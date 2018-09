"Estupefactos, los empresarios están por no bajar impuestos ahora"

Voz 1

00:00

el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios se posicionó ayer por no bajar elegir del siete al cinco por ciento las declaraciones de Agustín Manrique de Lara en la entrevista del invitado del día en este programa han dejado estupefactos a todos la sorpresa ha sido generalizada tanto para los que la entendemos como una postura muy responsable para salvar los servicios públicos en las Islas como para poder sostener que Canarias exija más financiación sesión mayor financiación del Estado si bajamos los impuestos en las Islas cuando seguimos teniendo enormes problemas con la desigualdad con los más desfavorecidos con la dependencia con la sanidad y con la educación además de las infraestructuras sería muy difícil de justificar ante el Gobierno de España Si bajamos digo no no saldrían las cuentas no esta claro que lo de negar en estos momentos una bajada de elegir del Impuesto General Indirecto Canario por parte del presidente de la primera organización empresarial de Canarias no es lo tradicional no es una postura liberal a la clásica de los empresarios la postura historia aquí y fuera de las patronales ha sido siempre justo la contraria siempre bajar impuestos y más después de la subida que se hizo en la época de Paulino Rivero por la crisis de ahí que las palabras de Maliki además de sorpresa en todas las organizaciones políticas principalmente en el PP que es el partido que conciudadanos a Mandela la bajada ha producido cierto malestar en una parte de los empresarios que no entienden este posicionamiento aunque de todo hay en la viña del Señor Asier Antona ha insistido aislarse proponiendo la bajada del tipo general del hip pero ahora no es posible ni adecuado amenaza con no apoyar los presupuestos canarios por esto aunque resulta que las Islas se juega mucho contener nuevos presupuestos y ahí está la clave principal de Manrique para mantener esta postura es mejor para todos porque Canarias tendría unos mil millones de euros más yeso además de bueno para la gente es bueno para los empresarios por las inversiones que se van a realizar aquí el presidente de los empresarios sabe que no se puede ganar sin dar vida ahí el apoyo a las tesis del Gobierno Agustín Manrique de Lara sí ha defendido las bajadas impositivas en Canarias pero no en este momento el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios que es militar desde el Partido Popular cosa que nunca ha ocultado es conocida su amistad con el ex ministro Soria se está posicionando en contra de lo que dicen los suyos ideológicamente hablando y eso parece que es una actitud responsable aunque esto conlleve algunas diferencias con compañeros del mundo empresarial o político que no salían de su asombro tras la entrevista de ayer en el trago de la SER con esto Manrique se desmarca de Asier Antona de sus políticas al frente del PP canario y una llamada de atención para que no use a los empresarios frente al Gobierno para sacar adelante sus tesis nosotros hemos defendido aquí la necesidad de no bajar el tipo general de también en este momento por varias razones especialmente por salvar la recaudación que haga que mejoren los servicios públicos para la gente cosa que no implica ser algunas excepciones con autónomos o con productos de primera necesidad parece que no sólo el Gobierno de Canarias sindicatos algunas organizaciones sociales partidos políticos de izquierda están en esa posición sino que también la Confederación Canaria de Empresarios no entendido mejor ahora sólo falta que el PP también ve a que la mejor lo mejor para Canarias es tener presupuestos para mejorar las infraestructuras y los servicios públicos muy buenos días Gran Canaria Evaristo juntarlo