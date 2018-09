El viajero gaditano: París

Voz 4

00:45

esa que nos recuerda esa me recuerda no la la moda pues sí allí vamos ahí a París a una de mi bueno mi segunda ciudad por así decirlo porque estoy viviendo allí casi cuatro años las idas y venidas bueno me dio mucho de lo que soy a tormentas y que por qué no menciona tal segundo programa que hago la segunda en la sensación que hago pero la verdad es que no ha podido hablamos de París París a igual el director Gran Canaria París pues mira era algo que me me no me congratula decir pero ya no ahora mismo no tenemos vuelo directo teníamos uno de Vueling la compañía Vueling directa gol pero ya no tenemos entonces habría que hacer una salita en Madrid o en Barcelona Nos colamos en París hay tres aeropuertos diferente tenemos Orly Orly tenemos chat gol tenemos Bové que es donde opera Ryanair que estaba como una horita de París yo recomiendo siempre por Orly o Charles de Gaulle y está en tren en el TGV que pasó por el TGV que pasó por allí en francés desde pasa estamos en Digne en en nada tres cuartos en París que oye en París es muy caro quedarse en París hay que gracias a Dios ahora tenemos Airbnb una gran aplicación que me invento no dependa que le pregunté a pesar decir que quieran crema quebradero de cabeza de todo hotelero pero es verdad que no se abaratan mucho al usuario normal como nosotros salario medio de de de clase social media como nosotros nos facilita mucho el alojamiento porque mucha mucha dio mucha gente simpática que colabora que deja su habitación a un muy buen precio sí que yo recomiendo buscar si lo que envió que hotel no mejor bien vi porque no van a tratar muy bien los parisinos aunque en contra de la fama son muy simpáticos tienen fama de se así que si tienen familia en los parisinos y fama pero bueno para donación muy cosmopolita y eso deja huella en toda ciudad que no recomendaría para que no conozca y bueno yo tenemos vuelo que hemos buscado es Kayes canas recordemos que el vuelo más barato o más y más cómodo que haya ya tenemos Airbnb buscado habitación en el centro de París que tenemos que ver pues tenemos que caminar es decidir qué vamos a ver si parte cultural o parte de ocio y pasándolo bien sigamos a ver el parto culturas tenemos una amplitud de museos y monumentos que tenemos que ver si O'Shea como la torre Eiffel no no subir no subamos al otro porque vamos a perder un día de los pocos que tengamos de nuestras vacaciones no perder un abordando la cola que recomendó hacer ya que he vivido ahí reconoce recomiendo hacer algo que no sabe mucha gente que justo enfrente Se llama la tuvo de Montparnasse es un rascacielos enorme que destaco muchísimo sobre el Sky eran de París subimos la torre tiene un mirador arriba trescientos sesenta grados justo severa Torre Eiffel enfrenta nosotros con las que no podemos hacer fotos necesitas a las fotos a la torre Eiffel detrás que es obvio lo mágico de no sé si tu sus la Torre Eiffel está pero no sale en la foto claro nada más que ver esa área de muy alto pues hay que ver ese cómo se llama el rascacielos Latour la torre de Montparnasse la Moon páginas a todo eso hay que verlo sí sí que más pues hay que ver el arco del triunfo hay que dar un paseíto por los Campos Elíseos pues las tiendas por allí es de seis sí que es la tiene el nombre de la avenida más bonita el mundo cual los Campos Elíseos ha hecho termina el Tour de Francia pues sí también tenemos que ver para mí como tú me dijiste todas las acciones terminar con un lugar mágico hallar sitio que hablemos no claro cuál sería el lugar lo adelanto ya que es el barrio de la de de Mc en barrio de los pintores arriba hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús Soccer suecos y ahí es donde eso dice que esa basílica esta tiene las puertas abiertas a todas las religiones del mundo por qué porque el Sagrado Corazón de Jesús Amigo entonces ahí está permitido todas religiones pueda puede todo el mundo puerta abierta a todo el mundo como la iglesia del de de la capa