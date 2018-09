Voz 0660

ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias IS no es un mito cualquiera es una reforma necesaria para avanzar y proteger el fuero de los canarios el Red separando este de la financiación autonómica es decir de lo que nos toca por persona para mantener los servicios básicos públicos en las Islas sin mezclar una cosa con la otra así que muy bien eso es lo más importante de esta reforma del Estatuto de Canarias de nuestra primera norma porque garantiza la protección de nuestro fuero para que se pueda compensar nuestra lejanía e insularidad Se trata ni más ni menos de sellar a fuego que nosotros tenemos unas singularidades que como mínimo emanan de nuestra situación geográfica de nuestra realidad física fragmentada esto para qué sirve al común se preguntarán ustedes muy sencillo garantiza que no se ponga en duda que aquí se necesitan compensaciones para la electricidad para la desalación de agua para los transportes de personas y mercancías entre otras cosas y para que nadie pueda jugar con que los Canal ellos tenemos que recibir que es la media de inversiones del Estado por habitante este nuevo Estatuto supone también un avance en nuestro autogobierno que desde su puesta de largo del año ochenta y dos uso posterior reforma del noventa y seis no se tocaba a partir de ahora el presidente del Gobierno de Canarias podrá convocar elecciones por una crisis política seria se coloca a Canarias como primera autonomía en eliminar los aforamientos a los políticos de decir que al mismo juzgado que todos nosotros nos avanza algo no lo suficiente en el reconocimiento de nuestras aguas para muchos se queda corto pero cierto es que el avance es importante y para remate crucial conlleva una reforma del sistema electoral canario te implica mejorar la proporción en base a la población todavía no es suficiente aunque sí permite una lista regional que hace algún tiempo se veía imposible así se aprobó con el voto a favor del PP del PSOE de coalición Llum canaria in Nueva Canarias la tensión de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos con todo diecisiete terminan los flecos de los dos últimos trámites parlamentarios Senado Parlamento de Canarias las Canarias gana nunca se puede ganar por diez a cero pero no se puede negar la clarísima mejora respecto a lo que hay muy buenos días grancanaria