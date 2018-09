"El Cabildo y la UD Las Palmas"

Voz 0520

00:00

uno de las polémicas del verano ha venido de la mano del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez en esta ocasión denunció la dejadez de la institución insular con el club por no actualizar el convenio por ello llegó a amenazar con vender aparentemente al Gobierno de Canarias la publicidad de la camiseta para los partidos de casa muchos creen que era un farol porque alguien se cree que si tuvieran desde hace años una marca potente no la hubiesen vendido antes ir no se quedó ahí el mandatario amarillo además reclamó al Cabildo tres millones de euros que apunta que se deben por obras en el estadio y su entorno ante todo esto ha habido respuesta del Cabildo por partida doble primero fue vicepresidente Angelita Torres quién sorprendentemente dejó sus vacaciones para reunirse con el presidente de la Unión Deportiva sorprendentemente digo porque no es normal que cuando el accionista mayoritario de una empresa privada toca arrebató enseguida se reacciona ese dejan una vacaciones para saber qué pasa espero que ocurra lo mismo con el resto de asuntos verdaderamente importantes para la gente pero Ramírez presidente de Las Palmas consiguió que es el escuchará aunque Torres no confirmó la deuda dijo que lo hoy van a estudiar fue Shica habrá que estudiarlo muy bien por el interés general en este septiembre han quedado en reunirse con el fin de actualizar el convenio ya veremos en qué queda la cosa la segunda respuesta en este caso muy potente también ha sido la del presidente Antonio Morales que dice a la Unión Deportiva Las Palmas que el Cabildo no le debe nada a la Unión Deportiva sino que es al contrario porque es el club de Miguel Ángel Ramírez quien le debe seis millones al Cabildo por los nuevos usos del estadio entre otras cosas por la sede no paga por el alquiler por los campos de los anexos al hecho hoy por lo que este equipo no paga nada lo que empieza Maxwell diez y a veces puede trivial mal el Cabildo en la pasada legislatura y principio de esta permitió Las Palmas hacer obras en precario pero sin actualizar el convenio ni unos ni otros han puesto todas las cifras sobre la mesa en la empresa privada uniendo deportiva aprovechó la cicuta si quiere siempre más ahora es una empresa rica en una temporada en la que baja a Segunda División ha recaudado en torno a cincuenta millones de euros en venta de jugadores y resto de ingreso ahí es nada el Cabildo de Gran Canaria ha sido siempre la situación que ha salvado la Unión Deportiva sino la Unión Deportiva hubiera desaparecido así que para actualizar el convenio hay que hacer las cuentas muy claras poner por delante el interés público y no privado espero que así sea porque una cosa es que seamos todos yo el primero como el que más seguidor de el equipo y otra cosa es olvidarse de que es una empresa que es de sus accionistas