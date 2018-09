Juan José Cardona: "El Puerto de La Luz no puede morir de éxito; hay que invertir urgentemente"

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:29 con nuestro invitado el en este caso mismo José Cardona presidente hubiera tuya portuario de Las Palmas bienvenido

Voz 4 00:36 muy buenos días ni muy bien con las

Voz 0342 00:39 pilas puesta cargadas para el inicio de esta de este nuevo ejercicio económico político si los rituales ocasiones Facebook ocasionan un fijas a tiempo sí estuve uno a uno a una semanita eh en abajo en Maspalomas unas semanas una semanita tal vez porque va a prácticamente agua de llegar al puesto exactamente por lo tanto tampoco ya tiene

Voz 5 00:59 una visión global de la Autoridad Portuaria no lo mismo que llega el primer día no yo creo que

Voz 0342 01:04 que en estos tres meses tengo razonablemente una una edición bastante aproximada bastante completa de lo que es la la actividad el presente y el futuro

Voz 5 01:15 su gran objetivo eso sin inversiones

Voz 0342 01:18 bueno yo creo que al final el presidente a la Autoridad Portuaria tiene que ser capaz de combinar las estrategia de crecimiento del puerto y para eso hay que combinar como digo el talento que hay en en la Comunidad Portuaria el valor más importante que tiene la como el puerto de los puertos de Las Palmas es precisamente la comunidad portuaria es decir el conjunto de empresas profesionales trabajadores tanto de la Autoridad Portuaria como de todas las empresas profesionales que trabajan en los recintos portuarios combinar ese talento con la la infraestructura necesaria para que se pueda desarrollar la actividad económica que tiene como el puerto el el elemento común no y en este sentido sí que he constatado durante estos tres meses la necesidad imperiosa yo diría que urgente de realizar inversiones en esas infraestructuras para no morir de éxito para no quedarnos parados para no quedarnos colapsados no que es el riesgo que podemos tener en el futuro si no se acometen esas obras importantísimas

Voz 5 02:21 qué es lo más acuciante cuáles obras

Voz 0342 02:23 pues la ampliación del dique Reina Sofía y es una obra que ya está prácticamente en fase de contratación pendiente de que la Secretaría de Estado del Ministerio de Fomento firme la autorización para licitar el concurso y por lo tanto tenemos una obra que no va a permitir ampliar la línea de atraque es decir que puedan más barcos venir a nuestros puertos también darle protección a la terminal de ópera decir una serie de protección y al futuro protección también al futuro a la al futuro muelle deportivo a la ampliación del muelle deportivo por lo tanto eso es una obra absolutamente estratégica innecesaria hace falta también invertir en la en la zona de la esfinge eh de obra marítima para garantizar la calidad de los servicios que se desarrollan allí en la esfinge eh después hay una que bueno que voy a poner sobre la mesa hay casi casi en primicia hace la sala pongo sea la hoy es lo que tiene que ver con la terminal de cruceros el puerto de Las Palmas necesita urgentemente es un compromiso que en los últimos años había contraído pero por las razones que fuera no se pudo ejecutar una nueva terminal de cruceros eh que preste servicios de calidad en calidad y en cantidad suficiente a la demanda presente y futura que el Puerto de Las Palmas está teniendo en este importante sector económico no el turismo de cruceros ha crecido como todos sabemos is sin embargo el puerto saque dado atrás en la en la capacidad de prestarle los servicios que los clientes vienen demandando por lo tanto uno de mis objetivos a corto plazo es precisamente poner sobre la mesa esa obra y el próximo día once concretamente en Puertos del Estado será una de las novedades que voy a introducir en la la unión con la presidenta de Puertos del Estado por qué porque como usted sabe las obras que se ejecutan los puertos hay que hacerlas de común acuerdo entre las autoridades portuarias y el organismo Puertos del Estado que de alguna manera controla coordina y unifica los criterios en el desarrollo todos los puertos de España

Voz 5 04:34 que no creo que haya problema

Voz 0342 04:36 bueno no estoy tan seguro porque evidentemente y a problemas por ejemplo de punto de vista de la capacidad finos era del Puerto de Las Palmas para acometer esa obra pues en principio no hay problema pero claro esto no es suficiente es decir podemos nosotros tener capacidad músculos financiera para ejecutarla sin embargo eso hay que ponerlo en sintonía con los criterios de contención del techo de edad esto de lo que los Presupuestos Generales del Estado establezcan para el dos mil diecinueve es decir no es tan fácil no noten No somos soberanos e ni autónomos para decidir necesitamos la estación de cruceros hagamos latas de cruceros tenemos dinero para hacerla podemos planificar en una estructura financiera en dos tres años tenerla lista sin embargo para eso necesitamos también el visto bueno de Puertos del Estado no

Voz 5 05:27 pic morir de éxito a qué se refiere concretamente que ha está saturado el puerto en este momento hay problema de salida de entrega atraques

Voz 0342 05:34 hombre corremos nosotros corremos el riesgo de de que determinados sectores y uno los digamos los proyectos en el exterior llamamos a los clientes y les ofrecemos nuestros puertos para que vengan no porque aquí tenemos estos servicios porque aquí tenemos y somos buenos en esto en esto lo otro resulta que tenemos dificultades para prestar después esos servicios porque nos faltan huecos no o nos falta suelo como es el caso en el Puerto de Las Palmas que estamos por encima el noventa por ciento de ocupación del suelo disponible no para nuestros clientes por lo tanto un gestor responsable tiene que poner en marcha mecanismos para evitar esa situación de colapso en definitiva que tengamos disponibilidad de línea de atraque de suelo para cuando en efecto los clientes porque nuestra aspiración es seguir creciendo el que hace el que separa se queda quieto muere muere en competitividad no

Voz 5 06:32 iré aumente como está con los otra que al noventa por ciento de acción

Voz 0342 06:35 estamos en ese en ese en ese margen por encima del ochenta y cinco por ciento Los expertos apuntan que todo lo que supera el setenta setenta y cinco por ciento ya es una situación de digamos practicamente de llegar al límite no por lo tanto tenemos que ser conscientes de que el puerto necesita urgentemente yo creo que en los últimos años por las razones que sea gris ha habido una una etapa de contención yo lo que aspiro es que es ser ortodoxo ser coherente con la estrategia que este puerto siempre ha tenido que ha sido un puerto ambicioso no nosotros el crecimiento de Las Palmas de Gran Canaria el crecimiento de Gran Canaria API votado en gran medida a lo largo de la historia en el y sobre todos los últimos ciento cincuenta años el crecimiento del Puerto de La Luz por lo tanto creo que tenemos que recuperar ese ese pulso es atención no muscular verdad para seguir siendo ambiciosos y seguir siendo si seguir creciendo porque nuestros puerto y particularmente el de Gran Canaria proyecta actividad económica es el corazón que bombea sangre a toda la economía de Gran Canaria que yo digo yo diría que gran parte de las Islas

Voz 5 07:43 los cincuenta libres sigue siendo su liderazgo regional desde el puerto de Las Palmas también esa zona de África no

Voz 0342 07:49 sin duda sin duda yo lógicamente soy presidenta de una autoridad portuaria que gestiona cinco puertos no aquí en Gran Canaria tenemos tres salí netas eh aunque lo tienen concesión Disa Arinaga que sin duda alguna es uno de los de los puerto donde mayor capacidad de crecimiento pero es evidente que para determinados para determinadas mercancías para determinados tráficos y no nos podemos olvidar de dos puertos que es duda en un potencial de crecimiento como el de Arrecife y el de Puerto del Rosario donde se van a ejecutar en los próximos años importantes obras de infraestructura una inversión mío multimillonaria para posibilitar el crecimiento del Puerto y de la economía de esas siglas no por lo tanto también lógicamente tengo que trabajar para para para ellos pero es lógico que más del ochenta y cinco por ciento aproximadamente de la actividad de los puertos de la provincia de Las Palmas se concentran en en en el puerto de que ahora prácticamente estamos dibujando no el Puerto de La Luz y Las Palmas y por lo tanto es la CMT me permite el Labaka que da leche eh utilizando esta expresión que yo creo que todo el mundo la entiende la vaca que da la leche suficiente para alimentar verdad no sólo la necesidad de este puerto sino también la necesidad del Puerto de Arrecife de Puerto de de de El Rosario

Voz 5 09:08 cuál es su plan para nada porque no ha servido prácticamente para nada de gasto que se le

Voz 0342 09:13 hombre Arinaga es un puerto que está costando que ha costado y que probablemente no va a ser fácil e desarrollarlo en en en Fine en las actividades para las que inicialmente fue pensada para el gas bueno para determinados de combustible o mercancía sólida o líquida eh Granell hemos a todos los muy bien eh bueno pues esa otro el poder podría hacer esa fórmula uno de los hombre claro hay hay determinados tráficos que te desgraciadamente no se pueden llevar Arinaga por primero por las propias condiciones del muelle del de lo vientos de lo hablado si no hay servicios portuarios como que lo que demandan esos determinados tráficos por lo tanto la apuesta tiene que ser pues bueno mantener la dinámica de llevar allí pues graneles material de construcción e áridos etcétera es que ahora mismo se están desarrollando distintas concesiones el tráfico Offshore no la decir la industria relacionada pues con plataforma etcétera también está demandando actividad allí poco a poco si especializando pero es evidente que no es precisamente Arinaga no va a ser la panacea desde el punto de vista económico lo que no permita resolver las necesidades que el Puerto de La Luz requiere no por eso es importante que sigamos apostando por infraestructuras dentro de lo que es el puerto de la del municipio de Las Palmas de Gran Clos

Voz 5 10:48 transportistas lo que primero que tuvieron como unas cajas hace que usted hace precisamente al al puerto la problema de salida no los vehículos ya se ha solucionado

Voz 0342 10:57 sí bueno y precisamente este es un tema recurrente ya diría que histórico es decir como sincronizar cómo coordinar no la intermodalidad que se llama es decir el transporte el contenedor que llega en barco que se depositan en la terminal después va un camión para que éste lo lleve finalmente al comercio a la industria Bono puede hacer la Autoridad Portuaria lógicamente ha desarrollado en los últimos años pues no pues ese papel de de gestor de de de de de repartidor de juego yo no entré en definitiva dos actividades económicas como es la edad marítima y la terrestre en estos momentos tenemos que decir que la información de la que dispongo es de absoluta tranquilidad y el funcionamiento de estos servicios están desarrollando a plena satisfacción de

Voz 5 11:42 la importancia también para que el puerto sea competitivo tienen una salida cómoda en la que tratamos luego conoce inmoral y posteriormente en estos últimos años el soterramiento de la avenida Marítima esos hidrológico esto lo ve cualquiera

Voz 0342 11:55 toca usted pero no se ha tocado usted quizás una de las grandes debilidades que tenemos no junto a estas otras Kant a antes apuntaba que no son tanta debilidad sino como amenaza no decir oye tenemos que no no podemos ser autocomplaciente tenemos que ser auto exigentes con lo que necesitamos hacer para no perder competitividad para ser líderes para seguir siendo líderes no en Canarias y en efecto para ser competitivos necesitamos mejorar la movilidad por carretera entre por ejemplo el puerto y el aeropuerto si queremos ser puerto base y queremos seguir atrayendo turistas esto vienen en un avión con en guaguas en en en aeropuerto vienen al puerto a subir son barco y al revés no bajan del barco y se van al aeropuerto bueno ese movimiento hay que hacerlo en unos razonables tiempo no podemos crear cuellos de botella a veces en el mismo se colapsa bueno evidentemente como usted dice ahí tenemos una obra muy importante que yo sigo diciendo que es la más urgente la más importante que es resolver el nudo de Torre Las Palmas eh permitir la salida de los coches de la Avenida Marítima al norte a los Julio Luengo sin sin tener que cruzarse con los coches que desde León y Castillo pretende incorporarse a la avenida Marítima sigo considerando que es ahora la necesitamos con carácter urgente yo igualmente aprovecho esta oportunidad para volver a pedirle a todas las administraciones que la coloquen en la primera obra insisto que porque el además me refiero a la aldea etcétera están más o menos en causadas pero esa obra todavía ya no tiene un proyecto de ejecución y hay que ponerle calendario inmediato eh porque yo creo que el puerto sino se va a resentir si no se ejecuta rápidamente

Voz 5 13:40 por cierto que me gustaría saber un poquito de la Autoridad Portuaria expuesto en cifras no en tráfico de mercancías al puerto de la Luz está fuerte

Voz 0342 13:50 duda nosotros movemos alrededor de veintidós millones de toneladas han bajado no seguimos subiendo seguimos viviendo razonablemente amigos crecimiento los crecimientos desmesurados son peligroso verdad porque primero no

Voz 5 14:03 tengo capacitado para ello desarrollados no hay porque

Voz 0342 14:06 sí porque siempre vendrían como consecuencia de algún elemento digamos extraordinario no entonces lo importante es crecer crecer de manera suave de manera razonada de manera constante no cada año y así venimos haciendo en unos porcentajes que además la comunidad portuaria puede absorber no desde el punto de vista aspecto pues transmite un mensaje de tranquilidad no pero vamos hay que estar muy atentos a lo que pasa en el mundo por ejemplo a la guerra comercial que en estos momentos están librando China y Estados Unidos que sin duda alguna puede tener efecto dos en en el tráfico marítimo internacional nosotros aunque evidentemente estamos en una zona donde aparentemente no no vamos no no van a afectar eh así como por ejemplo los puertos de la costa oeste de Estados Unidos Los Angeles etcétera están notando ya se están resistiendo de una manera importante porque están recibiendo menos los contenedores menor de barcos de de de de de Asia no

Voz 5 15:06 hay me acuerdo también con las plataformas petrolíferas en vuelo también con los astilleros

Voz 0342 15:10 bueno a afortunadamente el como aquí nunca llueve a gusto de todos cuando el el petróleo baja eh baja también el sector de de el de la reparación de barco que es muy ahora que sume perspectivas se reactiva el Merca dado digamos de extracción de petróleo en distintas zonas del mundo y por lo tanto las plataformas que hemos visto aquí durante los últimos meses e atracada no ID Hernando diría yo en espera de mejores tiempos pues ya empiezan a despertarse ya están siendo ya contratadas por clientes en determinadas Ike ocurre que eso significa que hay que ponerlas apuntó eso significa en definitiva trabajo para todo el sector de de de reparación naval no por lo tanto eso es una buena noticia desde el punto de vista es una buena noticia para el puerto yo prefiero que estén fuera del puerto haciendo negocio haciendo actividad porque eso significará que volverán efectivamente hacer labores de mantenimiento paradas ahí no eran demasiado demasiado negocio para nadie

Voz 5 16:09 paso si así con los trabajadores estibadores no

Voz 0342 16:12 sí yo Balmón me congratuló de de que afortunadamente en el Puerto de Las Palmas hay una relación siempre con dificultades y con una negociación constante no esto no ese esto no es jauja verdad pero pero evidentemente hay mucha responsabilidad tanto en las empresas como en los representantes de los trabajadores y eso bueno pues me me anima a pensar que que se va a producir efectivamente capaz de que la discrepancia o diferencias se van a resolver de manera satisfacción

Voz 5 16:39 pasarelas y el Acuario que sale justo al lado de nuestra emisora aquí en el puerto para verla pronto

Voz 0342 16:46 bueno me ha permitido la visitas de los estudios de la Cadena SER me ha permitido ver cómo avanza no los pilares de donde se a tú te salen justamente yo creo que hombre razonablemente en un año puede estar perfectamente incluso ante puede estar terminada iba a ser muy importante para conectar

Voz 5 17:02 va a mí se Radmanovic se ha habido ningún problema tenemos aquí un espacio público tremendo

Voz 0342 17:06 pero sin nadie cuestiona el soterramiento lo que ocurre que hasta que llegue ese esa obra haces labrado sale la evidentemente va a jugar un papel es muy importante la la el soterramiento por supuesto que hay que pero soterramiento al final si queremos ser practicó habrá acometerlo por Face y la primera de ellas vuelvo a repetir eso de errar en la avenida Marítima pero en la parte más compleja

Voz 5 17:30 la que más nos trae que esto

Voz 0342 17:33 efectivamente porque nosotros podemos enterrar aquí la avenida Marítima pero mientras no resolvamos Torre Las Palmas lo que vamos a hacer es que la cola en vez de optar sobre la superficie más tarde bajo ella no por lo tanto se

Voz 5 17:43 aparte tiene una transformación total de la ciudad no porque sobre todo en el Acuario sería Passió libre comunicaría al mismo de lado a lado del agua no

Voz 0342 17:53 otras desde ese punto de vista es una transformación brutal total total

Voz 5 17:57 no voy a esto que no se cómo eran gente que no lo es que no ves lo que

Voz 0342 18:00 de verdad que hay personas que no lo eh yo creo que sí o por lo menos

Voz 5 18:02 no lo activan si lo ven pero lo ven ahí lo de hombre clavado

Voz 0342 18:05 habrá cara sin duda haciendo en Bilbao

Voz 5 18:08 Arun Paiva convenios en Barcelona tenemos que ser ambicioso aquí

Voz 0342 18:13 en citamos convencido de que una obra necesaria

Voz 5 18:15 estado en los en los sabes está encima para sacar la mercancía en el puerto de extrabajador de sebadal lo vecinos de La Isleta es una cosa seria haya no sabe cuánto le agradezco que ustedes hagan piña siempre por eso porque de lo

Voz 0342 18:28 el presidente de Autoridad Portuaria y eso que no tenemos ningún acuerdo comercial no

Voz 5 18:34 jabón habría pero en general habría que plantearse sabe que yo por lo menos cuatro años hablando de este asunto no así los hermanos menos pero vamos de que creo que es importante porque los que estamos en esta zona que miles de trabajadores

Voz 0342 18:45 miles de trabajadores claro todo el sebadal todo lo que hemos hablado por ejemplo de soterrar Belén María bueno mejorará sin duda alguna verdad todo lo que el tráfico del del sebadal al puerto a lado al la alta al al recinto portuario etc pero pero mientras tengamos eh el el el cuello de botella que significa Torre Las Palmas seguiremos viendo atasco en Belén María mientras pues precisamente hoy tengo una reunión con la nueva delegada del Gobierno a la anterior ya la habíamos planteado de esa reivindicación de abrir la puerta de norte de el sebadal la de acceso del de la organización Lisa Badal al recinto portuario para posibilitar que los coches furgón etcétera que desde el sebadal van al puerto o viceversa pues puedan hacerlo sin necesidad de venir a Belén María no yo sé que está una decisión que requiere poner de acuerdo a Guardia Civil aduanas etc porque aquello es un recinto aduanero complejo es complejo y requiere recurso humano pero sería útil no sería muy útil hasta que efectivamente se resuelvan los problemas cante comentó

Voz 5 19:47 árabe descongestionar

Voz 0342 19:49 pues en efecto

Voz 5 19:50 sí se mientras pues hay que ir con soluciones parciales y esta puede ser una de ellas una frase que usted apostaría por el teleférico de las Coloradas

Voz 0342 19:58 yo creo sinceramente que ese proyecto está completamente pero no esto no usted le le o no no lo es en este minuto yo creo que no no lo veo las cosas son necesarias hay que pelear por ellas no aquí a usted ha puesto un ejemplo muy importante son estratégicas son importantes son tal después hay otros proyectos que bueno que sí vienen pueden completar la oferta turística etc etc pero si no vienen lo pasa nada no o no o no no no son esenciales para que esos proyectos puedan incorporarse debe haber consenso no debe haber acuerdo entre Autoridad Portuaria o Ayuntamiento o vecinos yo creo que en este caso el tema del teleférico no no no no no tiene ese consenso yo creo que antes de lanzarlo para que se estrelle pues es mejor digamos que el proyecto madure que el proyecto se se aborde de una manera mucho más consensuadas

Voz 5 20:50 señor Cardona habían presentado un recurso de alzada por una decisión suya de elegir a su responsable de comunicación vamos a algunos han dicho que quizás esto fuera de forma indefinida ya me decía usted antena que es una cantidad de contratación por número de meses de forma interina o temporal pero le han presentó un recurso de alzada porque entiende uno de los de las personas que se presentó que que no ha habido una buena baremación bueno mi canto en la entrevista de trabajo

Voz 6 21:20 ni con la contabilidad de de número de años de experiencia de la persona elegida

Voz 0342 21:28 bueno en efecto ahí hice en la Autoridad Portuaria se puso en marcha un concurso para dotar a la Autoridad Portuaria departamento una red de un responsable del departamento de Comunicación se presentaron once personas sólo dos acreditaron los requisitos exigidos que la documentación titulación etcétera etcétera y esos dos pasaron a la fase de de entrevista el tribunal dio una y la otra evidentemente pues tiene todo el derecho el mundo a presentar recursos de recursos se resolverá en forma y plazo Hinault puedo

Voz 5 21:59 decirle más porque decía que no lo han quedado constancia de la entrevista tampoco

Voz 6 22:02 y como he matado tan tampoco de los títulos

Voz 0342 22:08 si la acreditación de modo que se pedido por vamos a esperar a que efectivamente se resuelva el ser el recurso y que el Tribunal que fue el que analizó todos esos requisitos hizo esta valoración pues en fin quiero responda por supuesto no es que debilita no lo hizo usted no por supuesto que no ha sido la persona que llevamos que piensan en el partido en el Ayuntamiento efectivamente la ganadora pero que quede claro una cosa es que he utilizado el procedimiento legal establecido no como con anterioridad que se utilizaban contratos e que la Intervención General del Estado venía poniendo por escrito que eran contratos en fraude de ley porque eran contratos mercantiles que en el fondo red escondían una relación laboral y evidentemente yo no podía acudir a la contratación mercantil como antaño Cebit se venía haciendo que ha acudido al procedimiento que le la ley establece que la contratación laboral señor Cardona

Voz 5 23:07 quién debe ser en su opinión el candidato a la alcaldía por parte de PP

Voz 0342 23:12 de la capital yo puedo tener mis preferencias algo no pero es que así se hizo la digo vamos todos igual

Voz 5 23:19 pero aparte de que es igual que todo lo que estás oyendo la radio pero es que no

Voz 0342 23:22 no es para esos son las entrevistas darse los tres sin duda alguna pero frente a la al vicio de preguntar está la virtud de no responder no no es todo lo que usted sabe perfectamente que la pregunta me colocaría la respuesta digo me colocaría en una situación incómoda ante quién tiene la responsabilidad efectivamente tomar esa decisión no que son los órganos del partido y por respeto a ellos

Voz 5 23:47 tienen usted repetir repetiría

Voz 0342 23:49 yo en este momento tengo un compromiso el ser presidente del Puerto y entraña una responsabilidad importante a ante una Comunidad Portuaria que Iván que un motor de Economía ese compromiso es mantenerme aquí por supuesto hasta que el presidente del Gobierno de Canarias decidida nada va a cambiar esa esa posición sólo el presidente del Gobierno de Canarias lógicamente en en los acuerdos que tiene con el Partido Popular en esta materia pues desde el que tiene la potestad para para quitarme no

Voz 5 24:18 la sede de Presidencia del Gobierno canario

Voz 0342 24:21 hombre yo yo en estos momentos como presidente regional del partido no veo ningún otro candidato que él ahí sí que me puedo mojar porque es el líder que ganó con toda legitimidad en el congreso regional del Cabildo ayuntamientos otra cosa ya han hombre ahí me me permitirá que sean más prudente porque digamos que la lava la el abanico no dato puede ser variado pero yo no creo que en este momento en el Partido Popular exista ninguna duda en relación a la unidad de Asier Antona para hacer presidente para ser candidato a la presidencia del Gobierno y ojalá pueda hacer efectivamente presidente del Gobierno de Canarias gracias por aquí esta mañana y muchas gracias por invitarme usted Domingo seguiremos hablando como siempre ahora todo muy tranquilo por ahora estamos escuchando el curso duda después de poner ponemos intenso gracias a las vías muchas gracias

Voz 5 25:07 seis minutos para las diez en la Ser en Hoy por hoy el robo continuamos enseguida tiempo para