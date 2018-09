"No todos son iguales, cuidado con los electoreros"

Voz 1

a unos ocho meses para las elecciones autonómicas y municipales se abrió la veda Víctor era más irresponsable en la vida pública canaria INI todo el monte es orégano in it todos son iguales algo parecido pasa en el resto del Estado pero por lo menos en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dimitido la ministra de Sanidad por quedarse en entredicho por otro máster dijo que era inocente pero prefiere aclararlo sin perjudicar al Gobierno del PSOE parece una acción que le honra y que resulta bastante razonable aunque no lo haya hecho el nuevo presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado con anterioridad y por algo bastante parecido sino peor por aquí tras una sentencia si contra el Ayuntamiento de Agüimes asunto que sólo tiene ramificación administrativa es decir que nada de llevarse la pasta para casa nadie pero tampoco ningún beneficio para amigotes o propio ya han salido desde la oposición del PP y Unidos con Coalición Canaria para pedir la dimisión del presidente del Cabildo Antonio Morales yo parece demasiado forzado el titular político es decir que una cosa es un asunto personal con responsabilidad penal y otra cosa es la metedura de pata en un asunto administrativo pero nada cada uno en su papel en esto como en casi todo siempre habla quién más tiene que le digan resulta que el PP ha tenido a decenas de afiliados acusado por asuntos de corrupción política el Faycán eólico el Góndola nosotros en las islas con personas sentadas en el banquillo y algunos de ellos no sólo no dimitieron ni fueron expulsado del partido sino que fueron premiados y colocados en las listas electorales defendido públicamente eran acusados o imputados insisto ayer el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo fue el Parlamento también a petición propia para explicar las dudas sobre su gestión en torno al caso grúas todo cuando era alcalde de La Laguna y dio un crédito a la empresa para salvar el salario de los trabajadores y que se mantuviera el servicio una gestión en buena medida apoyada por algunos grupos de la oposición que se abstuviera o votaron a favor todo se saldó con que la cosa salió bien la empresa se salvó hoy el dinero del crédito ciento veinte mil euros puede vuelto en tiempo récord al Ayuntamiento la cosa está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para saber si será o no investigado porque el fiscal la juez ha cambiado de posición y no lo ven así pues si ya con anterioridad a que haya algo en firme algunos tienen que dimita el Señor Clavijo IESA parece demasiada pretensión cuando en este caso tampoco hay perjuicio alguno para el interés general y nadie se metió el dinero en el bolsillo es decir que está muy bien la acción de control de la oposición cuando se hace se cumple que acudiese Trinca metido en la porquería que lo pague pero cuidado con las espirales mezclando lo todo en un batiburrillo porque sólo perjudica la democracia y cuidado con la política del ventilador que se sabe cómo empieza pero no cómo termina muy buenos días grancanaria