De viaje a Cádiz

Voz 2 00:08 normalmente los miércoles hacemos nuestro viaje desde esta temporada vamos a hacer con el zapato el auxiliar de vuelo con más gracia que hay por los aires pero hay tiempo así que vamos a viajar hoy y lo hacemos con Javi Otero olas también muy buenos días muy buenos días qué tal la ve muy bien encantados Alberto azafata auxiliar de vuelo no sé como se dice como tú quieras no acepta todo que bueno zapato incluso azafata también la de Juan Carlos

Voz 3 00:32 lo que se oye Javi que dan como decíamos la semana pasada que hoy íbamos a hacer nuestro primer viaje de la temporada y creo que hoy ha decidido barrer para acá

Voz 4 00:43 esa no hombre el primero tiene que ser es más importante imprescindible adonde lo vamos ahí nos vamos hojalata sida plata a Cádiz

Voz 5 00:52 eh

Voz 4 00:54 Cary Javi hay muchísimas cosas que hacer

Voz 6 00:56 entramos pero lo más importante hay vuelo directo desde Gran Canaria según gran problemilla que tenemos los de Cádiz como queremos ir a Cádiz de Gran Canaria que muchos gaditano que muchos de los que me

Voz 4 01:06 consta no tenemos vuelo directo sólo a Sevilla a Sevilla Sevilla ese día Llanos buscamos medio transporte como bla bla Car como autobús tres en lo que haga falta pero lo más cercano Sevilla o Jerez pasando por Madrid lo que hago yo Últimamente voy a Madrid de Madrid me voy a Jerez si David tengo que decirte una cosa imposible porque tenemos que acabó por Andalucía muy grande y muy bonita todas las David Villa no claro ya que asalta cada es una Un rincón de esta este país insular que para mí tu mente yo soy gaditano los objetivos pero eso es como como dice un paisano nuestro ahí en Andalucía dice que a La Meca que hay una vez al año pues nada a los Caño quince editará años cañón habla ya de caddie porque es una un sitio donde hay que ir una vez en la vida por lo menos igual que vamos todo el mundo Ibiza o amo a la capital vamos a Madrid hay que conocerlo hay que conocerlas así que eso un motivo importante porque es muy variado el turismo y ahora vamos a aplicar porque vale cada día que diferencia también claro

Voz 7 02:11 la ciudad de la provincia porque hay exacto

Voz 4 02:14 no te puedes echar caddie para conocer si luego todos los conoce cada disco provincia bastante grande ello obviamente lo vamos contentos porque no tiene dos partes una cosa toda la costa hasta hasta Tarifa Algeciras ay la parte interna parte interior que es la sierra si era de Cádiz tenemos varias varios parques naturales entre ellos hasta el punto de lluvia a toda Europa que Grazalema hay nieve incluso en invierno no hay pistas de aquí porque muy pequeñitos un pueblo blanco de los pueblos Blanco donde se come muy bien donde hay muy buen producto de allí como el queso de cabra payo ya hay bueno muchas cosas más

Voz 1 02:54 me temo Asier ya el lugar donde mayor de toda España de toda Europa de toda Europa por metro cuadrado el punto que más llueve durante todo el año Bestia así y eso que Kadima buena lugares con más sol como si la ciudad de Cádiz capital

Voz 4 03:09 bueno eso toda la costa es una de las ciudades como quieras dicho sea informado en con más horas de sol es bueno que Las Palmas debe trabajo todo eso eso me notifica

Voz 3 03:21 sí ya sea la Montreal Mojo Moha todavía

Voz 4 03:24 oye a Javi entonces el podemos ir a ver la sierra de Cádiz en la ciudad de Cádiz que podemos yo indebido entre dos épocas época de verano época obviamente de invierno otoño en vez en otoño está la sierra donde vamos a verlo todo lo verde todas una todos los productos típicos la cierta chimenea cita brillo sabes eso que aquí poco bueno aquí la si es verdad que por los puntos acto de Gran Canaria siempre en la cafetería me parece bien pero bueno luego también está la época de verano más veraniega en la que tenemos que conocer toda la costa de Ara Tarifa Barbate Conil súper conocido ya en España está masificado ya entonces ojo el turismo con el cuidado bueno también otra parte importante del año que son los que me encarna Bale es visita obligada también en clave ojo que también ahí todos los canario Juana que obviamente pero una vez prometió una vez un añito aunque eso una semanita exacto podríamos vivir como se vive allí que es muy muy diferente al de aquí ahí cuanto menos como si Cannavaro en Cádiz bueno el canon sobre todo en Cádiz parte de las agrupaciones a que llama

Voz 8 04:34 Juan que el Concurso Oficial de Agrupaciones Cannavaro

Voz 4 04:37 vale todo

Voz 8 04:38 eso son las chirigotas con pausa los coros de cuarteto pues son cuatro modalidades que no como aquí que aquí son las murgas ya allí son cuatro modalidades cada modalidad tienes hundía igual bueno todo parte del concurso por concurso empezamos el Carnaval en la calle el cardenal la calle pues obviamente como decíamos qué carnavales copla entonces el que venga caddie que venga escucha no venga a molestar a morir lo ves dura como

Voz 4 05:01 aquí he un casi un mes si no no que va que va ojalá no

Voz 8 05:06 volveríamos loco el concurso sí que duró un mes más concursos sí pero durante el concurso no hay nada que no va a la calle o el concurso empezará en enero hasta febrero en febrero empezar Carnaval cuando termine el concurso el viernes de la gran final del concurso del Falla es cuando empieza el Carnaval de Cádiz sábado justamente puede ser bien el pregón y ahí empieza los carnavales hubiera dado una semana una semanita coincide siempre hasta ahora que lo he visto siempre ha coincidido Valderas para siempre se disfrazan también como que sí totalmente eso no se puede quitar ningún carnaval los disfraces el botellón por desgracia la fiesta en la calle está asegurada pero eso sí hay que ir a escuchar porque obviamente la fiesta se basa en cuanto a coros en la calle comparsas chirigotas en la calle que hay que escuchar divertirse con ellas

Voz 3 05:50 imagino que los que estén pensando en Carnavales a Cádiz tienen que hacerlo con antelación porque será como aquí que no habrá cama para tanta gente

Voz 8 05:55 exacto es otro problema también de los que de lo que nos perjudica en Cádiz capital y él las cámaras a la oferta del era muy limitada ahora con la las bien turístico que tenemos Airbnb es verdad que están saliendo muchas más plazas eso no favorece pero es verdad que para alojarse en Cádiz sobre todo en Carnavales en verano hay que salir a lo al extrarradio digamos que es Puerto Real Puerto Santa María San Fernando Chiclana Silanes mucha oferta hotelera mucha gente tira para que está uno diez minutos en coche Chiclana serio apuntó va al más lejano de lo que he dicho y está a unos veinte minutos como ir de aquí a Maspalomas media horita poco un ratito

Voz 3 06:36 hoy después en Cádiz de Carnaval está claro que hay que ya a los carnavales sobre febrero marzo y el resto del año que podemos hacer es esto

Voz 8 06:43 el año como decimos los andaluces no nos falta una fiesta vamos de un otra y es verdad que en Cádiz hay mucha o por ejemplo subir mucho la Semana Santa que la fiesta tradicional folclórica aunque no lo la gente no quiere aunque sea religiosa sigue siendo folclore

Voz 4 06:59 por lo tanto no

Voz 8 06:59 me una forma de vivirla no sé si de manera como ejemplo en Sevilla había soy mucho más especial mucho más bonito mucho más motivo pero sí tenemos que Semana Santa hay cada pueblo también tienen la suya

Voz 4 07:11 entonces también es un buen destino echarle una buena época para para ir allí todo está muy muy muy besado para lucirse y luego tenemos como he dicho ya viene el verano justo por el carnaval después de la de la Cuaresma y tal viene la Semana Santa para Semana Santa ya viene mayo la excomunión en Las Cruces de Mayo de Córdoba están ya lo contamos en el verano del verano parte de casi toda Andalucía Occidental acaba en Cádiz Costa o en Huelva Costa que cada ahí está en verano es donde está de verdad el mogollón que había hay una playa increíble también la propia ciudad está la playa enorme que no sé cómo se llama una playa la victoria valioso un enorme larguísima si son varios kilómetros no creo recordar que son siete kilómetros de playa pero lo más importante soplo hayan no sólo a lo largo sino lo que es hay mucha cantidad de arena ahí se instalaba afectado siempre en un estadio de fútbol playa son hecho campeonatos mundiales porque es una arena seca digamos blanca que no se va a en la parte más ancha y bueno eso la lugar a muchísimos espeta con muchas cosas conciertos han dado hoy he estado viva que vino a toda la plantilla

Voz 3 08:17 hay Javi te voy a hacer una pregunta todos los miércoles del destino que no hable noticas cuál es tu lugar favorito de ese destino vamos a tener complicado hombre cuál es el lugar favorito de la luz solar favorito

Voz 4 08:28 el ocho de la tarde playa de La Caleta puesta sólo barcas moviéndose dos castillos bueno cada lado balneario de La Palma que está justo es la playa de La Caleta y es el lugar más mágico para mí Mi vida obviamente ahí te aconsejo todos los a todos lo que pasa en todos los canarios que vayan a Cuddy que pasen por allí que por favor pierda aunque sea una puesta sobre la Caleta pues nada pues en La Caleta no vemos la disfrute abierto muchísima gracia a mi me parece que tiene de no llega gracias a todos los canarios joyas no hay nada que sean bienvenidos al siguiente las siguientes Ezio cancelado