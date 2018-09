Asier Antona: "Respeto y comparto la subida del salario de los diputados canarios"

Voz 4 00:00 nueve y diez minutos de la mañana estamos ya con nuestro

Voz 0955 00:33 invitado del día una entrevista que pueden seguir los secretos

Voz 4 00:35 los en Las Palmas en Facebook

Voz 0955 00:38 en este caso está con nosotros Asier Antona presidente del Partido Popular

Voz 3 00:42 de que ganaría bienvenido buenos días qué tal muy bien encantado de serlo

Voz 0955 00:45 hay dos ocasiones pues bien siempre ha habido

Voz 3 00:48 momentos para disfrutar y descansar y lo más importante no de dedicar mucho tiempo a la familia que durante el periodo lectivo hay poco tiempo para dedicarle fundamentalmente a mis tres hijos sí tuvo tiempo para un mes entero bueno no porque hubo interrupciones en SM no tuve reuniones en Madrid tuve también algunas cuestiones que de agenda política en Canarias pero en todo caso si hubo tiempo bastante para descansar subieron el sueldo los parlamentarios e subieron de sueldos de los parlamentarios de julio Bono soso una decisión que adoptó que es adopta en el ámbito de la de la mesa la Junta portavoz fi pesó subieron sí es una decisión que adoptaron la la Junta portavoz islámicos de también este su partido que la impresión porque usted no pero bueno pues en fin es una decisión que yo respeto

Voz 5 01:35 y comparto porque lo avalaría como lo justificaría

Voz 3 01:41 bueno la decisión que adoptó en su momento la la Mesa y la Junta portavoz por tanto en fin yo poco más puedo decir a al recibir el apoyo porque como tiene que esa época voy a las cosas es decir porque cree que es necesario subirlo en fin yo me quedo con esa con esa valoración eh persiste hoy ha subido el paro en Canarias un poquito

Voz 5 02:02 eh en doscientos setenta personas su valoración

Voz 3 02:06 bueno la valoración es evidentemente que al final es el peor dato de desempleo de de agosto desde el año dos mil ocho es verdad que se rompe una tendencia en el ámbito nacional y también en el ámbito de Canarias y evidentemente hay una crecimiento interanual hemos asistido por encima al respondió no por primera vez en la historia está ese crecimiento por debajo del tres por ciento y eso demuestra evidentemente que la incertidumbre a la hora de gobernar en ámbito nacional pues genera este tipo de cuestiones no y eso hay que reflexionar claramente cuando uno dice que va las reglas de juego que estaban generando empleo pues evidentemente los que generan empleo que el sector empresarial los autónomos emprendedores pues también es incertidumbre provoca estas circunstancias no yo digo que es el peor dato de agosto desde el año dos mil ocho y alguna responsabilidad tendrá el nuevo Gobierno de Rosa pero todavía no ha cambiado las reglas de juego bueno pero digo que eso también genera incertidumbre cuando se dice que se va a cambiar cuando esa regla de juego han sido favorables y positiva la creación de empleo pues evidentemente aquellos que generan empleo que son los autónomos que son los empresarios los emprendedores pues también esa incertidumbre yo creo que es mala para la hora de afianzar el crecimiento del empleo que ha habido durante los últimos tiempos

Voz 0955 03:18 no aquí cambiar la reforma laboral que sigue la gente

Voz 3 03:21 por la poco dinero bueno la reforma laboral lo que ha puesto de manifiesto una creación de empleo no antes en España en la Unión Europea de cada dos puestos de trabajo que se destruían uno lo destruía España hoy la tendencia ha cambiado con la red forma laboral hoy de cada dos puestos de trabajo que se generan en la Unión Europea uno lo genera España y a partir de aquí evidentemente que ha habido un cambio radical en las políticas de empleo esa reforma laboral yo creo que ha sido positiva para flexibilizar en todo caso la contratación lo que está poniendo de manifiesto con esos datos a lo que usted hace referencia es que el cambio el planteamiento de poder cambiar esa reforma laboral da a consecuencia de volver otra vez a datos negativos para el desempleo en España que prodigioso reforma obras otro mejor pobres bueno a partir de ahí yo creo que lo que ha habido es que antes se destruía empleo y se crea empleo eso es una dato que está ahí ahí están los datos de la eh Encuesta de Población Activa y hoy estamos conociendo también los afiliados a la Seguridad Social como también se ha rompe la tendencia que ha habido con el gobierno del Partido Popular de afiliados a la Seguridad Social y de nueva generación de empleo desembarcó el caso canario está más equilibrado la pérdida de doscientos venta no parece significativa bueno pero en todo caso todas esas tendencias hay que tenerlas muy en cuenta no no para para que no encienda la luz roja para saber que no nos podemos relajar en esto de las políticas de empleo

Voz 0955 04:36 pues esto ayudó de salarios ustedes van a apoyar que haya un estatuto de los expresidentes que los incluyan el Consejo Económico Social o los incluyen alguna herramienta de la comunidad autónoma para que cobren un salario algún tipo de ingresos

Voz 3 04:51 bueno es un debate que se está produciendo la iniciativa legislativa en el ámbito del Parlamento yo lo que creo que que dignificar la figura de los presidentes de la Comunidad autónomos es decir yo creo que todos los que han prestado servicio a esta tierra como presidente del Gobierno pues evidentemente creo que tienen que tener cierta dignidad y tiene que estar regulado no a partir de aquí hasta ahora debatiendo están el trámite parlamentario esa iniciativa tanto en fin yo apoyaré siempre todo lo que sea dignificar la figura del presidente en el ámbito de Canarias y de qué manera les gustaría ustedes Bono oye puede ser una fórmula clara la de la participación por su experiencia por su responsabilidad en el Consejo Económico y Social pero tocas ya digo que es un tema que se está debatiendo en ámbito Parlamento

Voz 0955 05:34 o un área esta ha del Consejo Económico Social que por ello cobrarían usted estaría de acuerdo porque cobrarán

Voz 3 05:41 bueno ya digo que es esta ahora debatiendo en el porque

Voz 0955 05:44 cobrarían el Partido Popular de reponsable mal vamos

Voz 3 05:46 a ver los criterios que estamos barajando es decir que yo estoy por la labor y por el criterio de dignificar la figura de lo quién quién han sido presidente de esta comunidad autónoma con emolumentos perdón con hemos pagando bueno vamos a ver el tema de retributivo con la pertenencia en el Consejo Económico y Social periódico yo lo que voy a defender siempre lo he defendido lo creo además que la figura de una persona que ha sido había tenido una trayectoria el ámbito de Canarias creo que tiene que tener una dignidad en el futuro y yo creo que me parece muy oportuna que estabais debate que sean piques apruebe con un amplio consenso

Voz 0955 06:18 pero no tiene claro si con dinero sin dinero bueno ya digo

Voz 3 06:20 está en el ámbito parlamentario por tanto vamos a debatir también la letra pequeña de todos los término tiene usted una posesión cerraba bueno tenemos la oposición cerrada que creo que tenemos que dignificar y por tanto la dignifique dignificar esa figura pues puede ir acompañado de muchas cuestiones otra comunidad autónomas se hace en unas no

Voz 0955 06:36 a unas cinco o no entre ellas no está donde no se paga a los ex presidentes en y se les ofrece la posibilidad en alguna así de forma exclusiva no podían cobrarlo otra otro dinero y en otras sólo Serpa un año sí que hay varias fórmulas eh aquí se ha hablado muchas ocasiones

Voz 3 06:51 nunca ha salido un estatuto del ex presidente del Gobierno canario por eso digo que mucha fórmulas efectivamente ese estatuto del ex presidente pues está en el ámbito del Parlamente por tanto como existe mucha fórmula creo que ten tiene todavía tiempo para debatir hoy reposar una iniciativa que sea consensuada por todo el grupo lo parece

Voz 0955 07:11 eh bueno que en España los expresidentes del Gobierno de España cobren por haber sido ex presidente pasito que Rajoy no la coge uno cogió usted dinero e in al mismo tiempo puedan ganar más dinero con conferencias con empresas de parece esto razonable cuando la gente lo pasa tan mal

Voz 3 07:28 lo que eso públicos y privados a mí lo que me parece razonable yo usted lo ha puesto de manifiesto es el ejemplo que nos ha dado el presidente Rajoy eso lo razonable creo que el presidente Rajoy ha dado un ejemplo claro de lo que es la normalidad en la vida política el acabó sus responsabilidades como presidente del Gobierno y volvió a su puesto de trabajo cuando acudió por primera vez en su puesto trabajo ser sorprendió que estuvieran allí todos los medios de comunicación y lo único que digo con absoluta normalidad es que vuelvo a mi puesto de trabajo y efectivamente renunciando a las prebendas a las que usted hace referencia en todo caso es un debate que yo creo que la el ejemplo que nos ha dado presidente Rajoy para reflexionamos vale si eso sí pero después hay que llevarlo lo Norma o impedir que pudieran tener dos tipos de ingresos yo creo que eso hay que regularlo evidentemente ya que cambiar las cosas lleguen verla cosa que ve las cosas porque esta situación eso sí que la gente pueda de Fraga

Voz 0955 08:17 darse no por la situación privilegiada

Voz 3 08:20 políticos no sea sea por tanto yo digo que insisto yo creo que el ejemplo de Rajoy no debe servir para tenemos que caminar y la tendencia que tenemos que llevar mañana va a reunirse Pablo Casado el presidente nacional de su partido del partido pero resigna elegido no sea demasiado

Voz 0955 08:36 tiempo con el presidente canario Fernando Clavijo

Voz 3 08:38 tal ustedes la Unión no voy a estar he hablado con el presidente de Casado durante este verano muchas ocasiones ayer mismo hable con él estuvo una encuentro con él en el mes de agosto va a tener un encuentro con él y con otros dirigentes políticos de partidos minoritarios va a hacerlo también con UPN con Foro Asturias con el Partido Aragonesista por tanto va a tener encuentros varios compartido minoritario lo va a tener también con el presidente del Gobierno de Canarias lo que pone de manifiesto es que efectivamente el Partido Popular vuelve a seguir demostrando la sensibilidad que tiene con Canarias es decir lo recibe antes mi presidente que el presidente del Gobierno de España no por tanto pone de manifiesto que efectivamente ahora se estarán arrepintiendo Coalición Canaria de haber facilitado la moción de censura a Pedro Sánchez porque Canarias ha dejado de ser una cuestión de Estado lo y lo era con el Partido Popular lo que está demostrando el presidente nacional Pablo Casado es que Canarias está muy presente en su agenda no sólo por recibir a Fernando Clavijo sino también porque va a estar en Canarias el próximo catorce de septiembre no si va a ser la próxima semana no

Voz 5 09:38 si el el jueves de la próxima el viernes viernes de la próxima semana ciertamente quedarse donde está

Voz 3 09:45 bueno va a estar en Gran Canaria Tenerife estamos pendiente de cerrar agenda no a lo largo del día de hoy y mañana cerraremos todos los flecos de las el mismo día en las dosis el mismo día en las dos siglos si no sabe con quién aunque en principio no estamos ahora en el día de hoy esta mañana hable con Javier Maroto vicesecretario de Organización y estamos pendientes de cerrar la agenda con él un un

Voz 0955 10:08 la Unión hay que tiene que Clavijo mañana supongo que solar de la agenda canaria de los temas pendientes el REF el Estatuto de Autonomía de Canarias que también está en el Congreso junto la reforma electoral que está dentro de esa reforma de autonomía supongo que también de los presupuestos canarios que saldrán en esa reunión lo va a apoyar el Partido Popular bueno

Voz 3 10:28 no sé lo que en fin se está debatiendo ir trasladando papeles para ver un poco de la asuntos que se van a abordar pero evidentemente de la agenda canaria adaptar presente en la reunión en lo que va a expresar el presidente de mi partido de Pablo Casado al presidente del Gobierno que los asuntos de Canarias puede evidentemente tendrán que ser adoptados en Canarias en el ámbito del Partido Popular de Canarias en cuanto a los presupuestos de Canarias pues evidentemente aquí no haber ningún cheque en blanco no íbamos a firmar ningún cheque en blanco en los presupuestos de Canarias nosotros vamos a hacer muy exigente vamos a ser inflexibles en algunas cuestiones en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias sabe muy bien cuál es la filosofía que el Partido Popular siempre ha tenido con la elaboración de las cuentas en el ámbito de Canarias creo que hay que priorizar el gasto en los asuntos prioritarios creo que tenemos que acompañar de partidas suficientes al ámbito de la educación en el cinco por ciento que siempre hemos defendido a las políticas sociales el incremento hasta el diez por ciento creo que es importante para hablar de una política sociales que lleguen al mayor número de personas por supuesto todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal siempre lo hemos planteado y eso van a ser cuestiones que van a hacer básica inflexibles a partir de aquí no hay nada cerrado ni nada pactado ni nada previsto vamos

Voz 0955 11:40 la legible en que ustedes quieren bajar el Impuesto General Indirecto Canario en ha repetido por activa y por pasiva del siete al cinco por ciento el tipo general

Voz 5 11:48 cosa que se niega a Coalición Coalición Canaria si no aceptan

Voz 0955 11:53 esta cuestión ustedes no apoyaron los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria

Voz 3 11:57 estamos en el debate previo a todo esto nosotros creemos que hay que hacer una profunda reforma fiscal no sólo de yo también del tramo autonómico del IRPF de revisar algunas figuras impositivas y fiscales el ámbito de Canarias de homogeneizar algunas cuestiones por tanto creo que vamos a hablar profundamente de esto ayer en el comité de dirección hemos creado un grupo dentro del partido para la temas económico para poder hablar con la solidez de lo que es el planteamiento que vamos a plantear en el debate presupuestario y en esa línea vamos a trabajar periódico nosotros vamos a ser absolutamente exigente en lo que creemos que fundamental Canarias ha visto cómo estamos

Voz 0955 12:37 modificado eso que no es suya una condición sine

Voz 3 12:40 bueno nosotros siempre hemos defendido que toca el momento de la reforma fiscal siempre hemos defendido que hay que bajar el tipo general de elegir del siete al cinco por ciento por muchos motivos yo creo que ahora al momento con un crecimiento económico con una recaudación por encima de las previsiones el propio Gobierno toca aliviar la presión fiscal de la familia de las empresas emprendedores de los ciudadanos creo que tenemos que devolver el esfuerzo que ha hecho en Canarias en toda España en materia fiscal devuelve dando el dinero al bolsillo Hinault poniendo la mano del Gobierno de Canarias en el bolsillo a la voracidad fiscal no es positiva en Canarias condición sine quan bueno esa es una de las condiciones que vamos a poner y que va a estar sobre la mesa pero digo que en las negociaciones siempre hay máximo mínimos y por el camino oí por el camino hay muchas en cuanto que se pueden producir pródigo hay cuestiones que nosotros no parecen fundamentales poner sobre la mejor usted tienen vocación de apoyar los Presupuestos que Coalición Canaria no no tenemos vocación de hacer lo mejor para Canarias no no y lo mejor para Canarias CC dar estabilidad a las instituciones que las instituciones funcionen hay por tanto nosotros vamos a trabajar en el sentido que sea lo mejor para Canarias para el conjunto de los ciudadanos y esa es la el objetivo que ha perseguido siempre el Partido Popular Casado que ustedes no lo apoyó no para que fuera presidente del PP nacional ahora bueno flexiones con él las ha mantenido siempre las buenas relaciones que ha mantenido antes durante y después yo apoyé a Soraya Sáenz de Santamaría hiló y se fundamentalmente porque en Canarias arrasó Soraya Sáenz de Santamaría como presidente del Partido Popular de Canarias en mi condición de compromisarios pues evidentemente iba con un mandato claro en Canarias es que ganó es Soraya dicho esto evidentemente yo he tenido una relación magnífica siempre con Pablo Casado de la hace muchos años pertenecemos a una generación similar hablamos el mismo lenguaje tenemos una cordialidad absoluta a una relación de amistad profunda y por tanto hemos mantenido una relación durante el proceso y después del proceso de hecho el otro día como dije tuvo un encuentro con el que se prolongó después de una comida a la que se sumó el secretario general del Partido Popular Teodoro García hay por tanto pudimos hablar de muchísimas cuestiona no

Voz 0955 14:37 esto que Soria apoyó a Casado no José Manuel Soria el ex presidente del PP de Canarias que salió como salió de El Ministerio cuando gobernaba hoy in un asunto te para Mc recordará pero eh usted cree que ese va a activar otra vez en el partido digamos activara en el sentido más estricto no es decir que buscando a lo mejor no tener un papá

Voz 3 15:00 el institucional bueno no lo sé eso es una cuestión que tiene que contestar

Voz 0955 15:04 Carlo él no yo es entretengo

Voz 3 15:06 ximo de los respeto fue el presidente de mi partido del que yo fui su secretario general durante muchísimos años por lo tanto tengo el máximo respeto sabe José Manuel Soria que su dilatada trayectoria política les da para hacer lo que él considere más oportuno y siempre el Partido Popular está abierto a la posibilidad de los que vengan a aportar y moral tiene mucho que aportar no sé si tiene interés no no no no no a mí no me ha comentado ganadas que les parecería bien que decir bueno a mí me parecería bien todo lo que venga ya digo a sumar me parece bien que todo el mundo que quiera venir a arrimar el hombro bienvenido sea pues eso sólo tienen ningún días con que de falta apoyo de la dirección nacional ahora aquí que a usted no no no todo lo contrario apoyo te digo que la dirección nacional lo forman personas con las que tengo una trayectoria una una relación de hace muchísimos años no el propio presidente nacional está usted hablando de la bajada fiscal que ustedes quieren

Voz 0955 16:00 al mismo tiempo de su vida

Voz 3 16:02 el de presupuestos para los servicios públicos que ustedes

Voz 0955 16:05 dice que defiende su partido el Partido Popular de Canarias

Voz 3 16:08 sí cómo se hace la cuenta puede predecir sí1 bajar los impuestos para que haya menos dinero para los servicios públicos dice el Gobierno

Voz 0955 16:19 no claro que falta más dinero para los servicios públicos para que mejoren usted quiere subirlo al cinco por ciento de la educación como hay una plataforma hilo la Ley canaria que hay que cumplirla del cinco por ciento de educación eso costaría más de quinientos millones de euros más de quinientos millones de euros

Voz 5 16:33 a poner la educación de más de lo que se tiene ahora por la educación el cinco por ciento del PIB canario eso como sea priorizando el hay

Voz 3 16:43 no priorizando el gasto esto como toda la fórmula presupuestaria y económicas como todo hay que priorizar el gasto evidentemente no tienen prioridades en el ámbito de Canaria sí1 infla las partidas que van destinado lo que hemos conocido el aparataje del Gobierno pues a lo mejor hay hay motivos para recortar si somos capaces de convencer al Gobierno de Pedro Sánchez que se pueda flexibilizar el superávit de los seiscientos millones de euros que poderlo destinar a los servicios fundamentales la sanidad la educación o las políticas sociales ahí tienes seiscientos millones de euros que se pueden destinar si somos capaces de priorizar el gasto creo que fundamental que hagamos esto a mí si usted me pregunta Oye era prioridad que Educación gaste doscientos doce mil euros para potenciar los videojuego en las aulas no creo que más prioritario que el educación gaste ese mismo dinero a fomentar la educación de cero a tres años esas son prioridades y el Gobierno de Canarias ha optado por gastar más de doscientos mil euros para potenciar los videojuegos con las necesidades que en materia educativa tenemos en el ámbito de la Comunidad Autónoma canaria es una cuestión de priorizar

Voz 0955 17:40 que lo de los videojuegos en lo que ustedes están en contra

Voz 5 17:42 quieren que se impida aunque ya Gobierno dijo que se va a ser el de los videojuegos son doscientos mil que no con eso no cesa

Voz 0955 17:50 van los quinientos millones de euros hablando de un ejemplo

Voz 3 17:52 claro no que al final la la política económica la política presupuestaria una política de priorizar el el gasto fundamental no entonces si usted me dice Si usted quiere tener más altos cargos del Gobierno hoy para campañas de publicidad como ha incrementado los presupuestos yo digo quite lo Dai y ponga los para destinar Lara Duques con las políticas sociales a una cuestión de prioridades

Voz 0955 18:14 a veces le quería preguntar también por por eso en definitiva porque claro que si usted dice que que quita

Voz 5 18:23 son bajas otros puntos tu usted tienen calibrado cuanto se reduciría el presupuesto Sir cuánto supondría rebajar eligió en pasta

Voz 3 18:32 bueno en su momento hicimos lo número en el momento que representamos en la pasada debate el presupuesto yo no recuerdo ahora con exactitud por tanto no le voy a dar un dato exacto pero es verdad que nosotros planteamos seriamente rigurosamente con informe serio lo que suponía pero lo que supone también es un crecimiento económico porque en la medida que la gente tenga más dinero en el bolsillo tiene más dinero para ahorrar para invertir y para gastar en el momento que se gaste más que ese ahorro que invierta también la economía crece por tanto la bajada impositiva la bajada de impuestos siempre es positivo en la economía

Voz 0955 19:04 llama la atención lo que usted me acaba de decir ahora Asier Antona presidente del PP canario que quiere también que el Gobierno de España flexibilice con la comunidad autónoma cumplidora que es la nuestra y permita gastar la totalidad en los servicios públicos ya educación y servicios sociales cuando la Ley de Estabilidad una ley de ustedes es decir fue el PP quien impidió esto es decir y ahora de ustedes de dice que al peso que acababa que lo cambie

Voz 3 19:29 es contradictorio no no porque el Partido Popular autorizó la flexibilización desde supera los doscientos millones de euros al Gobierno de Canarias fue una decisión que adoptó el Gobierno de España lo adoptó no hace mucho antes de salir del Gobierno adoptó que se pudieran gastar eso doscientos millones y por tanto el Partido Popular estando ya en el Gobierno autorizó lo caraza pidiendo el Partido Popular usted espera que lo hagan los ochocientos millones Pedro Sánchez bueno no creo porque eh Pedro Sánchez su compromiso ahora con Canaria con Cataluña es con el independentismo catalán son con los populistas de Podemos esos son su socio que tienen ahora IS peaje de la moción de censura tiene que pasar por caja en ese pasar por caja pues están estas cuestiones Iggy posiblemente Pedro Sánchez hoy Canarias ya no es una prioridad ni está en el centro de la agenda del Consejo de Ministros después de la iniciativa parlamentaria

Voz 0955 20:18 concesión con Nueva Canarias ustedes apoyaron el setenta y cinco por ciento para que los residentes en Canarias Ceuta y Melilla Baleares tuvieran a ese ese cinco por ciento incremento del cincuenta al setenta y cinco

Voz 5 20:27 lo de subvención para para volar Canarias Península bien

Voz 0955 20:32 estos están teniendo un poco en contra porque embestía bajarlos

Voz 5 20:35 pecios lo que hemos hecho es subir porque

Voz 0955 20:37 las compañías han reconocido que no han aumentado frecuencias y rutas sí que ha habido más demanda y por tanto los precios más caros

Voz 3 20:45 la pues yo creo que esto tiene que evidentemente la propuesta expositiva ganó el incremento de la subvención para volar para abaratar el coste como lo hemos nos hemos beneficiado en Canarias para volar entre una isla y otra ya que evidentemente si un incremento de precio como está manifestando por parte la compañía quiere el Ministerio de Fomento tiene que intervenir y tiene que intervenir para el control de esos precios no puede ser que se incremente el setenta y cinco por ciento y lejos de beneficiarse los usuario eh o los pasajeros que podamos disfrutar de ese de cuento quince beneficios sean las compañías aéreas porque incrementan el precio por tanto se incrementan también en fin en el setenta y cinco por ciento que que ellos se ven esas ventas a que tienen con la subvención pronto ahí creo que el Ministerio de Fomento tiene que intervenir seriamente para el control de los precios en las compañías ahí puede porque su momento uno podría no cuando bueno ahora hay que hay que buscar fórmulas es verdad que es complicado porque es intervenir a compañías que son un sector privado pero creo que el Ministerio Fomento tiene que buscar la fórmula eh a través de Aviación Civil para el control de los precios porque sino de nadie hubiera hace nada sirve sí sí se incrementa el setenta y cinco por ciento de los subvención y a lo único que le llega de beneficiario Nos al pasajero sino son a las compañías aéreas

Voz 0955 21:57 caso grúas afecte al presidente canario Fernando Clavijo usted dijo ayer que confía digamos si es prudente entiendo que que que escribe apareciendo en ausencia importante no tiene dudas en base a la gestión como alcalde de La Laguna de decirle a usted

Voz 3 22:13 preguntado de caso que afectan al Partido Popular en esta radio muchísimo ocasione el mismo argumento que le ha dado para los mi compañero de lo doy también para el presidente de Fernando Clavijo hice me lo pregunta por un ciudadano Tele diré la mismo creo que defender la presunción de inocencia creo que al final hay una investigación abierta en ámbito judicial creo que abajo de la juzgado de instrucción ya ha terminado el como aforado diputado que ha elevado la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias tenemos que conocer primero el pronunciamiento del fiscal y segundo el pronunciamiento de la Sala del TSJ con respecto hasta hasta causa y a partir de ahí hay dos ámbitos el ámbito político que ahí donde afecte donde puedo el Partido Popular e clarificar y por tanto nosotros vamos a en el día once en esa comparecencia a pedir todas las explicaciones todos los interrogantes que tenemos con el caso grúa ir después está el ámbito jurídico jurídico al ámbito jurídico marca sus reglas su tiempo por tanto somos espetó esos tiempos en el ámbito político tenemos el día once la oportunidad de clarificar muchas dudas que hay sobre su experiencia usted tiene dudas jurídicas sobre el particular bueno son dudas que también lo pone la propia juez y el fiscal no la propia juez de instrucción ha elevado ya pone como causa penal algunas cuestiones que se han hecho por la masa ya no es un tema de una opinión política es una opinión judicial que ya está en el escrito que ha presentado una juez y que ha elevado al TSJ y que estaba acompañado también por el escrito del fiscal por tanto ya no son opiniones políticos opiniones pero en todo caso siempre defenderé la presunción de inocencia

Voz 0955 23:41 no no tiene crédito avalado por las todos los partidos políticos

Voz 3 23:44 perdón el crédito para unos Poli

Voz 0955 23:46 que no lo apoyaron todos los partidos políticos del gobierno municipal en el pleno no cree parece

Voz 3 23:56 bueno pues esto fue una decisión según he leído en los medios de comunicación que se adoptó la junta de gobierno por tanto una responsabilidad en fin que determinarán en la investigación judicial en este ámbito no de la respondería que pueda tener cada cual a la hora de tomar esa decisión Xavi se plantea porque he leído al puesto en el verano

Voz 0955 24:13 se plantea el partido y su compañero el presidente nacional de Pablo

Voz 3 24:16 casado llegar a un entendimiento

Voz 0955 24:19 lo estable de futuro con Coalición

Voz 3 24:22 la Adrián no notan ese planteamiento no están ese planteamiento yo diría que todo lo contrario no están ese planteamiento está en el planteamiento de que el Partido Popular en Canarias tiene que hacer una oposición firme constructiva pero firme a Coalición Canaria el gobierno minoría de Fernando Clavijo creemos que la gestión que se está haciendo en el ámbito de Canarias no es la más adecuada y por tanto eso lo que opina también el presidente nacional va de Pablo Casado usted

Voz 0955 24:45 van a llevar algún día parlamentaria encontró de la competición de los videojuegos en los colegios que promueve el Gobierno

Voz 3 24:51 sí bueno vamos a ver qué fórmula presentaba pero puede ser una iniciativa a través de una proposición de ley de la modificación de la ley de educación no universitaria para limitar para prohibir el que esto sea se incorporen las aulas creo que es contraproducente lo dicen no sólo el consejo escolar sino de pediatra la Colegio de Educadores físicos todos los colectivos las AMPA el co fin todos los padres y madres de alumnos han dicho claramente que están en contra de esa decisión unilateral y obsesiva del presidente Clavijo por incorporar los videojuegos en las aulas educativa hoy la educación no se resuelve incorporando los videojuegos y la educación tiene muchísimos problema para ser más competitiva eh yo quiero al al Gobierno de Canarias obsesionado por ejemplo por hacer una centros educativos bilingües Hinault por la incorporación de los videojuegos en las aulas canario entre tampoco a comparte exactamente la le que se llevó el Parlamento de los servicios sociales de Canarias bueno no sólo no la compartimos sino que hemos dado una vuelta de calcetín y un cambio radical un volantazo a esa ley hemos incorporado un paquete de enmiendas muy muy muy importante donde el Partido Popular ha presentado una serie de enmiendas fundamentales por aceptar el ámbito de la ponencia para seguir trabajando pero hay muchas de esas enmiendas que ha presentado el Partido Popular insisto que ha dado un cambio radical a la ley que han sido aceptada por el Govern bueno de Canaria y tiendas que van desde el papel que tiene que jugar el tercer sector en la ley en la clarificación competencial en la partidas presupuestarias que tienen que ir avalando a esa a esa ley es decir una serie de conjunto de medida que creemos fundamental y que no verían recogidos en ese primer borrador del Gobierno lo apoyarían si esos cambios bueno evidentemente que ellos han aceptado todos los cambios que ha propuesto el PP ya ha sido muy exigente con una serie de enmiendas muy importante si usted ve la ley que entró en el Parlamento y la ley que después de las enmiendas del Partido Popular puede saber no tiene nada que ver una cosa con la otra por lo tanto ha habido un cambio y ese cambio ha sido protagonizado por el trabajo del Partido Popular

Voz 0955 26:42 señor Antona Asier Antona severo usted candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Popular a la Presidencia del Gobierno

Voz 3 26:48 pero bueno son un tema que tendrá que decidir quién le corresponde en el partido que es el Comité Electoral ayer tuvimos comité de dirección autonómico y también hablé ayer con el presidente del comité electoral autonómico Gabriel Mato para que en los próximos días pues pusieran en marcha ya los trabajos dentro del comité electoral autonómico ese órgano es el que tiene que debatir las candidatura los candidato los tiempos en marcar la hoja de ruta y por tanto como soy muy respetuoso con los tiempos iconos órganos de par el partido será esos órganos quién tienen que tomar la decisión ahora me gustaría a mí costaría siempre está a disposición de mi partido llevo en este partido Evaristo muchísimos años desde el año noventa y cinco y ocupando cargos públicos del año noventa y no he sido concejal de mi pueblo he sido consejero el Cabildo ha estado en el Gobierno estaba en en Congreso estaban estado en el Parlamento por tanto estoy a disposición de mi partido en el Partido Popular crea que puedo aportar lo mejor para ser seguir haciendo grande a ese partido

Voz 0955 27:42 pero vamos lo comete electoral

Voz 3 27:45 quieres ser candidato pues porque tienen que saber que está disponible yo siempre estoy disponible sólo sale el Comité Electoral Ia a usted quién le gustaría que fue candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran

Voz 0955 27:54 canaria si se lo digo yo a usted le doy primicias rito de lo de ahora quedarán

Voz 3 27:57 bueno yo voy a ser Noise de vacío eh no no yo yo voy a ser muy respetuoso de verdad aquí les gustaría bueno yo creo que hay muchos candidatos y candidatas que pueden ser muy bueno en la en el Ayuntamiento de Las Palmas hay mucha buena cantera por tanto tendremos que tomar la decisión y lo tiene que tomar quién le corresponde que son los comités electorales

Voz 0955 28:16 para eso estoy yo Ángel Sabroso diciendo que tiene que pitar no hay que se dedica

Voz 3 28:20 no lo metraje de porque está haciendo una magnífica labor ya ha hecho una magnífica labor como teniente alcalde cuando he tenido reposar el Gobierno no está haciendo ahora en la oposición por tanto él sabe que tengo la máxima simpatía el máximo apoyo por su trabajo por el trabajo que es haciendo él y todos los concejales del del Partido Popular el Ayuntamiento de las Palmas están pateando cada día cada barrio presentando iniciativa reuniéndose con colectivos eso lo que tenemos que hacer ante este tripartito fracasado creo que no está dando respuesta a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria por tanto yo creo que hay una alternativa clara seria y la vamos a construir para que el Partido Popular se el partido preferido en las próximas elecciones municipales el Ayuntamiento Las Palmas

Voz 0955 28:57 los festero

Voz 3 28:59 o Poli Suárez para Cabildo bueno mire usted está hablando dos personas que tienen una experiencia dilatada que tienen una trayectoria el partido que pueden ser magníficos candidatos pero en todo caso en el tema ha vuelto a jugar a las quinielas sino a mi me gusta jugar a la certeza de hacer la mejor lista ir con los mejores candidatos

Voz 0955 29:17 yo usted está convencido que saldrá de reforma del Estatuto de Autonomía de la reforma del sistema electoral en el Congreso para las próximas elecciones pero esta reforma allí tema electoral canario Momo yo creo

Voz 3 29:28 que si estoy convencido entre otras cosas porque la reforma de Estatuto de Autonomía ya está siendo mera expresión liquidada en el ámbito del Congreso en el ámbito de la ponencia del Congreso los diputado como lo está también los aspectos económicos del REF por tanto serán dos cuestiones que serán aprobado en las próxima mese y eso que entrará en vigor hay que ver después cómo regula esta reforma electoral pero tanto la reforma de estatuto de autonomía como la parte económica del REF pues son cuestiones que ya están liquidadas en el trámite parlamentario en el Congreso si dentro está la reforma del sistema si efectivamente por tanto a esa reforma electoral entrará en vigor sin lugar a dudas antes del año de la próxima elección municipales también está en contra de que le quitaran a Canarias la hora menos bueno yo estoy en contra de eso evidentemente yo creo que Arias tiene tiene que seguir manteniendo es ahora menos por muchos motivos pero en todo caso hay una comisión de expertos en el ámbito del del en el ámbito nacional que tenemos que esperar yo creo que es bueno que haya presencia canaria en ese comité de expertos porque Canarias tiene mucho muchísimo que decir en este debate Cierzo selecta presenta según en en el usted si no me la creo pero no me la creo porque los socialistas están apoyando al Gobierno de La Laguna por cierto alcalde imputado sin embargo apoyan en La Laguna lo que pretenden hacer en ámbito de Canarias por tanto evidentemente son cortinas de humo que lanza han que al final no sea corresponden si yo quisiera una moción de censura que hace apoyando el Partido Socialista al Gobierno de Coalición Canaria Ana Laguna con un alcalde que está imputado por ejemplo por lo tanto no me creo que lo que no son capaces de hacer en un municipio lo quiera hacer al ámbito de ganar

Voz 0955 30:59 empieza ahora el curso político previo a la cita electoral de mayo del próximo año y seguiremos hablando nos gracias venir para que esta mañana como siempre Asier Antona presidente del PP de las Islas buenos y encantado muy buenos días estamos en la Cadena SER esto sigue siendo hoy por hoy