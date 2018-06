Andoni Ortuzar (PNV): 'La llave de la gobernabilidad está en el PSOE'

Voz 0194 00:00 aunque sea en minoría Rajoy tendrá que buscar al menos la abstención de algún grupo los resultados del PNV le permiten mantener grupo propio en el Congreso y sus cinco diputados pueden ser decisivos para la investidura Andoni Ortuzar Presidente no ven buenas noches buenas noches hay todo el mundo mirando al Partido Nacionalista Vasco yo le pregunto qué va a hacer el Partido Nacionalista Vasco

Voz 1 00:20 bueno pues ya ya ya no les gusta que no se empiecen a mirar porque a lo largo de estos meses hemos ido invisibles no no hemos contado sólo sólo había cuatro partidos parecía que esto era cosa de cuatro ahora cada cuando las cosas no salen como unos pensaban otros pensaban hay que mirar a los invisibles no lo digo con cierta ironía pero también quitándole una espinita porque la verdad es que esta campaña ha sido una campaña muy muy complicada para los que no estábamos dentro de ese cuadrilátero no ir ahora vemos también pues que me da la sensación de que del veinte de diciembre al veintiséis de junio los cuatro grandes partidos no han aprendido mucho no no no han sacado demasiadas conclusiones de de todo este bloqueo no oí un hoya Rajoy ahora es decir que él no puede abdicar en diciembre ático no ya a Pedro Sánchez es decir que él no va ni por activa ni por pasiva apoyar al gobierno del PP pero eso es lo que le hicieron a él ideas de ahí de ese bloqueo vinieron las segundas elecciones insumo les estamos un poco perplejos con la con la falta de madurez de la de los políticos españoles

Voz 0194 01:39 diputados faciliten la investidura de Rajoy

Voz 1 01:42 lo espero con nuestros cinco parlamentarios no hay nada aquí la clave la lógica después de las elecciones de ayer la lógica es que el señor Rajoy lo intente la llave de la gobernabilidad sólo está en el Partido Socialista y el Partido Socialista con su abstención puede permitir un gobierno y entonces nosotros ya no seríamos necesarios o el Partido Socialista puede encabezar una alternativa disputarle al señor Rajoy y la la investidura pero lo que no puede hacer es decir que no va a hacer ni una cosa ni la otra eso eso es llevarnos al bloqueo llevarnos a las terceras elecciones supongo que estaremos en el momento en que dentro del del proceso normal de estas cosas que de entrada se dice una cosa para de salida hacer otra distinta no porque si no es que es difícil de entender no nosotros no vamos a entrar en ese juego ahora de cien si estamos o no estamos aquí si si los grandes y los que tienen la verdadera responsabilidad son irresponsables que no nos pidan a los demás

Voz 0194 02:46 responsabilidad cuantos contacto estuvieron con el Partido Popular después del veinte D

Voz 1 02:53 bueno los normales en la actividad política nosotros somos un partido de hablar con nosotros y nos llaman siempre vamos signos llaman por teléfono siempre coger descolgamos el auricular porque nos parece que es lo mínimo que uno tiene que hacer en en democracia y en un sistema de partidos pero la verdad es que nuestra relación con el Partido Popular aquí en el País Vasco es pésima Partido Popular en los últimos tiempos se ha comportado de una manera durísima con el Partido Nacionalista Vasco hasta ha judicializado bastantes asuntos que no tenían por dónde coger Piero encabeza y luego nuestra relación al de estos cuatro años con el señor Rajoy cosa ha sido bastante discreta y bastante mejorable no yo creo que el el rodillo de de de la mayoría absoluta se ha sentido lo has sentido todo el mundo pero en Euskadi lo hemos sentido de una de una manera especial no y hemos tenido pues eso cortocircuitar las relaciones entre La Moncloa y las relaciones entre el PNV y el ingenio

Voz 0194 03:59 ah pues tampoco tampoco han pasado por un buen momento no cualquier negociación

Voz 1 04:05 la es difícil por esto le quiero decir que ahora es difícil que de la noche a la mañana pasemos a ser amigos esto el Partido Popular ha tenido una política muy consciente y muy meditada respecto a Euskadi a la cuestión del autogobierno a las cuestiones de la paz la normalización política que ha sido pues realmente pues hasta la que nosotros le hemos regalado

Voz 0194 04:27 además cualquier negociación entiendo que ustedes la harán en teniendo muy presentes que tienen elecciones en otoño no

Voz 2 04:35 cuánto va a pesar cuánto va a pesar esta cita

Voz 0194 04:38 lecturas en cualquier decisión que se tome a la hora de facilitar o no a la investidura

Voz 1 04:43 nosotros hemos tenido siempre una práctica política en Madrid muy abierta no aquí tampoco y estamos convencidos de que una cosa es buena para Euskadi y es buena en general la solemos hacer sin mirar demasiado las consecuencias o las coyunturas no pero es verdad que nosotros tenemos unas elecciones en octubre es verdad que el que en Euskadi ya han visto que resulta hubo ayer no Euskadi yo no creo que el electorado vasco sea un electorado de Podemos es sobre todo un electorado anti Rajoy PP querían hay mucha gente en nuestra sociedad que quería un cambio probablemente están frustrados porque habrá datos hablando cuenta que su voto no ha servido para nada no sé cómo reaccionarán pero hay esa pulsión en Euskadi que es así y hay que hay que entenderla y no hay que esconderlo no y en ese sentido pues claro en octubre tenemos una cita importantísima para nosotros que son las elecciones autonómicas donde el PNV efectivamente se juega todo no y claro claro que entrara en nuestros cálculos como no