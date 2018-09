"Que manía con el postureo político"

Voz 0660

00:00

el debate si los títulos más y tesis no queda otra que intentar poner sobre la mesa algo de cordura o por lo menos intentarlo a una parte de nuestros políticos les ha entrado la obsesión por el postureo o tituló Cities están obsequiados por presentarnos unos currículos inflados con el fin de aparentar lo que no son resulta además de infantil innecesario y contraproducente Yes que algunos para ello mienten se meten en unos líos en los que acaban o están ya imputa no es sólo esto una cosa de políticos lo de inflar currículo también pasa en parte de la sociedad Se echa de menos una apuesta por el conocimiento no tanto por el título nadie obliga a ninguno de la política digo a venir a ella es voluntaria y nadie les obliga tampoco y gracias a ser catedráticos para eso están los funcionarios de carrera que les deben asesorar técnicamente su papel es otro es marcar prioridades eso es la política y nadie obliga tampoco a ninguno a seguir en ella el que venga sólo por dinero te coja la puerta y además que ninguno venga por tener aforamientos ahora que no se ponen de acuerdo para quitarlos con una justicia igual para todos mejor así se acercan al común y no lo juzgan los jueces que ellos eligieron en Canarias ya se han adelantado porque en el Estatuto quitan los aforamientos lo que debe preocuparnos más en mi opinión es el político profesional ese que no ha hecho otra cosa en la vida que actividad política que no conoce más que la administración que tiene una labor política como la única profesión o que no piensa marcharse ni a palos tras veinte o treinta años de actividad de eso tenemos en Canarias demasiados en España se está tardando en limitarlo en el tiempo máximo ocho años o responso cuidado así que ni la política sólo para los funcionarios ni tan sólo para los Pita orines miedo me da lo de la digno gracia y mucho menos para los políticos profesionales lo mejor la política para todos que se renueve cada cierto tiempo Ike no sea el único modus vivendi para el ciudadano político eso sería lo realmente sano muy buenos días Gran Canaria