Premios Tolete (07/09/2018)

Voz 1 00:00 lo mal que estoy hilo hongo queme David van Don con el tiempo

Voz 2 00:10 dos y cuarenta y tres esta temporada lo viernes tenemos que acabar con ello es empezamos con dos Toledo trece y poco literatura y acabamos con eso significa que está con nosotros Rodrigo buenos días

Voz 3 00:20 buenos días qué tal bienvenido David

Voz 4 00:23 bienvenidos otra que lleva desde el lunes ya está todo grabado de julio Correa buenos días que no iría placer volver me lo buenos días buenos días yo ser unido que está aquí me verdad cumplido gracias a ustedes creen lo mismo por aquí ningún diga pero bueno Junio no aguardado el sitio en la vida social vamos a tope me viene muy bien muy bien si me porque tú Javi vamos a estupendamente la Argentina recibir bueno bueno bueno estoy si si veo que tienen regalos y tal pero esto lo comentamos oye Hadid comentemos eh

Voz 2 01:00 que agosto ha dejado muchísimos Toletum pero claro como hemos estado de vacaciones pues no hemos hablado de ello pero tolere puntúa

Voz 3 01:07 efectivamente sabes que los turolenses no descansan nunca por los casos dobletes tampoco hay bueno y además estos semana sido semana de eliminatoria final así que que sí que tenemos que tenemos mucho que contar hoy empezamos empezamos bueno primero que nada vamos a comentar vamos él dejando para el final

Voz 4 01:26 la al ganador de el ganador del mes ella me cargue

Voz 3 01:32 bueno vamos a empezar primero tenemos eh vamos avanzando que con respecto a alguna de las nominaciones que llegaron durante el mes de agosto hay dudas entonces esta próxima semana ya hemos anunciado que va a haber varias consultas al gran Senado todo el edil íbamos a tener en PRI en primer lugar va a haber una consulta por la famosa escalera mecánica de las Canteras porque es la consulta porque han propuesto al Ayuntamiento como responsable como responsable de esa obra que no ha usado mucha gente no sé si ustedes han subido mucho por esas Caler creo que no hay constancia de quiénes Gray usado pero la duda que surge es si el responsable el dicen que puede ser el que lo proyectó el Partido Popular el responsable es el de ahora que lo llevó a cabo que Ike lo gestiona entonces tenemos la ayuda no va a haber una consulta para para ver a quién a quién será vamos a a otorgar vale entonces eso lo preguntaremos a las redes sociales durante la próxima semana a otra consulta hojalata propuesta no la mandó Marujita hubo en en Facebook no la mandó Marujita con respecto al macro muelle de Agaete y bueno como es un la la la la propuesta de Toledo es a Pablo Rodríguez que el de Coalición Canaria que según él Agaete no tiene por qué estar decidiendo algo que le afecta a toda Gran Canaria parece que Marujita que te Agaete no lo ha hecho de Asia irá nominado a Palop podría ir hacer una consulta de la semana que viene también si macro muy en Agaete sí o no si los grancanarios deberían tener opinión perdón lote Agaete tienen opinión o no todas esas consulta la vamos a someter a votación la próxima semana en las redes sociales en Facebook y en Twitter

Voz 2 03:21 muy bien esas son las propuesta entonces hoy en qué tal lo de la marca por ejemplo Illa

Voz 3 03:26 el caso efectivamente tenemos hemos tenido final te cuento el enfrentamiento de la final fue el Ayuntamiento de Telde que tiene un becario de paro que que hace los carteles de la fiesta entre otras cosa espectáculo con Ekin por favor tranquilo pero que se pone nervioso eso es un espectáculo verdad un espectáculo de cartel que firmado por la Concejalía con ese eso es así el cartel que se Javier Canet sí sí que le aconsejo aconseja bueno uno uno de los nominados Il el otro nominado es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también parece que están en racha va a por todas van a la caza

Voz 5 04:10 eh Miguel Ángel Ramírez el Getafe ha disparado también el él

Voz 3 04:15 la Concejalía perdona el Ayuntamiento de Las Palmas ha sido nominado por cargarse por estar dinamitando la Ruta Playa Viva de Las Canteras es sobre todo está afectando ahora mismo anillo los City taxi el bar de contase conciertos en la ruta Iker efectivamente nosotros aunque somos imparciales en las votaciones porque votan ustedes en nuestras sedes y efectivamente no duele que que se cierre que no que no se encuentre una solución a ese bueno no

Voz 2 04:46 entonces para resumir tenemos dos marcas que son el Ayuntamiento de Telde por esa falta tractor de ortografía ir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por matar la ruta

Voz 3 04:56 he de ir el ganador de este de las marcas doblete de agosto un redoble que ahí está Dani

Voz 4 05:02 vamos a hacer el redoble de que salía gratis

Voz 3 05:06 quiere el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en felicidades tolerante no sabemos bien a quién le cae Augusto tú si estás por ahí escuchas esto felicita a quien corresponda al calor usted Hidalgo enhorabuena pues mira a ver si encuentran una solución que la Ruta Playa Viva es muy importante para para el ocio de la ciudad

Voz 2 05:22 pues ya tenemos marca atleta de de agosto hizo íbamos a alto Lete individual que quiénes son los nominados

Voz 3 05:28 bueno el torete individual e hicimos una estampita porque como quitamos uno para la consulta metimos uno que realmente salió en septiembre que fue el padre va es el padre va eh se negó a darle la hostia que se merecía Héctor Suárez a la comunión pero

Voz 5 05:45 como Héctor Suárez

Voz 3 05:49 de Coalición Canaria en el candidato a la alcaldía de Telde se negó a darle la ostia porque estaría casado por lo civil ya estaba en pecado mortal ojo eh entonces hemos consultado incluso tenemos a Pablo Bolaños y escucha una asesor para consultas legales religiosas dice que efectivamente dentro del marco de de estas cosas que yo me pierdo del Derecho Canónico hay una parte que dice que sí que puede negar pero es verdad que primero que está proyecto desfasado aunque el cliente no nuestro Toledo del dos mil diecisiete es el campeón obispo en casa pero aparte es que está fuera de lugar es que seguramente también lo ha hecho porque sabe quién es si mañana me presento yo no tiene miedo y así me cazador cazado con lo cual el padre BAE uno es bueno cambiarlo por otro Doña Carmen Luisa Castro y la coleccionista de antigüedades de Tenerife que quiere que lleven a a Franco a Güímar SA metido merece que la antigüedad iraquí era chico por lo visto ha estado comentando que entre otras cosas ha dicho que el que a qué viene ahora un dictador espectadores Pedro Sánchez presidente elegido una democracia dentro del sistema parlamentario está comentando sí lo ha llamado dictador se dice que a qué viene desenterrar eso y que Si sea Isis acoge a la Constitución que también habría que que quitar los embalses los colegios que se hicieron el adicto a la verdad que he tenido una serie tú debes haber tenido más información que yo bueno es la siguiente el amenazaba la finalista junto al padre vas vamos

Voz 2 07:27 a ver quién es el torete de agosto dos mil dieciocho redoble Dani

Voz 3 07:34 la tele

Voz 5 07:34 este de de agosto del dos mil

Voz 3 07:37 dieciocho doña Carmen Luisa prepara ese Feli ciudad esto Lete ha arrasado con setenta y cinco por ciento de los votos

Voz 4 07:46 era grande de la grande seguro que va pero sí en la final

Voz 3 07:50 yo la veo con grandes opciones porque además la chica han entrevistado ha vuelto venirse arriba no sé yo creo que debe estar al hueco a lo va a quitar la flamenca encima del televisor para ponerlo hueso no lo sé que que va a hacer pero felicidad y suerte con los suyos

Voz 4 08:04 Carmen Luisa Castro alcaldesa de Güímar

Voz 3 08:08 elegida supongo democráticamente como el presidente de gobierno hemos CBS del dictador mira guarden felicitamos a Gran Canaria Times en Twitter eso a cambio de Valleseco si me está escuchando seguiremos picado en Twitter porque llevan tres puntitos más para la clasificación de los casa atletas liderada por Miquel Prat