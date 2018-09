"La pesadilla del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria"

Voz 0520

00:00

el presidente del Cabildo de Gran Canaria obligado por decreto a los bomberos a cubrir la fiesta del Pino en Teror como es sabido los trabajadores de este servicio de emergencias están en continuo conflicto con la institución y precisamente ahora apuntaban que no había personal suficiente para ir se negaban a realizar horas extras parece evidente que Antonio Morales no podía permitir que la primera fiesta de Gran Canaria no asistieran los bomberos de la isla es una cuestión de seguridad aparte debe quedar el conflicto laboral es si el decreto es o no da solución a las demandas don de los trabajadores y laborales desde la creación de esta herramienta al consorcio a la que también pertenece en diecinueve municipios de la isla salvo la capital Issam Bartolomé Tirajana que se negaron a entrar Osés salieron del mismo con gobiernos del Partido Popular no ha habido nunca paso si Allen el Consorcio y esto debe ser solucionado de inmediato no puede ser que hoy servicio de emergencia tan importante como éste no esté garantizado no puede ser que se tengan en Gran Canaria cerca de doscientos bomberos del Cabildo para menos de la mitad de la Isla IES visión a funcione mientras Tenerife tenga prácticamente esa cantidad para toda la isla siempre haya bomberos para analizar sus servicios en la isla de Gran Canaria existen más de trescientos cincuenta y no para la conflictividad los dos municipios que están fuera aporta más de ciento sesenta bomberos y esto también han tenido conflictos laborales potentes resulta palmario que los bomberos de la isla se han convertido en una auténtica pesadilla para los ayuntamientos y para todos los partidos de persona que han gobernado el Cabildo desde su creación y esto resulta insostenible tanto en las últimas semanas asistimos a una quema intencionada de más de veinticinco vehículos en Jinámar todavía no se ha encontrado los responsables os responsable ir con este problema los trabajadores que no tenían seguro a todo riesgo aseguró la mayoría de estas personas afectadas les va a costar dios y ayuda a conseguir un nuevo coche que vieron delante de sus narices cómo se les quemaban cuando si se hubieran actuado a tiempo el daño hubiera sido mucho menor yo no tengo absoluta certeza de quién es la culpa de esta situación ni soy especialista en emergencias ni juez en mucho menos bombero pero de lo que sí estamos seguros es que el servicio por el que pagamos mucho dinero todos no funciona ni ha funcionado nunca en esta isla con normalidad a la espera de las resoluciones judiciales están pendientes después de las demandas de los bomberos los bomberos quieren ser funcionarios porque lo dice la ley apuntan dicen además que el servicio siempre ha estado mal gestiona dado que el Cabildo no ha cumplido la ley ni éste ni los anteriores el Cabildo destaca el absentismo laboral de estos trabajadores que dice que tiene continuas bajas enmarca todo un conflicto laboral para ganar en continuo mejoras para ellos