Agoney: "En internet hay mucho odio, algunos se olvidan que somos personas"

Voz 3 00:20 no sé a ustedes me pasa que estoy toda la noche han vuelto a una canción pues anoche no me salía a la cabeza algo y conquistas muy buenas noches alone buenas noches alguien no te salga de la cabeza todo el rato Gisa otro claro yo sirvo hagan toda Macaya que que el garra cómo te encuentras Boney muy bien contento de estar aquí de visita por Canarias no porque venía de Tenerife ayer

Voz 4 00:42 en Kansas estoy da igual la isla canaria

Voz 3 00:45 bueno State de probó de de este pedazo sin él quizás que quiere está yendo muy bien no

Voz 4 00:50 está yendo mejor de lo que creíamos así que Feli mejor no puedo estar

Voz 3 00:55 bueno para que nuestros oyentes en una idea quizás ahora mismo tiene dos millones y medio de visualizaciones en You Tube que esos una burrada

Voz 4 01:01 los semanita en dos semanas más

Voz 3 01:04 en Youtube ya superado el millón de reproducciones país

Voz 4 01:08 la locura es una locura yo a media hora de publicar el sin él entro en red y me veo que ya era número uno en iTunes y bueno no podía evitar emocionarme y tengo que dar la agresión a todas las personas que se la ponen que que la escuchen que me envían mensajes bonitos gracias de verdad

Voz 3 01:25 ahora hay te lo esperaba no

Voz 4 01:28 no para nada yo decía soy una de las que menos seguidores en redes sociales compañeros y bueno una de ella decía bueno puede que esté conectado directamente pero no lo tienes relación ninguna a nivel musical hay mucha gente que me apoya y fuera de se agradece mucho la verdad bueno ahora hay que sacaba esta canción quizá a final

Voz 3 01:49 de agosto y lo hacía con un videoclip que tampoco ha dejado indiferente a nadie

Voz 4 01:53 a la eh hola sí ha sido un poco diferente Gemma presenten universales dije oye yo quiero bailar yo me dijeron pues a bailar voy yo dije que es lo voy a investigar sale algo muy bonito muy bonito no gustó mucho fue difíciles

Voz 3 02:08 sino me imagino que tiene que ser complicado sí se ha hablado mucho de ese videoclip es el primero que tiene en tu carrera para los que no conozcan abone quizás estamos aquí hablando es algo ni fue concursante de la última edición de Operación Triunfo ese rally Tallin show que que ha vuelto a la tele a Televisión Española y lo ha hecho con un éxito tremendo y ahora Boney pues está que no para no hizo compañero en un día más anulado en otro otro y después de esa pedazo de gira que también han hecho en verano

Voz 4 02:35 sí recorrimos toda España río abajo

Voz 3 02:38 a mí me han pasado por aquí porque

Voz 4 02:41 el área tanto porque me encaré como Por Tenerife y bueno ahora de promo sigo en Barcelona Galicia Andalucía y luego empiezan los conciertos otra que no para nadie

Voz 3 02:53 podía Koné esta tarde vas a participar en actúa en esta fiesta de del ocio la música y la cultura que organizamos de la Cadena SER es una un un evento en el que se promocional talento joven amateur tu hace nada era un talento de conocido

Voz 4 03:08 exacto que trabajado en Tenerife P varios sitios y claro pero es un triunfo muy dio la oportunidad de de la Ventana el público lo que el público me conociera bueno Why participar en eventos así que la gente que apoye a la a la gente que se quiere dedicar a esto muy

Voz 3 03:24 cortante bueno decimos Arsenal hace justo un año hago y era desconocido y cantaba así en su casa para Operación Triunfo

Voz 5 03:30 no quiero no quiero escaparme no quiero escribirte orillas yo te quiero y en nadie no lo sabe nadie te quiero ya

Voz 3 03:56 ya te ponían las Benito Belén mil cuatrocientos cincuenta sí

Voz 4 04:02 va ayer justo llegaba aquí a Gran Canaria fui a comer al lado de donde hice el Kazem en el Alfredo Kraus fue muy bonito era como volver al mismo sitio donde empezó lo toda la locura

Voz 3 04:15 hasta aquel tiene recuerdos también especial cariño no al auditorio

Voz 4 04:18 alegro claro claro para mí fue el punto de partida

Voz 3 04:23 oye con ese proceso del casting hasta llegar a Alaska

Voz 4 04:26 enviar fue duro creo que fue más duro que la Academia en sí porque los derbis qué pasa vamos un talentoso conmigo fue mucha gente de de la isla diez personas de de Canarias y bueno al final Ana Guerra yo fuimos seleccionados de Canarias super orgulloso bueno espero que la gente se sienta bien

Voz 3 04:48 que bien representadas no gracias a eso voy a cantar canciones como esta de de Eloy dentro de la Academia

Voz 4 04:54 qué reto me parece mucho lo que tú quieres conseguir bueno puede ser en un estilo concreto yo siempre me dejo llevar me gusta mucho investigar hilo que atraviesa el corazón eso es lo que voy a hacer es verdad que me atravesó el corazón a la vez que era como muy complicado porque claro toledanos una semana para para hacerla yo soy madre mía lo conseguiré y lo conseguí con quizás me pasó lo mismo estamos haciendo otras cosita Iñigo quizás Imma atravesaron la envía universal ya ellas también a través atravesó hace que fuimos para Lance

Voz 3 05:37 oye Monique como es pasar del anonimato a la fama absoluta porque ahora cualquier cosa que digas en noticia

Voz 4 05:43 bueno si es difícil pero también he de reconocer que la gente no conoce tanto en oponerse también que al final los trata como si fuese hemos personajes familia Jesús agradece no que voy a cualquier ciudad que no conozco y la gente espera en el aeropuerto en el hotel siempre con con mucho cariño hice hace fácil

Voz 3 06:04 claro por ejemplo heridita hace nada que iban a formar un grupo TUI tres compañeros más que sirvan a llamar Delta pero al final no no no salir adelante algunos yo decía u mal rollito entre y no

Voz 4 06:15 nada yo simplemente siempre he sabido lo que quiero ir muy chiquititos inversa debido a lo que me quiero dedicar mi familia me dejó pienso muy bien qué es lo que tú quieres hacer dije oye pues mi inmerso en una carrera en solitario ahora nuevas de hermano después también

Voz 3 06:31 ha sido noticia porque al parecer no quieres cocina al menos en la tele no

Voz 4 06:37 sí pero por ahora no era el momento de es el momento de cantar quiero hacer música que es lo que yo lo que yo quiero así que no era el momento vi cómo llevas también ser

Voz 3 06:49 protagonista de la prensa rosa por casualidad apareció destaca el sí claro

Voz 4 06:57 bueno ahora mejor todavía tengo problemas porque claro cuando hay prensa escrita sobre todo se tergiversa en un poco las palabras o incluso los titulares cambian mucha pereza buscar pues eso el que la gente lea un titular pero es que el problema es que la gente lea el titular no entrarán noticia aquel leer las noticias completada que si no se malinterpreta las cosas pero bueno sin

Voz 3 07:21 yo no les doy importancia Honey también ahora en prisión de presión triunfo tiene algo que no tenía las anteriores que son las redes sociales como lleva a las críticas que puedas leer en Twitter en Facebook

Voz 4 07:33 pues igual en realidad bueno no te afecto a principios de mucho llano no hombre rival en Doha y lo tengo que hacer es porque tengo tanto trabajo no tengo tanto tiempo para estar entrando a Revellín estar mirando lo que le lo que dicen sobre mí de bueno intenta como balón poco a 11M claro claro hay comentarios están fuera de lugar si son comentarios constructivos muy bien comenta hereje bueno que ya directamente sabes que son odio yo odio bueno a esto no hay que serlo verdad en Internet en muchos en Internet hay que tener cuidado en hoy al fin y al cabo que son persona no somos robots entonces yo entro y hay cosas que leo que me hacen daño no entiendo a veces no la necesidad algunas personas hacer daño

Voz 3 08:19 hoy llegan ahí dan una exclusiva cómo va a ser tu próximo Single

Voz 4 08:25 hay muchas cosas que tengo yo en mi carpeta de canciones porque esa nunca carpeta real tengo una carpeta negra de canciones preciosas y hay que pensarlo muy bien tanto yo como el equipo del que me rodea somos un equipo precioso y me siento muy a gusto con ellos y entre todos decidimos las cosas y lo que haremos lo haremos con mucho cariño

Voz 3 08:51 en lo que vas a ser esta tarde eso lo tengo claro no va a estar en el acto ahí además de diez mil entrevista que tendrás de por medio y después ya va a continuar no sigue de viaje y por casita poco bueno esta tarde venta

Voz 4 09:02 Don poquito eh si tengo muchas ganas ahora voy a descansar tres días a casa también que me lo merezco toda la teniendo y luego arrancamos hicimos por Barcelona Galicia Andalucía y luego los conciertos que ya hay confirmados parar de ciudades que poder pueden entrar en mi web lo ven ya Bonet con todo este trajín trabajo llegó momento que dice uf qué cansado y me dijo que me me tiene presión triunfar una década arrepentido no claro no he tenido tampoco antigua rendirme me he tomado el tiempo en Gaza pero porque lo necesitaba pero no al contrario por muy cansado que este es un cansancio que al fin y al que es un regalo ese cansancio no dices estoy cansado pero feliz feliz porque estoy dedicando a lo que yo quiero por lo tanto luchar por lo que voy a seguir luchando