Claudio Alonso: "Hay que bajar el IGIC de los coches al tipo general"

Voz 3 00:13 en una entrevista que pueden seguirlo seguido desde Cadena Ser Las Palmas en Facebook con nuestro Facebook Blair vamos con el consejero delegado de Grupo Domingo Alonso Claudio Alonso bienvenido buenos días buenos días qué tal bien bien

Voz 4 00:34 bueno pasándolo no porque después de la de la pérdida de la vida de de su padre pues un golpe no

Voz 5 00:40 sí pero no podemos dejar de estar sobre ruedas hay porque así nos crió hay hay que levantarse rápido ir para adelante y ahí están trabajando si tenemos mucho que hacer mi padre siempre decía que mantener retroceder con lo cual entenderá que reto pues es considerado no tan trabajando en una empresa que ha crecido un montón que estamos de países que tienen la división también de nuevas tiene

Voz 4 01:10 logia en informática con con aplicaciones muy potentes en el mundo de los talleres bueno que también tienen la venta de vehículos con un montón de marcas muy importantes y un amplio grupo de trabajadores y además que dejó una fundación sí que lleva además un hombre por iniciativa de la Familia

Voz 5 01:31 sí fundación

Voz 4 01:32 Sergio Alonso que hace poco que ha fallecido y que y que ha sido una figura para la familia como es natural pero también para la sociedad canaria en su funeral había una amplísima representación por no decir todas la sociedad representada allí un gran emprendedor pero también un gran conversador si gana

Voz 5 01:51 a le gustaba venir también a la Cadena Ser eh le gustó es mucho contigo también

Voz 4 01:57 hablar un poquito mucho hablábamos mucho mucho tiempo no estaba también la discrepancia hay después llega si se podía puntos de encuentro sino con con corrección como siempre

Voz 5 02:06 si no tenía pelos en la lengua aunque

Voz 4 02:08 él sabía que había cosa que se diga que se podían decidir y cosas que no

Voz 5 02:12 pero no porque yo es que tengo que tener cierta contingencia a la hora de hablar con mi padre porque para mi ha sido un referente y tampoco quiero yo ahora mismo yo creo que se ha hablado mucho de Eli igual

Voz 4 02:27 pero sólo una cosa ha sido un referente está claro

Voz 6 02:31 se ha aprendido mucho él

Voz 5 02:33 sí he aprendido mucho hacia el exterior la las personas lo han percibido como como como han descrito pues puede en tanto sitios ir después bueno pues a nivel interno pues pues también especula yo diría que especialmente no hay que cuando hablo de interno me refiero a la empresa con sus trabajadores ida salvó con su familia y con sus amigos sido muy intensa con los trabajadores sí sí pero yo creo que es que la la la la relación y tensa Siroco todo el mundo el él entendía de que la vida no no habría que pasa sin sin pena ni gloria no sino que hay que aprovechar lo que tenemos las oportunidades hay Ibi la vida a tope no si por eso logrado

Voz 4 03:15 es una empresa con la ayuda de siempre decía de todo su equipo nada se puede hacer sin equipo pero no han logrado una empresa ustedes muy potente

Voz 7 03:21 el hombre no solamente lo decía porque es uno

Voz 5 03:26 has de ser un tópico sino lo lo complicado y lo que realmente tiene mérito es poderlo llevar a cabo no se queda con el trabajo en equipo con la capacidad de esfuerzo con qué se queda con un padre fenomenal esos lo más importante no eso es más importante que está

Voz 6 03:43 hemos en un situación de que se habló tanto del impuesto del diesen se ponía que no se podían que si se incrementaba el impuesto diesen en España precisamente es bueno saber que se que sepan los oyentes gracias como otro país en esa materia por tanto puede tiene impuesto propio del carbón

Voz 4 04:00 ante y le hemos preguntado en la comunidad autónoma sido pensaba subir el diez autónoma de decía que no pero como es un asunto potentes

Voz 6 04:06 a nivel nacional porque da la impresión de que hay que perseguir al diésel a ustedes qué les parece que se debe incrementaron un poco el impuesto nada el impuesto

Voz 5 04:17 no yo lo primero que a este respecto debo decir que la Unión Europea yo creo que en general los países que que valoran el cuidado del medio ambiente y apuestan más por el uso hablando el vehículo porque el no solamente se utiliza para los vehículo que es la propia adquisición yo una vez más quiero aprovechar la ocasión

Voz 7 04:39 para denunciar e el

Voz 5 04:42 el disparate que tenemos en Canarias cuando Brigitte para la adquisición de los vehículos es superior al tipo general esto es que creo que en Europa no existe en ningún otro sitio pues eso lo primero de todo eh en todo caso que se grave el consumo pero nunca la adquisición como especialmente Se da el caso de Canarias eso para empezar en cuanto al al al a la persecución ahora mismo Bacon el diésel yo no sé no termino de entender cuál que qué es lo que se persigue con el tema eh frente a la gasolina porqué el diésel yo no sé si las personas saben que es menos dañino e para él CO2 esta río estaba París esta bueno pues todas estas convenciones a nivel nacional e internacional e velando eh por la reducción de CO2 precisamente mucho más complicado conseguir emisiones de CO2 baja con gasolina con días entonces no sé yo porque especialmente el diésel eh hay que hay que machacarlo cuando es el que más fácil es que se puede utilizar para para poder contener la las emisiones de CO contamina menos

Voz 7 05:53 depende en qué en N hoy aquí es más difícil

Voz 5 05:58 emitir emitir menos de todas formas y aquí estamos hablando de cosas y relativamente pequeñas la gran diferencia está entre los vehículos que existían hace diez años hace doce años no ha no nos olvidemos de que en Canarias en la media de los vehículos está en doce Medio

Voz 7 06:18 pues a la media de bajado

Voz 5 06:20 emisiones de eso vehículo a la actual ronda dependiendo de lo de lo de las emisiones en torno al noventa por ciento según vehículo hace diez años emitía un noventa por ciento más de CO2 de nieve que de SO cuatro x de partículas de carbono eh que que hoy en día con lo cual a lo mejor que podemos hacer para el medio ambiente cuando hablamos de temas de coche es cambiar el parque móvil y fomentar que que que se cambie los vehículos antiguos y nuevos

Voz 8 06:51 bueno pues a la adquisición aunque si dicen públicamente lo denuncian

Voz 4 06:56 qué les parece muy caro el impuesto por la adquisición del vehículo en general por la adquisición del vehículo sí porqué cuán cuanto ese ese porcentaje de impuestos

Voz 5 07:07 bueno el el el tipo medio de leí que está en un

Voz 4 07:09 siete por ciento que es el el tipo general el tema

Voz 5 07:12 pues general correcto en el en los coches está o en el nueve y medio o en el tres y medio dependiendo de los caballos fiscales que una medida bastante caduca ya pero bueno es el criterio que que que tenemos idea sí claro esto no ocurre ningún lazos cuando uno va en en en en el resto de España en Península y compra un vehículo paga el veintiuno por ciento de IVA que ese mismo veintiuno por ciento que es el general lo mismo cuando uno compró un zapato o o o compre una nevera pues paga lo mismo cuando adquiere un coche menos en Canarias y creo que además en Europa no hay ningún otro sitio y creo que incluso muy difícil encontrar un sitio en Europa no conozco yo todos los sitios donde en donde se de este caso tan tan tan curioso y tan contraproducente como el que tenemos en Canarias los importadores de vehículos ustedes el hablando yo

Voz 4 08:04 claramente al Gobierno canario pero no ha servido de mucho

Voz 9 08:08 bueno hay que insistir eh

Voz 5 08:12 yo creo que los argumentos están sobre la mesa a veces igual olvidamos alguno hay que repetirlo principal argumento es bajar los vehículos viejos y que aumenten los coches nuevos que contar

Voz 7 08:21 bueno menos ese sería el principal bueno está el tema de del medio ambiente

Voz 5 08:28 te pero es que hay otros está el tema de la seguridad porque los vehículos son mucho más seguros hoy en día que antiguamente están bajando muerte vida humana y después a otro tema que no se no se suele considerar suficientemente el tema social al fin en los grandes perjudicados son los que tienen un poder adquisitivo menor ahora mismo están bloqueando la entrada habilidades dependiendo de las emisiones eso está ocurriendo en toda Europa eso aquí lamentablemente terminará ocurriendo también desde luego lo perjudicado porque no sé lo que tiene escuchas antiguo y cómo no nos preparemos yo creo que estamos haciendo una dejación negligente de la obligación de tener un parque sobre todo por nuestra característica acorde a a la economía ya ya ya que somos islas no

Voz 4 09:16 puedes manejar un montón de marcas importantes en el mercado ahora justos han vendido en en el mes de de agosto un cuarenta y cuatro por ciento más de vehículos porque esta treinta y uno de agosto vino normativista cambio con directiva europea hay había que matricular la inmensa mayoría de su vehículo que se han vendido Osán matriculado se han vendido realmente a particulares empresas o muchos en matriculados para después hervidero poco a poco porque han obtenido muchas ofertas rebajas porque había que cambiar

Voz 5 09:43 ha habido de todo también se ha aprovechado hacer una limpieza de de stocks que han habido pero efectivamente con la nueva normativa había que matricular esos vehículos día pues se tenían que auto matricular apoyase venderían más adelante entonces era sabedor del treinta por ciento en términos de la próximamente

Voz 4 10:03 ahora quizás por ahí o quizás más porque son kilómetro cero vehículos

Voz 5 10:07 absolutamente nuevos sí sí con la normativa anterior pero pero pero nuevo sí sí

Voz 4 10:15 no creo que queden demasiados stock supongo que no en términos genera de todas las compañías pero vamos que todavía alguien que puede

Voz 5 10:21 acogerse a este este

Voz 4 10:23 que tenga bolsillo un poco tocado una oferta

Voz 5 10:26 la si de todas formas la automatriculaciones siempre habían existido por algunas marcas entre las casualmente ninguno de la nuestra en general eh apuesta puede esas políticas porque bueno nosotros no entendemos que Saló de Ecuador el estar auto matriculando lo vehículo engañando serio a lo mejor incluso el fabricante de la marca de que se han vendido muchos vehículo para quedar bien con con el fabricante después venderlo bueno pues pues como usa o no al final va no no ha sido nunca esa política pero reconozco que en stock en este caso concreto con el cambio de normativa pues pues ha habido hacerlo nosotros la verdad que prácticamente no mayo naves sigue el tirón de lo de la venta de vehículos presenta porque si durísimo gracias a Dios este o el turismo sigue tirando tremendamente yo creo que la perspectiva siguen siendo buena por lo menos a corto medio plazo ir bueno pues eso evidentemente conlleva también

Voz 4 11:21 pues sí que lo están insistiendo en una llamada sí

Voz 5 11:24 sí yo entonces bueno voy a poner esto

Voz 6 11:28 ella de tranquilo y efectivamente de de de este asunto no que tiene que ver

Voz 4 11:37 con gracias al buen momento turístico

Voz 6 11:39 dónde vehículos gracias a pagar

Voz 5 11:42 sí bueno he tengamos en cuenta que después vino la renovación esos vehículos bueno pues tienen unos mercados en Europa interesante

Voz 7 11:50 así teniendo en cuenta los periodos

Voz 5 11:53 la amortización que estamos utilizando que están en torno dos año a unos tipos más o menos razonable después con bastante margen en en Alemania en en en en el este de Europa entonces bueno no solamente está el él la renovación del parque sino la posibilidad de bueno y hubo una época donde los renta vendíamos más os he ganó más dinero vendiendo los coches de poco usado en Europa que haciendo la propia actividad no eso hoy en día decaído un poco pero ciertamente tenemos una buena condición podemos ofrecer una buena condicione de esos vehículos de todas formas en nosotros por ejemplo de una dentro es años no en una todo está normal entre dos y tres nosotros somos más D2 bueno estamos haciendo la todos los dos veces al año la feria Avis que está teniendo un éxito brutal e unos precios realmente qué podemos precisamente podemos conseguir unos precios tan interesante como discos duros practicamente sí sí y además bastante cuidado esto no es como antes que ese cogían los coches se metían en la playa ya hice maltrataban no esos vehículos hoy en día pues mi suegra tiene uno por ejemplo está encantada es el caso esquí

Voz 4 13:04 a su consejero delegado del Grupo Domingo Alonso que

Voz 6 13:08 en general dicen que fenómenos de las ayudas de los Estados para la renovación de vehículos el llamado pibe oiga diseñado de tantas formas verdad sirven para aumentar claramente las ventas aunque la ayuda no sea tan grande

Voz 5 13:23 yo creo que es complicarnos mucho el tema mi padre también lo decía con con mucha insistencia tenemos que facilitar todo tema fiscal y lo queremos para empezar en España concretamente tenemos que quitar el impuesto de matriculación vamos a tener una una una uno impuesto vago para que se puedan comprar lo vehículo entonces ya no hace falta subvencionar ni incentivar en ningún tipo de renovación y nada sino que ya el propio mercado e ir a regulando se irán puede renovando su vehículo que lo que hay que hacer sin tanta burocracia sí montando uno unos tinglados que a veces es un son motivos más incluso hasta electoralista populista que que realmente efectivo no

Voz 4 14:08 qué opina del estado de nuestras carreteras

Voz 5 14:10 le encaraba bueno vamos a ver si definitivamente recibimos lo lo acordado no entonces un convenio de carreteras que a la vez Estado para remarcar pero he mantener

Voz 4 14:21 esto lo hacemos con garantías tenemos cierta

Voz 9 14:23 mi nombre la verdad que hay hay hay

Voz 4 14:26 dos

Voz 9 14:28 sí bueno pero pero es que aparte que es cierto Evaristo es cierto

Voz 5 14:32 qué va por barrios eso es verdad pero es que la misma circunvalación

Voz 9 14:36 y bueno ahí boquete eh

Voz 7 14:41 hay un un una ola

Voz 5 14:43 el asfalto que vamos que en Europa nosotros que queremos puede ser un sitio civilizado la verdad es que yo como la ciudad de Tarragona eh

Voz 4 14:53 dicen que es que esas sentado en las columnas en sí

Voz 5 14:56 momentito pero cómo cómo es esto está mal esto que tiene un filme que sirva si después insisto el mantenimiento tampoco es el adecuado la carretera en general yo creo que ahí sí también habría que hacer un mayor esfuerzo

Voz 4 15:09 sí tenemos buenas carreteras en el sentido de las impresoras que están mejor que en Tenerife es obvio y sí pero después no se mantienen los suficientemente au no se hicieron lo suficientemente buenas no ahora asomara de Las Palmas pues hace va sea también en la segunda fase de la carretera de de la aldea

Voz 5 15:27 que está por el anillo insular se yo creo que que gusto eh en el que se termine de hacer esa carretera

Voz 8 15:35 y a mí

Voz 5 15:38 es la que más conozco y que a mi más me indigna de que de que de que no se no se está apostando por ello el resolver el problema que tenemos de Torre Las Palmas precisamente a ustedes personas de que había que que también la Cadena Ser y me imagino que todos los días para ustedes un suplicio soy de aquí

Voz 3 15:55 de ahí que nosotros defendamos estos derramamiento de la obviamente no sólo por nosotros sino porque el puerto

Voz 4 15:59 pues no trabajadores del sebadal por los vecinos de La Isleta Ayer mismo que era el primer gran día de todos los alumnos a las ocho de la mañana en el cole todos los no universitarios que en Gran Canaria son ciento ochenta mil por lo menos un montones esos padres lo llevan los trae au van en transporte público la levantó a llenas S

Voz 6 16:17 formó un atasco impresionante entre

Voz 4 16:19 las a una inmediato y las tres y media impresionante en las Palmas de la clara preguntamos y no había ningún accidente

Voz 7 16:25 ya

Voz 4 16:25 ya no había ningún accidente si alguien que tiene que hacer con una mercancía salir las personas de del puerto tiene un problema es el tema tiene que ir hacia

Voz 5 16:34 la Tune la acción de la Andrés

Voz 4 16:36 el tráfico por debajo Asier eso por un lado y

Voz 5 16:39 puede meter otro túnel por debajo de Messi López para darle salida porque eso vehículos que vienen del puerto

Voz 4 16:45 que salen del puerto tengamos en cuenta que todo el consumo

Voz 9 16:48 de de de de de de productos e de la isla

Voz 5 16:53 viene principalmente por por por el puerto de la Luz claro por ahí es un arteria muy estrecha por donde pasan camiones coches sí la economía no me hace que resolverlo que es el el la obligación de de nuestras autoridades no

Voz 4 17:09 sí efectivamente bueno sobre educación se pregunte preocupaba mucho Sergio Alonso su padre verdad muchísimo y de ahí la Fundación también no eh tenía una preocupación total de la que hablamos la última vez que conversamos aquí y me gustaría preguntarle pero la educación en una plataforma creada para que se cumpla en Canarias el cinco por ciento del PIB educación estamos el tres sesenta y seis a comunidades más pobres que nosotros que gastan más en en educación tenemos algunos algunos problemas también con la polémica esta de los los videojuegos competitivos actividad extraescolar o no que sean aplazar

Voz 7 17:44 qué opinión tiene bueno que la mini

Voz 5 17:48 evita ASA claramente hay que apostar por la formación y jugamos el futuro no estamos haciendo suficiente puedo puedo estar de acuerdo que que que haya que invertir más aunque no es la única solución pero que también hay que hacer las cosas de otra manera yo les voy a poner un ejemplo ahora mismo yo creo que el el el el Gobierno actual canario la verdad que hemos tenido gobiernos muchísimo peores osea yo creo que en los últimos tres años y medio pues la verdad que se han hecho cosa es interesante pero en en sanidad yo perdón en en en formación yo creo que ahí asignatura pendiente de fácil solución que no se están atando les pongo un ejemplo y nosotros intentamos con la Consejería de Educación de Canaria llegaron acuerdo por el que los vehículos fuera de uso puedan ser donados a los centros de formación profesional para su práctica en en mecánica bueno pues hay una ley lógica de descontaminación de lo vehículo por los que estamos obliga o los concesionarios de vehículos entregar esos vehículos a esos centros autorizados de descontaminación bueno pues único que hay que hacer es buscar la manera eh para resolver el camino burocrático y que esos vehículos que pueden tener dos tres cuatro años eh fuera de uso puedan utilizarse en los centros de formación profesional para hacer su práctica hoy en día en eso en esos centros e están trabajando con

Voz 9 19:19 oye de hace quince años de veinte años hay me consta de que ahí

Voz 5 19:22 centro de Formación Profesional donde todavía tan trabajando con carburadores yo claro qué formación en nosotros estamos dando que hay que invertir más dinero sí pero es que también hay muchísimas cosas que no dependen del dinero que no se están haciendo

Voz 6 19:36 sí permitido esto en definitiva no ir

Voz 4 19:39 pues está la sociedad civil y entardecido quería ligar ustedes consiguen

Voz 5 19:44 personas formadas para talleres bien formada al final hemos tenido que optar por formarla la forma ustedes si es que no queda otra porque vienen muy muy verde verdes es lo que hemos yo con los de automoción hilo donde de forma eh vamos a ver pongamos Comillas la principal demanda que hay de formación profesional también por supuesto bueno nosotros necesita muy mucho ingeniero ciertamente tengo que tengo que decirlo pero en general yo creo que los empresarios necesitamos persona de una cualificación media media alta eh que se debería de poder dar en la formación profesional como en otro país europeo pues ahí en niveles muy bajos en Formación Profesional tenemos una asignatura pendiente eh que que

Voz 9 20:25 a que que hay que cogerla la precisa

Voz 5 20:28 solamente lo Fundación Sergio Alonso y tiene el foco puesto en la formación profesional tiene iniciativa en un centro para para para para apoyarle para formar a los propios profesores que son lo primero que deben de estar suficientemente capacitado bueno ese ese en esa línea estamos no

Voz 4 20:52 bueno la formación que es que no es es que llevan la división de informática que les parece un asunto este de los videojuegos

Voz 5 20:58 bueno yo no quiero decir nada oficialmente si quiere mi opinión yo creo que hay de otras cosas a la que dedicarles tiempo no solamente el tiempo dentro de le dentro de los colegios sino también incluso a tan propio medio de comunicación yo creo que podemos dedicarle de necesitamos dedicarle tiempo a otros asunto bastante más perentorios no tienen género

Voz 4 21:18 médicos porque además programan tienen una

Voz 5 21:21 hicimos robótica o por ejemplo pues bueno hablamos de robótica y ahí les llega gente muy formada no

Voz 7 21:26 de la Universidad hombre vamos a ver

Voz 9 21:29 es que efectivamente Aza y hay otra línea en la

Voz 5 21:34 la ciudad con un nivel mucho más bajo con carreras mucho más con unos niveles informática bastante razonable si no

Voz 4 21:42 es decir en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sí sí tienes reconocimientos internacionales porque su proyecto será ansias a ha sido en ahí ahí citado bien pues sí señor ahí en esos por eso está muy bien que oye mucho lo tienen esos ingenieros en el grupo ciertamente trabajando verdad ningún tema de veinte expertos

Voz 5 21:59 lo que pasa es que cada vez somos más lo que demandamos este tipo de perfilar hay empresas e incluso internacionales que se están asentando aquí gracias a Dios lo conozco una en Tenerife que vamos me parece a destacar que Jato ya a nivel internacional pues que estaban también requiriendo el reclutamiento de de personas de este tipo I bueno pues a mi empresa amiga nuestras que también están apostando se fuertemente en en en informática como puede ser bueno él mismo ir clado cada vez somos mal lo que demandamos este tipo de personas haciendo muchos de la universidad pero consigue empleo sí un empleo que ETA no empleo seguro lo que no está tan claro es que nosotros consigamos suficientes empleados yo creo que dentro de muy poco la demanda superara la afecta te recomendaría que se siguiera formando la gente aquí en esa materia en Ingeniería Informática nuestro perfiles que él a quinientos lado sea eso algo ahora algunos han fuera porque en ese momento aquí no había ni

Voz 4 22:57 yo de empleo y se les pagaba muy bien fuera

Voz 5 23:00 sí yo incluso lo mismo que han hecho fuera con nosotros yo haría fuera con ahora mejor con algún país africano que alguno al país africano les demos oportunidades aquí de esa manera se sientan atraídos de esa manera bueno podamos aprovechar esa esa esa mano

Voz 4 23:18 ahora esa cabeza de obra te apoyo a Metro guagua

Voz 7 23:24 hombre esto es como los es sport yo creo que hay mejor

Voz 5 23:27 pero soluciones hay otras cosas mejores que se pueden hacer

Voz 7 23:31 el hombre él él él él

Voz 5 23:33 el transporte colectivo hoy en día tiene sentido es una manera de de de apostar por por por por por la movilidad no no para nada estoy totalmente en contra pero yo creo que hay otras soluciones mejores que yo y incluso desde luego hay otras prioridades e para eh con el mismo dinero que que nos está costando la Metro Goldwyn hubiéramos podido hacer el túnel hubiéramos resuelto el el asunto de Torre Las Palmas el tráfico que tenemos tan terrible se es y no está en contra

Voz 4 24:03 como dice pero efectivamente mejor soterrarán

Voz 5 24:06 aquí Marisol podrá el grave problema hacía

Voz 4 24:08 es decir poner un orden de prioridades después otra cosa no las cambio de gobierno en España la preocupado

Voz 7 24:15 o no hombre

Voz 5 24:17 empresario necesitamos este seguridad necesitamos él es confianza en empresarios de aquí los empresarios de fuera de los que también dependemos bueno parece ser que el año que viene todavía va a ser bastante bueno yo no sé lo que va a ocurrir en el año mil veinte en cualquier caso tenemos no estamos ahora mismo en una situación para nada adecuado no es asunto número uno el paro tenemos unos niveles de paro altísimo eh que como conozco a y con el pie cambiado el tema sería muy grave es pues tenemos una deuda pública y la privada ha mejorado bastante pero la la pública altísima ir como su vuelos interese pues vamos a ver cuánto nos va a costar el servicio de la deuda entonces bueno pues me económicamente bueno pero que ahora hay que tener mucho cuidado con estas haciendo experimento yo creo que las cosas se han hecho bien una ve cometido todos los errores que se cometieron eh

Voz 7 25:18 sí bueno yo ahora es la verdad

Voz 5 25:20 lo que creo que debemos tener mucho cuidado con el experimento eh gracias gracias aquí esta mañana gracias como siempre

Voz 4 25:29 Claudio Alonso CEO consejero delegado del Grupo Domingo Alonso quince minutos para las diez