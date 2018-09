Comentario David Perdomo: "Montón de dimisiones"

Voz 1

00:08

el otro amigo nos ha dicho adiós en este caso amiga la ministra de Sanidad bueno exministra ya de Sanidad Carmen Montón todo tras el escándalo de suma este trío otra vez lo de los más per la ministra exministra no pudo demostrar que aprobó todas las asignaturas de su hacer Nica acudió a la clase necesaria para más inri su trabajo de fin de máster está lleno de paz tras dos copiado otras CSIT de autoras que no osito e incluso de la Wikipedia no me lo puedo creer pese a que la ya ex ministra aseguró que se iba a quedar en su puesto como un anuncio de Antena3 de manera indefinida al final duró un suspiro de Moya desde que se destapó el caso a favor de la exministra amontona hay que decir que no alargó la agonía a diferencia de otros con máster sospechoso que han sido pues más Ter Cifuentes por ejemplo que se fue por unas cremas hidratantes pese a que no pudo ni enseñar la portada de su trabajo de fin de curso