"Toca limitar el precio de los vuelos"

Voz 1

00:00

los ministros de Fomento se mostró ayer dispuesto a introducir un límite máximo a los precios de los billetes aéreos Canarias restos del Estado con el fin de frenar la escalada de precios que se ha producido tras la entrada en vigor del setenta y cinco por ciento de bonificación para volar José Luis Ábalos respondió ayer en el Congreso a una pregunta del diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo sobre la necesidad de colocar una o ESP una obligación de servicio público que no veía el Gobierno anterior del PP porque apuntaban que Europa impediría tal extremo lo mismo que dijo un experto contratado por el Gobierno de Canarias pues ya saben lo que he mantenido aquí desde hace años que sí a Europa se lo explicamos bien al seré ayudas de Estado diciendo Canarias región ultraperiférica lo entenderá cómo entiende todo de las Islas es sin presión política del Gobierno de España sería imposible no tenemos otra manera práctica que esa forma de la que hemos hablado aquí desde hace años como digo cuando solo teníamos el cincuenta por ciento Ese pagaban en verano billetes a península en Navidad de hasta mil euros o más hay que limitar para protegernos parece que tras la iniciativa de los nacionalistas de izquierdas se abre el camino la mejora de la subvención del resto del Estado o Congress recto del Estado ha beneficiado fundamentalmente a las compañías aéreas han vendido un cincuenta por ciento más de billetes con datos del Ministerio en la mano y no han bajado el precio es decir que se están formando sin cortarse un pelo en el REF actualizado que se acaba de aprobar en primera instancia hace cita el setenta y cinco por ciento y eso es bueno ahora resta limitar con un máximo los precios como pasa en los vuelos entre las islas donde también existe competencia y así no se producen desmanes en cuanto a estos precios y además se deben vigilar por el Gobierno que para eso tiene la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia el Gobierno de España debe ser el primer interesado en explorar esta posibilidad una porque está en juego el dinero público y dos porque estamos viendo que el mercado no se está regulando sólo más bien al contrario los canarios no hemos visto reducido lo que pagamos a la mitad como era lo lógico por tanto la medida no nos ha beneficiado esto es muy sencillo de explicar muy sencillo de entender vamos que es de cajón de madera de tabla muy buenos días Gran Canaria