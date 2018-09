"El alzheimer la enfermedad del presente"

Voz 2

00:00

en Canarias y calcula que entre el ciclo el siete por ciento de la población mayor de sesenta años fin Alzheimer o alguna demencia estaríamos hablando de cerca de cuarenta mil personas hoy en el día mundial de la enfermedad debemos dar un toque de atención a las administraciones públicas para que se pongan todos los medios disponibles para la tensión de estos enfermos y sus familias en los últimos quince años se ha duplicado el número de afectados y hoy es la segunda causa de muerte mayores sigue España la enfermedad hay que tratarlas según los expertos desde una doble vertiente social y sanitaria no se conoce ningún antídoto para cobrarla ni para prevenir la sólo llevar unos hábitos saludables e intentar poner todos los medios para un diagnóstico precoz por tanto el problema de lo tenemos con las personas dependientes y sus familias cuando se detecta produce un gran impacto en los núcleos familiares y un problema porque la persona requiere de mucha tensión y cuidados hay que aumentar los recursos de forma abismal hay que darle la vuelta a la tortilla las políticas para mayores dependientes y en particular para enfermos de Alzheimer o de cualquier demencia que deben tener preferencia para su entrada en los centros especializados o en centros de mayores con personal cualificado en Canarias se necesita más contrataciones mayor especialización para su cuidado pero lo más importante aumentar el número de plazas diurnas de estancia diaria permanente que puedan aliviar a las familias para esto debe haber un alto compromiso sin ambages del Gobierno de Canarias los cabildos del propio Gobierno de España no puede ser que las residencias cueste más de tres mil euros al mes en la privada en la pública por el estilo que no haya suficientes plazas publicas y que las privadas salgan un ojo de la cara hasta aquí llegan las consecuencias de la distribución de la riqueza que en el momento que aparece la enfermedad en una familia trabajadora si no aparece la ayuda pública se desestabiliza completamente la vida familiar por razones obvias serán mayores ya no recuerdan nada o casi nada son absolutamente dependientes pero no han perdido su dignidad de persona es por ello que toca concienciarnos a todos los la meditación no está sabiendo responder y hay que ponerse de inmediato se tiene que notar en los próximos presupuesto también de canaria con el apoyo del Gobierno de España es una cuestión de todos insistimos muy buenos días Gran Canaria Evaristo Quintana