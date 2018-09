"Bajar los impuestos, ¿a quién?"

Voz 1

00:00

en esta sociedad nos venimos arriba de forma acelerada lo digo por lo fácil que resulta vender lo bueno que es bajar los impuestos lo dice el PP y lo dice Ciudadanos hice lo están pidiendo al presidente Clavijo los del PP con la amenaza de no apoyar los presupuestos de Canarias sino se baje el tipo general del ICIC pero resulta que ya la consejera de Hacienda y el Gobierno de Canarias le han dicho que no es decir que todo apunta que apoyen los presupuestos de gracias ese conformarán con alguna bajada puntual poco trascendente los ciudadanos le han dicho lo mismo pero ellos ni siquiera ahora están en el Parlamento de las Sisla por ello su nivel de influencias muy corto por no decir nulo uno después de tanto tiempo conoce los recursos de cada cual y el del PP siempre ha sido la bajada de impuestos pero ellos cuando gobernaban no siempre las hicieron muy al contrario con el último Gobierno de Rajoy los subieron recuérdese el IVA ellos los liberales y los conservadores tienen grabada a fuego que bajando los impuestos siempre crece la economía Ése puede recaudar lo mismo o más pero eso no pasa siempre lo mejor casi nunca pongamos por caso que en algunas ocasiones sea bueno pero en Canarias ahora sería inoportuno siendo suaves en la expresión justo cuando empezamos a perder turistas por la apertura de nuevos mercados competidores bajamos algo GIC y perdemos ingresos para salvar los servicios hasta tanto no tengamos mejoría de lo que nos aporta el Estado sería una irresponsabilidad que suena popular populista así que riesgos los justos ni en Canarias ni en España lo ha dicho aquí en el Archipiélago Emilio Ontiveros presidente de Analistas Financieros no es el momento de bajar impuestos canarias no se puede permitir ahora una bajada generalizada del Impuesto General Indirecto Canario IGIC es el momento de remontar de mejorar los servicios públicos sanidad educación servicios sociales y no queda otra que mantenerlos para dar el salto a servicios de calidad y esto significa igualar a los más débiles con los más pudientes que pueden pagarse esos servicios la política fiscal tiene que ser progresiva tienen que pagar más los que más tienen pero resulta que las comunidades autónomas tienen poco margen para la imposición indirecta para impuestos directos del Estado así que lo que sí se puede hacer en las Islas es tener en cuenta los tipo de productos de mayor necesidad para rebajarlo sushi parece que es lo que se está siendo y se va ser esos