La Vida Moderna es Rafa Hernando preguntándole a Ignatius por el ángulo muerto del estudio de la SER

Voz 1 00:00 la tranquilidad motor bienvenidos un programa más de la vida moderna y que en concreto el de hoy lunes

Voz 1194 00:24 el acuerdo se les recuerdo que con mis presentaciones en lo que queda de temporada lo que quiero transmitir es estabilidad estabilidad por el nuevo Gobierno

Voz 1 00:34 ilusión no dado el gabinete de de

Voz 1194 00:38 sensatez es poco ministros ilusionante que será que han sido nombrada desde desde mi puesto en la Cadena SER voy a transmitir no el caos al que tenía todo el mundo se sacaba ya de la si ir presentó buena David todos ustedes muy fuerte aplauso para él pero

Voz 2 01:03 me hace gracia el aplauso me parece el aplauso es correcto

Voz 1194 01:06 el correcto pero hemos oído en ningún momento

Voz 1 01:11 no a ningún ambiente de de de

Voz 1194 01:14 Kingdom mi puede cantar sin nada nada nada que pueda desestabilizar el Gobierno de Pedro Sanz queremos que

Voz 3 01:22 tan comenta ahora las Cortes Generales no tan mandó una carta de Juan

Voz 0470 01:25 podría usted no desestabilizar al Gobierno porque saben que eres el principal agente de la destrucción de España no bueno llevamos destruidas ya moderador y el Gobierno de Rajoy que tanto viendo muchas demoliciones la vida moderna sobre el lo estaba acostumbrado

Voz 1194 01:43 mi locura ya ya ya interpretar los cosa quiero sí ha como algo desagradable y a partir de ahora voy a remar a favor

Voz 0470 01:51 el otro día eligió mismo a los cinco minutos te estaba asustando crema en el pecho

Voz 2 01:56 que puedas trabajo está yo creo que lleva ya se me ocurrirá como justificarla

Voz 0470 02:00 bueno vale perfecto muchas gracias a todos por escucharnos en la pistola Taser en debe por todas la madre fracking ser hoy lunes once de junio creo que hoy queda exactamente un mes para que cada temporada

Voz 2 02:15 hasta luego un teñida eh que ya ya ya largo se va a hacer tú pero la gente pero

Voz 0470 02:22 es que esto es un horario un calendario laboral normal no

Voz 0759 02:26 no no no no no yo llevo dieciséis años en el mundo eso o business en la puta vida sacaba una temporada el once de julio eso es una cosa de los milenios de ahora acababan el treinta de junio como los contratos de los futbolistas

Voz 0470 02:41 tiene que tener laboral que tiene lo morisco no exactamente bueno

Voz 1194 02:45 que claro no es que no tenía que haber hecho esto porque si no nombras el tiempo que no falta lógicamente nosotros ya

Voz 0470 02:52 cuando nosotros estamos desconectada escoltado vamos yo yo estoy de vacaciones en mi corazón vale perfecto vamos a intentar aguantar el mes que queda eh eso tirar todo el mundo queda de pollito de Detroit no digo una cosa amiga llegados

Voz 0759 03:05 punto me parece bien

Voz 0470 03:08 a mí me del ya sea el Albacete actúe en Albacete el fin de semana bueno bueno

Voz 1194 03:13 que es difícil una vez yo decido dar ese paso es difícil hacerlo in que no se me voy al Apoel

Voz 0470 03:21 yo vi yo voy a hacer todo fácil porque nunca han Volvo aparecen también conocida como la nariz de Alf

Voz 1194 03:27 no sé de digamos que

Voz 0470 03:29 quiero quiero decirle estilo ha puesto

Voz 1194 03:32 en mi vida yo me he sabido subir a tiempo

Voz 0470 03:35 quiero decir eso te empezaría con el programa de los jueves en enseñamos cosas que no han enviado pero es que no ha enviado y Laura desde La Coruña con mojón no no es un mojón eso es un peluche sí pero pero recrea el virus del ébola

Voz 0759 03:50 ya no lo mandaron

Voz 3 03:52 ha enviado ETS es el rey

Voz 0470 03:55 ha enviado el ébola impone un y tiene una insigne que pone I love my dog

Voz 1194 04:00 a qué buena así que

Voz 0470 04:01 pues muchas gracias una buena campaña porque si algo

Voz 1194 04:04 tiene mala prensa son los virus solemnes

Voz 0470 04:06 hola el ébola en concreto

Voz 1194 04:09 los Demme me parece una buena idea como para que los niños aquí los padres en general y los abuelos

Voz 0470 04:15 yo voy a poner aquí por segunda vez en algún Perrotta al al estudio enseñárselo

Voz 1194 04:19 el favorito de los anti vacunas deberían hacerlos con forma de lo mismo pero de material de hueso del que le gusta a los perros

Voz 0470 04:27 para que un perro este comiéndose leemos sería

Voz 1194 04:29 Clinton sean preciosos

Voz 0470 04:32 este es el comienzo y ahora el jueves pasado pasó una cosa que que en hicimos la familias de hecho por favor vamos a recuperar la Familia de la familia

Voz 0759 04:40 MSC

Voz 4 04:44 la familia

Voz 5 04:48 mi favorita

Voz 0470 04:49 es una sereno de la gente alguien del público microcuentos historia familiar el jueves pasado acabó el programa diciendo que tenemos sólo un minuto una historia que contar en un minuto que se me vino un chaval que se llamaba Carlos

Voz 0759 05:01 bueno minuto loco Un punto loco

Voz 0470 05:03 tenemos la lo que contó Carlos en medio minuto eh ponernos por favor alguien poniendo una familias exprés de historia el un de un mil familias se venga venga venga esto pasó habrá tiempo vale creo que ya está ya tenemos un menudo de Familia de Carlos la de Madrid estaba haciendo una paja hasta el lunes sin querer vino mi tía periodista LOC pequeña la iba a cambiar lo que ya en el semáforo

Voz 2 06:04 sí guarro

Voz 0470 06:07 esto contó el chaval la gente se quedó aquí en el estudio de patada durante minutos

Voz 0759 06:12 la belleza un ataque de ya sí fue un fue síndrome de Stendhal

Voz 0470 06:15 a vejatoria balazo luego nos llamaron de la Cadena SER y nos dijeron como contáis estas cosas no lo gay nunca más así que hemos invitado a Carlos Sánchez nuevos y otras no Carlos Carlos Sánchez hola mandato tuyos se ha utilizado esta historia para ligar con chicas contado la llevó contando años juro tu primero de tu chica mira te voy a contar una anécdota sin una homilía con el bebé caro mueve contacta en medio minuto y queremos se brindar te los micrófonos de la principal radio de España para que desarrollen tampoco de minutos pero que no supondrá un gran detalle cuánto tiempo llevas contando esta historia llevó creo que fue en el dos mil diez la pata ganar el Mundial tu cuenta esperando no sé por Vestas de momento de una hora por ahí tiene una caja de once años si se lo entiendo de las primeras que descubrió gracias culé Ícaro todavía ahora ya está más experimentado ya sabes que pueden entrar bebé el momento no no lo evito Carlos vamos con prueba de que no hayan dicho a ver yo está esto al principio de la Faja once años hemos dicho no así la inocente Campeador

Voz 2 07:51 nuestro experto pajas Pere adolescentes

Voz 0470 07:55 ahora vuelvo a mi casa el me la hice Bernabé pero donde estaba dando migajas sólo sobre el que sí es verdad en el salón en el salón sólo en el sofá en la butaca de tu padre pero en el salón solo o en tu casa sólo en el salón sale totalmente solo en el salón de casa también sólo desfavorable pero el caso es que la la acabé la gasolina que cayó un poquito en una casualidad apuntando a ningún lado no coño nadie hijo y cayó un poco yo no lo vi entonces ah pero lo juro te lo juro no salió a borbotones estás hablando con su saque en total que acabé llamar al telefonillo era mi tía tu casa es un piso chales un pisito que empezó el admitía que venía con mi prima a ver a mi familia pero justo no estaba estaba yo solo entonces les abrió la puerta tal les vive es también la puerta un poco no supo rojo ahí ya Alito tuvo los cojones la cosa que fue cambiarán en España tenía nueve meses mi isla apoyó justo fíjate sobre su sobre lo que había caído no sea modesto pero yo le había acumulado Carlos tuvo que batir era tu hermana él tu prima hermana no intentar evitar esa tragedia Jodorowsky furia cámaras a qué vas a hacer ahí no que te acabo de correr ese niño calidad en ese momento la portada mitin que voy a explicar una cosa el precio eh qué decir tú no obstante no encontrase ninguna excusa algo raro hay hoy a ver si la vas a preñadas que soy muy fértil estaba cambiando en el pañal justo la levanto ya fue ahí cuando la vi en toda la nuca no no no lo sabía que al final vaya vayan quema la idea es que fue horrible la idea la misma porque ahora mismo estaba

Voz 0759 10:18 es curioso porque han sobrevolado sobrevolado el Ondas hasta el final te espina

Voz 0470 10:25 no hombre no el jurado

Voz 1194 10:28 muy honesto lo que me quedé totalmente para

Voz 0470 10:31 paralizados y miró mitin hijo Carlos qué es esto Carlos pero tanto activar el consumo y que pasó inventé yo tenía un camaleón tenía si me dije nos comida de camaleón una pasta blanca y huyeron huyeron de mi Casal al según ha vuelto a tutti haya tu prima alguna sí espero que no vean esto prima ahora tienen nueve diez años ya tiene conocimientos al sí sí claro ahora ya supo que sabe lo que es es pues pues esa esa fue la la historia ya te juro que por una vez no sé cómo acabará esto no pero vamos a ver si si es la Luca no es no es facial en la nuca no es porno vale en el cole en la nuca pues pertenece al acontecimiento

Voz 1194 11:31 el acontecimiento fisiológico den por accidente

Voz 0470 11:34 un chandal fue un accidente de cojones usándolos acciones Mary sabía hasta hoy hasta bueno hasta hoy espero que no lo vean no voy a partir de hoy tu familia te va a obligar a contar esta historia todas las cenas de Nochebuena Nochebuena

Voz 2 11:58 eh

Voz 0470 11:59 Carlos escuchaba cadenas sí

Voz 0759 12:02 pues no creo que tenía

Voz 0470 12:05 muy raros tan tarde para que lo escuchamos cuando no pueden escucharlo en qué vamos a saco

Voz 0759 12:11 este extracto en redes luego veremos

Voz 0470 12:15 Carlo Se va a ser viral no vamos a hablar con Wi Michu Rubio vamos a poner en la red Twitter

Voz 0759 12:27 hace esto ya que Carlos tú sabías

Voz 0470 12:29 la familia aún así la historia atendió contra la historia pide disculpas a tu primo ya tu tía cuando se habla con esa no no era de verdad sí sí sería trataras de ocultarlo que ya siendo la conciencia comiera por dentro ingiera Asprima tu prima de cincuenta tengo que contar una cosa lo de lo de la mancha de la nuca no te nacimiento así que Carlos mucha un aplauso para Carlos Sánchez

Voz 2 13:01 hablar la producción momento provoque la promoción del rumba como está viendo

Voz 0470 13:13 si alguien quiere que tengo un grupo los indigentes lo llevamos vale tocamos el seis en Llanes de que sirve Julio perdón el nueve de agosto de Galicia con la habitación aunque el el nombre al grupo los Carla pero tu que tocas la guitarra o sea que encima en el front man sí sí sí las primeras colas no

Voz 1194 13:42 que la gente no desconcierto cuando se vaya cuidado con las Lucas

Voz 0470 13:44 es que te Carlos dado una gran lección de comedia hace que de nuevo una plaza para Carlos a sí lo que ahora sí Cadena SER ahí está

Voz 6 14:46 actriz

Voz 1194 14:49 sí

Voz 6 14:50 sí

Voz 2 14:57 mandarnos al derrotar a Dominique Thiem por seis cuatro seis tres seis dos

Voz 5 15:11 autor de Miguel Martín Salamanca a ciento setenta y siete

Voz 2 15:25 da tenista sobre músculo sobre poblados sobre sus poblados

Voz 0470 15:38 está estos días estos días sea he visto más gente que he dicho es hoy estáis en viviese en una error así se nota sobre musculado porque hay que Ignatius están metiendo con poblado con el que juega defensivo y eso eso es una falacia cuando tenía dieciocho años nada ya no

Voz 0759 15:56 claro SAR hecho ataca once once once Roland Garros once es increíble el tío siempre caiga la final de Roland Garros la garantía perdió dos partidos en quince años

Voz 1194 16:10 la única manera de conseguir

Voz 0759 16:13 aún así Federer que no siga ganando finales

Voz 1194 16:16 de Roland Garros es hacer coincidir en el horario de la final una cita electoral para que Rafael Nadal prefiera ir a votar a Ciudadanos

Voz 2 16:30 hice pierda la final de París

Voz 0759 16:33 yo creo que es la única fórmula para que no siga ganando más reacio porque el domingo las elecciones claro

Voz 0470 16:40 no años sí sí es enseño que no hay otra opción es un demonio eh bueno vamos a ver

Voz 0759 16:45 está porque yo no soy especialmente fan de Nadal pero sí dejó ver a los franceses

Voz 0470 16:49 a pesar de lo que no gana por lo largo John que la gente no lo piensa que no si los hoy ayer que bueno

Voz 7 16:56 sí sí sí sí sí sí sí

Voz 0470 17:01 quiero decir que antes hemos hecho un un mínimo amago la semana pasada les pedimos a Koke eh porque se ha ido a Rusia al Mundial y hoy tenemos la temporada siguiendo paso para Borja González

Voz 2 17:11 eh por muy alto Borja que les

Voz 0759 17:19 dónde Koke es altísimo vamos a echar un poco a Borja

Voz 2 17:21 lo de un perro claro ya está a dos bandas

Voz 0470 17:29 vale

Voz 0759 17:31 digo de repente vamos a hacer un poquito Promoció

Voz 2 17:34 la promoción bien hay que probar a Borja

Voz 1194 17:39 me algo que me sorprende criminal

Voz 0470 17:43 la Bolsa Felipe muy el primer muchas al frente al estado vale siempre

Voz 0759 17:55 zahorra pues mira es que me alegra mucho que has empezado hablando de de Rafael Nadal Parera Parera en segundo y segundo porque venía yo con una noticia curiosa tenemos nuevo ministro de los deportes de los deportes de los demás bueno sí sí claro

Voz 0470 18:13 todavía es el secretario Secretaria de Estado es el Secretario

Voz 0759 18:15 estado au secretaria que todo apunta secretarias no de deportes yo no sé

Voz 0470 18:20 antes de esto es que no sé si había Ministerio de Deporte durante los tiempos del PP Méndez de Vigo te digo no Wert sí pero era claramente cultura deporte no

Voz 0759 18:32 claro entonces tenemos a Maxine Huerta que ha caído como una bomba eh

Voz 1194 18:37 no no vaya de deportes

Voz 0759 18:39 la volea uno Wadi momento

Voz 0470 18:42 se presentan joder pero claro empezaría a la gente que estaba hablando claro pero no no madre mía disculparme es que fíjate que presentaba Borja no se presentaban nosotros que estáis aquí cada día

Voz 0759 18:54 cabrón debo en el estudio

Voz 0470 18:56 con la gente pensaba que era a Isaías Lafuente claro

Voz 3 18:59 hay Roberto Sánchez como Francino y sepa no no no no no

Voz 0470 19:02 la de eso en la mesa de las tripas de la pudo ser están un día más peligroso para incendios

Voz 2 19:09 vais con una camiseta tanto continua

Voz 0759 19:15 bueno pues lo de Maxine Huerta que nadie se lo esperaba y entonces claro ha caído como una bombitas porque Maxine Huerta que es un tipo muy activo en redes y en Twitter y demás si uno de de una de sus constantes en Twitter es lo mucho que odia el deporte Oscar lo hará la han reflotado todos esos Trois antiguo de mal al fútbol que coñazo

Voz 0470 19:35 el odio el deporte

Voz 0759 19:37 es es si hay algo que no me gusta en la vida deporte es el tío no dejan lugar a la duda está cayendo poquito que no tiene nada que ver ya estuvo SAP que sea un buen ministro no no no creo que dependa de eso pero ayer aprovechando la tesitura aprovechando que Nadal jugaba la final y que el ministro de Deporte no le gusta el deporte el bueno de José Manuel Soto

Voz 2 19:59 y yo que pensaba que iba a ser un día normal ya Soto Nadal te buque Pedro Ruiz no dijo nada que Pedro

Voz 0759 20:11 la de Soto José Manuel Soto últimamente sabes que ha sacado incluso una canción que se llama Yo soy español hay y el que no lo sea ahora mismo

Voz 0470 20:21 hoy de esta guay afinar a esta ahí que que nos aclare que es español claro que no había duda cabe duda me suenan vivos

Voz 0759 20:28 verdad que era serbio bien pues José Manuel Soto estaba viendo la final de de Rafa Nadal le dio por subir un tuit dirigido al ministro de Deportes el propio José Manuel Soto su exministro deportes cultura ICANN Canet probable

Voz 2 20:45 eh

Voz 1194 20:45 querido Maxi en el área de los fallos de Atocha

Voz 0470 20:49 lo ha eso entra en cultura oral

Voz 0759 20:51 cultura eso sí no cultura eso o deporte querido Maxine Huerta dice José Manuel

Voz 0470 20:57 quitándole citando a máximo Huerta

Voz 0759 20:59 vida con Mariano Rajoy también cita a Mariano Rajoy José semanal Soto

Voz 2 21:03 cree que eso es algo roto

Voz 0759 21:07 final de has ta Roland Garros Judea

Voz 2 21:12 no tengo nada que esconder

Voz 0759 21:14 la final de Roland Garros la daba la uno de arroba Televisión Española como con arroba Sánchez Castejón y bueno

Voz 1194 21:22 con este puto lo que no la cosa es

Voz 0759 21:25 el el tiene la teoría de que la final de Roland Garros con Rajoy la daba la uno de Televisión Española Icon Sánchez Castejón no no será porque Rafael Nadal arroba Rafael Nadal ha pedido elecciones no uf vaya conspira pero bueno chiíta

Voz 1194 21:43 ahora que que un cuarto milenio algo hace hombre

Voz 0759 21:47 qué coño equipo de investigación José Manuel Soto hoy quién da la final de bien esto claro enseguida empezaron a llegar muchísima mensajes en Playa San José Manuel hace tres años que la Discovery Max

Voz 0470 22:03 pero yo no me he querido adelantar tres años hasta hace tres años que lo ponen de Eurosport ira porque en abierto indicó Benedicto

Voz 0759 22:10 ya de Televisión Española renunció hace mucho al ganar pero bueno entonces la empezar a caer por todos los lados y demás esto tan claro es que yo creo que Maxine Huerta como nadie lo esperaba va a ser un poco el el muñeco al que van a ir bien en el blanco más fácil digamos el flanco más débil del nuevo Gobierno va a ser Machine guarda porque sea significa mucho en redes porque no sea molesta en en borrar los tuits cosa que le honra también bueno pues oye no escarba Zhai entre tenemos claro

Voz 1194 22:39 pues aquí tienes una misión Televisión Española yo lo pone dos rombos

Voz 2 22:47 será porque Rafael Nadal que raro ya no hay el NO DO

Voz 0759 22:56 bueno yo creo que va a ser el blanco más más serio digamos que lo va a tener bastante fácil con él a raíz de eso pasó también otra cosa con hace cuatro días antes del nombramiento de de Maxine Huerta que me hizo muchísima gracia en la que está involucrada nuestro compañero y amigo Pop Pop de pasó una cosa muy muy divertida porque a veces Twitter nos deja momentos muy entrañables grande Bob el mismo día que todavía todavía no sabíamos que Maxine iba a ser ministro de Cultura Bob Pop Se metió a Twitter y puso un tuit muy bonito que puso ahora mismo la única ilusión es que nombren como ministro de Cultura a un señor con quién haya fallado

Voz 2 23:40 no

Voz 0759 23:45 dos horas después más en presidente de ministro de Cultura con lo cual te puedes imaginar luego en plan bueno

Voz 0470 23:56 es algo que decir cuéntanos

Voz 0759 24:00 el se respondió asimismo a ese mensaje mensaje institucional no porque hubiera sido bonito pero es que a mí yo creo que nos lo cuente del que el propio Mas

Voz 1194 24:14 corta o más y muerta no va poco estatal

Voz 2 24:17 bueno el Bob Pop buenos días

Voz 0470 24:21 el día que el fuerte aplauso

Voz 2 24:29 rozando el larguero eh

Voz 8 24:31 ya he estuve y fina tira Gelves joder pero además pues quería me dinero es quizá a ver yo te hago una cosa es que la sensación de que esta presentación de poco como la primera entrega de los grandes hermanos sabe que todos los participantes se vuelvan yo en mi vida sólo visto el hermano el primer programa injustamente por pavor a que salieron Hypo con quién me hubiera apoya a porque digo ya verás tú qué más hay una foto mi va a buscar cosas sucias pero yo digo que viene a nadie a lo vuelvo a ver

Voz 0470 25:03 tenía la misma sensación

Voz 8 25:05 el ministro de Cultura Isinbayeva tumbado con esto me da un prestigio que no tengo ni una cosita como de Jackie Kennedy caso entonces entonces con la mala suerte se estoy cuando no la buenísima

Voz 0470 25:18 suerte simple los yo digo

Voz 8 25:21 madre mía tengo que comunicar rápidamente que no ha habido intercambio de fluidos entre máxime digo pero no es bueno

Voz 1194 25:26 hemos ni Petin

Voz 8 25:28 ha habido pues a lo mejor hago un abrazo alguna a los se da cuenta con café juntos vale vale muy buen rollo pero de verdad no ha vivido tarta de nata

Voz 0470 25:37 me gusta me enteré Pedro Sánchez capaz de de

Voz 2 25:39 irle a me gusta mucho cómo

Voz 0759 25:42 este el tío porque concretas de A Cultura además

Voz 8 25:45 claro que de verdad que no tenía ni idea de que esto podía pero a ver me padecía gracioso y luego ya cuando salió el nombre hubo un momento en el que el ventilador poco Mijas ya pero es que soy un pocas rápidamente ya antes ah claro ante España ADER que de repente se ve pareció que le importaba mucho y esto Blair yo dije yo te conseguía Deluxe a lo mejor no la primera pero una una cuarta destacó tiene desde para una escucha pero sí sí fue una cosa fantástica pero bueno ya lo bueno es que España ya sabe alguien más que come Irak amén de la voz y Pedro Duque no tampoco eh sentí Grande Marlaska dejó claro claro claro que cada vez que lo ir a casa ahora voy entonces ya digo que no hay nadie doy también lo exterior que vaya con Pau conscientemente que yo me acuerde

Voz 0470 26:42 pero Pedro Duque Pedro Duque es un gran amante porque puede porque aguanta mucho en apnea claro que claro que el proyecto en el espacio te digo que

Voz 8 26:52 a mí que aguanté tanto tampoco le concedió tanto valores como ya ocurrió

Voz 0759 26:59 oye

Voz 1194 27:02 vemos once Bride exacta

Voz 8 27:04 desde y luego seguimos con lo tuyo

Voz 1194 27:07 ahora cada vez que haya una rueda de prensa de ministros entre tres tú como periodista cubrió

Voz 0470 27:11 lo claro

Voz 8 27:14 venga te hacen la pelota de personas cuyo hemos apoyado

Voz 0470 27:17 señor ministro perdone usted de ello

Voz 8 27:21 hincado el COI

Voz 0759 27:22 también había otra razón un poco a la que quería que Bob estuviera hoy con nosotros si es que no sé y sabéis que no soy se lo comentó en este programa

Voz 0470 27:30 motivo que vuelve la lengua moderna sí sí de una sección entera

Voz 0759 27:33 por eso sólo para decirle que en verano sí sí sí ya

Voz 1194 27:37 a qué era eso de la lenguado es un programa basado un poco en el castellano pero que ya no

Voz 0759 27:43 tampoco te creas que muchos ostias pues si te suena

Voz 1194 27:46 no me suena que estaba hostia pues un pase un buen programa porque yo creo que el castellano necesitaba algo así sí porque además como Valeria yo hace

Voz 0759 27:58 no buena pareja pero falta un poco de tensión sexual claro hemos decidido que una muy buena manera de que haya tensión sexual en el programa on es incorporar como colaborador Lengua moderna

Voz 2 28:12 soy muy listo

Voz 8 28:17 hoy también quiero decir públicamente que tampoco es folla o consiste no

Voz 0470 28:21 todavía pero nos queda todo el verano

Voz 8 28:24 yo tengo esperanza de esa temporada

Voz 0759 28:26 a mí lo tórrido por delante si a mi me gusta mucho el vino estoy mayor

Voz 8 28:31 a ellos pues quién mejor que la primera vez que la verdad es que sí porque sí porque directo

Voz 0759 28:38 bueno luego no

Voz 8 28:39 lo cuento

Voz 2 28:42 muchísimas gracias pues el alemán

Voz 0470 28:51 yo creo que ya no tanto en secciones sexo temas eso llamada está perfecto perfecto hecho promoción poquito sí

Voz 2 29:02 es buena la sensatez la sensatez la sensatez

Voz 4 29:10 Juan Ignacio Delgado

Voz 1194 29:12 no alemán y la sensibilidad de Abona

Voz 4 29:14 en mil novecientos setenta y tres

Voz 1194 29:30 no perdón apuesta por la sensatez en la sección apostó por la sensatez que van estuvimos hablando de eso en este fin de semana bueno la gente no sé si sabe que nosotros lo hemos salido ni un puto día en lo que llevamos de gira la vida moderna verdad ha habido cero con Canio nunca ha coincidido que es un día hábil de Ankara

Voz 0759 29:49 no es claro claro hacer fin de semana

Voz 1194 29:53 y que que no pero lo quería comentar que que se ha destapado con una gran teoría este fin de semana y es que ha habido una boda en el hotel de podamos en Albacete por momento David yo tuvimos la tentación de infiltrar la boda

Voz 0470 30:11 como padrino entrar

Voz 1194 30:14 mientras obviabas nuestras habitaciones de vuelta de la actuación dijo señores

Voz 7 30:18 sensatez la sensatez eso

Voz 1194 30:21 el no borroka la sensatez el nuevo órgano tu vida esto esto es la gente joven no lo va a entender pero yo yo por ejemplo tengo cuarenta y cinco años voy a ser el próximo mes de muy bien llevados muy bien Gemma pueden llevar yo empiezo a excitar cada vez que hago cosas responsables a mí me sale preserven cuando hago lo correcto claro llega un momento en tu vida en el que el concepto de sensatez se recubre de lujuria a ciudadanos cuidado entonces bueno

Voz 0470 30:58 hay un jovencito Vilella aquí que me está mirando con sino no creo que me suceda es mira eso está mirando porque soy tu futuro

Voz 2 31:09 aquí hay dudas

Voz 0759 31:11 por esa mañana que a lo mejor tienes que hacer tres gestiones y te emociona un poco

Voz 2 31:17 erección toque que renovar el DNI el carné

Voz 1194 31:22 los joder qué bien que dormir bien el interior porque si no sería imposible que yo hubiera acometido esta tarde ante la rueda de la sensatez empieza a girar en tu vida y te da gustito tiendas SP cortito

Voz 2 31:39 esto era un preámbulo ahora no

Voz 1194 31:43 que atraviesan las secciones Preámbulo nota de actualidad hacia el Real Madrid gane las

Voz 2 31:51 Champions y Rafa Nadal Parera Parera gane Roland Garros

Voz 0470 31:59 provenga guerra perdonando ahora ahora sobre patines

Voz 1194 32:08 mientras el Madrid gana la Champions nada el Roland Garros de verdad podemos decir que hemos echado al PP del Gobierno

Voz 2 32:18 yo creo que sí

Voz 1194 32:19 hoy el PP en el Gobierno es anecdótico mientras el Real Madrid sigue ganando la Champions y Rafa

Voz 2 32:26 el narró perros lo he dicho de una manera pasa a las éxito

Voz 1194 32:40 excluir sus preámbulo no toda vida es cursos cursos que es una cosa que no tiene nada que ver con la sección que voy a hacer pero que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid

Voz 0470 32:53 la coge dije me que si están los dos academia la excusa

Voz 1194 32:58 digresión sabrá que el estacionados ya tiene la alarma puesta del móvil porque cuando porque hay a menos de cinco metros

Voz 0470 33:04 ah sí

Voz 2 33:06 alarma porque que detectan a cinco metros mira me mira no ocurra digresión

Voz 1194 33:21 una digresión digresión o discreción disgregación digresión dice discreción yo creo que sí dice es digresión salgamos de dudas de lo que es Diz digresión tu tira la te digo esto ya es parte de mi sección que la llamo cortina de humo

Voz 0470 33:39 el corrido como está dentro el ex cursos cortina de humo

Voz 1194 33:41 es un apartado cita dentro de de la excursión y ahora continuó con el discurso porque también tiene que ver con la cortina de humo cuando íbamos a Albacete en tren yo escribí un y agresión siempre ponía siempre discreción estudia también me enteré

Voz 0759 33:58 esto ya en que entonces esto todavía es

Voz 1194 34:01 el la cortina de humo que a mí me permita situarme para culminar el excursiones cursos era yo puse como varios tuit en el viaje de Albacete controvertido controvertido ni yo mismo sabía muy bien qué quería decir

Voz 2 34:14 vale

Voz 1194 34:15 sí y me pongo con Twitter

Voz 2 34:17 lo que me voy al bar y hasta que llegue a desafiar al Código Penal

Voz 1194 34:33 me quiero hacer el ambiguo no para que el código para que la joven no tengan por dónde meterme mano digo digo esa fina línea entre follar mal violación la continuación poco esa fina línea entre rastrear mal yp pena de cárcel por injurias a la Corona enaltecimiento del terrorismo y amenazas llega un momento que yo dudo mismo porque la gente la gente cuando me responde por Twitter dice joder prepárate no sé que empiezan a mencionar a la policía para mejorar a la Audiencia Nacional da cuando me dirijo que que el el el el sello el Twitter que digo que esto está bien escrito gramatical gramatical me me dice sí pues antes que me faltaba Palha tener una coartada para presentarme delante del juez señor mira

Voz 2 35:19 Lancia colegio esto está perfecto venga

Voz 1194 35:26 Totta perfecto no va a perder el tiempo más esta mañana señoría empiezan

Voz 9 35:34 eh el pasado mes de

Voz 0470 35:36 no tiene que ver con todo con todo el previa no es bueno

Voz 1194 35:40 el pasado mes de dígame un mes que haya pasado ya

Voz 2 35:44 todo me reía todos no

Voz 1194 35:50 ya muchas mucho suspense ligas abiertas el pasado mes de mayo yo celebré que desde que tengo cuenta de Twitter había conseguido el tuit con más me gusta de de de todos esos años

Voz 0759 36:01 habrá es una fiesta comenta

Voz 1194 36:04 no me extraños no lo celebró el tuit en concreto

Voz 0470 36:10 esto era eh

Voz 1194 36:12 en la que tenía problemas pero no era mi mujer ni LGTB ni tenía ni pertenecían en grupo ningún grupo racial de favorecido así que le he metido una paliza por facha

Voz 2 36:22 Albert Rivera le dio me gusta le gusta porque se la pusiste si quieres más

Voz 0759 36:32 el ex favorito a ser presidente de España es verdad parecía nuevo premio parecía que sí parece que sí

Voz 0470 36:39 de las dieciséis recogimos cable sí

Voz 1194 36:42 la semana Mar la semana pasada lo más concreto el día jueves este tuit que hasta ahora era mi récord ha pasado con esto voy a terminar la sección joder

Voz 0759 36:50 además anticipo Juan

Voz 1194 36:53 eh tengo nuevo tuit con casi dieciséis mil me gusta el que pusiste sí que ha hecho morder el polvo al tuit que Albert Rivera les gusta

Voz 2 37:08 era cuando se acuerda la hora perdón más

Voz 1194 37:18 señoras y señores a propósito de el nombramiento de los ministros la semana pasada a mi se me ocurrió hace un comentario voy a hacer la foto que UCI que usé la foto quiso P la foto que

Voz 2 37:31 eh

Voz 0470 37:35 pantalla tu le pantalla azul

Voz 2 37:37 entre ellas estaba yo esta temblar se lo diré de otra manera señoras y señores yo utilicé esta foto rastrera mente

Voz 0470 37:51 vale Él a título un momento momento déjame que la describe

Voz 3 37:54 al ser toda la radio eh es C3PO rodeado

Voz 0470 37:58 que en el robot de la rodeado de webs que son como muy pequeños el robot van Florido

Voz 1194 38:03 es decir si se utiliza esa foto que me sirvió de lubricante tubular la primer día de Pedro Duque en el Congreso

Voz 2 38:27 ya

Voz 0470 38:30 tendrá Sangoy y luego decir es esto esto tiene mucho cómo cómo era aquella palabra

Voz 1194 38:38 que existía

Voz 0470 38:41 hasta que no te deja acordadas la pasada se cuando tú tienes una teoría pero luego la teoría

Voz 1194 38:47 tiene coló corolario corolario

Voz 0470 38:50 lo Lario esto es pues imagínate pues todos los los militantes del PSOE llevando a a pero ducal con

Voz 1194 38:55 eso como si fueran pequeños son con lo cual bueno es un desarrollo se corolario vez es verdad yo es que creo que la atrás

Voz 0759 39:03 ha acabado cuando sí pero me gusta me gusta

Voz 1194 39:06 me gusta el fango

Voz 2 39:08 y y también podría

Voz 1194 39:11 ese dado el caso de que hubieran nombrado ministro Echenique la foto bonita

Voz 2 39:17 veo junto con los de gol así que baila gracias a todo el mundo que me ha dado

Voz 1194 39:29 Televisión de dejar en el olvido al de Rivera de dejar en el olvido a Albert Rivera que por cierto quiero decir gracias al ver por portar la me gusta en aquella ocasión perdóname si yo puede decir algo que a lo mejor te puedo sentir mal quítate el me gusta al día siguiente

Voz 2 39:46 los vería mal

Voz 1194 39:47 estoy dispuesto a escribir más tuits con los que puedan estar ha dejado lado la gracias a todo el mundo que me abrió un nuevo futuro al utilizar fotos de películas que ya existen para titula

Voz 0759 40:01 darlas de una manera adopte

Voz 0470 40:04 irónica si irónica con fina

Voz 0759 40:07 es cómico si con fines Comic vale

Voz 2 40:09 oye poner así que gracias a todo el mundo

Voz 0470 41:16 la vida moderna es Rafa Hernando preguntándole a Ignatius por el ángulo muerto del estudio de la sede y si quiere hacer alguna vez

Voz 10 41:26 hemos tenido muy buena definición me la vida

Voz 0470 41:29 lleno de muchas otras cosas

Voz 10 41:31 yo soy un me me Maker hemos tejido de