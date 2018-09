Crea Orden: Las mascotas

Voz 1 00:00 hoy por hoy Las Palmas David perdón

Voz 2 00:12 eh

Voz 4 00:22 Rossi XXXIX como decíamos vamos a organizar íbamos vamos a ser pues con Fran del restaurante que de que que nunca había estado con nosotros hoy algún diario más héroe Adela algo relacionado a los restaurantes

Voz 5 00:33 sí bueno y además es lo mismo también están bien no perfecto en directo sí sí pero es verdad un día nos podrías dar tu unas pautas de de conseguidos así trucos como el que me estás comentando a bordo de organización de los platos va a seis todo aquello eso sí que estaría súper bien perfecto muy bien visto Slaughter lancha de la sequía

Voz 4 00:53 lo otro Marte pero hoy vamos a organizar todo lo relacionado con las mascotas sí

Voz 5 00:58 bueno Abed unas cuantas mascotas porque por haber hay todo tipo de animales en las clases no pero vamos a hablar normales que son hámsters perros

Voz 6 01:05 la todos conejos loros eh

Voz 5 01:08 Pajaritos bueno no tienes Makoto e hijos dos hijos fiera y esos son lo peor tienes mascotas

Voz 4 01:18 sí tengo una Chinchilla tengo un perrito oí loro a mitad de todo un poquito nos anima cuando llegamos a Gaza e sí ahora que si te da una alegría tremenda yo tengo dos perrillo hilaridad que que sí que que da gusto llegar a casa hay que te reciban

Voz 6 01:32 pues sí mi pues debe ser porque a mí me recién pero no sé seguro que no igual que a vosotros

Voz 5 01:38 cuenta para organizar bueno

Voz 6 01:41 es que una vez que entra una mascota en casa es una un miembro más IS miembro más necesita también su propio hueco necesita también subió su armonización necesita tener un sitio donde mantiene sus cosas de forma útil práctica y que no sea eficaz y funcional no vale tener las cosas desperdigadas por toda la casa y sobre todo nos lo va a tener un perro que tenga un gato que tenga un pájaro eso hay que tenerlo en cuenta si por ejemplo queremos meter un gato pues un perro que sabemos que están sueltos por la casa eh hay que valorar qué tipo de muebles tememos que tejidos no tengamos cosas que se rompen a ras de suelo las mesas que ese suben los gatos sino queremos que al final sea un viento tener una mascota en casa porque lógicamente por muy inteligentes que sean y por mucho que están a magistrados o adiestrados perdón terminarán haciendo cosas de animales juntos hay que tener en cuenta eso

Voz 5 02:36 durante de que siga saludar a otra bestia cuyo nombre como en el lado bueno para nosotros nos han llamando pandilla basura osea que yo no he Adela entonces ya sí tenemos el huequito pensado para ello visado porque más hay que tener en cuenta buena primera

Voz 6 02:59 a saber cómo con las personas cuantas cosas van a necesitar es necesario que tengan diecisiete pelotas es necesario que tengan XXV juguete mitos dieciséis tipos de golosinas eso es muy importante entonces lo primero es vamos a valorar cuántas cosas necesitamos busquemos debajo de los sofás de las camas todas las cosas que van dejando tiradas hilar las recogemos las pensábamos las miramos decimos con que nos vamos a quedar una vez que lo hayamos decidido vamos a guardarlo todo en un mismo sitio y además yo recomiendo diferenciar dos cosas uno lo que tú utilizas al salir de casa en el caso de los perros pues dejamos en la entrada a una cesta que tenga la botella el spray

Voz 5 03:37 la limpia Los torreznos la Correa

Voz 6 03:40 una toalla porque a veces vienen muy mojado son muy sucios de polvo las bolsitas de basura todo lo que vayan a utilizar al salir de casa lo dejamos cerca de la entrada porque hay que dar una utilidad para los espacios hay que ser práctico efectivamente y lo siguiente es el resto de cosas ubicarlo también me juntas en un carro en una caja moneda en un armario por favor que los animales no accedan a ello porque sino los perros tanto de acogiendo las pelotas sacarle dos hoteles y el resto que estén todas guardadas que tenemos que tener este carro pues mira tenemos que tener el resto de correas sus papeles es muy importante tener toda la documentación en vigor guardado en una carpeta Junta pues sí que salir corriendo alguna urgencia hay que tener allí también más toallas las que utilizamos para lavar los au si viene muy mojados el resto de sus juguetes pero recuerden todo cerradísima

Voz 5 04:33 todavía no me hago partituras por supuesto llamas luego vamos a hablar

Voz 6 04:36 unos pequeños tips de higiene porque los queremos tanto que a veces

Voz 7 04:40 lo vemos un poco

Voz 6 04:42 el control no entonces todo bien ubicado todo junto el tema de comida yo recomiendo mucho mira ellos comen pienso o deberían comer pienso atención deberían comer pienso y los gatos por ejemplo tienden Arena los hámster los conejos ese tipo de productos me gustan los contenedores más que la bolsa que terminar rompiendo saliendo pierde incluso Arena comida me gustan los contenedores que son los de las tiendas de golosinas pero en grande tiene un un un cuenco como se llama a una pala y con ello va recogiendo y echan dolor en el arenero la comida en su Bedera en su comedero comederos iberos yo sé que la mayoría de las personas los tenemos la cocina eh si se puede evitar fuera porque hablan de la contaminación cruzada innoble conveniente poner siempre debajo de los comedores los vertederos una pequeña alfombra vinilo rica o un paño de secar cubiertos para que todo aquello que ellos escurre caiga allí Hinault en el suelo que puede llevar o que lo pisé hemos o que no resbala bastante incómodo Nos podemos dar una buena torta el también hay que tener en cuenta los animales tipo por ejemplo hámsters sobre todo conejos tienen olor los armeros de los gatos dan olor hay que limpiarlo diariamente porque no no sabremos encontrábamos en una ocasión con moscovitas con bichitos no es conveniente tener menos en las cocinas animales queden olor Si se puede tener un Exterior mejor sino muchísima limpieza qué ideas podemos hacer para tener las cosas de los animales pues ya os dijo unas carboneras clasificado de zapatos de plástico pues podemos poner en el armario de la entrada pero siempre que esté todo ubicado por favor cerrado hay que lavar sus cosas todas juntas a la vez juguetes toallas cada quince días por favor ventilar muy bien ponemos una bolita aromática para que no huela

Voz 5 06:31 la casa Yves raro verdad dentro en una casa de tiro para atrás lo Lola perro

Voz 6 06:36 efectivamente bueno si es normal también los humanos solemos pero bueno si lo podemos evitar mejor atleta llamado Chevy pensarlo

Voz 5 06:46 no

Voz 6 06:49 bueno pues estos son los pequeños tips para que las mascotas puedan convivir con nosotros de la mejor manera posible pero sobre todo cuidarlas y es muy importante el higiene y ubiquemos Toso cosas juntas he dejado tiempo para ha por cierto hablando en mascotas este viernes en el gran rocas ha de Jinámar hay un taller sobre organización de cuartos de adolescentes no se lo pierna pueden darle mi página web creador orden punto com o en la página web de

Voz 4 07:17 pues perfecto Adela Torres sociales rápidamente para qué