“La milla perfecta”, un clásico de la literatura deportiva por fin en castellano

Voz 5 01:12 muy buenas bienvenidos a SER Runner una semana más hoy vamos a arrancar el programa hablando sobre una deuda pendiente que se acaba de saldar deuda literaria y en concreto un clásico de la literatura deportiva que recientemente por fin ha visto ya la luz en castellano título sugerente seguramente sujeto a

Voz 6 01:30 a interpretaciones por aquello de que no es fácil ponerse de acuerdo sobre el concepto de perfección la milla perfecta de mil vasco

Voz 7 01:44 el día

Voz 8 01:44 el seis de julio de mil novecientos cincuenta y dos en mods Park al sur de Londres dos hombres corrían por una pista de ceniza negra en camiseta de tirantes y pantalón corto las gradas estaban vacías ir tan sólo unas cuantas personas dispersas observaban a Ronny Williams antiguo modelo fondista intentando mantener el ritmo de Roger míster que estaba pulverizando la recta no se podía llamar correr a lo que hacía ebanistería que devoraba yardas a un ritmo de siete por segundo queréis chats a su liebre para la primera mitad de la prueba había quedado agotado Easy Williams no había fallecido era únicamente porque sólo tenía que mantener el ritmo durante vuelta y media lo más característico de Mister era su zancada Terry Honor periodista del Daily Mail intentó describirla va a Mister temía

Voz 9 02:30 una elegancia tremenda una zancada tinta

Voz 8 02:33 longitud tremenda parecía ex sudar potencia era que han resucitado a los griegos para que vinieran

Voz 10 02:39 darnos lo que era un auténtico corredor olímpico

Voz 6 02:46 nos tenemos que situar si en la década de los cincuenta el libro nos habla nos traslada a la historia de tres atletas de orígenes muy diferentes a los que unió fundamentalmente una cosa un destino basado en la lucha

Voz 3 02:56 la gloria ni además Verónica la herramienta para ello en la conocemos aquí muy bien la única eran sus piernas osea que es una herramienta mecánica en principio eh lograron el objetivo

Voz 6 03:08 bueno de eso va la gran pregunta no de eso vamos a hablar en los próximos minutos eso es ahí sin duda también otros ingredientes sé que vamos a abordar el hecho de correr es como muchas veces una excusa para para abordar otros muchos debates de todo yo queremos hablar como decimos en este programa con nuestros invitados en primer lugar saludamos ya en Radio Madrid a la representante de la editorial responsable de todo esto editorial me ilusiona que es Elizabeth Falomir hola Elizabeth muy buenas

Voz 9 03:34 buenos días qué tal y Bono

Voz 6 03:36 no sé si podemos decir si consiguen ganó su objetivo pero pero en cualquier caso danos una primera pincelada sobre la batalla que libran estos tres atletas

Voz 9 03:45 bueno pues como bien apuntaba se trata de un clásico de la literatura deportiva que no nos traslada un momento absolutamente histórico no sólo para la historia del deporte que también sino que en realidad es un momento histórico crucial porque efectivamente se trata de de los años cincuenta estamos a esa barrera en la que el deporte empieza profesionalizar se pero también en ese momento en el que los países intentan buscar uno cero es que

Voz 11 04:14 que devuelvan el honor perdido a bueno y un poco de

Voz 9 04:17 eh de patriotismo después de después de la Segunda Guerra Mundial en la que los ánimos están un poquito por los suelos

Voz 1951 04:23 la parte más de atleta por así decirlo la hemos buscado en la Federación Española de este deporte en la Federación Española de Atletismo su jefe de prensa y nos cuentan que un auténtico enamorado de esta obra es Ignacio Mansilla está también los estudios de Radio Madrid hola Ignacio muy buenas

Voz 10 04:37 a unos días yo decía antes lo de sí consiguieron el objetivo

Voz 1951 04:39 Bono es este clásico no no se puede hacer spoiler con con una obra que tiene tantos años y que ya todos conocemos es como contra el final de Casablanca

Voz 10 04:47 sí bueno considera un objetivo porque el objetivo era bajar de cuatro minutos lo lograron

Voz 1951 04:51 porque te enamoró la esta esta obra este libro

Voz 10 04:54 bueno es un cuenta un poco la historia de atletas legendario de nuestro deporte y sobre todo la época como dice como decía era de transiten un poco la del amateurismo profesionalismo muy bueno es una época muy entrañable del atletismo

Voz 1951 05:08 a ver la pregunta clave Elizabeth cuantas veces lo has leído

Voz 9 05:11 pues han sido unas cuantas pero me me sigue emocionando porque es que es una epopeya humana que habla mucho más que que de que de correr desde luego habla de usar las piernas pero también de cómo tres atletas de origen es muy diferente además de personalidades muy diferentes también se enfrentan los unos a los otros con sesiones de entrenamiento bastante curiosas que desde luego y a día de hoy se siguen sorprendiendo no

Voz 6 05:43 eh Elizabeth ahí iba a ir yo a la comparación con con la actualidad para empezar no sé si tú estás vinculada de alguna forma ahora mismo eh al al mundo del Running al hecho de correr al gusto por por este gusanillo pues la verdad es que no

Voz 9 05:57 yo corro con los libros para entregarlos a imprenta lo demás me limito a ser espectadora

Voz 6 06:03 vale porque la pregunta era si si percibes similitudes aunque sea desde fuera con con el reto que que se ponen en estos tres que acaban consiguiendo bueno en términos de lograr ese objetivo temporal menos de cuatro minutos con muchas cosas que percibimos alrededor los retos que se pone actualmente mucho atleta popular no popular

Voz 9 06:23 hombre la verdad es que sí que hay una hay una parte del del libro a concretamente el cierre del libro que a mí me me me parece interesante como está planteado es una cita de Roger van der uno estos tres atletas que dice deporte consiste en adaptarse a lo inesperado ser capaz de alterar los planes en el último minuto el deporte como la vida misma consiste en aprovechar las oportunidades así que yo creo que en cualquier caso tenemos mucho que aprender de esa de esa excelente motivación contando un poquito quiénes son estos tres protagonistas es dos tres

Voz 1951 06:58 el cosa muy jovencitos que se pusieron como gran objetivo romper esa barrera Elizabeth

Voz 9 07:03 pues mira esto parece un poco como uno de esos de esos chistes malos porque empieza con un Estado francés en tal eso es pues es un estadounidense un australiano y un británico respectivamente Huesca ante John Landis y Roger van Esther es interesante porque tienen orígenes diferentes corren por razones un poco distintas pero su objetivo es el mismo es alcanzar la meta ir bajar digamos de la Milla que sabes que es la distancia de mil seiscientos metros en menos de cuatro minutos Wes anti tiene orígenes muy humildes es hijo de agricultores John Landis es una especie como de de gentleman australiano muy la verdad es que muy curioso ir Roger en camisa esta especie de señora absolutamente perfecto que corre por qué le apasiona porque su afición pero en realidad de las estudiantes de medicina así que en realidad se entrena en sus ratos libres

Voz 10 08:03 sí sí correcto donde tiene razón Elizabeth sesión era ser médico y entré en triunfar en su carrera el atletismo quizás sea un segundo plato para él porque su objetivo es más académico que al Atlético

Voz 1951 08:15 cuál es tu personaje favorito Ignacio porque siempre es verdad que cuando leemos libros tendemos a identificarnos más So Ho a tirar más no por un profeta que otro en este caso hay tres muy claros y muy destacados en no teatro engancha más de los tres

Voz 10 08:28 porque es el más conocido por el objetivo que consiguió al final es un atleta que curiosamente no consiguió grandes cosas a nivel de títulos simplemente él fue que cuarto clasificado los Juegos Olímpicos de Helsinki cincuenta y dos consiguió un título europeo en años cincuenta y cuatro una media de bronce pero no es una meta que se recuerde por grandes títulos sino por la proeza de una marca

Voz 6 08:50 eh en todo este proceso les sobreviene la la fama como se enfrentan a ella como lo llevan

Voz 9 08:57 que recordar que en realidad es si el éxito mediático les les llega pero les llegara una forma muy curiosa porque bueno os diré por ejemplo que que van Esther en mil novecientos cincuenta y cuatro que es cuando cuando corre está esta milla perfecta en realidad un amateur que entrenaba pues poco más de dos horas diarias para que en correr era pues eso una afición pero un señor que alcanza la grandeza en una pista de ceniza que él mismo había ayudado a construir frente a un público reducido había apenas un puñado de periodistas Ana ese momento que presencian su su hazaña y un cámara al que hubo que convencer para que asistiera osea que que la cosa en realidad y y parecía que iba a ser un el éxito discreto y luego acabó siendo pues acabó siendo lo lo que lo que sabemos que es ahora el deporte es decir estadios abarrotados de gente enfervorizada

Voz 1951 09:53 espacios corrido alguna vez uno Millán

Voz 10 09:55 bueno yo he corrido mil quinientos es el equivalente Un poco a a esta distancia a quién es la prueba oficial dice lo de la Feria Internacional si bien

Voz 1951 10:05 distancia me refiero sí

Voz 10 10:07 bueno yo conseguí hacer cuatro-cinco en el mil quinientos sean me quede lejos pero activo son ciento y pico metro más pero bueno

Voz 1951 10:12 pero no se cuenta hombres es una manta

Voz 10 10:15 verdad que en aquella época bueno una marca máximos interesante pero no llegaba

Voz 1951 10:18 niveles Elizabeth qué papel tiene vasco con todo esto porque al final es una es una historia pero luego hay mil millones de maneras de contarla

Voz 9 10:25 pues sí la verdad es que claro cuando un autor se dispone a investigar una leyenda como es ésta con ele mayúscula puede darle muy diversos enfoques aquí por suerte a lo que ocurre es que se trata de una narración muy ágil en la que mil vas con el autor ha intentado reproducir a través de bueno conversaciones con los implicados y también una amplia documentación bibliográfica en muchos de los discursos de las anécdotas que ocurrían en esos momentos

Voz 12 10:56 además no

Voz 6 11:29 hay lectores Elizabeth amante eso o partidarios de de una moraleja más o menos evidente más o menos masificada en los relatos Nos vamos a encontrar con una historia con excesiva moralina o es interpretable y dónde está el éxito y el fracaso en este caso claro yo yo digo

Voz 9 11:47 ya que en realidad la moraleja está en el valor del esfuerzo el valor de la disciplina

Voz 11 11:53 hay buen oye el digamos como el el trabajo duro no

Voz 9 11:58 yo creo que es súper inspirador súper inspiradora la la historia de estos tres atletas sobre todo porque como decía son tres formas diferentes de acercarse al al al deporte ya ya la superación

Voz 1951 12:12 e Ignacio para quién dirías que está escrito este libro sólo para amantes del atletismo para amantes de la buena literatura para gente a la que le gusta este tipo de historias que tienen un puntito de de Pompeya o de de algo épico

Voz 10 12:24 bueno como dice Elizabeth en el libro está escrito Un poco es un poco de superación muchas veces ha hablado en atletismo de barreras si está fue una barrera que es habló muchísimo en aquella época era algo equivalente a conquistar el Everest ese conquistó el año anterior curiosamente de de lo que es el récord de la milla entonces bueno está Un poco para la gente que busca un expiración en alguna historia como esta en la que se demuestra al final que es una barrera simplemente psicológica no es no es físicas hablaba en aquel momento que era imposible correr una milla pero cuando minutos y al final acabó demostrando que no hoy ahora mismo el récord cuarenta y tres hora realmente las barreras que se enmarca en el deporte de la historia pues son psicológicas un poco el mensaje es poco para todo el mundo no solamente para amantes del deporte

Voz 6 13:03 E Ignacio te voy a hacer como como aficionado a este deporte una pregunta en en esa línea de las barreras por ejemplo en en el maratón está clara no la las míticas dos horas está buscando batir ese rencor por tierra mar y aire en el caso de la Milla tú crees que es posible bajar hasta dónde

Voz 10 13:22 bueno esto es muy difícil de precisar ha habido muchos estudios científicos en la Milla de muchas distancias Si bueno el primer problema que viene es que ahora mismo pues a millas se disputa escasas ocasiones en la prueba es estándar pasitos en mil quinientos la se sigue haciendo haciéndolo algunos mítines pero bueno a lo mejor se puede acercar alguna aleta tres cuarenta el rico actuales lo tiene el Guerruj tres cuarenta y tres trece bueno pues se acerca esa tres cuarenta sería pero vamos ahora mismo ya digo que no no es una prueba que proliferen muchos los grandes mítines y entonces ante ese disputaba con más asiduidad que ahora

Voz 1951 13:53 claro se tira mucho más a la larga distancia verdad

Voz 10 13:56 sí ya te digo en pista la distancia clásicas el mil quinientos y sobre todo pues la la barrera ahora mismo que es está hablando todo el mundo las dos horas de maratón

Voz 1951 14:03 pero no lo van a conseguir es nación que aquí estamos haciendo nuestra particular porra porque llevamos meses y meses con el tema incluso cuando se hizo este gran intento en en el circuito de Monza lo estuvimos hablando idiomas

Voz 10 14:12 hay opiniones para toda la tiene gol es bueno ya vio que Kipchoge estuvo muy cerca de conseguirlo lo que pasa es que en esa carrera pues tuvo unas condiciones óptimas que en otros maratones no lo va a tener esa medida que más entrando y saliendo cada vuelta

Voz 1951 14:25 ha abierto la puerta ya los coches

Voz 10 14:27 tenían delante la zapatilla esta especial hay mucho debate sobre ellas es una zapatilla que se va a homologar digamos en carrera normales pero bueno en principio han demostrado que con ayuda tecnológica y una investigación Se Puede de intentar conseguir claro que sí

Voz 6 14:40 Elizabeth vuelvo contigo porque es llamativo el hecho de que hasta ahora esta obra ambos hemos utilizado la expresión de clásico de la literatura deportiva no estuviera traducida al castellano tiene algo que ver el boom del running con que hayas decidido ponerla en circulación

Voz 9 14:58 bueno sin duda y nos parecía que llegaba en un en un momento interesantes y en el que ha bueno pues una una mayor cantidad de lectores podrían podrían aprovechar esta decisión editorial que bueno es verdad que no tiene que ver directamente con con con la proliferación de este de este deporte pero si mata a incluso a nosotros como editores nos parecía llamativo que nadie hubiera querido lo atreverse a bueno o o asomarse esta obra antes y he aquí una una pequeña teoría particulares que sin duda o tengo la sensación de que si si el atleta estadounidense hubiera quedado mejor parado o digamos hubiera hubiera sido el vencedor absoluto de de estas carreras en Hollywood se hubiera lanzado a hacer alguna alguna en la bandera rápido con absoluta rapidez ya aquí digamos que pues bueno pues los los méritos y los éxitos están más

Voz 1951 15:56 partidas oye me gusta yo me apunto a esta teoría en parte porque es que los americanos si algo tienen es orgullo de sí mismo noise en el secretismo como muy muy exaltado igual te por una pie un aprieto Ignacio pero quería preguntarte por alguna otra recomendación es como tú implicado en esto de del atletismo vamos a intentar hacer una especie de cadena de libros que te parece

Voz 6 16:15 me parece perfecto así que yo te gracias

Voz 1951 16:18 tú me dirás no hay un libro clásico que imagino que él

Voz 10 16:20 a que la soledad Coró de fondo en su libro Mi antiguo de William Sea TOWS es uno de los clásicos de de este género y luego sobre todo más que libros y lo que sí que ha habido muchas películas sobre el de la más conocida Carros de fuego

Voz 1951 16:32 que tenemos la banda sonora ya han poquito trillado pero es verdad que es un clásico y que es un que es un peliculón e Irati Elizabeth te quería preguntar por algo que para mí es lo más bueno lo más no lo segundo más importante a la hora de un libro es de tapa dura es de tapa blanda cómo es físicamente el libro porque para muchos lectores entre los cuales me incluyo obviamente esto puede determinar que lo compremos lo que no lo compremos

Voz 9 16:52 pues mira es un libro en formato de catorce veintiuno han no es un libro del bolsillos hundirlo así grandote pero te encuadernación en rústica y lo que yo quería destacar y es bueno quizá como uno de los de los motivos de orgullo de de la edición es que me parece que tiene una una fotografía de de cubierta la la portada me parece maravillosa muy bonitas es Roger van Esther como exhausto tras tras la carrera sujetado por compañeros si periodistas y me parece que está realmente flotando a un palmo del suelo

Voz 6 17:26 no no es una imagen además muy clásica no muy icónica de de del hecho de haber conseguido esa proeza aunque si él no está en condiciones de asumir eso ni nada

Voz 9 17:35 el lo es de nada sabes desde luego y además tiene como este este coloreado muy propio de los de los cincuenta no con con con esa nostalgia de otros tiempos en los que bueno pues el el deporte era era otra cosa mi ni mejor ni peor pero desde luego como en no profesionalizado si un esfuerzo sobrehumano

Voz 6 17:54 flota en el ambiente en la duda sobre el lugar donde habitualmente LES Verónica es la que vale si habitualmente si necesitas un libro poco pesado correcto porque sino el esternón se te puedo claro es bueno yo sé es que no te puedo explicar la posición bueno con las piernas

Voz 1951 18:10 las hacia arriba y el libro apoyado configuran un triángulo la gama es el libro en el esternón y dos almohadas muy grandes detrás ajá y una luz la esa es la situación en la que ya habitual es una lectura que considera más adecuada por no siempre pero la como en algunas circunstancias lo llegado de acero porque si no se llega a aprobar una especie de cojín soporte para libro que se supone que es para leer boca abajo tumbado no te lo recomiendo no te tienes que dejar de ver la tele a las tres de la de verdad no todo funciona a esas horas lo que venden bueno ya para acabar como lo estuvo Elizabeth

Voz 9 18:46 pues la verdad es que yo leo es sentada a la mesa y con un boli rojo en la mano como como al profesional

Voz 1951 18:55 lo mío es leer por devoción y lo tuyo Elizabeth por Curro no estoy Grutas también pero por supuesto igual de exámenes el método

Voz 6 19:03 las estiradas Itu Ignacio vamos a cerrar bueno yo no

Voz 10 19:06 entre los desplazamientos aprovecho el metro en el autobús

Voz 1951 19:08 eso o a lo mejor en el tren le siempre hay hueco ahí fuera les he ves que no soy tan rara antes preocupa por estas cosas dos muy rápidas Elizabeth páginas que tiene el libro

Voz 9 19:19 pues mira son te voy a decir que lo tengo aquí mismo un poquito más de trescientas cuarenta y además incluye en el centro del libro un pliego de fotos en blanco y negro las que bueno pues se detalla un poquito la trayectoria de estos tres atletas de esta legendaria milla perfecta vale el precio el precio venta al público son dieciocho noventa y la editoriales me alucina para aquel que quiera comprarlo se dirige a a cualquier librería porque tenemos distribución nacional así que eso es todo lo que lo que tiene que decir la milla perfecta mil vasco

Voz 6 19:57 pues queda presentado en este SER Runner ya sabéis que de vez en cuando nos toca tocar también el palo literario cada vez hay más materia para hacerlo así que es una buena noticia para nosotros y para los aficionados a este mundillo Elizabeth Falomir desde Radio Madrid editora de editorial me ilusiona gracias por haber estado con nosotros

Voz 9 20:14 muchísimas gracias a vosotros lo mismo a su lado

Voz 6 20:16 para Ignacio Mansilla que aparte de de un lector de esta obra antes el jefe de prensa al que lleva la comunicación de la Federación Española de Atletismo Ignacio un abrazo

Voz 10 20:26 encantado de hablar atletismo