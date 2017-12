Nuestra agenda semanal, en Orihuela (Alicante)

Voz 1 00:00 yo hoy

Voz 1951 00:21 yo Nos despedimos mirando a una prueba con un nombre John extremadamente largo esto no quiere decir nada bueno ni nada malo pero digo que veo a coger aire para decir el nombre de la prueba el cross urbano nocturno de la policía local de Orihuela organizada por la Asociación de policía local de Orihuela Virgen de Monserrate al frente de la organización vamos a salir dar a Manolo Lorente o la Manolo muy buenas hola buenos días entiendo que Policía Local

Voz 4 00:44 yo local presidente de la Asociación de Policía Local y organizador bueno de este de este cross nocturno que bueno pues como bien ponen el título diez años llevamos ya estás estos pasos corredor bueno hago lo que puedo provocó están todo el follón que tenemos con el tema de la organización y demás pues la verdad es que no he tenido la ocasión

Voz 1951 01:03 a estos cursos estas Hans verdad

Voz 4 01:08 pues eso lo rotas que tengo es correr la prueba que ya digo como como un otro responsable de celo colonización no he podido disfrutarla como corredor aún espero que cuando compañero nuestro venga ya dándonos un cable y nosotros digamos que los que estamos podamos del digamos un poco de de la organización pueda correr la porque es muy muy bonitas

Voz 1951 01:27 a ver cómo ese mañana sábado diez de la noche entiendo que en cierto fresquito ya seis kilómetros y medio prácticamente recorre lo que es todo todo el municipio no

Voz 4 01:36 sí correcto Orihuela Gómez no es que sea una ciudad muy fría beber aquí tenemos un invierno más bien suaves pero bueno los hay menos gente que ocho grados nos movemos sí bueno es Un circuito totalmente urbano y la peculiaridad de este circuito pueblos que termina en terminen el seminario diocesano de de Orihuela es seminario para subir al escenario hay que hacer un desnivel importante son seiscientos cincuenta metros para llegar a la cima del seminario bueno digamos que los seis primeros kilómetros son llanos son urbanos villanos por el recorrido pero los últimos seiscientos seiscientos cincuenta metros hasta llegar a la cima de seminario eh digamos que hay ahí un rompepiernas donde los corredores pues tienen que apretarse que apretar un poquito al margen de esta peculiaridad pues otra de las condiciones que tiene celos que como permitimos que venga mucha gente más permitimos no sea incentivados que la gente venga disfrazada donde pretendíamos eh primero segundo y tercer mejor disfraz de cada categoría

Voz 5 02:34 eh pero Manolo cuando fue la policía la que apostó por el Running en Orihuela como manera de de atraer gente de de pasar bueno pues digamos que esta víspera de la Nochebuena de manera diferente

Voz 6 02:45 estaba todavía tan de moda como ahora no ha sido una apuesta acertada

Voz 4 02:50 claro desde luego mira tú te aquí en Orihuela vuele creo en la mayoría de municipios con carreras populares habían muchas nocturnas yo no conocía ninguna por aquí pues la zona sí que conozco más por aquí pues la zona vale pero que él aportada por hacer una carrera distinta fue una un algo que nos nos metimos sin saber dónde íbamos dónde íbamos a salir la verdad que tuvo una aceptación bastante importante que año a año tras año pues vamos viendo cómo va creciendo en índice de de participación y el índice de gente que viene a verle ahí ya disfrutarla

Voz 1951 03:20 corre Manolo la Policía Local en pleno podríamos decir

Voz 4 03:24 corre por corren policial

Voz 6 03:26 en pleno uno quedará de guardia

Voz 4 03:28 hay gente que va a construir en la ciudad sino pero estoy que compañero hay muchos compañeros que ven a correrla de hecho una de las categorías que tenemos en la categoría de emergencias que aparte de policía locales Policía nacional civil bomberos militares Eve Protección Civil hace tres cuatro años quedó campeón en la general eh un policía local de Valencia

Voz 6 03:51 Manolo específicamente te voy a trasladar una una percepción que te ultimamente con con las policías locales vislumbra así digamos que que a primera vista como dos tipologías de agentes está la gente que se va incorporando nueva pues un poquito más pues con su gomina con con su camiseta más más para mí pendientes incluso se ven incluso yendo uniforme SB también la parte digamos más más más vetusta Maastricht pone que hay varios quinquenio sea de antigüedad Se cumple este parámetro en la policía de Orihuela

Voz 4 04:21 totalmente tratar al en el cuerpo de la Policía Local de de Orihuela intentamos mantenernos en forma porque bueno es nuestro trabajo pues lo lo requiere pero sí que es cierto que bueno que el tiempo no pasa en balde y bueno pues no pues siempre los hay de todo no no perdona a lo que al hilo de habían dado de que bueno se ve desde puede quedar es cierta aquí no en el de hecho yo era uno de los que va al pelo largo en la policía ahora ya el paso del tiempo lo que lo que vuelve al pasado

Voz 1951 04:52 veo que tienes claro que vas inexorablemente dirigido hacia el segundo grupo poco a poco y de aquí a unos años forman parte del manual una duda de todos esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que mencionabas cuál es el que más caña se mete en las carreras porque siempre se habla de los bomberos no como los más preparados quizá

Voz 4 05:10 hombre los bomberos de hecho para acceder al cuerpo de Bomberos es la prueba más exigente son las que presentan ellos pero no he visto muchos bomberos correr aquí en Orihuela algún compañero bomberos de aquí de la Vega Baja que además el viene a pasárselo bien porque de hecho viene con un traje con un disfraz todos los años se lleva uno de los mejores premios el año pasado vino con un cohete espacial que si llegáis a verlo como llevaba el cohete espacial El dentro subió el seminario entero pues el cohete espacial a lo mejor pesaría doce quince kilos el chaval se lo hizo entero y bueno fue una de las atracciones más importante en el en el recreo nocturno

Voz 6 05:46 en vamos a la parte B Manolo de la conversación que pasa por conocer un poquito más tu municipio y qué podemos hacer por allí sin Nos acercamos tanto durante el día durante la noche que podemos comer entonces danos Orihuela porque el primer vistazo o en el primer y chispazo que te viene a la cabeza nos viene Miguel Hernández pero qué más podemos saber de del pueblo

Voz 4 06:09 no es que te voy a contar yo de Orihuela de mi Orihuela no nacido aquí yo aquí me vine a Orihuela con con tres años pero vamos a no como como como el que más pero mira para venido a Orihuela pues tenemos vamos a Orihuela uno de los de los municipios con mejores monumentos que te puedes encontrar en la provincia y en cuestiones gastronómicas si Benissa Orihuela no podían dejar de probar el Calderico con pelotas el arroz con costra

Voz 1951 06:33 a ver las contamos ahora vamos por partes Manolo Calderico con pelotas explícame un poco de que es plazo

Voz 4 06:40 es el el caldo y con pelota esto ahora es mira la gente cuando sale de fiesta por la noche al día siguiente no puede falta de pelotas porque eso vamos es huir rehabilitador del cuerpo bueno magnífico es simplemente un caldo y luego las pelota es la albóndigas de carne cocida en este caldo

Voz 1951 06:56 el otro me decías el arroz con costra yo creo que hemos conocido no

Voz 4 06:59 correctamente la bajón costra ya en poco quizá un poco más extenso a zona de Elche también es también el municipio típico arroz con costra es el típico error que se puede hacer con conejo con costilla o con pollo la peculiaridad esta arroz es que a la hora de una vez que lo tienen medio cocido el debate depende la cantidad que sean por cuatro seis ocho huevos partidos lo está encima y le pones antes de meterlo Alonso uno trocitos de longaniza morcilla y eso lo jueces todo valor

Voz 6 07:24 me está encantando toda la propuesta culinaria de manos

Voz 4 07:27 es es espectacular es espectacular

Voz 6 07:29 sólo se habla en en algunas provincias y ciudades españolas de cierta crisis de la noche yo no sé Si no se esa expresión ha llegado a la Comunidad Valenciana aún o tu además que como policía también ves la otra cara de la noche puede ser cliente de otro punto de vista cómo está la noche por ahí

Voz 4 07:47 hombre Hans Orihuela no es que sea una ciudad muy de discotecas muy de sí que vamos tienes tu ruta ahí tu zonas de copas para salir por aquí pero no es que es una no una astuta conflictiva en ese en ese aspecto es cierto que también Orihuela tiene la costa Orihuela Costa que está a unos treinta kilómetros de lo que es el casco urbano de Orihuela ciudad y en la zona de la costa donde sí que tenemos quince kilómetros lineales de costa ahí sí que hay mucho ambiente hay más discotecas hay mucha más zona de ocio

Voz 1951 08:15 una última duda Manolo ya te dejamos tú que has ha frecuentado más estas dos zonas de paisano o de uniforme mira la zona de la costa

Voz 4 08:23 a más de paisano porque bueno mi mi trabajo está en Orihuela ciudad entonces Orihuela Costa digamos que la conozco por las sobre todo en verano con las no sé de refuerzo que hemos tenido que hacer con la cantidad de gente que hay que hay por allí entonces digamos que la conozco un poquito más de paisano he pasado por ahí y Orihuela Costa es precioso también es muy bonita aparte de tener un montón de playas con bandera azul di di será una de las mejores zonas catalogadas de la de la Comunidad Valenciana

Voz 6 08:49 no ser de del pueblo lo vende perfectamente Verónica además porque tiene un nombre muy bonito Orihuela no si te has quedado que ha dicho de paso la pregunta que sabemos hacer siempre del gentilicio

Voz 1951 08:59 sonido oriolanos oriolanos palabra muy bonita Manolo que vaya bien la carrera si corres y organiza si las dos cosas inhala nada que ya no es mandar unas fotos del mejor disfraz este año vale

Voz 4 09:09 contar con ellas

Voz 7 09:21 algunas en las horas previas a la primera gran celebración de la Navidad la cena de Nochebuena el domingo día veinticuatro en Galicia segunda run run Nadal Foz provincia de Lugo a las cuatro de la tarde salida en la plaza Rosalía de Castro carrera popular con distancias desde los ciento cincuenta metros hasta los cinco kilómetros

Voz 1951 09:36 también el domingo en Manacor en Baleares octavo duatlón invertir de Nadal se dará la salida a las diez de la mañana son dos tramos de bicicleta de diez siete kilómetros y en medio cuatro de carrera a pie se puede realizar tanto de forma individual como combinada en caso de participar en pareja un componente de realizar los dos tramos de Bicing y el otro el de atletismo cerramos con una sólida

Voz 7 09:54 ya en Aragón primer cinco K contra la ELA la mañana sábado a las once de la mañana en Zaragoza Carrera Popular cinco kilómetros organizada por la Asociación Aragonesa de esclerosis lateral amiotrófica

