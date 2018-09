Ángel Víctor Torres: "El PSOE tiene posibilidades de gobernar en muchas instituciones canarias"

Voz 1 00:00 el Drac Evaristo Quintana

Voz 2 00:10 a las nueve y diez de la mañana arrancando no

Voz 3 00:14 pero primer día aquí en esta temporada dieciocho diecinueve

Voz 2 00:17 con nuestro invitado o el día vamos el equipo puede seguir los seguidores de Cadena Ser Las Palmas en Facebook Live

Voz 3 00:33 ya saben hoy con el secretario general de los socialistas canarios Ángel Víctor Torres

Voz 2 00:39 bienvenido buenos días qué tal hola qué tal buenos días qué tal las vacaciones

Voz 5 00:44 hemos podido descansar un poco y desconectar algo y aquí estamos ya a partir de hoy pues a partir del sábado ya pues con la labores propias sí estuvimos en el sol con un niño de tres años casi es lo mejor para disfrutando de él que durante el resto del año lamentablemente no estamos el tiempo que uno quisiera no

Voz 3 01:02 de agregado podemos hoy aquí Miguel Montero el portavoz en el Cabildo porque seguido todos los responsables del Cabildo presidente vicepresidentes él mismo mes que diría

Voz 5 01:11 vamos a ver sólo una decisión que yo creo que optimizar los recursos porque a partir del uno de septiembre ya estamos todos tú vas turnando te en ocasiones y resulta que luego no tiene al equipo incorporado hasta hasta octubre no en cualquier caso si ha habido una persona que ha optado en este caso el consejero de Hacienda también nombrado vicepresidente extremeño y haciendo las labores propias de presiente no

Voz 3 01:35 dice usted que es el vicepresidente primero también del Cabildo de Gran Canaria el suspendió las vacaciones para entrevistarse con Miguel Ángel Ramírez cosa que también ha criticado aquí Miguel Montero de las vacaciones y que tiene porque hay una declaraciones del presidente de una empresa privada que la Unión Deportiva Las Palmas eh no no concederle

Voz 5 01:53 no fue así el el primer partido en casa también deportiva fue un sábado yo recibo una llamada el jueves en este caso es el de la del presidente deportiva en la que plantea que tiene en la cabeza poner otra publicidad en la camiseta en los partidos de casa cosa que puede hacer porque el convenio lo permite entonces yo le comento es eso lo tienes cerrado me dice que está apalabrado Jay quedamos entonces en Brno esa siguiente semana después de ese partido para aclarar esas circunstancias Iber porque no sigue llevando Gran Canaria en la camiseta a la Unión Deportiva yo sólo se vengo del sur el martes Olmert concedió a fue ese día tuvimos una reunión que yo creo que lo que tenemos que hacer es es un área que tengo delegada responde responder cuando surge un problema al respecto pero repito que la llamada se produjo la semana anterior para poder vernos y aclarar algunas cuestiones que ahora septiembre deben aclararse con los tendrá

Voz 3 02:42 la escalinata Omar dice que tiene una deuda el Cabildo con la forma de tres millones de euros usted no tiene contabilizadas once millones

Voz 5 02:49 es lo que dice la Unión Deportiva o no lo que dice el Cabildo de Gran Canaria nosotros lo que decimos es que desde el año dos mil siete hay un convenio que hay que autorizar de yo desde el año dos mil diez Se utiliza por parte de la Unión Deportiva en su cadena de filiales los Anexo del Estadio de Gran Canaria eso no está templado en el convenio porque no había anexos cuando se firmó el convenio actualizar el convenio es una realidad nosotros lo dijimos desde el principio de actualizar el convenio lo que ocurrió fue que se introdujo la posibilidad de culminar las obras del Estadio de Gran Canaria ahí hemos tenido cerca de treinta Reuniones en un proceso en el que deliciosas de deportes se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que hay para acabar el estadio también la Unión Deportiva la sociedad que tiene un equipo que aspira estará en la Liga de las estrellas eso culminó en un resultado de un programa de necesidades de treinta y ocho millones de euros eso no significa que lo vayamos a hacer que sea urgente perentorio para el Cabildo cualquier caso había una propuesta deportiva de adelantar esa financiación para unas instalaciones que tiene desde hace años un uso prácticamente exclusivo parte de la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 3 03:54 todo enero se requiere para todos obras en

Voz 5 03:57 son obras sólo obra de inversión de acuerdo a las necesidades del estadio y también la que ha expuesto la Unión Deportiva combinamos un estudio unos treinta y ocho millones de euros aproximadamente pero

Voz 3 04:07 el caso repasó un estáis luego sí pero es que no haya dicho

Voz 5 04:09 lo vayamos a ser nosotros con fondos público y que sea urgente ni perentorio para nosotros lo que hemos dicho es que la Ciudad Deportiva sería bueno deportiva con equipos de fútbol que con el campo de fútbol perdón que sean anexo sería bueno terminar las obras que hay que terminar del propio estadio hemos sacado a concurso ahora terminar una de las doscientas al Estado y ves que hay dos torres sin terminar hilo había una propuesta de la Unión Deportiva adelantar esa financiación lo quisimos del ex asesor de deportes un trabajo arduo delitos cerca de treinta reunión y Se ha terminado con una propuesta magnífica porque incluso incluso cerró ubica al Campo de Hockey dentro de las propias parcela de Siete Palmas porque esto no es nuevo yo he visto la hemeroteca año dos mil once dos mil diez pelea Guerra las porque se amenazaba acude a unirse de ahí los padres que se manifestaban bueno hemos conseguido un consenso significa tú que se vaya a ser vuelvo a decir lo que he dicho aquí también todo depende de los servicios jurídicos y económicos del Cabildo interés general se caminar hacia no se hará y poco a poco el Cabildo irá acometiendo las obras de acuerdo a su presupuesto para ir terminando el Estado

Voz 3 05:16 a última sobre este particular no parece razonable que el Cabildo suele gastar más dinero en un club que antes en un club que ahora ha caído a la Segunda división como estaba cuando se hizo convenio decir que se va a hacer lo mismo empató serlo

Voz 5 05:27 bueno el convenio sabes que tiene una vigencia hasta el dos mil veintisiete años no esa modificado dos veces si no me equivoco es decir se actualizan hace ese convenio se añadieron nueva nuevos usos que estaba siendo la Unión Deportiva un buen convenio pues eso estando deportivo a Segunda B indudablemente los parámetros en la Liga de la estrella de distinto no hubiésemos que hay un estudio de la Liga de Fútbol Profesional por ejemplo que dice que es retorno llevar una marca en la camiseta los partidos dentro y de fuera está rondando los nueve millones de euros el retorno de lo que significa tener esa publicidad yo creo que bueno no creo que haya nadie en grancanario que no esté orgulloso de que la Unión Deportiva lleve en el pecho nombre de grancanaria porque hay potenciar la isla el nombre verdadero de nuestra isla Jabal al exterior y al mundo para que la gente venga a visitar Gran Canal

Voz 3 06:11 yo a estar igual fuera que en casa

Voz 5 06:12 si el el convenio actual establece uno coma seis la prestación fundamental llevar Gran Canaria los partidos de fuera a lo mismo para los de cazo no eso tenemos que sentarnos repito que eso no es una cuestión que depende de los servicios económicos ni de la Unión Deportiva una cosa lo que lo deportiva diga yo me voy a regir por lo que los técnicos de licitud desde los deporte determinen concluyen

Voz 3 06:34 me viene cambió el asunto por cierto que Canarias como sabe el secretario general de los canarios pues te ha tenido un superávit de casi seiscientos mil quinientos noventa y ocho millones de euros un dinero muy importante que pueden servir para los servicios públicos el clave es educación sanidad y servicios sociales para la gente para bajar lista de espera para bajar las listas de usuarios y beneficiarios de la Ley de Dependencia por incorporar niños a la escuela pública canaria niño en menos de tres años no para tener docentes como perdido montado en el camino por las recortes de la crisis económica brutal que hemos padecido también en nuestro archipiélago canario una de las comunidades autónomas más afectadas como es conocida todo ante esta situación esos seiscientos millones UTE va a apoyar los literario van a apoyar al Gobierno canario de Fernando Clavijo en este caso para que el Gobierno de España sea flexible con la Comunidad autónoma sí

Voz 5 07:21 lo hemos dicho lo hemos escrito lo hemos puesto en nota de prensa sin embargo la consejera luego acusa al PSOE de no defender los intereses de Canarias si apoyamos el que la ley de estabilidad presupuestaria sea derogada lo hicimos como Partido Socialista y el Partido Popular del año dos mil doce que el Gobierno de Canarias actuales lo tremendamente cuidadoso un gran alumno aventajado alumno y a la vez que decimos que sí que apoyamos que vaya para los servicios básicos tengo algunas cuestiones primero de esos seiscientos millones más de doscientos treinta ya se pueden invertir en servicio pasivo servicio más esos que tú acabas de deponer los hay que restar lo que ya se pueda hacer el resto se puede invertir en inversiones financieramente sostenibles ligados también a inversión a obra que también serviría para construir edificios que lleven consigo una actividad social

Voz 6 08:09 por ejemplo colegios por ejemplo y cualquier otro infarto

Voz 5 08:12 Tura que lleve consigo un uso social pero evito la ministra haya dicho que quiere flexibilizar los ha reunido con los alcaldes le ha dado más competencias a los ayuntamientos para poder acometer cuestiones de carácter social y luego tengo que decir también que cuando se dice por parte de Gobierno de Canarias que para crear escuelas de cero a tres años cuando se dice que es para tener más hospitales cuando se dice que es para servicios como la sanidad y evitar la lista de espera este presupuesto este año electo tiene mil millones de euros más mil millones de euros más y somos los últimos de la Escuela de cero a tres años el PSOE presentó iniciativas en enmiendas para tener escuelas de cero a tres años presentamos enmiendas pero las pensiones no contributivas cuarenta y tres mil euros dieron que no es competencia Gobierno central ideas comunidades de España lo hacen con su fondo dice que no con mil millones de euros más con mil millones de euros más presentamos un proyecto setenta millones para viviente también lo dijeron que no o con mil millones de euros más dijimos que hubiese desgravaciones fiscales para los que cobran menos de dieciocho mil euros al año que es la mayoría en Canarias tampoco nos dieron respuesta por parte del Gobierno de Canarias quiero decir con esto que está muy bien exigir al Gobierno central hay que hacerlo un buen presidente de Canarias exige al Gobierno central las partidas que a canaria le corresponden a la misma vez que ese presidente tiene que ser muy escrupuloso con los fondos que tiene es lamentable que estemos a la cola en la educación que haya listas de espera en sanidad que no colocan a Canarias en una posición justa a Córdoba ciudad de nuestra tierra que es lamentable que tenemos un cuarenta por ciento de la población en riesgo de pobreza

Voz 3 09:48 y que para que el Gobierno de España flexibilice cambie la la ley de estabilidad presupuestaria hay palmadita

Voz 5 09:56 estamos hacía todo está negociando se ha hablado con los alcaldes y ha puesto sobre la mesa construir conjuntamente ha sido apoyado al Gobierno de España por las comunidades diversas nuestro país excepto la del Partido Popular que que la el PSOE lógicamente porque está en una campaña desgaste a Pedro Sánchez suma les sólo una como más sabes cuál ha de Canarias que la que también ha votado en contra el resto ha apoyado al Gobierno central porque este Gobierno del Partido Socialista que recibe una ley injusta que es la que ha dejado los fondos en los ayuntamientos para no gastar lo que ha martirizado fundamentalmente a los ayuntamientos a los cabildos a las instituciones locales más cercana para beneficiarse las personas del Estado eso fue lo que hizo el Partido Popular porque la duda estaba en la Administración General del Estado y el PSOE justamente flexibilizarlo y por eso el techo de gasto actual que tiene dos mil quinientos millones de euros más para servicios sociales no admitía un voto en contra como yo Coalición Canaria porque son Canaria votaba a favor con Rajoy que lo que la incoherencia más absoluta citó defiende una tierra porque con Rajoy le parecía bien con Pedro Sánchez con dos mil quinientos millones de euros más te parece mal porque ese ataque furibundo visto todavía no hay que firmar el convenio carretera urgentemente lo estamos trabajando para firmarlo cuanto antes pero vamos llegas noventa días resulta que meses y meses y meses de ese fuimos a comer Mariano Rajoy y apenas escuchaba actual Gobierno ganaría alzar la voz puede acabarse firmado ante de acabar el año dos mil diecisiete eso sí lo denuncio como secretario entre el Partido Socialista que un gobierno autónomo tiene que hablar negociar tender la mano real

Voz 3 11:29 pero las comunidades cumplidora como Canarias que eso ha hecho que se deteriore malos servicios públicos porque se puede gastar menos es la que menos reciben financiación autonómica como es conocido pues lo lógico es que si uno ha cumplido con las cuentas sí1 ha cumplido con todo pues tenga algún premio Nobel premió al incumplidores o al caradura que ha gestionado peor

Voz 5 11:48 sí estoy totalmente de acuerdo pero tengamos el mismo discurso porque con Mariano Rajoy por solidaridad al Gobierno de Canarias votaba a favor cuando había otras regiones que no cumplían o rescatamos la afirmación hay casi a la entonces y hoy sigue siendo consejera de Hacienda el Gobierno de Canarias es decir estamos en una estrategia del presente el presidente del Gobierno de Pedro Sánchez se ha metido en la cabeza del Gobierno de Canarias hice tan olvidando de que incluso internamente discutía que cuando Paulino Rivero era presidente fuera tan crítico con el Gobierno del Partido Popular claro era el gobierno de los recorte el Gobierno de las condenas por Kitano los convenios de carreteras condenado el Partido Popular era el gobierno del petróleo del petróleo nuestra tierra no lógicamente una manifestación pública apabullante contra ese gobierno del Partido Popular pero ahora no lo hay ahora un Gobierno de Canarias que ve que le va mal en la encuesta y cree que atacando al Gobierno de Pedro Sánchez le puede cambiar las cosas

Voz 3 12:46 ya está a punto ya sacarse adelante el convenio de carreteras usted de allá

Voz 5 12:49 si el día seis de septiembre así lo anunció el ministro de Fomento se va a producir la comisión mixta bilateral en la que se van a definir las cuestiones por las dos administraciones pero que hay que de todo ha aclarado para que la firma sea lo más rápida posible no también me gustaría que en esa misma reunión con luz taquígrafos queden bien claros que es lo que se ha hecho por parte del Gobierno del Partido Popular en todos estos meses anteriores desde enero hasta junio que gobernaba el Partido Popular y repito desde el uno de enero del dieciocho tenía que haber estado el convenio firmado y activo

Voz 3 13:23 Ángel Víctor Torres secretario general de los socialistas canarios hasta aquí esta mañana en la antena de la Ser Las Palmas en nuestro invitado del día quería preguntarle también por el caso grúas afecta al presidente del Gobierno canario Fernando Clavijo profesores ir por parte del fiscal y de la juez del caso que sean destinado veremos lo que decide el Tribunal Superior de Justicia de evoque presidente del del Gobierno tiene que decidir estos el alto tribunal canario sobre si investiga o como se decía antiguamente imputa al presidente en un asunto en el que dice que no ha habido así te de mucho al presidente del Gobierno ningún perjuicio para los ciudadanos de la laguna ni para las finanzas públicas ustedes que esperan que haga el Tribunal Superior a costilla dejado caer que si se investiga a presentarían moción de censura

Voz 5 14:05 hemos dicho que si se investiga si Fernando Clavijo ha citado como imputado no descartamos absolutamente nada solicitaremos la comparecencia de nuevo urgente del presidente del Gobierno porque va a comparecer la próxima semana si es imputado iba a partir de ahí el partido socialista manifestará que es lo que hay o se debe hacer indudablemente un problema para Fernando bueno para tener un presidente en calidad de imputado no no somos muy cuidadosos con la justicia y muy respetuoso no no judicializar la vida pública pero también tenemos que decir con rotundidad que esta situación anómala en una comunidad autónoma no Ike Ike pero no tendrá que responder a dos cuestiones que que se pongan sobre la mesa es verdad que queda poco tiempo para acabar el mandato la legislatura es verdad que en mayo está a la vuelta de la esquina y que ahí son los ciudadanos los que van a terminar hablando en cualquier caso no y por eso he dicho que estoy convencido que estás en suelo va a llegar pero a través de la jungla porque hay un Gobierno que en estos últimos años estos últimos dos años no ha aprovechado la cobertura económica saliendo de la crisis que ha recibido esta tierra para equilibrar la y los datos están ahí cuando se fracasa en esa política por parte de Fernando Clavijo ese seriamente esta situación particular de cuando el alcalde es una especie de gota que colma un vaso de alguien que merece ser censurado por políticas antisociales en el caso repito no me gusta adelantarme hay que esperar a que habla

Voz 3 15:24 Hall esta mañana en el Gobierno también hay unas lagunas los socialistas con Coalición Canaria no lo ustedes creen que hay que hubo delito ustedes no los lo haría

Voz 5 15:32 no es que no se puede creer sobre la justicia nada es cuando un juez termina políticamente dictaminaron Lolo sí cuando se les asumen consecuencia no hay nosotros somos respetuosos incluso con nuestro propio código ético repito no soy una persona quién judicial hice la vida pública ya he dicho que en muchas ocasiones los representantes público y yo ha sido alcalde yo años estamos obligados a tener que declarar cuando somos citado está mando el presidente del Gobierno de Canarias somos un municipio de La Laguna donde estamos gobernando desde el principio del mandato resultado de un acuerdo que también entonces se hizo con Coalición Canaria a nivel regional esos circunstancias absolutamente distinta pero hay que ver si se le imputa

Voz 6 16:11 en calidad de qué cual esos créditos o cree usted rápido se dio bien para las pruebas no es que no puedo creer esto es una cuestión que

Voz 5 16:20 ha dictaminado justamente y por supuesto cualquier persona tiene todo el derecho a defenderse ya a poner sobre la mesa su versión de la circunstancia y por eso nosotros entendemos que lo tiene que hacer el presidente del Gobierno si es imputado en sede parlamentaria vamos

Voz 3 16:33 hasta el final de la legislatura y con el PSOE Coalición en La Laguna

Voz 5 16:38 siempre he dicho que esto es una cuestión que ante la posibilidad de un cambio de gobierno hay que empezar construyendo y arriba que es lo que hizo el Nuevo Partido Socialista no por tanto igual que si son Icod que hubo una posible de una moción de censura en alcalde de Coalición Canaria yo yo he yo era secretario general reciente porque fueron dos semanas después la Asamblea ratificó tal cuestión tal cambio se produjo sin ningún problema interno La Laguna tasas son absolutamente distinta

Voz 3 17:02 debe quiere el Partido Popular apoyar los presupuestos de la Comunidad Autónoma si Coalición Canaria baja el Impuesto General Indirecto Canario IGIC del siete por ciento actual al cinco por ciento y usted que dice

Voz 5 17:16 ya lo hemos dicho nosotros no estamos a favor de que se bajen los impuestos porque eso lleva consigo un déficit para los servicios básicos fundamentales porque además eso llevaría consigo Si Se baja elige

Voz 6 17:27 de manera lineal

Voz 5 17:29 permanente es que tengamos también una afección en el techo de gasto serían menos recursos objetivos para sanidad servicios sociales y educación un estado del bienestar se monta fundamentalmente haciendo que la gente pague impuestos para que esos impuestos lleven consigo una educación una sanidad servicios sociales a uno de servicios básicos que la sociedad se sienta orgullosa que ocurra en Canaria que no así que no tenemos la sanidad y la educación y los servicios sociales en la ley de Dependencia la tensión a las mujeres que sufren violencia de género sufismo ya antes mínimamente por parte de un Gobierno autónomo dar uno termina mirando para otro gobierno autónomo dice claro si tú vas a Eli GIC va a haber menos ingresos pero también pagarán menos y menos ingresos tendrá afección a los servicios básicos eso llevará consigo sino hay una política social carencias no y luego resulta que mira para otro gobierno autónomo por ejemplo LEAR Ian ante discurso semejante tú ves que el Gobierno balear llegó un acuerdo con el sector turístico así un convenio para las para las trabajadoras del sector turístico que aumenta su sueldo en tres años hasta un treinta por ciento consigue un impuesto de sostenibilidad turístico que al menos aunque no está de acuerdo todas la patronal no genera es un conflicto la unos ingresos permanente hay un diálogo que lidera un gobierno progresista ya a la carencia que hay en Canarias que no tenemos gobierno que lo lidere en cualquier caso ya el PP dijo el año pasado que exigía eso terminó apoyando los presupuestos no no presupuestos que eran buenos en cuanto a números malos en cuanto el planteamiento y tendrá que explicar el Partido Popular porque apoyó sus presupuestos

Voz 3 19:03 darle llega la reunión claves como persona Clavijo no la segunda quincena de prestarle

Voz 5 19:10 bueno el presidente del Gobierno de España ha marcado una agenda yo creo que el Gobierno de Canarias no se puede quejar cierto

Voz 3 19:16 hasta los diputado nacional una importante y agraria no importa dicen desde Coalición y otros

Voz 5 19:21 sabe el presidente del Gobierno que cuando ha requerido que un ministro se le le atienda lo reciba estuve en La Palma con el ministro de Fomento tuvieron oportunidad tomar un café lo han lo han hecho también otros tiene la lealtad institucional

Voz 6 19:35 la requerida bueno el

Voz 3 19:38 esto también por la cuestión tiene que ver con las primarias usted espera otro candidato que se presenta llevar a lo dicho el aligátor también para competir conste a la candidatura a la presidencia del Gobierno canario

Voz 5 19:48 bueno lo vamos a saber muy pronto este esta misma semana este jueves vamos a tener Ejecutiva Regional y mi voluntad es que disputamos sobre la convocatoria de las primarias y marquemos ya un calendario para poder votar el mes próximo esas candidaturas a yo me he manifestado que mi voluntad es presentarme a esas primarias yo creo que sería bueno que la distintas a instituciones tengamos candidaturas que sean fruto del consenso y si es posible que sólo tengamos una candidatura en cada una de esas administraciones primero que es un buen momento para el Partido Socialista que tiene posibilidad de gobernar es más cabildos en más ciudades importante de población son relevante además hoy gobernamos en la mayoría de los municipios de Canarias y creo que también tenemos una magnífica oportunidad de gobernar de presidir el Gobierno de Canarias no por tanto yo creo que es momento de esa unión por generosidad por lealtad por ambos lados generosidad de quién lo pide lealtad también por quien termina apoyando a ese líder esa lideresa y creo que el momento hace que intentemos trabajar para esa unión publicarlo

Voz 3 20:51 qué otra espera por tanto que no haya otro candidato es lo que sabe ya abajo menos

Voz 5 20:54 no no lo sé esto depende de la voluntad particular indudablemente tiene

Voz 3 20:58 las grandes los Boys yo a la semana

Voz 5 21:00 pasado tuvimos la unión del grupo parlamentario estuvimos hablando ante incluso después yo tengo una magnífica relación tanto con ella como con el resto del grupo parlamentario que dos compañeros aumento terminaba como Juan Fernando Víctor vayamos a las primarias no significa que no tengamos ni han tenido pues estamos en el mismo barco absolutamente y para mí ya lo dije y a la inversa sé que es así

Voz 3 21:21 el Cabildo necesitamos Rajoy María

Voz 5 21:24 bueno pues lo que tenemos que acudir este jueves muy bonita e intentar ver si podemos entre todo llegara a una misma fecha para que se produzcan todas la votación a los cabildos a los municipios de más de veinte mil ir al Parlamento de Canarias puede haber excepciones alguna visión particular porque en más dificultades en algunos sitios que en otros pero eso es una discusión que tendremos este jueves

Voz 3 21:43 sí que es la más razonables ustedes

Voz 5 21:46 lo ideal sería que fuera sería en este caso va a hacer un sábado porque la Federal también nos indica que mete Domingo que sea sea sábado yo plantearé que sea en el mes de octubre se están volando de la última quincena de octubre a los repito que está bien

Voz 3 22:00 claro está al debate venga al Ayuntamiento quién debe ir ex alcalde Col

Voz 5 22:05 él ya ha manifestado su voluntad de querer repetir en doblemente es el mejor candidato de cualquier fuerza política que lo que ha hecho una magnífica labor lo está haciendo ha sido un descubrimiento la política municipal como alcalde cosa que ha pero tampoco me sorprende ya conocía yo a gusto de en y magníficos esto que Ia además hayan olvido también a su secretario local apoyando esa candidatura secretario insular y secretario regional

Voz 3 22:27 el Cabildo

Voz 5 22:29 en la decisión que tenemos también que plantear esto

Voz 3 22:31 que no se puede estar a hay distintas persona

Voz 5 22:34 indudablemente también se se escuchará hay competencia suya la dirección insular pero creo que también hay opciones de que el partido se gane al Cabildo y es lo que tenemos que intentar nosotros tenemos que hacer nuestro planteamiento yo siempre digo que hay partido que son rivales políticos pero que si no hay mayoría lo normal es que terminemos acordando aquellos partidos que tenemos sintonía ideológica pronto no es contra natura sino todo lo contrario que los partidos de izquierda según la sino tienen mayoría para luego gobernar ha sido un buen gobierno del Cabildo de Gran Canaria lógicamente aspiramos a poder ganar esa elección

Voz 3 23:09 ven el día veinte de diciembre termina el mandato de abajo siente como responsable del ente público Radiotelevisión canalizar eventual como ya se conocía hay dos proposiciones de ley en el Parlamento y una de su partido tiene los apoyos para sacar adelante que el personal se quede el personas se quede como persona al público de es que es una de las cosas que usted planteaban que el personal de que está ahora de forma temporal digamos entre comillas también como personal público de Canarias salido de Video Report eh tiene los apoyos necesarios

Voz 5 23:36 nosotros lo que planteamos porque fue anterior a todo lo que luego sucedió una proposición de ley en la que hacemos un estudio económico para que la gestión de los deberes llamativo sea pública eso no significa que los trabajadores pasen directamente porque tiene que someterse a una ley

Voz 6 23:52 de igual da una ley de

Voz 5 23:54 mérito capacidad y por supuesto estamos hablando de una administración pública que no puede sortear porque además lo legítimo lo que todo el mundo es igual para poder acceder a un puesto público lo que estamos diciendo es otra cosa un debate sobre si queremos que la gestión de los servicios formativos sea o no publica yo creo sinceramente los apoyos no sé si los tiene vamos a trabajar los necesitamos tener era mayor cantidad de apoyo porque dos leyes a priori vamos con ventaja porque la otra ley si tiene los apoyos suficientes para poder sacarlo Partido Popular Coalición Canaria de la Agrupación Socialista Gomera pero sí creo que todo lo acontecido este último año yo en el que se ha sufrido lo digo también a título particular en los medios de comunicación postulados contra la gestión o contra los partido teniendo en cuenta sus posicionamientos sobre la Televisión Canaria en uno uno otro lado debe hacernos pensar sino es el momento yo creo que sí para que la gestión de los servicios formativo sea pública

Voz 3 24:48 den

Voz 5 24:50 la cuestión del personal en una cuestión que tiene que ser sometida a ley nocturno puede hacer que una persona una broma en lo público yo tendré que proponerlo y el Partido Socialista acorde a los informes jurídicos que tengamos hoy por supuesto respetando los procedimientos jurídicos legales

Voz 3 25:06 nosotros no preguntarles quién sería el candidato una posible moción de censura a al presidente Clavijo si fuera investigado

Voz 5 25:13 instigado Si después de preguntarle es sugerir respuestas no fueran satisfactorias y si sí señora la posibilidad de esa censura que repito que hay que esperar los pasos que hay que ver si es imputado lo que haríamos sería hablar con todas las formaciones políticas esa la decisión a ver si la mente conseguimos un voto que no hace falta ante un voto es decir una moción de censura

Voz 6 25:33 es necesario que los partidos directo

Voz 5 25:36 no lo sé porque como tenemos que hablar con otras formaciones políticas no sabemos si iban a apoyar lo lo digo que sea un candidato del Partido Socialista pero no voy a hablar de suposiciones vamos a esperar los acontecimientos

Voz 7 25:48 setenta y cinco por ciento ha servido para casi nada o para nada por qué porque los precios están más caros o igual que lo que estaba con el cincuenta por ciento hay que poner algún tope aquí o alguna medida del Gobierno

Voz 5 26:01 bueno no lo creo que sí pero la información que yo tengo no es exactamente esa no hay una regulación donde vamos a una tarifa regular y por tanto no pueden la compañía subir los precios de de sus billetes haciendo un esfuerzo económico importante por parte del Gobierno central para ese aumento del veinticinco por ciento supletorias cincuenta aquí había no no es esa la información que a mí me llega

Voz 3 26:24 bueno entro en la web a los billetes a Galicia por ejemplo empecé verano o a Bilbao o hago otros lugares por encima de doscientos euros son presidió desorbitantes porque estamos dando ese billete vale seiscientos euros que es mucho dinero sacándole pues más de cuatrocientos al Estado es terrible no

Voz 5 26:42 no pero es una cuestión que es propia de la insularidad de Canarias por tanto lo que hace es que se refleje para continuar controles evidentemente por eso se ha aprobado que se realidad

Voz 3 26:53 no sé no sé que a viajar a Londres cuesta lo mismo que viajar a Galicia sin ayuda pues ochocientos euros que se iban desde del dinero público pues allí un problema habrá que deshacer

Voz 5 27:07 lo con la competencia y ver que dedica que se puede encontrar

Voz 3 27:09 dice que se iba vigilado como que el ministro de Fomento ello vigilar los precios porque es es una una medida que no siempre pues para ese viaje no hacía falta alforjas en una de las cuestiones que está sobre la mesa y que seguro que tendrá que ser analizada como los

Voz 6 27:22 videojuego estoy en contra de que no comen en la escuela pública canaria es otra cosa no sólo no estamos Igor delito de cultura dice que es cultura pero si es por eso cultura yo he dicho lo contrario

Voz 5 27:32 yo he dicho que tiene valore que genera economía que hay que regularlo no están regulados la forma no sé cuál es pero entrar en las aulas primero que lo decidan la comunidad educativa yo trabajé las actividades extraescolares porque era el presidente de la Federación Canaria de Municipios logró en aquel mandato siendo consejero de Educación José Miguel Pérez un acuerdo histórico que fue el acuerdo de la ciudad de extraescolares en la que hacía falta un seguro recuerdo la la implicación de Demetrio Suárez para poder sacarlo adelante una comisión paritaria entre la Consejería de la Fecam pregunto se ha llevado a una comisión paritaria Se establecían que actividad podían iba a los centros no todas entraban muchas quedaban excluida se ha producido tal debate no se ha construido de arriba hacia abajo es decir se ha buscado la forma por eso digo que es una obsesión del Gobierno de Canarias incluirlo como sea la Ley del Deporte la educación y lo hago porque creo que lo hace pues no lo sé sinceramente creo que estoy en eso con cierto desconcierto no sé si si lo que no es transparencia juntas qué necesidad hay cuando resulta que lo que tenemos que hacer es meter dinero para aquella escuela de hacer otra Cézanne lo que hay que hacer es conseguir que los profesores gente sean sustituidos antes hablaba en servicios sociales básicos fundamentales que la educación es fundamental clave no lo haría en la penúltima región de España en número de docentes por habitante la penúltima eh sea sólo hay una porque está por debajo de nosotros de lo está por encima no ya eso significa ratio más alta sobre que no se sustituyen etcétera es el debate que hay que llevar que llame al Consejo Escolar de Canarias no la introducción a uno de los diez porque está ocupando más portadas que lo mal que está la educación en Canarias no podrá antologías por si regulado generan economía debe entrar en las ahora no es el lugar de los hechos

Voz 3 29:19 min y fíjense que hay montones de prospera que salga pronto el REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias con la reforma del sistema electoral canario en el Congreso y de nuevo sistema electoral para las elecciones próxima sí porque si nada no hemos fracasado no

Voz 5 29:33 yo recuerdo cuando Pedro Sánchez se convierte en presidente de Gobierno fume duro conciudadano porque pedía elecciones anticipadas y decía a través de una anticipada llevan consigo la derogación de todo lo trabajado para conseguir históricamente al Estatuto de autonomía para Canarias de nuevo porque en todos los mandato y legislatura hemos fracasado y ahora tenemos la opción de una reforma electoral más justa que la actual más proporcionan no es la ideal pero mucho mejor que la que tenemos consensuada mayoritariamente no con todo no es unánime Coalición Canaria no quiere sumarse una lástima una pena porque creo que el Estatuto de Autonomía de Canarias tiene sesión para nuestra tierra la reforma electoral estamos en la posición ideal para lograrlo de aquí que sean las elecciones desde el partido solita vamos a todos los Spurs ya lo hemos hecho una edificado para aprobado toro inclemente también eso lo que queremos nosotros que te mandato otra legislatura sea a Legislatura en el que los mayores dado para conseguir la forma electoral Estatuto de Autonomía régimen para Canarias hizo trabajo ya se ha hecho en estos años con un magnífico Labor de consenso siempre

Voz 3 30:33 que está aprobada si además

Voz 5 30:36 en eso es importante que no tengamos un adelanto electoral eso es muy importante Pedro Sánchez lo ha dicho ayer mismo lo afirmaba Soy optimista para poder sacar los presupuestado los que ponen palos en las ruedas a los que intentan que este Gobierno no dure también desde Canarias decirle si este Gobierno no dura ya elecciones anticipadas indudablemente aquello a los que aspiraba conseguir en esta legislatura se tendrá que queda para el futuro y todo el camino andado habrá sido agua

Voz 3 31:04 soy presidente usted de Canarias

Voz 5 31:07 yo veo que el partido socialista está en un momento decías Zapatero el otro día esto saben en un momento quizás el mejor de la Transición para volver a presidir el Gobierno de Canarias yo lo hicimos con Jerónimo Saavedra creo que estamos en disposición de volver a gobernar con la presidencia de Canarias tenemos que asumir tal responsabilidad es estar preparado para ese reto de ahí también que los compañeros y compañeras sepan que tenemos delante no es cualquier cosa es presidir de nuevo el Gobierno autónomo creo sinceramente que es el momento de un cambio político en Canarias

Voz 3 31:41 gracias por venir por aquí está mañana en ustedes buenos días igualmente Ángel Torres secretario general del Partido Socialista de Canarias seguimos adelante las nueve y cuarenta y dos estamos en la Cadena Ser

Voz 2 31:53 en Ser Las Palmas esto es hoy por hoy el drago