"Derecho a la libertad de expresión, de información, pero no a vulnerar la intimidad"

Voz 2

00:07

una cosa es el derecho a la libertad de expresión otro derecho fundamental es a la libertad de información que no tiene que ver con vulnerar la intimidad y la dignidad de nadie el Tribunal Constitucional ha dado la razón a un delegado sindical de Intersindical Canaria en la empresa Seguridad Integral Canaria corrigiendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias todo cuando fue despedido por manifestarse con sus compañeros en un pleno que el Ayuntamiento de la capital grancanaria en la época de Cardona como alcalde e insinuando el irregular comportamiento de este el dueño de la empresa que en este momento era el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez el Tribunal Constitucional ahí es nada esta subrayando el derecho a la libertad de expresión que es esencial en una sociedad democrática además de no olvidarse del derecho a aprovechar que tienen los representantes de los trabajadores a tener en cuenta por tanto es el derecho a la libertad de expresión y de opinión y otra cosa es que te roben una foto de un centro de salud invadiendo tu intimidad tu dignidad vulnerando la Ley de Protección de Datos así que una cosa es la defensa dar libertad de información la expresión esenciales en una sociedad democrática insisto y otra es que alguien se crea el más gracioso del grupo Isaac que una foto de una sala de curas enseñando las partes más íntimas de una persona pasó en Tenerife hace unos días en el centro de salud del con una mujer se encontraba mal el problema estaba en una tortuga muerta que llevaba en la vagina la noticia hay que contarla puede dar hasta para un chiste conociendo que finalmente la cosa no fue a mayores pero de ahí a que algunos de los que allí estaban robar a una foto Ilha volcarse en las redes sociales es pasarse puede ser delito se ha abierto una investigación por parte del Servicio Canario de Salud porque lo que está claro es que el fotógrafo no es un marciano que vino de Marte veremos en qué queda todo pero lo mínimo era investigar en definitiva Kenny poner esparadrapo a los representantes de los trabajadores y tampoco vulnerar el derecho a la intimidad muy buenos días Gran Canaria