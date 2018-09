Ángel Tristán Pimienta: "El 70 por ciento de los profesores están de acuerdo con el control horario"

Voz 1 00:00 seguimos adelante en directo en Hoy por hoy el dragón

Voz 3 00:07 otro de nuestros invitados y esta mañana el pimienta presidente del Consejo Social de la Universidad de la parte grancanaria bienvenido buenos días qué tal cual hablaría muy bien cómo como baja Ángel bien no bueno

Voz 1 00:18 importante es que va tarea hay mucha en este Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria extras tu llegada lo que sí ha habido mucha agua y controles ese es el papel que tiene también en parte el Consejo Social o los consejos sociales en España no es

Voz 4 00:33 el papel principal lo que pasa es que hasta ahora se ha visto los consejos sociales como jarrones chinos como florero no una cosa muy bonita muy importante de la dinastía Ming tal muy democrático y tal pero los consejos sociales no son jarrones chinos están para eso sea la Ley Orgánica Universidades les encarga el control de la calidad de la eficiencia hizo todo lo que tiene una derivación Económica en la Universidad son los órganos supervisores de la universidad súper hice llama Consejo Social la gente cree no esto a mí me ha felicitado está muy bien esto que esté en la obra social no no no si yo no soy el hermano barriga eso él tiene una función y yo tengo otra se puso social porque en aquel momento no estaba el horno para bollos de poner consejo de administración de la universidad el consejo de supervisión no entonces como representa a la sociedad se puso Consejo Social como representación de la sociedad pero no por otra cosa sea allí están los delegado de la sociedad que controlan el dinero público que se gasta la universidad y que controla que el uso de ese dinero público y la buena gestión y la eficiencia y la calidad de transferir irregularidades

Voz 1 01:53 desde un informe de la interventora

Voz 4 01:56 el la interventora en este caso lo directora el servicio control interno depende del Consejo Social que desde que yo ya que de una gran importancia a la realización de auditoría se hacían pero hemos pasado de una docena de actividades Auditori fiscalizadora Amat exento cuarenta en dos mil diecisiete y este año pues pues será más no ahí va auditorías generales a institutos departamento como también van actividad fiscalizadora contó vale también la directores el piso control interno está presente en la recepción de material de tal manera que ese control que efectivamente ese material que ha llegado que exactamente el que se pidió están buen uso ese trasera pero son

Voz 1 02:51 controla que también tiene supongo directamente la propia universidad con sus propios interventores que

Voz 4 02:55 yo no no no yo

Voz 1 02:57 estamos hablando otro con trono eso quién lo

Voz 4 03:00 hace la universidad el Consejo Social el servicio control interno

Voz 1 03:05 un amplio equipo para ello que no

Voz 4 03:07 no tiene un amplio equipo tenemos un equipo muy pequeño asombrosamente en la Audiencia de cuenta de Canaria lleva como sellos siete año quizá un poco más efectivamente más casi diez año encomendado a la universidad que dote de más medios de medios suficiente al servicio control interno y no lo ha dotado de más medios suficiente tenemos los mismos medios que hace veinte año en el último año incluso no han quitado un medio

Voz 1 03:40 Parque Científico Tecnológico ahí encontraron esas irregularidades hoy fueron la Fiscalía hay fuiste a Fiscalía porqué que encontraron que tanto les llamó la atención y que pudiera constituir delito

Voz 4 03:54 vamos a ver desde el año dos mil dos el Tribunal de Cuenta viene siguen comandando a los consejos sociales de la Universidade el máximo control sobre lo que llama lo gente independiente la fundaciones lo instituto son ente independiente entonces que en una reciente reunión con el Tribunal de Cuentas con el presidente y el fiscal y el presidente Asad de Güiza viento Tribunal de Cuentas no manifiesto que que era importante la máxima vigilancia sobre eso ente independiente que a veces se crean para no para agilizar la gestión sino para eludir los controles por lo tanto vamos a intentar poner todo tipo de cortafuegos para evitar que puedan suscitar se casó digamos mayores graves corrupción bueno pues en función de eso el Comité de Auditoría de aconsejo social decide hacer una serie de de de auditoría allí donde se consideró que podía haber más problema una de la auditoría se hizo de la Fundación Parque Científico Tecnológico y entonces aparecieron varios varios temas posibles irregularidades pero sobre todo no que la directora el piso control interno consideró grave porque no se cumplió lo que dice la ley es decir cuando tú contratas tiene que tener tienes que tener un concurso tienes que tener publicidad tiene que haber igualdad tiene que haber oportunidad para todo

Voz 1 05:40 libre concurrencia quede libre

Voz 4 05:43 la densidad eso no sea respeto que Lucas bueno fue un caso de una vivienda que había que alquilar para unos profesores chino que venían con el Instituto Confucio que sencillamente pues se dieron Adele y a quién dio eso a dedo lo dio además a una persona un familiar no entonces yo realmente

Voz 5 06:14 no quise entregarle

Voz 4 06:18 NIDA en nombre de esa persona ni de mucha profundidad el tema no yo lo único que le pedía la directora servirse para que hiciera el dictamen y que cuando hicieran dictar me ahora sólo el dictamen Acebes o no cuando yo vi

Voz 5 06:35 el dictamen que IBI que la bien

Voz 4 06:38 doctora el servicio control interno la persona súper capacitada Emma Mendoza consideró que eso concretamente vulneraba la ley y que ella apreciaba indicios de posible delito pues yo aplique también la ley que me dice que en cuanto a un funcionario público un cargo público aprecia indicios de delito Hadi Khalid yo fui a Fiscalía ir hoy

Voz 1 07:05 puede que la son dos está investigando otros asuntos Steinbeck

Voz 4 07:08 cuando que yo no soy juez

Voz 6 07:11 de nada

Voz 4 07:13 yo simplemente la directores empresa control interno aprecia que puede haber un delito que lo tomaba el otro caso fue también de una subvención que sea dio para una investigación en luz pueblo marinero llamaron hueco Ike eh bueno consigue ese consideró que estaba mal documentada que en la foto que se aportaron como prueba estaban sacada de Google Ike también había una cosa rara porque en la empresa que había hecho el trabajo de campo y que certificó la factura casualmente también era de de una persona digamos que había a su vez ordenaron el pago no bueno esas cosas hay que aclarar quién únicamente la pueda aclarar en la Fiscalía entrar en el campo de la Fiscalía es que pase lo que pase yo

Voz 7 08:11 que jugo ni juzgo ni nada en absoluto yo cumplo con mi obligación

Voz 1 08:16 de Si hay una ahí que trabajen otros papel de los otros

Voz 4 08:19 el ese es el papel de la Fiscalía lo que haga la Fiscalía viene

Voz 1 08:24 y en cuanto a que se han multiplicado las inspecciones ha habido alguna incomodidad protestas algo

Voz 4 08:29 sí sí

Voz 7 08:31 ha habido algún incomodidad pero

Voz 4 08:34 también ha habido mucho mayores ha habido muchas felicitaciones ir mucha gente que ha dicho que ahora se siente más segura porque hay un órgano que está vigilando para que todo se haga conforme a ley

Voz 1 08:51 todos los años es actualidad que los alumnos declaran los rectores piden rebajar las exigencias de las normas de progreso y permanente incluso lector ha dicho en la prensa que Si no las rebajas aconsejó valora el por la vía administrativa o o algo así es amarga si iba crecer

Voz 4 09:06 fue algo pareció yo me acordé cuando leía eso en en los periódicos poema fueron los no en la provincia de Canarias7 de una vez que el claustro de la Universidad de La Laguna exigió la dimisión de Ronald Reagan pues claro Ronald Reagan no les hizo puñetero caso no les contestó lo cual los enfadó esa falta de una competencia social además en su momento ni la Junta de Andalucía la totalidad prácticamente en los rectores del grupo socialista estaba de acuerdo presentó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional que resolvió bastante años más tarde pero resolvió una forma clarísima sentencia la ciento XXXI iba a ciento treinta y cuatro dos mil trece el ponente fue Pascual Sala es contundente es una competencia clara de los consejos sociales por la derivada económica de la Noma Progress y permanencia de la norma permanencia lo que tienen que hacer es buscar la mayor eficiencia en el uso del dinero público estancia de los estudiantes el aprovechamiento lo estudiante el tiempo que dure lo tuyo es un indicador de sí ese dinero público se está utilizando con eficiencia o no es así de sencillo entonces no puede haber ninguna otra consideración

Voz 1 10:36 sí por tanto no haber rebaja

Voz 4 10:39 en principio no haber rebaja puede haber adaptaciones Si va mejorando Si va mejorando la docencia el éxito docente lógicamente las normas se van a ir adaptando Si va mejorando pero si no va mejorando aquí la gente se tiene que mentalizar Evaristo de que a la universidad uno van a estudiar y otros van a trabajar aunque estudiar también sea un trabajo lo tienen que hacer con esfuerzo sacrificio hay que poner en valor el esfuerzo lo que no se puede hacer es poner en valor la de gana de la mediocridad el efecto es una obligación que me lo paguen no es ninguna obligación que paguen es una obligación aprovechar el dinero que se te está dando que viene de los ingresos de los presupuestos de los impuestos de todo el mundo también de los pensionistas de todo el mundo todo lo que compre un pan una parte de los impuestos que se llevan una parte a a los presupuestos que nutren a la universidad pública española

Voz 1 11:46 qué pasa otra quebró el tiempo que se está en ella porque estaba con dinero público verde en España no bajamos mucho la formar a la gente también en la comunidad canaria lo hacemos en nuestras universidades sale mucho titulada You una pena también que no encuentra nicho de empleo en Canarias que tengan que ir fuera lo formó nosotros nos gastamos nosotros se lo va fuera porque no encuentra eso ni yo tampoco

Voz 4 12:02 pero a veces ni encuentra empleo pero a veces se van fuera a estudiar por algo segado sea el la Cumbre Universitaria española o una party de luego la canaria está muy preocupada por la bajada de alumnos no entonces claro resulta que por una parte los alumnos de la universidad pública por la otra parte una universidad recién creada como la Fernando Pessoa el año pasado tuvo en el segundo año casi cuatrocientos matriculados casi escaño puede estar alrededor de los quinientos matrícula

Voz 1 12:33 preocupo no

Voz 4 12:35 yo creo que debe preocupar a las universidades públicas canarias tienen que hacérselo mirar y tienen que hacer un servicio de autocrítica yo le dije el otro día a un compañero el Consejo Social que yo estaba observando que el Universidad Pública Española Se confunde la autocrítica con la crítica de los automóviles que son dos cosas

Voz 1 12:53 sí lo fácil es decir que la el título en una universidad privada es más fácil sacar que también puede pasar de casos pero también puede pasaron no que que yo conozco universidades privadas por ejemplo la de Navarra que es una gran universidad privada y que no es tan fácil de sacar en los Estados Unidos las mejores universidades son privada como la de Food tienen veinte premios Nobel aquel te has empeñado por cierto el Consejo Social también el control horario tener controlado para profesores tutores

Voz 4 13:25 pero yo no me he empeñado en decir eh en una junta de gobierno se comentó dice no es que Tristán está obsesionado con él controla en los profesor y tal yo no estoy obsesionado quién está eso nada es el Tribunal de Cuentas Yeda audiencia de cuenta de Canarias esos son los que están obsesionado porque qué necesario que haya un control horario

Voz 1 13:47 Timo en los profesores mucho

Voz 4 13:49 entre los profesor cómo se va a saber si no hay un control

Voz 1 13:53 el control de huella no digo nada no

Voz 4 13:55 nada hay en algún en alguna facultad de los hay en veterinaria y un sistema estupendo por Uruguay hoy por móvil y tal pero que cada uno tiene un sistema el hecho cierto es que no hay un sistema coordinado y que hay sitio donde ese friki sitio donde no se fue solo

Voz 1 14:14 ha sido rector

Voz 4 14:16 eso fue un acuerdo de consenso reiterado en dos ocasiones estamos esperando a que se implemente no yo de cualquier manera como era una cuestión del Tribunal de cuenta que con carácter general para toda España yo Lehman de la certificación del la donde se aprobó no después sobre este particular y otros hace mucho tiempo que no hablamos el rector ellos

Voz 5 14:41 pero yo lo que quería decir bueno porque tiene

Voz 4 14:47 muchas ocupaciones y no ha encontrado tiempo para hablar de una serie de temas conmigo

Voz 1 14:53 qué propone el Consejo yo yo lo que veo

Voz 4 14:56 también es que por ejemplo con el tema cónclaves nadie decía Lisardo Martel que una cosa piensan Borrallo Carbonell entonces ese dice no es que la cultura universitaria no quiera control horario y nosotros hemos hecho una encuesta a cuatrocientos setenta y ocho profesores de los mil quinientos de la universidad no y entonces empieza cuenta entre otras cuestiones hemos preguntado por el control horario al profesorado es una muestra cómo una desviación máxima del tres porción de otro pues mira el setenta por ciento está de acuerdo

Voz 5 15:29 es decir muy de acuerdo está el diez como hecho bastante de acuerdo está el treinta coma dos lo cual hace el cuarenta y un por ciento está de acuerdo nada o poco de acuerdo que él treinta y cuatro por ciento pero el veinticinco por ciento dice está

Voz 4 15:52 mucho de acuerdo poco de acuerdo nada irregular o sea que no le importa calle controlar y subimos setenta hombres y el setenta por ciento está de acuerdo solo El veinte por ciento está nada de acuerdo yo creo que es hay que sacarlo adelante hay que sacarlo adelante yo he estado en la Universidad Rey Juan Carlos que tiene un sistema de control horario por huella coordinado y tal que fantástico no pero también hay otras muchas universidades españolas que lo tienen ahora si no lo quieren poner que no lo ponga no no es un problema una última

Voz 1 16:27 este fuera de tiempo tiene que ver con el ranking de las universidades los diferentes ranking algunas salen poco mejor otras un poco peor pero está claro que la doble no salen bien en términos generales todo en los ránking de de tanto dolor ciudades canarias española que decir o europeas no le preocupa este cómo se puede cambiar

Voz 4 16:48 se puede cambiar no haciendo lo mismo como decía Albert Einstein Si hacen lo mismo no busque resultó distinto hay que hacer cosas distinta para tener resultado distinto lo más importante de todo es tener un diagnóstico iba a cometer las soluciones que muchas veces cuestan porque hay una gran endogamia en la universidad es un paquidermo muy grande muy grande que tiene la idea clara pero lo que cuesta cambiarlo porque hay mucho interés en muchos trabajadores Easy en fin hay mucho hay muchas situaciones creada claro en este momento toda la sociedad está en un proceso de cambio un proceso de cambio que originaron crisis que cuesta qué ha originado lloro y amargura por parte de mucha gente la universidad pública española también necesita una catarsis ahora decía un periodista un director de periódico antiguo de hace unos años quién periodismo nada se generan emisiones destruye sino simplemente se copia no bueno yo creo que las universidades que están a la cola deben copiar a las que están en la cabecera decir que hacen la dijo doce mejore universidad española que no hacemos nosotros que podemos

Voz 1 18:09 las reglas para en una frase pequeña hace menos que no haya más mecenas en la universidad más empresarios que se involucre más empresas que se

Voz 4 18:17 hemos intentado conseguir más más impresa que involucre sigue siendo poco indicativo pero lo que es muy significativo o no debe hacer pensar que sea tan difícil conseguirlo ideas pues que muchos empresarios que emplean a mucha gente en este momento sean mexicana pero de universidades privadas

Voz 1 18:40 Ángel Tristán Pimienta presidente de