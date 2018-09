"La corrupción sale barata"

Voz 1327

00:00

tras conocer la sentencia al detalle del caso Faycán ideológico con anterioridad el Góndola que afectaba principalmente al Partido Popular de Canarias porque eran los que gestionaban a uno le entra una sensación amplia de que la corrupción política sale muy barata en la mayoría de los casos y no es que se pretenda que se condene a todos políticos empresarios y funcionarios afectados a cadena perpetua que no se puede tampoco lo defendería pero eso es una cosa y otra bien distinta es que muchos a los que se le ha oído grabaciones muy claras comprometedoras pique por falta de suficientes pruebas para los magistrados salgan de rositas atraganta vaya por delante como siempre la presunción de inocencia para investigados y acusados nadie quiere que se condene sin pruebas a ningún ciudadano político o no pero de ahí a que algunos salgan limpios en su totalidad cuando otros en las mismas investigaciones y casos han reconocido delitos tramas es muy difícil de entender para la ciudadanía pongamos por caso el Faycán entre otros muchos veintiuna personas reconocen la trama organizada para delinquir aprovecharse del erario público sacarlo con mordidas por obras y servicios y las personas que no accedieron al acuerdo con el fiscal han salido absueltos por falta de pruebas porque está para el tribunal no han sido convincentes au suficientes otra tesis tenía la Fiscalía es impactante para el común es decir que no se ha demostrado responsabilidad de los que gobernaban el Ayuntamiento de Telde en esa época que eran del Partido Popular pero sí gracias al acuerdo el fiscal se ha demostrado de veintiún de veintiuna personas ese demostró que en Telde hubo reparto pero sin los responsables municipales es muy llamativo da que pensar ella lo que resulta impresionante es que las obras realizadas en la sede del Partido Popular de Telde con fondos públicos se ha quedado en una condena de tan solo setecientos veinte euros según dicen los magistrados setecientos veinte euros nada más juegan muy bien nadie duda a estas alturas que en Gran Canaria hace más de doce años hubo demasiados desmanes hubo mucha corrupción pero se habrán quedado flipando con que los supuestos malos responsables no han aparecido por lo menos han salido prácticamente indemnes caso contrario a lo que le pasa normalmente a un ropa gallinas o a un ladrón de poca monta así que la justicia en España además de ser super lenta no sirve para todos por igual