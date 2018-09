A sus 88 años Francisco de León sigue pisando la Geria descalzo

Voz 3 00:00 hoy por hoy Lanzarote con Javi Rodríguez

Voz 6 00:45 abstención Roa irá muy buenos días buenas día pisando el rough pisando el Jable lo hoy de una manera muy peculiar Descalsos vamos a pisar descalzo Don Francisco de León de León muy buenos días y bueno dice no es tan fiero león como lo pinta

Voz 7 01:04 soy yo soy yo

Voz 6 01:08 como presentarles a ustedes quieren me acompañan Francisco de León tiene ochenta y ocho años desde muy jovencito pisa el roce el Jable también a Hollande que ahora les vamos a explicar seguramente todos ustedes lo saben qué es exactamente esto de apoyar descalzo Don Francisco cuando llegó usted al campo por primera vez cuántos años tenía una concedía añitos

Voz 8 01:36 ya estaba en el campo con mis padres guardando las que ahorita cerca de mi padre pero concede año estaban en el campo hacia

Voz 6 01:46 mención quiénes Francisco de León

Voz 9 01:49 Francisco de León pertenece a nuestra historia a nuestra memoria viva y es un es un sabio lo sabe absolutamente todo tipo de de nuestra tierra y Yuki yo quise siempre conocerlo por esa estampa de Pies Descalzos en el roce que me parecía una cosa dificilísima es bueno en estos años en en en el contacto que he tenido con él erizo esto eh como conoce a todos por todo con ese bagaje absolutamente necesario creemos que que no es importante pero pero sí lo es y lo es en simplemente él hubo un pequeño detalle el podar un árbol como lo hacían antiguamente en esos esos conocimientos iban perdiendo y Francisco es necesario más que nunca

Voz 6 03:01 en qué año nació esto que usted Francisco

Voz 8 03:03 en mil novecientos treinta el veinticuatro de enero

Voz 6 03:07 cuánto seco cuanto se ganaba entonces apoyando el campo vamos aplica el primero que es a allá

Voz 8 03:13 la abrirá el rollo ha plantado una batata bueno hay que hoy hallarlo echar estiércol y tapado y hacer un montón cita luego se cortamos una planta la plantamos hay de hoyo diez centímetros la anterior amaine rollito Ed

Voz 6 03:34 cuánto se ganaba entonces cuando ganaba usted buen

Voz 8 03:37 hallando ya ganamos pues siete siete de siete cincuenta por ahí con diese serían ya después de ser fue subiendo bueno precisamente bien lo veíamos subiendo era mi hermano huyó porque eran los más que salir en al pueblo la olla que no tener no nos miramos pa reloj ningún por dinero que no había eh que no estamos mirando para veloz sino de Zola Azón trabajan como se cuenta de la hora que era mirando mirando por los poníamos derecho según la la forma de las la zona lo indicaba la hora que era ustedes eran el reloj eh sí señor manecillas del Rey

Voz 6 04:22 los usted sabe que gente de todo el mundo se ha interesado por esos hoyos de de La Geria de todo el mundo estaba las televisiones incluso hay todavía hay por ahí algún artículo en muy de gente muy despistada en por Internet que dice uy eso lo hicieron los marciano

Voz 8 04:39 no no no no no

Voz 6 04:41 lo hizo gente cómodos Francisco de Leo no es

Voz 8 04:44 no creo que se hizo porque yo la verdad que yo no hice hice un hoyo en al fondo en la ellas pero cuando ya con dieciocho años estaba trabajando en la feria pago y me dijo que si quería hacer siguió no me importaba hacer un hoyo en La Geria y le dije que sí estuve dos días para Zerolo ir Irán tirando arena barniz

Voz 6 05:12 donde nació esté en San Bartolomé

Voz 8 05:14 eh

Voz 6 05:16 qué recuerdos tiene de cuando era de cuando era pequeño

Voz 8 05:19 no Francisco porque recuerdo de chiquitito trabajando como ayudándole a mi padre

Voz 7 05:26 ha hollado ha sembrado

Voz 8 05:29 a plantar batalla parado toda sacó cita las hacíamos nosotros

Voz 6 05:33 estuvo quince días en la escuela

Voz 8 05:36 el día luego después quién Mi padre me para nos con maestros sino con uno que sabía hacer el aún es mejor que yo porque eran así estuve después en la escuela

Voz 6 05:51 y al principio de la entrevista Ascensión me decía él cree que no es importante

Voz 9 05:56 esa es exactamente pero cuando el problema

Voz 6 05:58 de de la persona más importante

Voz 9 06:01 para hereje para que veas hoy en día hay personas que no son importantes y que se lo creen es un cambio Francisco lo es humilde Por eso es todavía más importante que el toda mi admiración a a a Francisco no solo pensar que nació en mil novecientos treinta en una etapa mundialmente convulsa y cuando él dice que sólo estuvo quince día en la escuela hizo padre lo llevó a cuidar seis cabras al Jable en realidad estaba batiéndose en en en en el país una guerra civil en hermanos no en eso todo hace que que su historia ya sea la historia viva de esta tierra pero también si lo vemos que lo podemos incluso circunscribir en en en esa época no me parece me parece fascinante es curioso como como Francisco como todos los niños del campo en los conectaba a siempre en este caso su padre le hacía de hacía sentir la tierra yacía ir en realidad eh sin darse cuenta empezaba a tener todos esos conocimientos que bueno que al comienzo que pueden pensar que que no son que son insignificantes pero son tan valiosos sobre todo en este momento

Voz 6 07:37 que que le enseñó su padre Don Francis

Voz 8 07:39 con hacer todas las cositas en el campo juego ya sembrar arrancar acuerdo también arrancar estamos arrancando bueno eso lo contaba mi padre no me pasó a mí que estaba un hermano de mi padre arrancando y todas las no Narita según estado arrancando las leían dejando colocando las detrás vino un remolino de viento ya entonces tenía una mamá y tal en el brazo Idle dieciséis toma lleva te está también

Voz 7 08:17 sí sí que uno acaba hablándole al viento enseño claros lidiado Guirao todas las que tenía ahí la que tenía pues lleva te esta tardía

Voz 9 08:30 Francisco y el viento como como lo concibe en el en el en el campo el viento que su amigo o enemigo

Voz 8 08:40 el enemigo de de la planta el bien el el médico de la planta con esos hacemos todos estos moritos todos esos Bardo va o mantener el que no lo hagan daño la planta no les saca usted aprovecha el viento no ha estado mejor hechos para Carlos pero el viento deja el molinera

Voz 7 09:02 muy bien muy bien por qué los quedando por gusto a usted la guerra le enseñó algo

Voz 8 09:12 no me enseñó mucho chiquitito recuerda que en plena guerra mi madre ya estaba mi padre citado también para para ir a la guerra en Mi madre recuerdo que de mi casa a la Iglesia por lo menos pero yo creo que sí cuatrocientos metros o más allá de rodillas por el por la tierra sólo con arena de rodilla a la vez que Jake Jodar de Aíto de mi madre a lo que haga frío enciendo ya digo que el recuerdo todas estas cosas se pasar hoja tirita en bastante bastante tiempo le roces pasó bastante facilita la mayoría bueno lo sí teníamos patatas patatas comíamos y teníamos gofio Bosti pero mucha de la gente se costaba siguen sin comer como eran como un día normal

Voz 6 10:15 entonces Don Francisco un día normal se levantaba

Voz 8 10:19 lo controló levantamos como que hacer nuestros era chiquito era Deacon las cuatro jaulita Alcampo estamos todos los días no el campo y luego volvíamos a casa llevábamos el puñetas gofio para el campo no luego bien para caza a ya la la tardecito las pureza eh estaban todo el día con el con el puntito de gofio bueno el pollito degolló todo digan se pasa igual tocar a Doñana una carita eh en el zurrón

Voz 7 10:49 hacíamos negocio como decíamos antes hacemos una rápida y el mismo lo decíamos

Voz 9 10:58 Francisco y el agua a dónde iban a Carla

Voz 8 11:04 como teníamos unas vive grande allí en casas pero cuando no lo ha alcanzado pues se llama Casa de Don Paco Mir quieren viajado ya por Piñera mente veíamos leía a la plaza en la plaza que allí estaba el celador traía al agua de las mareas blanca venía al agua día a la plaza ella brillen una idea ni lo poníamos modernos lo ha remito a Paco es el bajito llamo por llevarlo a casa si así era

Voz 6 11:39 a ustedes ustedes pasaron mucha sed

Voz 8 11:42 se sepa es menor que pasemos sed pero pasemos si los parta diablo había cien ya digo que teníamos del campo está arrancando que muchas veces en una noche porque estabas ahora los entero estaba broncas para lo encarnan el día íbamos en la noche arrancar ya llegamos de noche todos enterrado por la cama e IATA

Voz 6 12:10 lleno de tierra ya no de tierra

Voz 8 12:13 tierra

Voz 6 12:14 porque claro lo de lo de la bañera y la ducha esto era un lujo era un lujo que

Voz 8 12:19 novillada con todo eso no voy a hablar claro y bañé

Voz 7 12:22 a mí me ducho quién conocía esa los ricos el Nilo rico rico que dicen que los ricos también yo

Voz 6 12:31 sí

Voz 8 12:32 nocilla en la bañera de ofrecí que yo tengo

Voz 6 12:35 la curiosidad por qué descalzo porque la la imagen que nos enseñaba Ascensión y que usted va al roce y pisa el rough y el Jable de escaso yo llego al K

Voz 7 12:49 o a la arena o La Geria donde voy

Voz 8 12:52 me quito los los aparatos porque descarto como estoy para bien para trabajar

Voz 6 13:02 Ascensión tú y tú serías aún con todo el campo tú serías capaz de trabajarlo descalza

Voz 9 13:10 es un sufrimiento añadido no no no no por eso me parece además es una imagen tan tan impactante tan icónica no a un agricultor descalzo en Ampo suelos me parece me parece increíble y a mirar

Voz 6 13:27 bonito muy

Voz 8 13:29 bonito y a mí me parece bonito llegar al campo echarlo zapato las alpargatas como decíamos por un lado voy a trabajar

Voz 6 13:39 si usted prefiere pisar el Jable o La Geria

Voz 8 13:43 todos quite me gusta tanto Jable como La Geria porque en todo citas ha trabajado

Voz 6 13:49 igual prefiere cuál o cuáles Maduro o cuál es la diferencia entre trabajar uno y el otro bueno hablen más pesado Jable

Voz 8 13:59 pero hablo me gusta trabajarlo dosis

Voz 6 14:04 bueno un fiel amigo que nombraba usted antes era el camello me decía buen amigo amigo veces otra vez es mejor que no

Voz 8 14:13 se a veces pero otras veces mejor que no recuerdo que cargamos el camello de se va dado lenteja lo voy a eso y al Lucía hace no parecía una montaña eh

Voz 6 14:27 es curioso porque otras veces he hablado con otros agricultores y me han dicho eso que parecen montaña

Voz 8 14:32 el si pasos de montaña así yo recuerdo eh Chiquito de de caldear un camello que les dejaron unos mi padre para para llevar no recuerdo pero unos moños de de centeno ya en el vaso de El Camello Illes puntos esto me carga cuando venía subiendo va para arriba ya el puente decimos nosotras las Montaña Mina me costó destaca el cambio de vía y cuando llegué al aire estaba mi padre y dueños el camión Herguido aquí se intenta yo Akal galo viví yo no pensaba bello solo

Voz 9 15:14 aquella montaña hayan montañas tengan

Voz 8 15:16 montañas de pensaba que no que no había ido dando gritos por Moody's

Voz 6 15:25 antes cuando le he preguntado por el agua me decía con seis añitos me FIA ajada de formaran

Voz 8 15:30 hablamos hace abocados a regalitos de agua

Voz 6 15:33 los perritos que eran oro que era menor

Voz 8 15:38 en San Bartolomé cuando no a digamos a comprar la plaza cuando no voy a la plaza de Don Paco Ramírez después más tarde había otro señor allí que lo llaman anteriormente también vendía agua y luego no despachados sino dos arreglista un barril ya Mi padre legal de los programa eh porque mi padre Via tenía ese señor una cabra de par y no Gallup monos no les París y entonces fue mi padre les sacó los cabrito Cervera avaló dos Valerie agua porque les salvó la cabra bueno esto lo recuerdo

Voz 9 16:24 no ha de difamar era salobres era hasta lo saben hacerlo

Voz 8 16:30 bueno yo

Voz 6 16:31 tengo que agradecer nos vamos quedando sin tiempo pero todavía tenemos un poquito les tengo que agradecer especialmente a Ascensión y mirando que es lo más urgente para que no se nos eche el tiempo encima de lo que te queda por decir que se que será mucho pero es están de agradece que hayan hecho el esfuerzo además Don Francisco de venir aquí a contarnos todo esto y su generosidad porque tampoco tenía que venir aquí a contárnoslo lo que usted significa para gente que no pueda estar escuchando y que no tengan iría de dónde viene todo esto no que piensa usted Jable La Geria hoy cuando usted observa al paisaje

Voz 8 17:05 qué piensa que sí que es una pena tener todos esos abandonado lo bonito que que plantamos todos de toda batata sandías tomates de todos plantamos ahí yo he hoy no hoy sino es el agua potable no cogemos las

Voz 6 17:24 es hablábamos el otro día en llave

Voz 9 17:28 sin agua eh tenemos que conocer bien las técnicas de cultivo y es ahí donde Francisco podría enseñarnos mucho

Voz 8 17:41 eh yo las tengo en las tengo prepara ahí Higueras tanto las tengo deben año proto preparará a fabricar como decimos aquí olímpica ya entonces ese plantar al próximo año porque ya las tengo ha

Voz 9 17:58 ese es el secreto una tierra fabricada es una tierra descansaba ir adquiera más tarde que más tarde va a producir patatas a cualquier otro os

Voz 6 18:11 no no que le diría usted a los jóvenes a la gente joven que podemos decir cuando que ellos no ponen interés ningún no ponen interés en aprender así que hay porque yo muchas veces

Voz 8 18:28 y a veces me pongo aquí en casa y escribo cualquier minoría allí en otras libre Tita me preguntéis es que debe de hacer algo dar un impulso a esta gente para que aprendan a hacer las cosas pero por es aunque el Cabildo Custo ellos lo va es porque no tienen el interés en aprender y que más pone en esa libretista muchas cositas de caigo pasado hijos eh en toda la el todo el tiempo esté quemando

Voz 6 18:59 que tiene ahí su memoria se a trocitos

Voz 8 19:02 eh a trocitos colocando allí en las patitas Maese buenas exclusividad cada una tiene una copia de la de Tita

Voz 9 19:12 yo siempre que estamos los dos como becarios

Voz 6 19:15 somos mirándole y al tirándonos si mirándolo Halal Love ochenta y ocho años nuestros así

Voz 9 19:20 no es por qué por qué Francisco non es un hombre de de lo esencial nada en él es es superfluo es auténtico icono once absolutamente todas esas tenga en de cultivo necesaria para recuperar y poner en marcha de nuevo en el campo en una isla como esta y dependemos del exterior para alimentarnos yo creo sería sería necesario que Francisco siguiera enseñarnos todo ese conocimiento no Se el Francisco es el el pasado y que Iriney y es necesario absolutamente conocerlo para poder dirigir nuestros pasos a ese futuro que que tiene que ser esperanzador no

Voz 6 20:17 Don Francisco le tengo que dar la gracia no esté de estas por por tantos años por dejarnos un un patrimonio tan tan valioso y además porvenir contárnoslo por esa libretista que ojalá todo el mundo designar

Voz 7 20:33 bueno y iraquí por su humildad

Voz 5 20:39 y es que la humildad

Voz 6 20:41 vale mucho porque yo los latinos que que estoy libre alguien caso no me pongo a

Voz 8 20:48 SER cositas en la libreta

Voz 6 20:50 Don Francisco por otros ochenta y ocho años que le veamos

Voz 7 20:54 no no no no no ponerlo uno más

Voz 9 21:02 él va él va así parto plasta pero va ganando diera sólo habla de un año pero eso esos muy inteligente de su parte

Voz 7 21:13 hay vamos escapando como digo yo

Voz 6 21:17 hay algún deseo alguna cosa que le gustaría dejar aquí constancia en la radio antes de despedirnos

Voz 8 21:24 pues yo los deseos que estos joven que trabaja en algo en La Geria para que vea lo bonito que es La Geria que aprendan algo de lo que hay que hacer en la gente

Voz 6 21:38 Francisco León muchísimas gracias por haber cuidado lo más bonito y lo más importante que tenemos en Lanzarote un abrazo enorme

Voz 8 21:45 igual violentas esté atención Grace

ya este ratito es vamos impagable en este espacio de radio gracias

Voz 9 21:53 que gracias un abrazo hasta

al dentro de quince días no volvemos a a oir hasta entonces has vencido