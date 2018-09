"Una ecotasa necesaria, controvertida e inoportuna"

Voz 1

el PSOE ha solventado sin grandes problemas sus primarias para elegir candidatos a las principales instituciones de las islas sin que se haya abierto el plazo para presentar candidatura practicamente será por ello que a la presidencia del Gobierno de Canarias irá el secretario general Ángel Víctor Torres al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria renovará candidatura el alcalde Hidalgo ya el Cabildo de Gran Canaria Luis Ibarra el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que tampoco tendrá competencia al final con menos líos de los previstos después de la labor de fontanería de Sebastián Franquis que se ha decidido por el Parlamento canario Ibarra funcionario auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias Se mojó ayer en su primera entrevista aquí en el trago de Ser Las Palmas entre otras cosas apuntó que estando a favor de una tasa turística en las Islas no es el momento ahora porque vienen curvas en la economía bajada del turismo desaceleración económica su partido la defiende en el Parlamento canario sacó tasa pero se agradece la sinceridad de este hombre parece razonable que estando de acuerdo con la tasa turística Se ha tardado demasiado en estas islas en Canarias para establecer la cuando hemos tenido el mejor momento en el sector de la historia con mayor número de turistas batiendo récord recoge quizás se deba valorar ahora el momento de incertidumbre económica para esperar pero una cosa no quita la otra y es por ello que no sede de bajar el IGIC turístico ni mucho menos para poder mantener los servicios públicos hace falta recordar seguirlo haciendo con el Impuesto General Indirecto Canario para tener fondos para sanidad educación y servicios sociales es necesario la ecotasa turística está en la mayoría de las grandes ciudades del mundo no han perdido turistas en Baleares destino de sol y playa también la tienen y no se ha convertido en un problema grave para la recepción de personas que vienen de fuera a pasar sus vacaciones aunque ahora no sería el mejor eslogan en tiempo de bajada para la atracción de turistas arrancar con ella esos también esta claro eso es lo que piensan también digo en la sectorial el turismo de los grandes sindicatos en Canarias en contra de lo que piensan las direcciones de estos el lío interno está formado entre las organizaciones de los trabajadores así que habría que elegir entre mantener el que está en el sector turístico o ecotasa tasa turística de un euro noche por turista elija se lo que se considere lo que hay que hacer sí o sí es invertir en residuo en renovables en aguas en las zonas urbanas turísticas como en el paisaje lo de menos es el nombre del concepto grancanaria