sigas bueno tengo mis cuatro puntos cardinales de los que sólo me queda uno ya van quedando menos referencias han sido desde el Jaume Perich creo que es un referente para mí en el tema de la venta de prensa en el periodismo gráfico otro es Forges que no has dejado lo hace poco Antonio Mingote que fue para mí un maestro también porque creo que que con independencia de su

Voz 0323 17:44 nuevo estilo conservador

Voz 2 17:47 y creo que era un maestro que supo aunar pues la crónica social que es una de las funciones más importante de la mitad de prensa

Voz 0323 17:53 y me queda aquí sino que es el cuarto

Voz 2 17:57 claro que ya no está dibujando porque ya su visión ya no se lo permite Ike que bueno yo soy de la generación que se crió con Mafalda que y que y que fue generando ese espíritu crítico y esa observación del entorno con ese personaje así que le debo mucho allí no

Voz 1 18:14 Morgan cuál ha sido la vamos a terminar yo creo ya no igual ha sido esa esa caricatura ese limbo que has hecho Jettu he dicho a ver si explota esto no sino que tú tienes la sensación de que te ha pasado

Voz 2 18:30 bueno no no no sé si pasarme y si tener la sensación de que esa viñeta va a generar movimiento por claro polémica vamos exacto sí reconozco que alguna viñeta en el momento de enviar la digo bueno esto esto va a ser un cañonazo pero en el momento de de de publicarla yo estoy convencido de que era mi obligación hacerlo si es verdad que después con el tiempo hay viñetas que yo puedo recoger ahora de hace veinte o veinticinco años en la que yo considero que igual en este momento no la hubiera publica pero bueno yo creo que ese es el público fue algo yo no me arrepiento de pasa

Voz 1 19:09 eh cuéntanos la última la viñeta de El silenci

Voz 2 19:13 bueno es una viñeta que se publicó recientemente a partir del escándalo de los abusos en Pensilvania en los que hay miles de casos yo publica una viñeta en la que se ve una imagen de un cartel con con simulando un poco esos carteles que había antiguamente las clínicas de una enfermera pidiendo silencio no aquí lo que se ve un sacerdote pidiendo silencio y al lado hay un niño en la pare bueno con una expresión gráfica muy elocuente la viñeta es una viñeta muda no hay más texto no hay texto no hay ningún bocadillo bueno es una forma también de protesta de sacar a la luz un tema que me parece a mí que sobre el que se tiene que hablar ya repito que la fusión de la nieta de prensa no es reírse de burlarse de los asuntos sino a provocar la opinión de los lectores yo creo que este es un asunto que no se puede silenciar más es un asunto del que hay que hablar que hay que tomar la crítica evidentemente es porque me parece que todavía parte de la Iglesia católica no ha asumido

Voz 0323 20:15 con claridad no ha dado ese puñetazo en la mesa

Voz 2 20:18 no he dicho hasta aquí hemos llegado me esto no esto

Voz 0323 20:20 esto no se puede consentir que todavía no

Voz 2 20:23 sigue ocultando no un asunto de tanta gravedad

Voz 0323 20:26 pero aquí esta mañana Juan Jesús Verdú muchas gracias

Voz 5 20:28 es cierto que Morgan cantada muchas gracias a ustedes un abrazo

Voz 0323 20:33 pero dicen Morgan Si bueno Suso depende del contexto

Voz 1 20:37 todo lo aborda