"Se subieron el salario sin cortarse un pelo"

Voz 1327

00:00

todos los partidos representados en el Parlamento de Canarias salvo Podemos sí han aprobado una subida salarial del uno coma setenta y cinco por ciento para ellos mismos lo Shirin en julio antes de irse de vacaciones así evitaban el escándalo no estoy por hacer demagogia barata con los sueldos de los políticos ahora bien una cosa es que estén bien pagados que yo creo que sus señorías los diputados en el Parlamento de Canarias lo están se llevan para casa más de tres mil euros netos y los que tienen cargos unos cinco mil el trabajo que justifica cada uno de ellos no es para Pierce lo un vago y eso que puede generar todavía más dinero si van a comisiones cobran aparte y no sólo eso además la dieta es por ello que una cosa es que deban estar mal pagados y otra cosa bien distinta es que con la que está cayendo en el archipiélago con casi la mitad de la población en la pobreza o al filo como apuntan todos los estudios realizados se hayan subido el salario como si fueran trabajadores públicos al uso justo cuando se dan a conocer nuevamente los datos que atestiguan que los salarios tenemos el peor salario medio Ike además aunque ha subido algo el canario ha vuelto a perder poder adquisitivo ayer pasaba por aquí Asier Antona hice atraganta va al responder sobre este asunto que se aprobó con los votos de su partido el Partido Popular con los de Coalición Canaria Nueva Canarias con los del PSOE y la Agrupación Socialista gomera decía que era una cosa de la Mesa del Parlamento como si su partido no estuviera en ella y al final tuvo que reconocer que respetaba y compartía la decisión de subirse sus ingresos como todo el mundo cuando le mejoran lo peor es que no he visto a nadie del Parlamento ni al propio dirigente popular capaz de justificar este incremento anual de unos mil euros aproximadamente dijo también que está de acuerdo con dignificar la figura de los ex presidente del Gobierno de Canarias y valor apoyar que se les pague por los servicios prestados por ser miembros del Consejo Económico y Social como han intentado otros antes y ahora propone Coalición Canaria en cuanto a los anteriores presidente diré que según y cómo quiero decir que habría que hablar de cuánto tiempo cuánto dinero con exclusividad y con qué servicios no parece que este sea el mejor momento para su regulación pero sí se quedase cuidado con las condiciones de esos salarios ingreso o como se quiera llamar los responsables públicos deben tener muy en cuenta a la sociedad que representan in las condiciones en las que vive la gente en las Islas tenemos demasiada personas con demasiados problemas y eso tampoco es demagogia eso insisto son personas muy buenos días Gran Canaria