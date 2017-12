SER Runner (22/12/2017) “La milla perfecta”: un clásico de la literatura deportiva que se edita por

Voz 1 00:00 si conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marca sujeto lo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos sus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en Forum Sport somos corredores por un Sport patrocina Serra

Voz 5 01:08 la paz

Voz 6 01:11 hola muy buenas bienvenidos a SER Runner una semana más hoy vamos a arrancar el programa hablando sobre una deuda pendiente que se acaba de saldar deuda literaria y en concreto un clásico de la literatura deportiva que recientemente por fin ha visto ya la luz en castellano título sugerente seguramente sujeto a interpretaciones por aquello de que no es fácil ponerse de acuerdo sobre el concepto de perfección la Milla

Voz 7 01:35 afecta de Nil vasco el dieciséis de julio de mil

Voz 9 01:45 doscientos cincuenta y dos en Park al sur de Londres dos hombres corrían por una pista de ceniza negra en camiseta de tirantes y pantalón corto las gradas estaban vacías y tan sólo unas cuantas personas dispersas observaban a Ronny Williams antiguo medio fondista intentando mantener el ritmo de Roger míster que estaba pulverizando la recta no se podía llamar correr a lo que hacía ebanistería que devoraba yardas a un ritmo de siete por segundo quién a su liebre para la primera mitad de la prueba había quedado agotado Easy Williams no había fallecido era únicamente porque sólo tenía que mantener el ritmo durante vuelta y media lo más característico de Mister era su zancada

Voz 10 02:25 Terry O'Connor periodista del Daily Mail

Voz 9 02:28 intentó describirla va a Mister temía

Voz 7 02:30 una elegancia tremenda un afán que atentan

Voz 9 02:33 longitud tremenda parecía ex sudar potencia era como si hubieran resucitado a los griegos para que vinieran

Voz 10 02:39 llamarnos lo que era un auténtico corredor olímpico

Voz 7 02:46 Nos tenemos que situar si en esa década de los cincuenta el libro nos habla nos traslada a la historia de tres atletas de orígenes muy diferentes a los que unió fundamentalmente una cosa un destino basado en la lucha por

Voz 3 02:56 la gloria ni además Verónica la herramienta para ello

Voz 7 03:01 la conocemos aquí muy bien la única eran sus piernas osea que es una herramienta mecánica en principio eh lograron el objetivo

Voz 3 03:08 bueno de esos la gran pregunta no de eso vamos a hablar en los próximos minutos eso es ahí sin duda también otros ingredientes sé que vamos a abordar el hecho de correr es como muchas veces una excusa para para abordar otros muchos debates de todo ello queremos hablar como decimos en este programa con nuestros invitados en primer lugar saludamos ya en Radio Madrid a la representante de la editorial responsable de todo esto editorial me ilusiona es Elizabeth Falomir hola Elizabeth muy buenas

Voz 7 03:34 buenos días qué tal bueno

Voz 3 03:36 no sé si podemos decir si consiguen su objetivo pero pero en cualquier caso danos una primera pincelada sobre la batalla que libran estos tres atletas

Voz 12 03:45 bueno pues como bien apuntaba se trata de un clásico de la literatura deportiva que nos traslada a un momento absolutamente histórico no sólo para la historia del deporte que también sino que en realidad es un momento histórico crucial porque efectivamente se trata de de los años cincuenta estamos a esa barrera en la que el deporte empieza a profesionalizar se pero también en ese momento en el que los países intentan buscar unos cero es que

Voz 13 04:14 que devuelvan el honor perdido a bueno y un poco de

Voz 12 04:17 o de patriotismo después de después de la Segunda Guerra Mundial en la que los ánimos están un poquito por los suelos

Voz 7 04:23 la parte más de atleta por así decirlo la hemos buscado la Federación Española de este deporte en la Federación Española de Atletismo su jefe de prensa y nos cuentan que un auténtico enamorado de esta obra es Ignacio Mansilla está también los estudios de Radio Madrid hola Ignacio muy buenas

Voz 10 04:36 hola buenos días yo decía antes lo de si consigue

Voz 7 04:39 el objetivo no es este clásico no no se puede hacer spoiler con con una obra que tiene tantos años y que ya todos conocemos es como contar el final de Casablanca

Voz 10 04:47 sí bueno consiguieron objetivo porque el objetivo era bajar a cuatro minutos y lo lograron porque te enamoraba tía esta esta obra

Voz 7 04:53 este libro

Voz 10 04:54 bueno es un cuenta un poco la historia de atletas legendarios nuestro deporte y sobre todo la época como dice como decían eso compañera de transiten un poco de la de la matonismo al profesionalismo muy bueno es una época muy entrañable del atletismo a ver la pregunta

Voz 7 05:09 Elizabeth cuantas veces lo has leído

Voz 12 05:12 pues han sido unas cuantas pero me me sigue emocionando porque es que es una epopeya humana que habla mucho más que que de que de correr desde luego habla de usar las piernas pero también de cómo tres atletas de origen es muy diferente además de personalidades muy diferentes también se enfrentan los unos a los otros con sesiones de entrenamiento bastante curiosas que desde luego y a día de hoy si siguen sorprendiendo no

Voz 14 05:43 me Elizabeth por ahí iba a ir yo a la comparación con con la actualidad para empezar no sé si tú estás vinculada de alguna forma ahora mismo eh al al mundo del Running al hecho de correr el gusto por por este gusanillo

Voz 12 05:55 pues la verdad es que no yo corro corro con los libros para entregarlos a imprenta Taha lo demás bueno y mito a ser espectadora

Voz 7 06:03 vale porque la pregunta era si si percibes similitudes aunque sea desde fuera con con el reto que que se ponen estos tres que acaban consiguiendo bueno en términos de lograr ese objetivo temporal menos de cuatro minutos con muchas cosas que percibimos alrededor los retos que se pone actualmente mucho atleta popular y no popular

Voz 12 06:23 hombre la verdad es que sí que hay una hay una parte del del libro a concretamente el cierre del libro que a mí me me me parece interesante como está planteado es una cita de Roger van Esther uno estos tres atletas que dice deporte consiste en adaptarse a lo inesperado ser capaz de alterar los planes en el último minuto el deporte como la vida misma consiste en aprovechar las oportunidades así que yo creo que en cualquier caso tenemos mucho que aprender de esa de esa excelente motivación contando su Quito quiénes son estos tres protagonistas estos tres chicos

Voz 7 06:58 de muy jovencitos que se pusieron como gran objetivo romper esa barrera

Voz 12 07:03 pues mira esto parece un poco como uno de esos de esos chistes malos porque empieza con un Estado francés en tal eso es pues es un estadounidense un australiano y un británico respectivamente Huesca ante John Landis y Roger van Esther es interesante porque tienen orígenes diferentes corren por razones un poco distintas pero su objetivo es el mismo es alcanzar la meta ir bajar digamos de la mina ya sabes que la distancia de mil seiscientos metros en menos de cuatro minutos Wes anti tiene orígenes muy humildes es hijo de agricultores John Landis y es una especie como de de gentleman australiano muy la verdad es que muy curioso ir Roger MR en cambio a esta especie de señora absolutamente perfecto que corre porque le apasiona porque su afición pero en realidad de las estudiantes de medicina así que en realidad se entrenan su ratito libres

Voz 10 08:03 sí sí correcto donde tiene razón de ser médico y entré en triunfar en su carrera el atletismo quizás sea un segundo plato para él porque su objetivo es más académico que al Atlético

Voz 7 08:15 cuál es tu personaje favorito es nadie porque siempre es verdad que cuando leemos libros tendemos a identificarnos más So Ho a tirar más no por un brote que otro en este caso hay tres muy claros y muy destacados en no sé te engancha más de los tres

Voz 10 08:28 pues quizá Roger es el más conocido por el objetivo que consiguió al final es una atleta que curiosamente no consiguió grandes cosas a nivel de títulos simplemente el fue que cuarto clasificado los Juegos Olímpicos de de Helsinki cincuenta y dos consiguió un título europeo en el año cincuenta y cuatro una media de bronce pero no es una Letta que se recuerde por grandes títulos sino por la proeza de una marca

Voz 14 08:50 eh en todo este proceso les sobreviene la la fama

Voz 7 08:55 cómo se enfrentan a ella como lo llevan hombre

Voz 12 08:57 hay que recordar que en realidad es si el éxito mediático les les llega pero les llegaron una forma muy curiosa porque bueno os diré por ejemplo que que

Voz 7 09:08 van Esther en buena en mil novecientos cincuenta

Voz 12 09:10 cuatro que es cuando cuando corre está es también ya perfecta en realidad es una amateur que entrenaba pues poco más de dos horas diarias para que en correr era pues eso una afición pero un señor que alcanza la grandeza en una pista de ceniza que él mismo había ayudado a construir hizo frente a un público reducido había apenas un puñado de periodistas en ese momento que que presencian su su hazaña y un cámara al que hubo que convencer para que asistiera que que la cosa en realidad y y parecía que iba a ser un éxito discreto y luego acabó siendo pues acabó siendo lo lo que lo que sabemos que es ahora el deporte es decir estadios abarrotados hay gente enfervorizada tus gracias corrido alguna vez una milla

Voz 10 09:55 bueno yo he corrido mil quinientos que es el equivalente Un poco a a esta distancia quién es la prueba oficial lo de la Feria Internacional iba bien

Voz 7 10:05 distancia me refiero sí

Voz 10 10:06 sí bueno yo conseguí hacer cuatro-cinco en el mil quinientos sea me quedé el activo son ciento y pico metros más pero bueno

Voz 7 10:13 pero eso no se cuenta hombre es una manera Paraguay

Voz 10 10:15 en que en aquella época bueno una marca más interesante pero no llegabas a nivel

Voz 7 10:19 Elizabeth qué papel tiene vasco ven todo esto porque al final es una es una historia pero luego hay mil millones de maneras de contarla

Voz 12 10:25 pues sí la verdad es que claro cuando una autor se dispone a investigar una leyenda como es ésta con él en mayúscula puede darle muy diversas enfoques aquí por suerte a lo que ocurre es que se trata de una narración muy ágil en la que mil vas con Mela autor ha intentado reproducir a través de bueno conversaciones con los implicados y también una amplia documentación bibliográfica en muchos de los discursos de las anécdotas que ocurrían en esos momentos

Voz 15 10:54 tan solo no

Voz 11 11:20 nada

Voz 3 11:31 amante eso o partidarios de de una moraleja más o menos evidente más o menos masticado en los relatos Nos vamos a encontrar con una historia con excesiva moralina o es interpretable donde está el éxito y el fracaso en este caso claro yo yo

Voz 12 11:47 yo diría que en realidad la moraleja está en el valor del esfuerzo el valor de la disciplina

Voz 13 11:53 hay buen oye el digamos como el el trabajo duro no

Voz 12 11:58 yo creo que es súper inspirador súper inspiradora la la la historia de estos tres atletas sobre todo porque como decía son tres formas diferentes de acercarse al al al deporte ya ya la superación

Voz 7 12:12 e Ignacio para quién dirías que está escrito este libro sólo para amantes del atletismo para amantes de la buena literatura para gente a la que le gusta este tipo de historias que tienen un puntito de de epopeya o de de algo épico

Voz 10 12:24 bueno como dice Elizabeth en el libro está escrito un poco es un poco de superación muchas veces hablaban atletismo de barreras si está fue una barrera

Voz 7 12:33 que es habló muchísimo en aquella época era algo

Voz 10 12:35 Valente a conquistar el Everest ese conquistó el año anterior curiosamente de

Voz 3 12:38 él de lo que es el récord de la milla

Voz 10 12:41 entonces bueno está escrito poco para la gente que busca una expiración en alguna historia como ésta en la que se demuestra el final que una barrera simplemente psicológica no es no es físicas hablaba en aquel momento que era imposible correr una milla fue cuando minutos y al final acabó demostrando que no hoy ahora mismo el récord cuarenta y tres hora realmente las barreras que se marca en el deporte de la historia pues son psicológicas un poco el mensaje es poco para todo el mundo no solamente para amantes del deporte

Voz 3 13:03 Ignacio te voy a hacer como como aficionado a este deporte una pregunta en en esa línea de las barreras por ejemplo en en el maratón está clara no la las míticas dos horas está buscando batir ese rencor por tierra mar y aire en el caso de la Milla tú crees que es posible bajar hasta dónde

Voz 10 13:22 bueno esto es muy difícil de precisar ha habido muchos estudios científicos en la Milla de mucha distancia Si bueno el primer problema que viene es que ahora mismo pues a mí ya se disputa Jasaitis ocasiones en la prueba es estándar pasito en mil quinientos y la Milla se sigue haciendo en algunos mítines pero bueno a lo mejor se puede acercar alguna aleta tres cuarenta el récord lo tiene El Guerruj tres cuarenta y tres trece y bueno pues se acerca a tres cuarenta sería pero a mí me ya te digo que no no es una prueba que proliferen muchos los grandes mítines y entonces antes ese disputaba con más asiduidad que ahora

Voz 7 13:53 ahora se tira mucho más a la larga distancia verdad

Voz 10 13:56 sí ya te digo en pista la distancia clásicas el mil quinientos y sobre todo pues

Voz 17 14:00 la la barrera ahora mismo que es esta hablando todo el mundo las dos horas

Voz 10 14:02 el maratón pero no lo van a conseguir es nación

Voz 7 14:05 estamos haciendo nuestra particular porra porque llevamos meses y meses con el tema incluso cuando se hizo este gran intento en en el circuito de Monza lo estuvimos hablando y demás

Voz 10 14:12 hay opiniones para toda la igual es bueno ya se vio que Kipchoge estuvo muy cerca de conseguirlo lo que pasa es que en esa carrera pues tuvo unas condiciones óptimas que en otros maratones no lo va a tener esa medida concentrando y sabiendo cada vuelta a pantalla en la pantalla a los coches que tenían delante la zapatilla está especial hay mucho debate sobre ellas y realmente es una zapatilla que se va a homologar digamos en carrera normales pero bueno en principio han demostrado que con ayuda tecnológica y con investigación Se puede de intentar conseguir claro que sí

Voz 18 14:40 Elizabeth vulgo contigo porque es llamativo el hecho de que hasta ahora esta obra

Voz 7 14:46 ambos hemos utilizado la expresión de clásico de la literatura deportiva no estuviera traducido al castellano tiene algo que ver el boom del running con que hayas decidido ponerla en circulación

Voz 12 14:58 bueno sin duda y nos parecía que llegaba en un en un momento interesantes y en el que él bueno pues una una mayor cantidad de lectores podrían podrían aprovechar esta decisión editorial que bueno es verdad que no tiene que ver directamente con con con la proliferación de este de este deporte pero si mata a incluso a nosotros como editores nos parecía llamativo que nadie hubiera querido

Voz 19 15:23 yo he atreverse a bueno o así

Voz 12 15:26 marcha esta obra antes y a una una pequeña teoría particulares que es sin duda o tengo la sensación de que si si el atleta estadounidense

Voz 19 15:37 hubiera quedado mejor parado

Voz 12 15:40 o digamos hubiera hubiera sido el vencedor absoluto de de estas carreras en Hollywood se hubiera lanzado a hacer alguna alguna película

Voz 7 15:49 la bandera rápido con absoluta rapidez ya

Voz 12 15:51 aquí digamos que pues bueno pues los los méritos y los éxitos están más repartidos

Voz 7 15:57 oye me gusta yo me apunto a esta teoría en parte porque es verdad que los americanos si algo tienen es orgullo de sí mismo no y señoras yo mismo como muy muy exaltado igual te por una pie un aprieto Ignacio pero quería preguntarte por alguna otra recomendación e como tío implicado en esto de del atletismo vamos a intentar hacer una especie de cadena de libros que te parece me parece perfecto así que yo la tú me dirás no hay un libro clásico que imagino que

Voz 10 16:20 es que la soledad correo de fondo en su libro Mi antiguo es uno de los clásicos de este género luego sobretodo más que libros lo que sí que ha habido muchas películas sobre el tema la gala más conocida Carros de fuego por supuesto

Voz 7 16:32 que tenemos la banda sonora ya han poquito trillado pero es verdad que es un clásico y que es un que es un peliculón Irati Elizabeth te quería preguntar por algo que para mí es lo más bueno lo más no lo segundo más importante a la hora de un libro es de tapa dura es de tapa blanda cómo es físicamente el libro porque para muchos lectores entre los cuales me incluyo obviamente esto puede determinar que lo compremos lo que no lo compremos

Voz 12 16:52 pues mira a un libro en formato de catorce veintiuno sea no es un libro del bolsillos hundirlo así grandote pero tiene encuadernación en rústica y lo que yo quería destacar Illes

Voz 20 17:03 bueno quizá como uno de los de los

Voz 12 17:06 motivos de orgullo de de la edición es que me parece que tiene una una fotografía de de cubierta la la portada me parece maravillosa muy bonita es eh Roger como exhausto tras tras la carrera sujetado por compañeros si periodistas y me parece que está realmente flotando a un palmo del suelo

Voz 7 17:27 no es una imagen además muy clásica no muy icónica de de del hecho de haber conseguido ha aprovechado aunque él no está en condiciones de asumir eso ni nada

Voz 12 17:35 pero eso es de nada sabes desde luego y además tienen como este este coloreado muy propio de los de los cincuenta no con con con esa nostalgia de otros tiempos en los que bueno pues el el deporte era era otra cosa ni mejor ni peor pero desde luego como en no profesional

Voz 20 17:51 sábado hay un esfuerzo sobre

Voz 7 17:54 bueno flota en el ambiente la duda

Voz 18 17:56 sobre el lugar donde habitualmente le

Voz 7 17:59 es Verónica mio es la cama vale si habitualmente si necesitas un libro poco pesado correcto porque sino del esternón se fija bueno yo sé es que no te puedo explicar la posición bueno con las piernas a las hacia arriba y el libro apoyado configurando un triángulo la cama eso sí el libro en el esternón dos almohadas muy grandes detrás ajá y una luz Jamis pala esa es la situación en la que ya habitual una lectura que considere más adecuada por no siempre pero la como en algunas circunstancias lo llegado a cero se llegó a aprobar una especie de cojín soporte para libro que se supone que es para leer boca abajo tumbado no te lo recomiendo no tienes que dejar de ver la tele a las tres de la mañana de verdad no todo funciona a estas horas

Voz 3 18:42 lo que venden bueno ya para acabar como les

Voz 7 18:45 tú Elizabeth

Voz 12 18:46 pues la verdad es que yo leo es sentada a la mesa y con un boli rojo en la mano pero como al propio profesional

Voz 7 18:55 lo mío es leer por devoción y lo tuyo Elizabeth Curro pero también pero por puesto igual derecho rencor de exámenes

Voz 10 19:01 bueno al método cama con las piernas estiradas

Voz 3 19:04 tú Ignacio vamos a cerrar bueno yo nuevamente en los declara

Voz 10 19:06 mientras aprovecho del metro en el autobús o a lo mejor en el tren le siempre hay un hueco ahí y ves que no soy tan rara

Voz 7 19:15 porque estas cosas dos muy rápidas Elizabeth páginas que tiene el libro

Voz 12 19:19 pues mira son te voy a decir que lo tengo aquí mismo un poquito más de trescientas cuarenta y además incluye en el centro del libro un pliego de fotos en blanco y negro las que bueno pues se detalla un poquito la la trayectoria de estos tres atletas de esta legendaria milla perfecta el

Voz 7 19:39 precio el precio venta al público son

Voz 12 19:42 dieciocho noventa y la editoriales me ilusiona para aquel que quiera comprarlo se dirige a a cualquier librería porque tenemos distribución nacional así que eso es todo lo que lo que tiene que decir la milla perfecta mil vasco

Voz 3 19:57 pues queda presentado en este SER Runner ya sabéis que de vez en cuando nos toca tocar también el palo literario cada vez hay más materia para hacerlo así que es una buena noticia para nosotros y para los aficionados a este mundillo Elizabeth Falomir desde Radio Madrid editora de editorial me ilusiona gracias por haber estado con nosotros

Voz 12 20:14 muchísimas gracias a vosotros lo mismo a su lado

Voz 3 20:16 para Ignacio Mansilla que aparte de un lector de esta obra antes el jefe de prensa al que lleva la comunicación de la Federación Española de Atletismo Ignacio un abrazo

Voz 10 20:26 encantado de hablar atletismo

Voz 21 20:34 once

Voz 7 21:19 chicos empiezan ya a sentir los nervios las ganas de que llegue la carrera queda muy poquito seguro que muchos de vosotros estáis ahora mismo de viaje camino de de vuestra casa vacaciones de Navidad por delante incluso alguno

Voz 3 21:32 a decirlo

Voz 7 21:34 yo caliente hoy ha hablado hoy

Voz 3 21:37 en las altas esferas de la SER bueno

Voz 7 21:40 es curioso que el número de la Ser nunca toca la lotería pero mi dinero atrás Mi nada por lo menos en Radio Bilbao no sé si los compañeros de Madrid han pillado algo de otras emisoras pero en Radio Bilbao es el día de la marmota en fin Fernando Suances muy con qué tal muy buenas bueno Piatti la ahora nos daría pues no la verdad que no tienen claro

Voz 16 21:57 no no nos lo merecemos será eso

Voz 7 21:59 en fin tenemos una semana por delante para preparar la San Silvestre de nuestro pueblo de nuestra ciudad en la que vayamos a hacer este año Nos dirigimos desde hace unas cuantas semanas a ese runner en novato principiante que afronta probablemente su primera carrera lo hemos establecido un plan de cuatro semanas nos encontramos ya en la recta final

Voz 16 22:15 es que da un par de entrenamientos un poquito como calidad pero bueno la última semana ya es un poquito más de más regenerativa sábado mañana es otra vez calentamiento diez minutos hay el entrenamiento específico que toca serían cuatro series de ocho minutos con ritmo ya un poquito más de calidad igual entrenamiento Un poquito como más exigente antes

Voz 3 22:38 ahora decías en el programa han pasado nos decías ritmo ocho aquí ya lo estamos poniendo prácticamente no se

Voz 16 22:45 no no nos quedamos con con un esfuerzo porque al final hay que sumar lo había que terminarlo la teoría es una cosa y luego hay que Carlo serían cuatro peticiones de ocho minutos con cuatro minutos de recuperar aquí sí que la recuperación es pasiva recomendamos que lleven un botellín de agua o que tengan al lado de donde termine justo esa repetición una fuente pues para poder un poquito como hidratarse después del entrenamiento pues hacer una vuelta a la calma de diez minutos y sobre todo pues hoy sábado que igual sí que se tiene tiempo pues no olvidar esa parte de estiramientos pues a la tarde noche por ejemplo

Voz 7 23:19 eh el domingo es libre no está bien

Voz 16 23:21 como hemos hecho ya un entrenamiento como calidad para coger unas adaptaciones buenas el domingo suave pero bueno llama entrenamiento regenerativa suelen ser de veinte a cuarenta minutos para este domingo la recomendación serían cuarenta minutos porque así es como un entrenamiento en el que le vuelve a sumar otro poquito minutos como corriendo y luego seis progresivos que son progresivos Se coge una red

Voz 3 23:42 a menos de cien metros y lo que hace

Voz 16 23:45 después de haber hecho ese Regenerativa aún cincuenta y cinco por ciento que vas hablando si vas con otro es muy llevadero suavecita no hay que olvidarse ni nada acaba soltando un poquito como las piernas entonces una recta de cien metros al principio se va suavecita en el medio se un poquito como más rápido cuando se llegue como ese tipo meta los cien metros te deja llevar la vuelta en esa recta enlaces andando va a tardar un minuto y medio aproximadamente andando tranquilito vuelve a hacer eso cinco seis veces la en el cuarto o el quinto o el sexto ya sea hace un poquito como más rapidito inmediata en que se va haciendo cuáles un poquito más ir notas que las piernas están soltando

Voz 7 24:23 es un esprín llega a ser un esprín

Voz 16 24:25 es un esprín pero no con objetivos de spinning de llegar una intensidad beso del ocho en el que ya te pones técnicamente vas como muy ratito oye estás escuchando un poquito de las piernas que a partir ya de la puerta notas cómo se van soltando eh

Voz 14 24:39 yo por tu cara Portu gestualidad Fernando noto que disfrutas más en este tipo de entrenamientos no me da la sensación

Voz 16 24:45 el entrenamiento de disfrute no era como el de echaba la mañana que ya era un poquito como exigente tres de disfrutar no hay esfuerzo

Voz 7 24:54 que tiene lugar no está enclavado en el calendario en el domingo veinticuatro día de Nochebuena con lo cual más de uno más de una va a utilizarlo para librarse de todo el curro que le queda en la cocina que no está mal tampoco como como escaqueo Illa la última semana comienza el día veinticinco día de Navidad no el día de Navidad nos manda trabajos eh no eso es

Voz 16 25:12 no es lunes tocaba como gimnasio pero hay que decir que esta semanita no queremos trabajar como esa musculatura para que esté bien relajada superiores sobre todo de pierna no en la rutina de pierna no vamos a trabajar esta última semanita para ir bien descansados con lo cual el lunes no hay entrenamiento aparte de que esa fiesta entonces dejaríamos sin entrenamiento un un poquito como de calidad último entrenamiento ya de cara a ese XXXI que es domingo el día veintiséis pues haremos un calentamiento como siempre de diez minutitos historia pues un poquito como chispa vamos a llamarle de acuerdo

Voz 7 25:46 nos en qué consiste eso es pues serían dos

Voz 16 25:48 es de siete minutos con dos minutos de recuperación aquí te pararía pero aquí dijéramos que

Voz 7 25:57 pues sí que va a disfrutar un poquito que el

Voz 16 25:59 vas a dar un poquito como de exigencia con lo cual tú vete vete probando las primeras siempre se va de menos a más y luego ya vas viendo cómo acaba el va a acabar bien

Voz 7 26:08 calentamiento dos series de siete minutos nos decías exprimiendo un poquito más descansando dos

Voz 16 26:13 sí pero sería como un bloque serían cuatro entonces evitan dos por dos por siete minutos con dos de recuperación como pasiva recuperar cuatro también pasivamente de aprovechas bebes agua vuelves a hacer otras dos de de siete dos series de siete y luego ya eh está la calma de de diez minutos aquí vamos a aprovechar también para meter ya esos progresivos acabamos como coches progresivos para soltar un poquito las piernas igual menos otra vez hacer a la tarde noche pues la rutina cortita de estiramientos minutillos de estiramientos

Voz 7 26:45 día veintisiete miércoles comienza ya a Bono la puesta a punto del cuerpo

Voz 16 26:50 eso es aquí hay opciones y no ha tenido tiempo sería libre sea este entrenamiento otra mejor opción como habíamos hecho ella también el fin de semana pasado hacer un regenerativa pues si tienes veinte minutos solo tengo treinta minutillos pues hace una rabieta suave a ese cincuenta y cinco por ciento con mayor intensidad que se puede ir hablando que se va disfrutando el eje es un paisaje bonito y luego sacaba pues con Concha progresivos para soltar esas piernas lo que se pueda cero pagar esta rueda pues en Yerba pues también pues nuestras articulaciones pues lo agradecerán jueves día leves al final eso es jueves tenemos libre los aprietos para estirar el viernes pues también tenemos libre que haya un poquito más aún más especializa pues bueno aquí puede dedicarse a si tiene una sesión de masaje pues bueno sería un buen día pues para hacer una sesión de masaje

Voz 7 27:41 bueno eso me parece bien vamos y el jueves también si quieres otra eso

Voz 14 27:46 ah pues bueno estará

Voz 16 27:49 que cuidar la salud también pues bueno pues Fernando

Voz 14 27:51 el es el último rodaje antes de del gran día del día que hemos estado preparando durante el último mes

Voz 16 27:56 pues la la recuperación la víspera hace un regenerativa pues un poquito de manera como obligada un degenerativo pues eso entre veinte y cuarenta minutos treinta minutos pues estaría como bien y en este caso podría ser o bien de mañana sábado si se tiene tiempo sino también de tarde también coincidiría porque la carrera San Silvestre coincidirá de tarde

Voz 7 28:17 si la gran mayoría son eso es me tarde con lo cual

Voz 16 28:19 pues bueno viene a la mañana o la tarde podría hacer ese regenera activos suavecita disfrutando y acabando pues con seis ocho progresivos para soltar un poquito como esas piernas y si es posible pues pisando hierba y al día siguiente de la carrera

Voz 7 28:33 Fernando cómo llega a la gente a la carrera sobre todo anímicamente no porque bueno puede ser tu primer reto como como corredor lleva un mes trabajando para ello habrá una mezcla de emoción de nervios de ganas

Voz 16 28:44 yo creo que es una motivación porque al final no sido una sea una fiesta seguro que se ha quedado luego con los amigos se corre en cuadrilla a veces gente va disfrazada vamos a él estando bien físicamente que la puedes hacer Augusto como ese en este caso pues bueno vas a disfrutar y luego pues bueno pues disfrutar de de esa reunión que tendrás con con los amiguetes eso o dándote una vuelta antes de la cena del XXXI

Voz 7 29:10 las uvas y Fernando qué pasa sino la terminamos porque puede haber gente que no consiga llegar a la línea de meta

Voz 16 29:18 que celebró dicen es yo entiendo que sí que se supone que bueno que os hacen las cosas como con cabeza y que vas a ir como regulado hay que salir de menos a más y cada uno sabe un poquito sumó en tu estado de forma está con lo cual bueno el único habría que decir específico pues bueno que se tiende a salir como rápido en la salida que tú el mundo sale raudo y entonces a las recomendaciones dejar que la gente salga o colocar tu un poquito cómo colocar temas atrás del medio hacia atrás bueno ir poco a poco ir de menos a más

Voz 23 30:18 no pienso que me pueden Djukic no se lo deseo

Voz 24 30:37 bueno bueno vamos a vencer al año

Voz 7 30:51 nuevo debate hoy recibimos a nuestra dietista nutricionista no sé cómo lleva lo de dietista en el nombre con lo poco que le gusta las dietas sí pero así lo lleva en su

Voz 3 31:00 Llanos dijo claramente que que es paradójico que tiene su profesión lo digo pero

Voz 7 31:04 en su presentación profesional es Elena dietista nutricionista de la clínica viola de Bilbao o la Elena muy buenas hola qué tal el anterior día que nos visita este dijimos no a las dietas claro esto tiene luego una serie de explicaciones ya lo tiene tienen el programa anterior hoy Nos preguntamos por el alcohol mucha gente nos lo ha preguntado ese hábito de salir a correr con un grupo de amigos y después tomar una cerveza o acabar una prueba esa alegría te lleva a tomarte cuatro vinos en tú eres pro o anti el alcohol acompañando al runner pues rotundamente ante

Voz 25 31:36 el en el momento de determinar una carrera el cuerpo lo que necesita reponer reponer ciertos nutrientes en este caso

Voz 7 31:44 pero estado hidratos y sales

Voz 25 31:46 sí sí nos tomamos una cervecita o una copa de vino no sólo dejamos de tomar esa bebidas isotónicas que necesitamos sino que encima estamos viviendo algo que que no es saludable y mucho menos después de hacer deporte y además hay otro problema que es querer asociar el consumo de alcohol a al deporte entonces ese consumo es promover eso no se va a ninguna evidencia científica de que creo que está más ahí detrás muchas campañas de marketing pero no podemos asociar el el consumo de alcohol con con el deporte no es no es un no es beneficioso

Voz 7 32:20 en el caso del vino quizá en España culturalmente es la bebida que está más implantada no también por una tradición de de muchísimos años que es lo malo del vino o lo poco recomendable del vino después de hacer deporte o que nos va a puerta

Voz 25 32:33 que no que no es bueno bueno pues de momento el alcohol tiene un efecto diurético en el momento en que necesitamos hidratar no estamos tomando una bebida que nos va a hacer orinar mucho más eh buena parte el alcohol el el alcohol es un euro tóxico en cualquier momento del día pues después del deporte este neurótico no es el no es no es lo más adecuado necesitamos una vida isotónicas una bebida que tenga unas características especiales no cualquier isotónicas Avalia no cualquier bebida que nos den en la mochila después de una carrera vale esa bebida debe a tener entre cuatro y ocho gramos de hidratos de carbono por cada cien mililitros y una concentración de sales también del cero coma cero cinco a cero coma doce gramos de sodio por cada cien mililitros yo miro la etiqueta del alcohol y no veo esas recomendaciones por ningún lado

Voz 14 33:21 qué opina Selena de todos estos productos que han salido muchas veces auspiciados por marcas de cerveza por ejemplo que tienen ese no se esa pátina de deportivos estoy hablando de una cerveza isotónicas por ejemplo Nallely que que igual ni cerveza ni isotónicas

Voz 25 33:38 bueno si es cervezas los tendremos que preguntar a veces pero estás bien no lo es una vía isotónicas sí que es verdad que hay un marketing detrás muy muy grande sí que tiene quizás las recomendaciones de hidratos de carbono pero no los adecuados no tiene los hidratos de carbono absorción rápida que tiene que llevar una vida isotónicas no llegan las recomendaciones de de sales entonces no es la mejor de vida no entiendo tampoco la necesidad de tener que tomarte una cerveza

Voz 7 34:04 pues de una carrera o o

Voz 25 34:07 o el afán de ciertas marcas de de querer que sumamos cervezas después de una carrera da igual que sea una cero cero que sea una isotónicas creo que si tú tomas la decisión de tomar alcohol hay otros momentos del día que te que yo como esta tampoco

Voz 7 34:22 los defiendo pero lo por mucho que todos esos estudios a los que aluden en ocasiones

Voz 25 34:28 no hay suficientes evidencias es que no no yo esos estudios no los conozco también hay que ver esos estudios lo ha hecho la propia marca cervecera entonces no hay evidencias científicas que lo que avalen que que eso puede ser beneficioso es más es todo lo contrario son perjudiciales además después de una carrera

Voz 7 34:45 eh para aquellos reacios a abandonar esa costumbre y qué es menos malo una cerveza o un vino que sabes que los habrá unos cuantos pases

Voz 25 34:53 que yo no yo no te puedo decir que desea ninguna de las dos buena porque entonces la gente se va a agarrar a eso dicen a quedar con que hay Elena dijo que la cerveza es mejor que el vino es mejor yo no recomendaría ninguna de las dos en otro momento del día siete puede quiero una cerveza bueno en la recomendación de una

Voz 7 35:09 Pita de vino al día una cerveza al día

Voz 25 35:11 saludable no es así pero después del ejercicio o durante sobre todo pues pues ninguna

Voz 26 35:17 había te estado había un oyente que tenían

Voz 7 35:20 compromiso social ineludible

Voz 14 35:22 antes de una carrera y nos preguntaba ex profeso por el vino es decía bueno yo tengo una comida o no me voy a pasar pero hasta qué punto puede afectar en mi rendimiento después de que entrenado de cumplido y de que no me insisto no no me quiero pasar no no es que me vaya a ir de farra toda la noche antes de de la competición hasta qué punto puede afectar a mi rendimiento

Voz 7 35:41 tres copas de vino en esa comida esa hablabas

Voz 25 35:44 de la noche anterior a una carrera por ejemplo

Voz 7 35:46 no yo no sé si la comida o cena

Voz 25 35:49 es que hay depende de yo te diré que es mejor no tomar absolutamente nada alcohol las horas previas a la carrera pero es que claro depende de la carrera de prender el deportista hay deportistas que pueden estar tomando de tomándose una copa de vino una cerveza una hora antes y que no afecta absolutamente al rendimiento es difícil saberlo cómo puede afectar pues algo algo va a disminuir seguro

Voz 7 36:09 si tu terminar una carrera con una buena marca aseguró que

Voz 25 36:12 son sin esa dosis de alcohol esa marca hubiera mejorado

Voz 7 36:15 veredicto final Elena creo que hoy lo tenemos claro en el sí o el no

Voz 25 36:18 pues el alcohol después del ejercicio mejor que no

Voz 11 36:41 si vuelve a la escena del hacer

Voz 3 36:47 una de las estrellas de esta casa y en concreto de este programa de SER Runner es el experto en nutrición de Need Sport Luis Encinas el el punto es punto hola muy buenas buenos chicos qué tal te quería comentar una cosa que me dejó bastante sorprendido el otro día en en Radio Bilbao que este desde donde hacemos este programa al menos bueno pues Verónica yo no que estamos físicamente aquí hay tres ascensores que conducen a la sexta planta Luis lo sabe el de medio suele estar un poquito renqueante yo lo procuro evitar de hecho hace como una semana o dos ha estado parado ponía aquello de no funciona que es un poco inquietante en un baño pues bueno pero pero en un ascensor luego quitan el canal

Voz 7 37:26 al otro lado verdad habido otro lado dices bueno

Voz 3 37:28 dar esperar al otro Además hay dos éste ya decimos es el de en medio pero Luis Encinas lo vi entró directamente al ascensor de medio sabiendo como sabía

Voz 0984 37:38 que da problemas Luis lo hiciste así sí porque justo antes había visto salir el ascensor de la derecha con una chica que yo creo que esto no voy a decir su nombre

Voz 3 37:47 entonces yo Luis pregunto voy a pasar olímpicamente de di esto no te da miedo por lo que veo entonces qué cosas te dan miedo y tú qué dirías dime dos otras cosas que te inquietan que te crean un profundo malestar pues la verdad es que no no muchas eh

Voz 7 38:03 Nos fobias no

Voz 3 38:05 la verdad que no yo creo que yo no he tenido algún sueño terrorífico

Voz 7 38:07 qué sino de que sacar este tema

Voz 3 38:10 pero es que el ascensor el ascensor del sesionando en serio el tema de las alturas a mí si yo tengo vértigo por ejemplo me pasa también la semana una escalera alta adiós a me da no sé si puede considerar miedo pero bueno es una pequeña fobia no sé si tú tienes alguna verónica con la sabéis

Voz 7 38:25 pues sí Abejas hombre yo solo en su día me daban

Voz 0984 38:27 de los perros pero me compré un dóberman directamente de cacharrito

Voz 3 38:32 vale entonces tú eres el típico que si tienes miedo a volar un vuelo transoceánico sea tu terapia de choque no te

Voz 0984 38:37 ha hecho que el otro día no me metí por miedo ni por miedo al ascensor me metí porque te vi cómo me para eludir no porque es que nunca me presenta a su novia de digo a ver si metiendo me aquí me dice No te metas al ascensor y me la presenta

Voz 3 38:50 mira escribo una carta a los Reyes funcionó verdad no lo que veo los reyes está a punto de pasar el tren navideño sabes que es una época en la que los deseos se cumplen así que hablaremos

Voz 0984 39:00 el caso es que nos digas en antena cómo se llama pero bueno ya

Voz 26 39:04 pido al Fali poco nombre más peculiares

Voz 3 39:06 Elio y nos trae deberes complicados nos quiere hablar de esto ya vamos cerrando el año que nos aporta el ácido repito al ICO Luis

Voz 0984 39:16 bueno en la ciudad Fali poco tienen un efecto similar tiene varios efectos uno de ellos es un efecto similar a los de a los de las vitaminas es un ácido que tiene muchos beneficios para nuestro organismo entre otras cosas a que es un potente antioxidante es decir evita el envejecimiento celular y reactiva otra vez cuando se oxida la vitamina y la vitamina C la reactiva un poquitín quiere decir que que vuelve a a darle más potencia antioxidante eso nos hace que envejece un poquitín menos a nivel celular nos ayuda a recuperar mejor y a tener mejor todos los procesos del cuerpo sobretodo porque bloquea la acción de de los radicales libres hay que decir que una de las cosas potente Si buenas que tiene la ciudad y pico es que a diferencia de otros antioxidantes este actúa bien medios grasos en medios acosos y sobre todo que incrementa los niveles de antioxidantes menos como la encima acudir si queremos un buen producto antioxidante hacia el eco otra de las cosas que nos hace interesante la ciudad al público es que no sé

Voz 7 40:17 ayuda a bajar de peso porque nos ayuda

Voz 0984 40:20 a utilizar mejor el tema de los picos y que caídas de insulina digamos el tema de el tema de los hidratos nos permite adelgazar de una manera más sencilla también nos mejora el rendimiento en los deportistas sobre todo cuando hablamos aquí en el programa de suplementos aparte de los beneficios en general para el público en general lo que buscamos es una efectividad al nivel de rendimiento deportivo mejora un poquitín el rendimiento un poquitín la resistencia porque es un poquitín anti Pájara vamos a llamarlo así aunque no sea al cien por cien y sobre todo que al permitirnos también bajar un poquitín mejor de de peso graso lo que nos permite son sobre todo en el mundo del Running ya sabes que el peso es enemigo de de la resistencia de del deporte entonces ayudar ir también un poquitín mejor y también hay un beneficio para las personas en general es que reduce los niveles de azúcar en sangre entonces para la diabetes también tiene un pequeño efecto positivo la posó me viene a llamar hay en el mercado cápsulas desde cien miligramos incluso menos hasta quinientos miligramos la dosificación recomendada está mínimo unos doscientos miligramos al día nosotros tenemos productos que tienen hasta quinientos miligramos por por cápsula que son muy potentes y cuanto más potente más antioxidante mejor recuperación mejor manejo de los niveles de glucosa en sangre Z

Voz 7 41:40 así parece un producto milagro de Luis entre comillas no yo no te del porque da la sensación de que tiene aplicaciones muy diversas y que quizá que nos escuche diga bueno yo es que tampoco estoy interesado en bajar de peso

Voz 13 41:53 yo o no tengo ningún problema a la hora de

Voz 7 41:55 no seré recuperar al día siguiente al final de lo que se trata es de que nuestro cuerpo es temas más apunto no más

Voz 0984 42:02 más engrasado al final lo que consiste sobre todo todas las suplemento acción no sólo este producto es que nuestro cuerpo funcione un poquitín mejor y estemos en mejores condiciones para afrontar los entrenamientos diarios y la recuperación poste entreno porque recordad que lo que en lo que tenemos que conseguir siempre es que la recuperación sea lo más corta posible lo mejor posible es decir no nos vale para nada recuperar bien si recuperamos en tres semanas

Voz 14 42:27 Luis sueles hacer referencia a que utilizando los productos que que nos da a conocer el cuerpo envejece

Voz 7 42:34 los maltrata vamos menos al Wert mal tratamos menos

Voz 0984 42:37 envejecer es un proceso temporal digamos que merecemos todos pero no es lo mismo envejecer mal que envejecer bien eh

Voz 7 42:44 de hecho hay gente que con cincuenta años leves

Voz 0984 42:47 parece un abuelo que tiene setenta y hay gente con sesenta y cinco con setenta que que físicamente estamos bien y está fuerte de esta potente ya está bien

Voz 7 42:56 está claro Pedro escuchándote el tema de la recuperación cuando dices hay que acortar los plazos de recuperación hay quien puede pensar que que esto es algo un poco pues antinatura que pueden no ser positivo acortar los no

Voz 0984 43:07 no todo lo contrario esto consiste en estar alimentado bien alimentado estar bien descansado si más suplemento nación descansas bien recuperas muchísimo mejor y a corta es muchísimo más la el plazo de recuperación que sino a tu pregunta es oye es negativo acortar el plazo el plazo de de recuperación pues no es como si yo te digo que comiendo bien y comiendo sano recuperas mucho mejor que si no

Voz 7 43:31 esa es la consecuencia de hacer la cosa fue claro

Voz 0984 43:33 hacia de hacer las cosas bien no es que sea algo antinatura en el que éste es tomando medicamentos ni nada simplemente que le estás dando al cuerpo las herramientas necesarias para qué

Voz 7 43:41 pueda funcionar cómo tiene que funcionar este ácido al tema de hoy Luis qué qué coste tiene en el mercado o mejor que en el mercado Sport si pues a precios de distribuidor

Voz 0984 43:52 tienes desde nueve gritos

Voz 29 43:55 es de doscientos

Voz 0984 43:57 gramos de cien miligramos hasta no llega a veinte el mejor de todos no no llega a veinte ya estamos hablando de quinientos miligramos a un número de cápsulas que te lleva para dos meses

Voz 7 44:07 Verónica tienes algún interés concreto sobre abrimos la receta de Luis brevemente y tengo miedo esta semana porque con la pechuga me estáis para atrás y ya no no tengo nada que decir que escenas en Navidades tú habitualmente Luis ahora que viene esta semana un par de días complicados en esto de la gastronomía pues la verdad que no soy muy muy de decena

Voz 0984 44:25 a lo bruto digamos si voy a casa a mis padres ya sabes que los padre es parece

Voz 7 44:30 son de hacer te hacen a lo bruto por lo menos siempre mismos

Voz 0984 44:32 parece que no hay un mañana de sacar esa Cary sacar pero Si estoy sólo con mi mujer en casa de hacemos una acceden un poquitín más especial pero es muy suavecita

Voz 7 44:41 por ejemplo pues no sé un solomillo y toda la plancha

Voz 0984 44:45 cositas de esta es de marisco

Voz 7 44:47 sí pero no es decir tampoco me ahí es cuando va a casa de sus padres suponen percebes no cada ponencia bueno pues hoy

Voz 14 44:54 solomillo a la plancha de la está un poco atrapado últimamente en la plancha Luis para la siguiente preparados algo caldereta una cosa

Voz 7 45:01 era una cena en la próxima semana hablamos de una cena para runners navideños una cena para runners navideñas me parece muy bien una cena para runners enamorados John es decir tú también practican deporte

Voz 30 45:14 por nutrición el hipermercado de la nutrición deportiva con más de setenta marcas de nutrición para todos los deportes a precios de distribuidor Spa de asesar ambos de forma gratuita visite nuestra macro tienda en Botica Vieja veinticinco debajo del edificio del tigre Need Sport Nutrición líderes absolutos en nutrición deportiva

Voz 27 45:34 yo

Voz 7 45:34 sí

Voz 7 45:53 yo Nos despedimos mirando una prueba con un nombre John extremadamente largo esto no quiere decir nada bueno ni nada malo pero digo que vea coger aire para decir el nombre de la prueba el cross urbano nocturno de la policía local de Orihuela organizada por la Asociación de policía local de Orihuela Virgen de Monserrate al frente de la organización vamos a ser dudar a Manolo Lorente o la Manolo muy buenas hola buenos días entiendo que Policía Local

Voz 4 46:16 el local presidente de la que de Policía Local y organizador bueno de este de este cross nocturno que bueno pues como bien ponen el título diez años llevamos ya te has estos pasos

Voz 7 46:26 el corredor uno bueno hago lo que me

Voz 4 46:29 no es tanto el follón que tenemos con el tema de la organización y demás pues la verdad es que no he tenido la ocasión

Voz 3 46:35 esta excusa estas sí

Voz 4 46:38 es verdad pues eso lo rotas que tengo es correr la prueba que ya digo como como uno de los responsables de la colonización no he podido disfrutarla como corredor aún espero que cuando compañero nuestros venga ya dándonos un cable y nosotros digamos que los que estamos en principio podamos del digamos un poco de de la organización pueda correrla porque es muy muy bonitas

Voz 7 46:59 a ver cómo ese mañana sábado diez de la noche entiendo que hubo en cierto fresquito ya seis kilómetros y medio prácticamente recorre lo que es todo todo el municipio no

Voz 4 47:08 sí correcto Orihuela me no es que sea una ciudad muy fría verdad aquí tenemos un invierno más bien suave pero bueno los hay y menos que entre ocho grados nos movemos sí bueno es Un circuito totalmente urbano y la peculiaridad de este circuito porque los que termina en terminen seminario diocesano de de Orihuela es seminario para subir al escenario hay que hacer un desnivel importante son seiscientos cincuenta metros para llegar a la cima del seminario bueno digamos que los seis primeros kilómetros son llanos son urbanos villanos por el recorrido pero esos últimos seiscientos seiscientos cincuenta metros hasta llegar a la cima de seminario eh digamos que hay ahí un rompepiernas donde los corredores pues tienen que apretarse que apretar un poquito al margen de esta peculiaridad pues otra de las condiciones que tiene secretos que como permitimos que venga mucha gente más permitimos no sea incentivados que la gente venga disfrazada donde pretendíamos eh primero segundo y tercer mejor disfraz de cada categoría

Voz 3 48:06 pero Manolo cuando fue la policía la que apostó por el running en Orihuela como manera de de atraer gente y de de pasar bueno pues digamos que esta víspera de la Nochebuena de manera diferente

Voz 14 48:17 estaba todavía tan de moda como ahora no sea casi una apuesta acertada