Comentario David Perdomo: "El país de los aforados"

Voz 1

00:00

Mi Gran Canaria preparen el confeti el champán y un Aleluya porque estamos más cerca de que la justicia en nuestro país sea igual para todos que que el Viva España ya está Paquito ha dicho hola pero nuestro país está a un paso de ser más democrático y todo gracias a la decisión del Gobierno de acabar con los aforamientos pues muy sencillo el aforamiento permite que los miembros del Gobierno diputados senadores jueces fiscales y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y autonómicos sean juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad y no por los tribunales de primera instancia ordinario sólo como en Cristiano sería que toda esa gente en caso de cometer un delito no sería ni investigaran en por un juez ordinario sino por el Supremo los tribunales superiores una posibilidad con la que los político manejarlos tiempo retrasar las causas en su contra a diferencia del resto de mortales no les otorga inmunidad pero sí es cierto que para muchos podría tener los días contados al menos en parte el presidente Pedro Sánchez quiere modificar la Constitución para acotar las posibilidades las que se usa el aforamiento solamente se utilizaría para los delitos que cometan Su Señoría a la hora de ejercer un cargo como por ejemplo los delitos de corrupción que lleva a cabo depende del Partido Popular que no ve con muy buenos ojos esta propuesta ciudadano ya había pedido acabar con los aforamientos podemos incluso pide que ni el Rey ni su familia tengan este privilegio pero en principio la propuesta del Gobierno socialista sólo afectaría al aforamiento de manera parcial no acabaría con este derecho de algunos españoles que no son poco uno doscientos cincuenta mil somos el país de Europa con más aforados en Alemania por ejemplo nadie tiene este privilegio lo peor de todo es que el momento en el que llega porque más que buena voluntad del Gobierno parece que es un intento apresurado de acaparar la atención mediática que esto días será llevado la ministra Montón y también la tesis del presidente un intento de dejarnos tan ciego como la justicia ano perdón que en España la justicia todavía no es llega simplemente ABC mira hacia otro lado