¿Exceso de alcohol en Navidad?

Voz 1 00:00 no no no no

Voz 2 00:08 a aquí me Djukic no le hubieran deseo

Voz 3 00:31 bueno vamos a vencer al año

Voz 1951 00:41 nuevo debate hoy recibimos a nuestra dietista nutricionista no sé cómo lleva lo de dietista John el nombre con lo poco que le gusta a las dietas

Voz 4 00:49 sí pero así lo llevan su Llanos dijo claramente que que es paradójico que que alguien de su profesión

Voz 1951 00:54 en su presentación profesional es Elena y dietista nutricionista de la clínica viola de Bilbao o la Elena muy buenas hola qué tal el anterior día que nos visita este dijimos no a las dietas claro esto tiene luego una serie de explicaciones ya lo tienen el programa anterior hoy nos preguntamos por el alcohol muchas de los lo ha preguntado eh ese hábito de salir a correr con un grupo de amigos y después tomarse una cerveza o acabar una prueba esa alegría te lleva a tomarte cuatro vinos eh tú eres pro o ante el alcohol acompañando al runner pues Ratzinger

Voz 1735 01:24 la mente ante el en el momento de determinar una carrera el cuerpo lo que necesitas reponer reponer ciertos nutrientes en este caso sobre todo hidratos y sales si nos tomamos una cervecita o una copa de vino no sólo dejamos domar esas bebidas isotónicas que que necesitamos sino que encima estamos viviendo algo que que no es saludable y mucho menos después de hacer deporte y además hay otro problema que es querer asociar el consumo de alcohol a al deporte entonces ese consumo ese el promover eso no se va a ninguna evidencia científica yo creo que está más ahí detrás muchas campañas de marketing pero no podemos asociar el el consumo de alcohol con con el deporte no es no es una nos beneficia

Voz 1951 02:09 Jackson en el caso del vino quizá en España culturalmente es la bebida que está más implantada no también por una tradición de de muchísimos años que es lo malo del vino o lo poco recomendable del vino después de hacer deporte o que nos va

Voz 1735 02:22 no que no que no es bueno bueno pues de momento el alcohol tiene un efecto diurético en el momento en que necesitamos hidratar no estamos tomando una bebida que nos hacer orinar mucho más buena parte el alcohol el el alcohol es un euro tóxico en cualquier momento del día pues después del deporte esté en Europa tóxico no es el no es no es lo más adecuado necesitamos una vida isotónicas una bebida que tenga unas características especiales no cualquier isotónicas Avalia no cualquier bebida que nos den en la mochila es pues una carrera vale esa bebida del a tener entre cuatro y ocho gramos de hidratos de carbono por cada cien mililitros y una concentración de sales también del cero coma cero cinco a cero coma doce gramos de sodio por cada cien mililitros yo miro la etiqueta del alcohol y no veo esas recomendaciones por ningún lado

Voz 4 03:11 qué opina Selena de todos estos productos que han salido muchas veces auspiciados por marcas de cerveza por ejemplo que tienen ese no se esa pátina de deportivos oso estoy hablando de una cerveza isotónicas por ejemplo Allen que que igual ni cerveza ni isotónicas lo sé

Voz 1735 03:28 bueno si es cervezas lo tendremos que preguntar a su vez pero está bien no lo es una vieja isotónicas sí que es verdad que hay un marketing detrás muy muy grande sí que tiene quizás las recomendaciones de hidratos de carbono pero no los adecuados no tiene los hidratos de carbono absorción rápida que tiene que llevar una vida isotónicas no llegan las recomendaciones de de sales entonces no es la mejor bebida no entiendo tampoco la necesidad de tener que tomarte una cerveza después de una carrera o o o el afán de de ciertas marcas de de querer que sumamos cervezas después de una carrera igual que sea una cero cero que sea una isotónicas creo que si tú tomas la decisión de tomar alcohol hay otros momentos del día que que yo como en esta tampoco los defiendo por lo por mucho que

Voz 4 04:14 todos esos estudios a los que aluden en ocasiones

Voz 1735 04:17 no hay suficientes evidencias que es que no no yo esos estudios no los conozco también hay que ver esos estudios lo ha hecho la propia marca cervecera entonces no hay evidencias científicas que lo que avalen que que eso puede ser beneficioso es más es todo lo contrario son perjudiciales y demás después de una carrera

Voz 1951 04:34 eh para aquellos reacios a abandonar esa costumbre que es menos malo una cerveza o un vino que sabes que los habrá unos cuantos pues

Voz 1735 04:43 que yo no yo no te puedo decir que desea ninguna de las dos buena porque entonces la gente se va a agarrar a eso a quedar con que hay Elena dijo que la cerveza es mejor o que el vino es mejor yo no recomendaría ninguna de las dos en otro momento del día siete puede quiere la cerveza bueno la recomendación de una copita de vino al día una cerveza al día es saludable no es así pero después del ejercicio o durante sobre todo pues pues ninguna

Voz 4 05:07 había ante esta había un oyente que tenía un compromiso social ineludible antes de una carrera y nos preguntaba ex profeso por el vino es decía bueno yo tengo una comida y no me voy a pasar pero hasta qué punto puede afectar en mi rendimiento después de que entrenado de que cumplido y de que no me insisto no no me quiero pasar no no es que me vaya a ir de farra toda la noche antes de de la competición hasta qué punto puede afectar a mi rendimiento tres copas de vino en esa comida hablar

Voz 1735 05:33 has de la noche anterior a una carrera por ejemplo

Voz 4 05:36 no yo no sé si era comida o cena

Voz 1735 05:38 es que hay depende de yo te diré que es mejor no tomar absolutamente nada alcohol las horas previas a la carrera pero es que claro depende de la carrera de prender el deportista hay deportistas que pueden estar tomando té tomándose una copa de vino una cerveza una hora antes y que no afecte absolutamente al rendimiento es difícil saberlo cómo puede afectar pues algo algo va a disminuir seguro si tú terminas una carrera con una buena marca aseguró que con esa dosis de alcohol esa marca hubiera mejorado

Voz 1951 06:04 veredicto final Elena creo que hoy lo tenemos claro en el sí o el no