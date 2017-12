Beneficios del ácido alfa lipoico

Voz 1 00:00 vuelve a la antena de las

Voz 2 00:24 SER e una de las estrellas de esta casa y en concreto de este programa de SER Runner es el experto en nutrición de Need Sport Luis Encinas el el punto punto hola muy buenas buenos chicos que dan te quería comentar una cosa que me dejó bastante sorprendido el otro día en en Radio Bilbao que es desde donde hacemos este programa al menos bueno pues Verónica yo no que estamos físicamente aquí hay tres ascensores que conducen a la sexta planta Luis lo sabe el de en medio suele estar un poquito renqueante yo lo procuro evitar de hecho hace como una semana o dos ha estado parado me ponía aquello de no funciona que es un poco inquietante en un baño pues bueno pero pero en un ascensor eh luego quitando que atendiendo otro lado habrá habiendo otro lado dices bueno voy a procurar esperar al otro Además hay dos esté ya decimos es el de en medio pero Luis Encinas lo vi entró directamente al ascensor de medio sabiendo como sabía que da problemas

Voz 0984 01:18 Luis lo hiciste así sí porque justo antes te había visto salir a ti de el ascensor de la derecha con una chica que yo creo que esto no voy a decir su nombre

Voz 2 01:26 entonces yo Luis pregunto voy a pasar olímpicamente de di esto no te da miedo por lo que veo entonces qué cosas te dan miedo y tú qué dirías dime dos otras cosas que te inquietan que te crean un profundo malestar pues la verdad es que no no muchas eh no tienes fobias no la verdad que no yo creo que yo no he tenido algún sueño terrorífico porque sino

Voz 3 01:47 de que sacar este tema yo no las tengo

Voz 2 01:49 son el ascensor sesionando no es serio El tema de las alturas a mí si yo tengo vértigo por ejemplo me pasa también la semana en una escalera alta e me da no sé si se puede considerar miedo pero bueno es una pequeña fobia no sé si tú tienes alguna verónica con la Sabine Pass si dejas es hombre yo en su día me daban miedo los perros pero me compré un dóberman

Voz 0984 02:08 directamente de cacharritos maquetado vale

Voz 2 02:11 entonces tú eres el típico que si tienes miedo a volar un vuelo transoceánico sea tú terapia de choque no

Voz 0984 02:16 qué ha hecho que el otro día no me metí por miedo ni por miedo al ascensor que te vi cómo me para eludir no porque es que nunca me presenta su novia digo a ver si metiendo me aquí me dice No te metas al ascensor y me la presenta bueno pues mira

Voz 2 02:29 escribo una carta a los Reyes funcionó verdad no lo que veo los Reyes está a punto de pasar el tren navideño

Voz 0984 02:35 sabes que es una época en la que los deseos se cumplen así que habrá que digo es que nos digas en antena cómo se llama pero bueno

Voz 3 02:42 pido al nombre más peculiares

Voz 2 02:45 Elio y nos trae deberes complicados nos quiere hablar de esto ya vamos cerrando el año que nos aporta el ácido repito al ICO Luis

Voz 0984 02:55 bueno en la ciudad Fali poco tienen un efecto similar tiene varios efectos uno de ellos es un efecto similar a lo de a los de las vitaminas es un ácido que tiene muchos beneficios para nuestro organismo entre otras cosas a que es un potente antioxidante es decir evita el envejecimiento celular y reactiva otra vez cuando se oxida toda la vitamina y la vitamina C la reactivan poquitín es decir que que vuelve a a darle más potencia antioxidante eso nos hace que envejece un poquitín menos a nivel celular nos ayuda a recuperar mejor y a tener mejor todos los procesos del cuerpo sobre todo porque bloquea la acción de de los radicales libres hay que decir que una de las cosas potente Si buenas que tiene la ciudad y poco es que ha diferenciado de otros antioxidantes este actúa bien en medios grasos medios acosos y sobre todo que incrementa los niveles de antioxidantes endógenos como la encima acudir si queremos un buen producto antioxidante hacia el Fali PDK otra de las cosas que nos hace interesante la ciudad al público es que nos ayuda a bajar de peso porque nos ayuda utilizar mejor el tema de los picos y caídas de insulina digamos el tema de el tema de los hidratos nos permite adelgazar de una manera más sencilla también nos mejora el rendimiento en los deportistas sobre todo cuando hablamos aquí en el programa de suplementos a parte de los beneficios en general para el público en general lo que buscamos es una efectividad a nivel de rendimiento deportivo mejoran poquitín el rendimiento un poquitín la resistencia porque es un poquitín anti Pájara vamos a llamarlo así aunque no sea al cien por cien y sobre todo que al permitirnos también bajar un poquitín mejor de de peso graso lo que nos permite son sobre todo en el mundo del Running ya sabes que el peso es enemigo de de la resistencia del deporte entonces ayudar ir también un poquitín mejor también hay un beneficio para las personas en general es que reduce los niveles de azúcar en sangre entonces para la diabetes también tiene un pequeño efecto positivo la posó viene a llamar hay en el mercado cápsulas desde cien miligramos incluso menos hasta quinientos miligramos la dosificación recomendada está mínimo unos doscientos miligramos al día nosotros tenemos productos que tienen hasta quinientos miligramos por por cápsula que son muy potentes y cuanto más potente más antioxidante mejor recuperación mejor manejo de los niveles de glucosa en sangre etc

Voz 3 05:19 así parece un producto milagro de Luis de Comillas no oyéndote hablar del porque da la sensación de que tiene aplicaciones muy diversas y que quizá que nos escuche diga bueno yo es que tampoco estoy interesado en bajar de peso

Voz 4 05:32 yo o no tengo ningún problema a la hora de

Voz 3 05:34 no sé de recuperar al día siguiente al final de lo que se trata es de que nuestro cuerpo es temas además a punto no más

Voz 0984 05:41 más engrasado y al final lo que consiste sobre sobretodo todas las suplemento hace no sólo este producto es que nuestro cuerpo funcione un poquitín mejor y estemos en mejores condiciones para afrontar los entrenamientos diarios y la recuperación post entreno porque recordad que lo que en lo que tenemos que conseguir siempre es que la recuperación sea lo más corta posible lo mejor posible es decir no nos vale para nada recuperar bien si recuperamos en tres semanas

Voz 3 06:06 Luis sueles hacer referencia a que utilizando los productos que que nos da a conocer el cuerpo envejece menos mal tratamos menos

Voz 0984 06:15 el mal tratamos menos envejecer es un proceso temporal digamos que empecemos todos pero no es lo mismo envejecer mal que envejecer y de hecho hay gente que con cincuenta años leve sí parece un abuelo que tiene setenta y hay gente con sesenta y cinco con setenta que que físicamente estaba muy bien y está fuerte esta potente y está bien

Voz 3 06:34 esta claro pero escuchándote el tema de la recuperación cuando dices hay que acortar los plazos de recuperación a quién puede pensar que que esto es algo un poco pues antinatura que puede no ser positivo a cortar los

Voz 0984 06:45 no todo lo contrario esto consiste en estar alimentado bien alimentado en estar bien descansado situ Tomás suplemento acción descansas bien recuperas muchísimo mejor y a corta es muchísimo más la el plazo de recuperación que si no tu pregunta es oye es negativo acortar el plazo el plazo de de recuperación pues no es como si yo te digo que comiendo bien y comiendo sano recuperas mucho mejor que si no vale

Voz 3 07:10 esa es la consecuencia de hacer las cosas claro es la consecuencia

Voz 0984 07:12 de hacer las cosas bien no es que sea algo antinatura en el que éste es tomando medicamentos ni nada simplemente que le estás dando al cuerpo las herramientas necesarias para que pueda funcionar cómo tiene que funcionar

Voz 3 07:21 este ácido al ICO tema de hoy Luis qué qué coste tiene en el mercado o mejor que en el mercado

Voz 0984 07:28 sí pues a precios de distribuidor tienes desde nueve gritos de doscientos miligramos decir éramos hasta no lleva veinte el mejor de todos no no llega a veinte ya estamos hablando de quinientos miligramos a un número de cápsulas que te lleva para dos meses

Voz 3 07:45 a Verónica tienes algún interés concreto sobre abrimos la receta de Luis brevemente y tengo miedo esta semana porque con la pechuga pensasteis para atrás y ya no no tengo nada que decir que escenas en Navidades tú habitualmente Luis ahora que viene esta semana un par de días complicados en esto de la gastronomía pues la verdad que no soy muy muy de cera

Voz 0984 08:04 a lo bruto digamos si voy a casa mis padres ya sabes que los padre es parece

Voz 3 08:08 son de hacerte hacen a lo bruto por lo menos siempre amigos parece que no hay un mal

Voz 0984 08:12 mañana de sacar esa Cary sacar pero Si estoy sólo con mi mujer en casa de hacemos una cena un poquitín más especial pero es muy suavecita algún ejemplo pues no sé un solo mellitus la plancha cositas de ésta

Voz 3 08:24 este marisco sí pero no es decir tampoco me ahí es cuando voy a casa de sus padres suponen percebes no cada ponencia bueno pues hoy solomillo a la plancha están poco atrapado últimamente en la plancha Luis para la siguiente preparamos algo caldereta la una cena en la próxima semana hablamos de una cena para runners navideños una cena para runners navideñas me parece muy bien y una cena para runners enamorados John es decir tú también practica deporte