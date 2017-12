Preparamos la San Silvestre 2017

Voz 1951 00:00 espacio patrocinado por Murgui con tu

Voz 1951 00:25 ya sentir los nervios las ganas de que llegue la carrera queda muy poquito seguro que muchos de vosotros estáis ahora mismo de viaje camino de de vuestra casa vacaciones de Navidad por delante incluso alguno

Voz 3 00:36 eh Johnny esto me fastidia decirlo bien

Voz 1951 00:39 pues yo caliente hoy ha hablado

Voz 3 00:41 yo con las altas esferas de la SER

Voz 1951 00:44 bueno es curioso que el número de la Ser nunca toca la lotería pero mi dinero atrás Mi nada por lo menos en Radio Bilbao no sé si los compañeros de Madrid han pillado algo otras emisoras pero en Radio Bilbao es el día de la marmota en fin Fernando Suances movie con qué tal muy buenas bueno si a ti te ha tocado la lotería

Voz 4 01:00 pues no la verdad que no han tenido veces no nos lo merecemos será eso

Voz 1951 01:04 en fin tenemos una semana por delante para preparar la San Silvestre de nuestro pueblo de nuestra ciudad en la que vayamos a hacer este año Nos dirigimos desde hace unas cuantas semanas a ese runner novato principiante que afronta probablemente su primera carrera lo hemos establecido un plan de cuatro semanas nos encontramos ya en la recta final

Voz 4 01:20 es que da un par de entrenamientos un poquito como de calidad pero bueno la última semana ya es un poquito más de más regenerativa sábado mañana es otra vez calentamiento diez minutos hay el entrenamiento específico que toca serían cuatro se de ocho minutos con ya un poquito más de calidad igual entrenamiento Un poquito como más eso sí

Voz 5 01:42 ante la semana pasada decías en el programa pasado nos decías ritmo ocho aquí ya lo estamos poniendo prácticamente

Voz 4 01:48 no no no nos quedamos con con un esfuerzo porque al final hay que sumar lo había que terminarlo la teoría es una cosa y luego hay que Carlo serían cuatro peticiones de ocho minutos con cuatro minutos de recuperar aquí sí que la recuperación es pasiva recomendamos que lleven un botellín de agua o que tengan al lado de donde termine justo esa repetición una fuente pues para poder un poquito como hidratarse después del entrenamiento pues hacer una vuelta a la calma de diez minutos y sobre todo pues hoy sábado que igual sí que se tiene tiempo pues no olvidar esa parte de estiramientos pues a la tarde noche por ejemplo

Voz 1951 02:24 eh el domingo es libre no está bien

Voz 4 02:26 como hemos hecho ya un entrenamiento como de calidad para coger unas adaptaciones buenas el domingo es suave pero bueno se llama entrenamientos regenerativa suelen ser de veinte a cuarenta minutos para este domingo la recomendación serían cuarenta minutos porque así es como un entrenamiento en el que le vuelve a sumar otro poquito minutos como corriendo luego seis progresivos que son progresivos Se coge una recta más o menos de cien metros y lo que hace después de haber hecho ese regenerativa aún cincuenta y cinco por ciento que vas hablando si vas con otro es muy llevadero suavecita no hay que cuidarse ni nada es acaba soltando un poquito como las piernas entonces ese una recta de cien metros al principio se va suavecita en el medio lleva un poquito como más rápido cuando se llegue como a ese tipo meta los cien metros te dejas llevar la vuelta en esa recta enlaces andando va a tardar un minuto y medio aproximadamente andando tranquilito vuelve a hacer eso cinco seis veces en el cuarto o el quinto o el sexto ya sea hace un poquito como más rapidito inmediatamente se va haciendo con un poquito más ir notas que las piernas están solos

Voz 1951 03:27 tanto es un esprín llega a ser un esprín

Voz 4 03:30 es un esprín pero no con objetivo de exprimir de llegar una intensidad de eso del ocho en el que ya te pones técnicamente vas como muy ratito oye estás escuchando un poquito a las piernas que a partir ya de la puerta notas cómo se van soltando eh

Voz 5 03:44 yo por tu cara portugués gestualidad Fernando noto que disfrutas más en este tipo de entrenamientos no me da la sensación

Voz 4 03:50 el entrenamiento de disfrute no era como el de usaba la mañana que ella era un poquito como a exigentes tres de disfrutar no hay esfuerzo

Voz 1951 03:58 que tiene lugar no está enclavado en el calendario en el domingo veinticuatro día de Nochebuena con lo cual más de uno más de una va a utilizarlo para librarse de todo el curro que le queda en la cocina que no está mal tampoco como como escaqueo Illa la última semana comienza el día veinticinco día de Navidad

Voz 4 04:14 no el día de Navidad nos manda trabajo si no eso es no es lunes tocaba gimnasio pero hay que decir que esta semanita no queremos trabajar como esa musculatura para que esté bien relajada tren superiores sobre todo de pierna no en la rutina de pierna no vamos a trabajar esta última semanita para ir bien descansados con lo cual el lunes no hay entrenamiento aparte de que esa fiesta entonces dejaríamos sin entrenamiento un poquito como de calidad último entrenamiento ya de cara a ese XXXI que es domingo el día veintiséis pues haríamos un calentamiento como siempre de diez minutitos sería pues un poquito como chispa vamos a llamarle de acuerdo

Voz 1951 04:50 entrenamiento en qué consiste eso después

Voz 4 04:53 no sé si es de siete minutos con dos minutos de recuperación aquí te pararía pero aquí dijéramos que pues sí que va a disfrutar un poquito que le vas a dar un poquito como de exigencia lo cual tú vete vete probando las primeras siempre va de menos a más y luego ya vas viendo cómo acabas el entrenamiento va a acabar bien

Voz 1951 05:13 calentamiento dos series de siete minutos nos decías exprimiendo un poquito más descansando dos

Voz 4 05:18 sí pero sería como un bloque serían cuatro entonces evitan dos por dos por siete minutos con dos de recuperación como pasiva recuperar cuatro también pasivamente de aprovechas bebes agua vuelves a hacer otras dos de de de siete dos seis de siete y luego ya he vuelto a la calma de de diez minutos aquí vamos a aprovechar también para meter ya esos progresivos acabamos como coches progresivos para soltar un poquito las piernas igual menos otra vez hacer a la tarde noche pues la rutina cortita estiramientos minutillos de estiramientos

Voz 1951 05:50 día veintisiete miércoles comienza ya a Bono la puesta a punto del cuerpo

Voz 4 05:55 eso es aquí hay opciones y no ha tenido tiempo sería libre de este entrenamiento otra mejor opción como habíamos hecho ella también el fin de semana pasado hacer un regenerativa pues si tienes veinte minutos solo tengo treinta minutillos pues hace una rabieta suave a ese cincuenta y cinco por ciento como la intensidad que se puede ir hablando que se va disfrutando el eje es un paisaje bonito y luego sacaba pues con seis progresivos para soltar esas piernas hizo lo que se pueda cero pagar esta rueda pues en Yerba pues también pues nuestras articulaciones pues lo agradecerán jueves día leves al final eso es jueves tenemos libre los aprietos para estirar

Voz 6 06:35 y el viernes pues también tenemos libre que se haya un poquito más aún más especializar pues bueno aquí puede dedicarse pues sí tiene una sesión de masaje pues bueno sería un buen día pues para hacer una sesión de masaje bueno eso me que me parece

Voz 1951 06:47 bien vamos y el jueves también si quieres otra cosa

Voz 5 06:51 pues bueno hay que cuidar la salud también pues bueno y Fernando cuál es el último rodaje antes de del gran día del día que hemos estado preparando durante el último mes pues la la recuperación la víspera hace un regenerativa un poquito de manera obligada

Voz 4 07:08 un degenerativo pues eso entre veinte y cuarenta minutos treinta minutos pues estaría como bien y en este caso podría ser lo bien de mañana sábado si se tiene tiempo sino también de tarde también coincidiría porque la carrera San Silvestre coincidirá de tarde

Voz 1951 07:21 si la gran mayoría son porque eso es de tarde con lo cual

Voz 4 07:24 es bueno opina la mañana o la tarde podría hacer ese regenerativa suavecita disfrutando acabando pues con seis ocho progresivos para soltar un poquito como esas piernas y si es posible pues pisando hierba y al día siguiente la carrera

Voz 1951 07:38 sí Fernando cómo llega a la gente a la carrera sobre todo anímicamente no porque bueno puede ser tu primer reto como como corredor lleva un mes trabajando para ello habrá una mezcla de emoción de nervios de ganas

Voz 4 07:49 yo creo que es una motivación porque al final no sido una sea una fiesta seguro que se ha quedado luego con los amigos se corre en cuadrilla a veces gente va disfrazada vamos a él estando bien físicamente que la puedes hacer Augusto como ese en este caso pues bueno vas a disfrutar y luego pues bueno pues disfrutas de de esa reunión que tendrás con con los amiguetes eso o dándote una vuelta antes de pues ver la cena de XXXI aquí

Voz 1951 08:15 las uvas y Fernando qué pasa sino la terminamos porque puede haber gente que no consiga llegar a la línea de meta

Voz 4 08:22 que se les dicen es yo entiendo que sí que se supone que bueno que os hacen las cosas como con cabeza y que vas a ir como regulado hay que salir de menos a más y cada uno sabe un poquito subió en qué estado de forma está con lo cual bueno el único habría que decir específico pues bueno que se tiende a salir como rápido en las salida que todo el mundo sale raudo y entonces las recomendaciones dejar que la gente salga o colocar tu un poquito cómo colocar temas atrás del medio hacia atrás bueno ir poco a poco ir de menos a más tienes una meta deportiva o quieres

