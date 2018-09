Bomberos vs Cabildo

Voz 0503 00:00 esta noche me voy para el pino no solamente lo van a decir lo fieles que quieran y a ver la Virgen del Pino sino también Nueva bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que por orden por decreto de el Cabildo de Gran Canaria van a tener que cubrir el servicio de emergencia van a tener que estar presentes en ente por esa noche para reforzar pues los equipos de de emergencia una decisión que no ha sentado nada bien a los trabajadores que desde hace tiempo como saben mantienen un conflicto laboral con el Cabildo de de Gran Canaria y que no se presentó nadie voluntario para curioso servicios efectividad por eso decidió que fueran de manera obligatoria nueve estos trabajadores como digo no ha sentado nada bien y para hablar de este tema tenemos al teléfono a José María Monzó que es portavoz de la Junta personal muy bueno

Voz 0780 00:53 hola buenos días como la sentado a los trabajadores que tengan que ir por decreto hasta el pino

Voz 1 01:00 la situación es dar el hecho de que este yo laborales

Voz 2 01:03 pues probablemente no soluciona los problemas sino que los responsabiliza y empieza a tomar decisiones con el látigo en la mano lo único asientos calentar aún más el ambiente eh y hay que darse cuenta que estos compañero tienen una conciliación familiar y una previsión de subidas fueran en la jornada de trabajo esto lo que hacer romperlas acabando con uno de los derechos básicos que tenemos los trabajadores que he fuera de nuestro horario de trabajo lo tener creernos obligado a asistir a cubrir el personal que que tiene esta administración por déficit porque los políticos no han querido solucionar el problema

Voz 0780 01:43 cuánto bombero van a tener que oír de forma obligatoria hasta Teror

Voz 2 01:47 según la resolución en torno a nueve bomberos lo que los que pretende obligar a asistir a cero

Voz 1 02:00 el hecho de decretar lo jugar diga

Voz 2 02:05 fuera de nuestra jornada es la primera vez que se hace eh hay una situación de déficit de personal desde el año dos mil ocho dos mil cinco no no se incorpora personal a esta administración en dos mil ocho cuando se pero la relación de puestos de trabajo que se decide poner doscientos coperos para luego que que en la actualidad pues tenemos entorno a ciento veintiséis y entonces el ocasiones no seguido decretara personal fuera de su guardia nosotros todo esto lo tenemos denunciado el problema es que cuando se deducción este tipo de cosas no se resuelven yo para otro tardamos en en que los jueces colocado hotel la Razón niños hasta

Voz 0780 02:45 bueno está medida de de obligar no nueve compañero suban hasta el pino pues ustedes piensan no que detrás está una especie de de respuesta no por el conflicto laboral que mantienen con el Cabildo y que ustedes lo pero no se calla

Voz 1 03:00 sí es de cincuenta que nosotros nos negamos a rally

Voz 2 03:03 dar servicio extraordinario recuerdo donde queramos llamar desde el uno de mayo empezó a darle una solución al problema ya que nosotros estamos te entiendo la mano al presidente del Cabildo Antonio Morales que para darle a esto ya de una vez por todas eh la resolución donde se incorporen más plantilla pues lo que hace es utilizar el látigo contra este colectivo y obligarle a realizar estas buenas cuando realmente estas horas nos te pueden obligar a realizar poner nuestra forma de trabajo el problema que se está dando es que la ineficacia de este señor para resolver problemas atenderá el diálogo que es lo que nosotros estamos intentando eh es evidente y patente este señor solución a los problemas de falta de personal teniendo dinero para poder poner personal lo que has se atacarlo ya está evidentemente una fórmula que lo único que hace es calentar aún más el ambiente y nosotros pues evidentemente buscaremos cómo responder ante este tipo de ataques

Voz 0780 04:04 José María estos nueve compañeros tuyos van a estar en el pino la pregunta es qué va a pasar con el resto de Parque porque ustedes siempre han denunciado que normalmente tienen muy poco personal no hace falta más bombero así que si nueve compañeros están en Teror que repasará con el resto de parqués de de la isla

Voz 1 04:20 mire le voy más ayudas a mí lo que me llama la atención

Voz 2 04:23 este tipo de de forma de actuar pero la salido bien el sentido de que era una situación prevista el pino fue una situación que ya sabemos cuando la fecha de las fiestas del Pino todos los años hace este tipo de retén con personal de refuerzo voluntariado y este año pues los metros hasta monedas pero la lo que le tiene que preocupar a los ciudadanos ya no son nos preocupa es que hoy mismo hay un incendio forestal a resolver el hecho de la falta de personal y la negación este colectivo realizar horas extraordinarias refuerzos y este año o en cualquiera de una emergencia un incendio forestal como se dio el año postal en la Cruz de Tejeda donde los bomberos asistimos fuera de Gustavo Ott hasta más para reforzar los parque ahora mismo esta situación se da Pino no para poder notificar las personas que podrían asistir al incendio en los primeros siete el incendio estamos hablando que son los pocos efectivos que tenemos en los parques estamos hablando entorno a quince dieciocho bomberos y luego el personaje ideal de refuerzo se personó no se les puede notificar estos decretos y resoluciones no asistirán porque nosotros desde mayo hemos visto no vamos a hacer ni una hora extraordinaria Hora Extra a pesar de que no va moralmente a costar pero lo que queremos es resolver el problema de manera estructural y las fuerzas extras glosas fue sólo un problema coyuntural y lo peor de todo que conforme se pone más Plastic es lo que se está haciendo en los trabajadores que ya existen en la Stage eh hacer más mejora esto evidentemente denunciable ante la Seguridad Social

Voz 0780 05:51 con poca diferencia que el año pasado no si hay un incendio forestal y ustedes fueron de forma voluntaria a pagarlo este año pues solamente irían los que los que les toca trabajar

Voz 2 05:58 exacto solamente iría lo que les toca trabajar tendría un grave problema de atención a la emergencia evidentemente nosotros recordemos que no tenemos competencia directa en los incendios forestales pero sí en las zonas de interface que son aquellas zonas donde están las viviendas y la masa forestal sea donde más inciden los incendios donde más peligro riesgos hay que muertes fallecimientos pérdida de de bienes muebles entonces la situación que se puede generar Agesa que señaló Morales ahora resuelto los Del Pino a base de látigo ponga las resoluciones pero si el el problema se da en una emergencia real y va a tener herramientas no son lo que queremos es que se les dé una solución ya este asunto para la operatividad servicio en el día a día y lo peor de todo es que calienta aún más el ambiente generando este tipo de decisiones que es obligando gente está bueno pensando pues su familia

Voz 0780 06:50 hemos José María Monzón portavoz de la Junta de Personal muchísimas gracias por habernos atendido esto

Voz 1 06:54 pero gracias a ustedes y esperemos que el señor Antonio Moraleja tinta el diálogo

Voz 0780 06:59 estamos hablando con el portavoz de la Junta de Personal de los bomberos del Consorcio de Gran Canaria que como le decía cómo escuchaba se quejan de que el Cabildo eran canaria le ha obligado por decreto a nueve compañero a subir a las fiestas del Pino pues para cubrir esos servicios de emergencia una decisión que a ellos no les ha sentado nada bien en nosotros queremos saber también la versión del Cabildo grancanario por eso tenemos al teléfono el consejero de Presidencia Pedro Justo Brito muy buenos días consejero cola buenos días a los bomberos dicen que está muy molesto con la decisión del Cabildo de obligarlas hubiera alpino

Voz 3 07:29 sí debe ser que no forma parte de su trabajo siendo el Consorcio de Emergencia y reuniéndose doscientas mil personas año no les debe parecer que hay demasiada gente que ellos no deben de tener nada que ver con ese tema nosotros creemos que son de las cosas y es que imprescindible mente entran en en el ADN y en la responsabilidades del Consorcio de emergencia y estamos haciendo todo lo posible por cumplir además no son pero ya ha movido a las reuniones previas de la Junta de Seguridad donde vamos todo Policía Nacional Policía Local eh de Protección Civil todo todos los responsable Cruz Roja etcétera y ahí nos comprometimos a que llevaríamos un equipamiento que consiste en un retén devolver de bomberos allí en una bomba

Voz 0780 08:14 eh ustedes pidieron voluntarios pero ninguno de los bomberos del Consorcio se presentó no

Voz 3 08:19 porque hay una norma porque aquí yeso funciona así en el comité de empresa ha forzado a los trabajadores a que no se presenten a ningún tipo de de requerimiento de esta de porque todo el problema viene de pues no no por las contaminación en y lo Epic ni nada sino porque le hemos aprobado en unas condiciones laborales que a ellos no les gustan que entraron en vigor en junio que realmente todavía en los ágapes a aplicar con la que ellos no están de acuerdo es una especie de huelga serlo

Voz 0780 08:47 si ellos dicen no lo acaba de decir el el portavoz de la junta de personal que en caso de que como el año pasado se declarara un incendio forestal en Gran Canaria ellos no acudirían como voluntarios como hicieron el año pasado y todo por ese conflicto laboral que tiene con ustedes

Voz 3 09:00 eso entra dentro de la responsabilidad de cada uno de nosotros nos moveremos en el ámbito que nos toca que solicitaremos Jo exigiremos en función de la de las condiciones que se den obviamente que se intervenga porque por encima de todo está la seguridad de la ciudadanía de Gran Canaria que lo que en definitiva está cubriendo el Consorcio de Emergencia que no es un es una institución que se dedique a resolver papeles y cosas por el estilo pues que se pueden retrasar más o menos sino que está resolviendo que en determinadas situaciones e algún ciudadano de Gran Canaria pueda subir al sufrir algún percance o incluso pueda Maurice

Voz 0780 09:38 por eso en estas condiciones la vida

Voz 3 09:41 Nuria la ciudadanía lo que piden

Voz 0780 09:43 también son más efectivos está previsto que el Cabildo convoque plazas para que haya más bomberos en el Consorcio emergencia

Voz 3 09:49 pues no lo que estamos terminando un procedimiento que empezó en el año dos mil diez hay que todavía no tenemos terminado que justo cuando yo entré a tres meses o así eh dimos entrada a los nueve bomberos adicionales que habían entrado por este procedimiento que están actualmente en formación y que nos queda por resolver una parte referente a cabos que también es imprescindible el resolverlo y que yo espero que se resuelva no creo que dentro de este año pero al principio el año que viene

Voz 0780 10:18 bueno escuchándole que ustedes ya lo bombero no creo que haya mucha posibilidad de acercamiento al menos antes de las elecciones no

Voz 3 10:24 hombre tal como están las cosas ahora no de todas formas ahí como sabe cuándo se fue se cambió la la la presidencia también se fue el gerente que estaba en el Consorcio hemos hecho un procedimiento público como tocaba para elegir un nuevo gerente ya lo tenemos elegido estamos pendiente de que tenga el placer del Ministerio de Defensa para que digamos en el día a día y ahí ya empezaremos también a llevar a una dinámica más de contactos con los trabajadores para ver en qué se puede avanzar

Voz 0780 10:53 bueno pues consejero de Presidencia Pedro Justo Brito gracias por habernos atendido esta mañana